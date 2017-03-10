Embajada de Nicaragua en Taiwan celebra el Día Internacional de la Mujer

Consejo de Comunicación y Ciudadanía, 9 de marzo 2017
EMBAJADA DE NICARAGUA EN TAIWAN CELEBRA A LA MUJER DE LA ‘PATRIA LIBRE’ EN SU DIA
EN EL MARCO DE ACTIVIDADES EN CONMEMORACIÓN AL ANIVERSARIO DEL TRANSITO A LA INMORTALIDAD DEL COMANDANTE ETERNO HUGO CHÁVEZ FRIAS Y EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, LA EMBAJADA DE NICARAGUA EN TAIWÁN, CELEBRO A LA MUJER DE LA PATRIA LIBRE EN UN ENCUENTRO ESPECIAL QUE TUVO LUGAR EN EL SALON DE EVENTOS DEL EDIFICIO DIPLOMATICO.
EL EVENTO, ESTUVO ACOMPAÑADO DE PROTAGONISMO DE BECARIAS Y RESIDENTES NICARAGUENSES QUE JUNTAS CELEBRARON EL ‘DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER’, FECHA EN QUE SE DISTINGUE LA LUCHA DE LAS FÉMINAS POR SU PARTICIPACIÓN EN IGUALDAD CON EL HOMBRE, EN LAS SOCIEDAD Y EN SU DESARROLLO ÍNTEGRO COMO PERSONA.
“ESTOY MUY FELIZ DE PODER CELEBRAR JUNTO CON OTRAS NICARAGÜENSES ESTE DIA ESPECIAL PARA NOSOTRAS, Y A LA MISMA VEZ ME SIENTO ORGULLOSA QUE NICARAGUA SE DESTACA COMO UNO DE LOS PAÍSES CON MAYOR EQUIDAD DE GÉNERO EN NUESTRA REGION GRACIAS A NUESTRO GOBIERNO” EXPRESO UNA BECARIA.
DURANTE LA INAUGURACIÓN DE LA CELEBRACION, LA EMBAJADA DE NICARAGUA, COMENTÓ QUE LA CELEBRACION DEL DÍA DE LA MUJER “DEBE SER MOTIVO DE REFLEXIÓN PARA JUNTOS TRABAJAR EN FIN DE RATIFICAR LOS DERECHOS DE LA MUJER A TRAVÉS DEL BIEN COMÚN, DIALOGO, ENTENDIMIENTO Y SOBRE TODO PAZ. ESTE ES EL RETO QUE TODOS DEBEMOS ASUMIR PARA ERRADICAR TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS DE NUESTRA PATRIA LIBRE”.
SE DEDICO UN ESPACIO PARA QUE LAS BECARIAS NICARAGÜENSES REALIZARON DISERTACIONES SOBRE LA MUJER EN NICARAGUA E INTERNACIONALMENTE Y COMO A LO LARGO DE LA HISTORIA ANTIGUA Y MODERNA, LAS MUJERES HAN COLABORADO Y LLEVADO UNA ACCIÓN DECIDIDA PARA CORREGIR LA DESIGUALDAD EN LA ESPERANZA DE UN FUTURO MEJOR PARA SUS COMUNIDADES, LOS NIÑOS Y ELLOS MISMOS.
ASIMISMO, INFORMÓ SOBRE LA LABOR QUE REALIZA EL GRUN, EL CUAL OTORGA APOYO INTEGRAL Y FORMACIÓN A LAS FEMINAS EN FIN DE RATIFICAR LOS DERECHOS DE LA MUJER, MUJER TRABAJADORA Y CON UN DON ÚNICO PARA SALIR ADELANTE ANTE CUALQUIER ADVERSIDAD.