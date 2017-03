A Rosario - "Hoy es día de honrar a las mujeres que nos precedieron"

A ROSARIO



por Marcela Pérez Silva



nada de flores ni chocolatines

hoy es día de honrar a las mujeres que nos precedieron

a las sabias, a las rebeldes, a las atrevidas

a las quemadas en la hoguera

a las trabajadoras insumisas

a las transformadoras del mundo

a las que cayeron bajo el sol, armadas de sueños

a las desaparecidas insoslayables

a las que defienden su derecho a amar, en todas sus formas

a las que no se callan, a las que no se resignan, a las que no se detienen

a las imprescindibles que, como tú, nos van abriendo camino

a las que cantan despacito

para que siga fluyendo

la vida



celebrémonos hoy, compañera,

¡y que nuestra barricada sea una fiesta!



lima, 8 de marzo de 2017