ROSARIO : "406 Actividades entre Fiestas Tradicionales, Populares, Patronales, Ferias; Actividades Religiosas, Deportivas, en todo el País"

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4

10 de Marzo del 2017



Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias; buenas tardes, en todo el País... Y preparándonos para otro Fin de Semana ! Dios Mediante sea de Tranquilidad, de Recreación; de Descanso, para quienes pueden descansar, y también de Festejo. Hay muchas Fiestas, mucha Festividad, mucha Alegría, en esta Nicaragua nuestra de Bendición, Prosperidad y Victorias !

La Policía Nacional se prepara para cubrir y asegurar 406 Actividades entre Fiestas Tradicionales, Populares, Patronales, Ferias; Actividades Religiosas, Deportivas, en todo el País : 125 Deportivas, 100 Religiosas; Destinos Turísticos... Acordémonos que estamos en Verano ! 68 Destinos; 73 Ferias. Y luego Culturales : Corridas de Toros, Hípicas; Fiestas Patronales. Así es que, un Fin de Semana lleno de Actividad.



Vamos a estar también inaugurando, porque estos son días inaugurales para el Parque de las Madres, que quedó hermoso ! Y queremos felicitar a la Alcaldía de Managua, porque supo interpretar lo que nuestra Población, las Familias de Managua, las Madres, queremos, y retocó... De verdad hizo un trabajo de restauración con la Escultura dedicada a las Madres.

En ese Parque hay mucho árbol también, que lo hace muy bonito. Sabemos que se está disfrutando, y este Fin de Semana, con seguridad, mucho más, Dios Mediante.



Luego tenemos aquí la buena noticia de que por lo menos estas otras 24 horas, no hubo fallecid@s por accidentes de tránsito. Llevamos dos días ! Dios Mediante, con todos los esfuerzos que estamos haciendo con las Iglesias, Católica, Evangélicas Cristianas, y también en la Familia, la Comunidad, l@s Líderes, con todo ese Esfuerzo, que és un Esfuerzo Nacional llamando la atención sobre la necesidad de ser prudentes y responsables, en las Carreteras, en los Caminos, en las Calles, ojalá, Dios Mediante, disminuya el número de accidentes mortales.



Luego tenemos el Reporte de los Incendios de la Semana... Me avisa también el Compañero Luis Cañas que en este momento hay un incendio en el Barrio Camilo Ortega, en una serie de Cuartos, lo que conocíamos antes como “Cuartería”. Ahí está desatándose un incendio. Y lo curioso es que, la principal causa de incendios és lo que llaman “llama abierta”; que fuga de gas, uso indebido de cocinas a base de leña y carbón, y cazadores de garrobo, o fauna, provocan los incendios ! Esta semana hubo 11 por llama abierta, 1 en investigación, y 7 eléctricos.



Tuvimos un total de 106 Incendios : 19 Estructurales, 67 en Maleza, y 20 en Basura. Y en el Campo Forestal, 183 és el acumulado : Agropecuario, Maleza y Basura, en el período del 1° de Enero, o sea el Primer Trimestre, Enero, Febrero, hasta el 8 de Marzo.

De los 19 Incendios que llamamos “Estructurales”, hay 7 en Viviendas, 4 en Transporte, 3 Forestal, 2 Agropecuarios, 2 en Locales de Recreación, y 1 en Comercio. El Sector más afectado és la Casa de Habitación; la Vivienda, el más peligroso, o todos son peligrosos, realmente ! Y luego, Transporte, Forestal, y Agropecuario.



Nueve incendios en Managua, 4 en León, y después, Chinandega, Granada, Matagalpa, Juigalpa, Jinotega, y Bonanza, 1 en cada lugar; Managua és la Región más afectada, seguida de León. 11 pequeños, 6 inicios, que fueron controlados, y 2 medianos. La mayor cantidad és magnitud pequeña, no pasaron a magnitud mediana, ni grande, por la pronta respuesta a través del Puesto de Mando Unificado de Bomberos.



Luego tenemos que los días de ocurrencia son, Domingo la mayor parte; Sábado, 4; Viernes, 3; Lunes, 2; Jueves, 2; Martes, 1; y Miércoles, 1. Los días de mayor incidencia, como vemos, son Domingo, Sábado, Viernes. Horas de mayor ocurrencia son :

12, de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde; 3, de las 4:00 p.m. a 1:00 a.m., y 4, de 1:00 a.m. a 8:00 a.m. Se observa que más se presentan incendios a las 8 de la mañana, y a las 4 de la tarde.



La causa de los incendios en maleza que fueron 77, tienen que ver con falta de mantenimiento y vigilancia en predios baldíos privados. Estamos haciendo el llamado a l@s Propietari@s de esos predios, para que les den mantenimiento, pongan vigilancia, y evitemos sucesos trágicos.



Tenemos también, Compañer@s, al Ministro de Comercio, Compañero Orlando Solórzano, quien está atendiendo una Delegación de Corea, una Delegación que está trabajando para luego lo que aquí se consolide como Propuesta de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio con Corea, trasladarlo para la Firma de los Ministros a mediados de año en la República de Corea.



Dice el Ministro que hubo Reunión esta semana con 30 Empresas exportadoras, capacitándolas en el funcionamiento de la Ventanilla Única de Comercio Exterior de Nicaragua. És un Proyecto Piloto en el Uso de la Ventanilla que estará listo para el Segundo Semestre del Año. Y también se han realizado inspecciones en los Mercados de Managua, Masaya y Granada, constatando el nivel de abastecimiento y el comportamiento de los precios de los principales productos de la Canasta Básica.



Sobre el Reporte que ayer dimos alrededor de mordedura de serpientes, el Ministerio de Salud nos explica que vamos a tomar las siguientes Medidas : Trabajar con los Epidemiólogos para la captación temprana y atención inmediata de todo lesionado por mordedura de serpientes; capacitar al Personal de Unidades de Salud en el manejo de las mordeduras de serpientes; garantizar que en todos los Puestos de Salud donde sabemos que hay más riesgo, haya Suero Antiofídico; mantener informada a la Población para las Medidas Preventivas, y dar a conocer a la Población las Medidas en Primeros Auxilios ante una mordedura de serpiente.



El Comandante Lumberto Campbell nos reporta que, en el caso de l@s fallecid@s en Laguna de Perlas y en La Cruz de Río Grande, fue mordida la Hermana María Rosa Montoya, acudió a un Médico Tradicional, y después fue a un Puesto de Salud, pero ya era muy tarde, y no se le pudo salvar, a pesar de que se le administraron 12 frascos de Suero Antiofídico.



Falleció la Paciente durante el traslado, a las 10 de la mañana del 6 de Marzo. Tenía 26 años María Rosa, y era Madre sola, con dos hij@s. Y el Niño Rubén Benego Martínez, de 9 años, fue mordido en el dedo del pie izquierdo, la Familia no acudió ni al Médico Tradicional, ni al Puesto de Salud, y falleció el Niño el 6 de Marzo en su casa de habitación. La Hermana María Rosa fue mordida en el dorso del pie derecho.



Según las Estadísticas del Ministerio de Salud, en el Caribe Sur en lo que va de este año se han presentado 24 eventos de mordedura de serpientes, aumentando el 100% respecto al mismo período del año pasado que se presentaron 12 eventos.



Se está haciendo una revisión, y como informamos, hay Medidas Específicas que está tomando el Ministerio de Salud en sus Unidades, y con las Comunidades, generando Conciencia sobre la importancia, la urgencia de acudir a las Unidades de Salud y ser tratados de manera oportuna, para aumentar las posibilidades de sobrevivencia ante este tipo de evento.



Compañer@s, és lamentable ! Tenemos que trabajar más, como indica el Ministerio de Salud, y hacer más Conciencia de acudir de inmediato al Médico, o al Puesto de Salud más cercano.



El Ministerio de Salud nos informa que ante la Declaratoria de Alerta Epidemiológica por Fiebre Amarilla se han vacunado 3,000 personas, y hemos establecido un mecanismo de compra de Vacunas por vía de OPS, y estamos garantizando la protección de nuestro Territorio. 220,000 Atenciones en Clínicas Móviles.



El Ministerio de Educación está inaugurando la Rehabilitación y Ampliación del Centro Educativo Josefa Toledo de Aguerri, del Municipio de El Jícaro; también Talleres que se realizan en distintas partes del País : “Seguridad Escolar”. Primer Corte Evaluativo. Y también hoy la Sesión de la Comisión Nacional.



Canal 6, Televisión Educativa : Programa de Psicodanza para Mejorar Calidad de Vida; llevamos 60 Programas que aportan al mejoramiento de la Calidad de Vida a Personas con Discapacidad. Se transmite todos los jueves a las 11:30.



El Canal 6 también está preparando Instructivos, Recomendaciones para prevenir Emergencias en la Familia, Seguridad en la Vivienda, Prevención de Accidentes, y el cuidado que debemos tener con los cilindros de gas; Medidas para prevenir quemaduras, etc., etc.



Incluso, nuestro Comandante Daniel está orientando un Plan Especial que se va a trabajar desde el SINAPRED, la Dirección Unificada de Bomberos, Ministerio de Gobernación, ENATREL, y el Gabinete de Energía, para detectar las fallas que pongan en riesgo a las Personas, a las Familias, a las Comunidades : Fallas eléctricas o fallas en el uso indebido del gas, o también todo lo que constituye amenaza o riesgo; las estufas, que pueden extender el fuego a cualquier parte, que estén ubicadas a suficiente distancia de la vivienda o de la cocina donde están trabajando.



En fin, se está haciendo un Plan que vamos a dar a conocer en detalle la próxima semana, orientado por nuestro Presidente, para iniciar a Nivel Nacional una Campaña de Prevención de Incendios, trabajando juntos, ENATREL, Gabinete de Energía, la Dirección Unificada de Bomberos, Ministerio de Gobernación, y coordinados desde el SINAPRED.



Luego, Compañer@s, Lanzamiento del Programa Productivo Alimentario este día. En el Parque Nacional de Ferias, Feria de la Medicina Tradicional de los Pueblos, también hoy; más 71 Ferias en distintos Municipios. Y Plan Verano...! Plan Verano activándose desde todos los Ministerios : MARENA, Gobernación, Policía, SINAPRED, MINSA; tod@s l@s que trabajamos para que este Verano sea Seguro y Alegre para las Familias nicaragüenses. 800 Protagonistas del BPA capacitándose en todo el País.



También tenemos aquí, Compañer@s, Concurso Departamental de Comidas de Cuaresma en Jinotega, desde el INTUR; y luego, Noche Cultural Granadina, en Granada, y de Cumbias Chinandeganas, en Chinandega.



El Compañero Salvador Mansell nos reporta que estamos hoy estrenando Energía Eléctrica en el Distrito V, Anexo Las Jagüitas... 743 habitantes, 142 casas, 6 Empleos temporales, un millón 550,000 córdobas de inversión. Y el Sábado 11, Comunidad La Estrella, Municipio de San Sebastián de Yalí, Jinotega... 630 habitantes, 105 casas, 620,000 córdobas de inversión.



Disculpen, se me quedaba la Nota sobre los Sismos : Dos sismos en nuestro Territorio, ambos menores a 4 grados. Seguimos preparando el Ejercicio de Prevención y Protección de la Vida para el día 21 de Marzo.



Y el lunes vamos a contarles qué estamos haciendo desde las Alcaldías, para seguir proponiendo y seguir desarrollando Iniciativas de Bienestar y Recreación para las Familias de toda esta querida Nicaragua nuestra que, gracias a Dios vive en Bendición, Prosperidad; en Fé, Familia, Comunidad, y Victorias !



Compañer@s, un gran Abrazo a tod@s, de nuestro Presidente, que está pendiente de todo nuestro trabajo, y garantizando que todas las Instituciones del Estado nicaragüense vayamos fortaleciendo Capacidades, para servir mejor cada día a nuestro Pueblo.



Mucho Cariño de su parte, para todas las Familias y todos los Hogares nicaragüenses. Mucho Cariño de parte nuestra, y que tengamos un Fin de Semana, Bueno, Bonito, Seguro, Alegre, lleno de Devoción; pidiéndole siempre a Dios Nuestro Señor, y a Nuestra Madre María, nosotr@s l@s Católic@s, que sigan derramando sobre nuestra Nicaragua, muchos Milagros, muchas Bendiciones; que nos sigan protegiendo, y que Vayamos Adelante, con Fé, y Conciencia de nuestros Logros, pero también Conciencia de todo lo que nos hace falta, trabajando junt@s, priorizando la Unidad, la Tranquilidad, la Seguridad y la Paz.



Mucho Cariño...! Si hay algo especial, nos comunicamos, sino será hasta el lunes, si Dios lo permite. Muchas gracias.