ROSARIO : "Lamentablemente, estamos todavía con una cantidad que para nosotr@s és elevada, de Herman@s fallecid@s por accidentes"

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4

13 de Marzo del 2017



Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias; buenas tardes de hoy lunes 13 de Marzo. Iniciando la semana, y como és día lunes nos corresponde también dar el Informe de los sucesos dolorosos de este fin de semana.

En primer lugar, la cantidad de fallecid@s en accidentes de tránsito que fueron 5, y 2 menores; 2 menores que fallecieron en el Kilómetro 13 Carretera Vieja a León. Todo esto ha sido cubierto por los Medios de Comunicación ampliamente, pero nosotr@s queremos hacer énfasis en la necesidad de recomendar, todo el tiempo, más prudencia, tanto de Peatones, como de Conductores.



Tenemos también el resumen de los accidentes de tránsito de la semana. Fueron 767 en la semana, 14 accidentes con Conductores en estado de ebriedad; de esos 767, 722 con daños materiales, 45 con víctimas, 9 fallecid@s, 49 lesionad@s. És verdad que son menos 10, en términos de l@s fallecid@s, y 17 menos en términos de los accidentes, en la semana homóloga del año 2016, pero no podemos sentirnos content@s con estas cifras.



También disminuyeron l@s fallecid@s en menos 4, en relación a la semana anterior, y en menos 34 la cantidad de vehículos que colisionaron. 5,707 multas fueron aplicadas, 167 a Conductores en estado de ebriedad, a quienes se suspendieron además las Licencias de Conducir, o fueron canceladas definitivamente.



No guardamos distancia, 216; invadimos carriles, 124; falta de precaución al retroceder, 109; desatención de señales de tránsito, 112; dar vuelta donde no debemos, 93; interceptar el paso, 61, 14 en estado de ebriedad; conducir contra la vía, 9; imprudencia peatonal, 6; semoviente en la vía, 6; distracción en manejo, 6; falta de precaución al abrir la puerta, 5; exceso de velocidad, 2; mal estado mecánico, 4; 326 automóviles; camionetas, 168; motocicletas, 106; camiones, 72; buses, 42; microbuses, 22; cabezales, 15; bicicletas, 7; furgonetas, 6; jeeps, 2; carretas, 1.



En las Calles, 528; en las Carreteras, 232, y en los Caminos, 7, de los 767 accidentes. En Managua, 580; Chinandega, 32; León, 23; Matagalpa, 23; Masaya, 19; Estelí, 17; Granada, 16; Rivas, 13; Carazo, 12; Jinotega, 10; Chontales, 8; Boaco, 4; Zelaya Central, 3; Madriz, 2; Triángulo Minero, 2; el Caribe Sur, 2, y Nueva Segovia, 1.



Qué horarios ? De las 12 de la medianoche a las 4 de la madrugada, 29; de las 4 de la madrugada a las 8 de la mañana, 111; y de las 8 de la mañana a las 12 del mediodía, 256; de las 12 del mediodía a las 4 de la tarde, 164, y de las 4 a las 8 de la noche, 185. Luego, los días más afectados por accidentes : Domingo, 141; Lunes, 119; Miércoles, 114; Jueves, 108; Sábado, 107; Martes, 102; Viernes, 76.



Resultaron fallecid@s, 4 Conductores, 4 Pasajeros, y un Peatón, para un total de 9 Personas : 5 Hombres, 4 Mujeres. Las edades : De 1 a 5, 3; 16 a 20, 21 a 25, y todos los otros rangos de edades, 1. Causas de accidentes ? Invadir carril. De los que tuvieron fallecid@s, invadir carril, estado de ebriedad, no guardar la distancia, exceso de velocidad, e imprudencia peatonal. Vehículos en los accidentes con muertos : Automóvil, 3; motocicletas, 3; camionetas, 2; bus, 1.



Así que, la mayor cantidad de fallecid@s por accidentes : 4 en Managua, 2 en Granada, y luego Estelí, Nueva Segovia y Rivas, 1 cada 1. Este és el Reporte de la semana. Lamentablemente, estamos todavía con una cantidad que para nosotr@s és elevada, de Herman@s fallecid@s por accidentes.



También tuvimos a una Hermana muerta por su compañero de Vida... Estrangulamiento ! Esto sí és Femicidio ! Una muchacha de 23 años. Así que estamos trabajando una Campaña, una Campaña que vamos a lanzar en los próximos días, promoviendo el Respeto, la Dignidad, en la Vida, en las Parejas, la Familia, la Comunidad y, sobre todo, el Respeto entre las Personas que conviven, el Respeto a las Mujeres. Vamos a comentarles más en los próximos días.



Y hay una tragedia más, para seguir hablando de cosas trágicas... Tres Niñ@s que han perecido ahogad@s en los últimos días, y por lo que aparentemente son descuidos. Un Niño que murió ahogado en una pana llena de agua, en el Barrio Hugo Chávez; en Chinandega, en un hueco con agua sucia, jugando en el patio de su casa sin que estuvieran sus padres; y en El Viejo, de 11 meses, dentro de un balde de agua que estaba destapado en la cocina de su casa.



De estos riesgos és que nosotr@s queremos trabajar más y más; por eso estamos actualizando todo lo que és la matriz de riesgo. Y cuando vayamos, Municipio por Municipio, tomar más Conciencia de que los riesgos no son sólo volcánicos, sísmicos, deslaves, inundaciones, sequías; sino que hay riesgos que no concebimos, que no consideramos, y que a nosotr@s nos toca, desde el SINAPRED y desde todas las Entidades, elevar Conciencia sobre esos riesgos que tenemos en el Hogar, en la Comunidad, o en el Municipio.



El Mundo ha cambiado tanto, que, talvez hace unos 50 años los riesgos eran sísmicos, volcánicos, inundaciones, deslaves. Pero ahora hay mucho más riesgo... Plantas Industriales, tanques de combustibles; y todas estas situaciones aparentemente normales en las casas : un balde de agua destapado, no vemos el riesgo que representa para una criatura. Tenemos que hacer Conciencia sobre la responsabilidad en las Familias, para cuidar todos esos aspectos de vulnerabilidad, que se pueden convertir en tragedia.



Tuvimos 5 sismos en nuestro Territorio en el fin de semana; ninguno mayor a 4 grados.



Estamos trabajando, igualmente, en los Programas Sillas de Ruedas, Plan Techo y Paquetes Alimentarios, en Managua y en el resto del País; Sillas de Ruedas en el Caribe Sur; Paquetes Alimentarios en Managua, y Planes Techo, mañana vamos a estar informando.



Tenemos también a los Movimientos Juveniles trabajando en distintas Actividades. Por ejemplo, el Ambientalista Guardabarranco realizando Talleres para conocer cómo hacer injertos en frutales, con Agricultores de las Zonas Urbanas y Rurales de distintos Municipios del País. Luego tenemos a l@s Muchach@s del Movimiento Deportivo Alexis Argüello que realizaron un tablero humano de Ajedrez con mucho éxito, este fin de semana.

Estamos trabajando la Promoción de la Lectura desde los Movimientos de Juventud; Clubes de Lectura que se están desarrollando EN AMORANICARAGUA !



Y trabajando, con INIFOM y las Alcaldías, Parques para Adult@s y Jóvenes. No son Parques con juegos infantiles, sino más bien, Parques con Jardines, Fuentes, Esculturas, Bosques. Queremos presentar este Proyecto en los próximos días, ya tenemos definidos los Espacios en 32 Municipios; Mañana vamos a estar hablando más de este Tema, agradable, bonito, para hacer que nuestra Vida, en las Comunidades, en los Municipios, sea todavía más Hermosa, más Bonita.



Epidemiología : Dengue, 57 casos positivos, menos 22% en relación a la semana pasada. Chikungunya, tuvimos todas negativas; Zika, fueron 33 las muestras, todas negativas. Leptospirosis, 3 casos confirmados esta semana; acumulado de 122 casos en el año, el año pasado llevábamos 88. Influenza, todas negativas. Neumonía, 2,530, acumulado 24,710, 3% más de casos que el año pasado; 31 Herman@s fallecid@s por Neumonía, observándose una disminución del 47% en relación al año pasado, Tenemos también, en relación al Dengue, 41 casos acumulados, 1,178 llevábamos el año pasado, y en Chikungunya no tenemos.



El Ministerio de Salud también nos reporta Alerta sobre Malaria : 112 casos ! Estamos clar@s que tuvimos 986 el año pasado a esta altura, pero este año llevamos 1,200; esta semana 112... Y seguimos atendiendo !



El Censo Nutricional para Niñ@s menores de 6 años lleva ya un avance de 43%; casi 200,000 Niñ@s censad@s. Hay 12 Brigadas Médicas en el País : Una de Alemania, y 11 de Estados Unidos; nuestro Reconocimiento. Cirujanos de La Esperanza, de México, en conjunto con Personal de Salud de La Mascota inicia Jornada de Cirugías Complejas de Corazón Abierto a Niñ@s con problemas del Corazón.



Luego tenemos al Ministerio de Educación trabajando el Mapa Interactivo de Comidas, Bebidas y Dulces Tradicionales de Cuaresma, con l@s Estudiantes y Educador@s. Hermosa Iniciativa del Compañero Salvador Vanegas, trabajando con nuestro Hermano Wilmor López.



Este Sábado también, Secundaria a Distancia 94.5% de asistencia; 86% de asistencia en Primaria. Inauguración del Preescolar La Ceibita en Comalapa. Luego tenemos la Conmemoración el 16 de Marzo, del Natalicio del General José Dolores Estrada, Héroe Nacional.



Construcción y Equipamiento de Áreas Didácticas para Carreras y Cursos del INATEC; esto és en Centros Tecnológicos de Jinotepe, Granada y Masaya... Carreras y Cursos relacionados con productos de madera; inversión de un millón de córdobas, con apoyo técnico y financiero de la Unión Europea. Y llevamos 99% de lo programado en Matrículas, para el Programa de Educación Técnica en el Campo.



INAFOR informa, Capacitación a Estudiantes de las Escuelas Técnicas de Campo para Viveros y Manejo de Viveros Forestales y Frutales, en Kuakil y Sisin, Caribe Norte.



Luego tenemos 100 Ferias de la Economía Familiar esta semana; y en el Parque Nacional de Ferias, Feria del Mar y Productos de Verano. También tenemos, Compañer@s, Madriz y Nueva Segovia visitan Masaya esta semana, en el Programa de Encuentros AMORANICARAGUA !



INTUR con distintas Capacitaciones, Asambleas y Reuniones, una de ellas muy importante con Protagonistas de Turismo, y nuestra Policía Nacional. Luego, Foro Nacional de Asociatividad y Enlazamiento entre Hoteles, Restaurantes y Artesan@s, mañana martes 14, en el Hotel Holiday Inn.



El Compañero Salvador Mansell nos reporta que estamos en la Comunidad Managüita, del Municipio de Boaco, Departamento de Boaco, inaugurando Energía Eléctrica para 40 casas, 200 Herman@s; 680,000 córdobas de inversión. Y esta semana, en Boaco, en Managua, en Santa Lucía, en los Distritos I y V de Managua, y San José de los Remates, Boaco, uno por día estaremos inaugurando también con las Familias, el Servicio de Energía Eléctrica para los Hogares y la Comunidad.



Para concluir, el Compañero Wilmor López nos informa que vamos a tener Fiestas Tradicionales : La Virgen de la Asunción el Jueves 16, en Masaya, y El Señor de los Milagros; El Señor de Esquipulas, el tercer viernes de Cuaresma, en La Conquista, Departamento de Carazo.



Luego, el fin de semana celebrando a San José, en Terrabona, Quilalí, San José de Cusmapa, Matiguás, La Dalia, Ciudad Darío, Muy Muy; El Castillo, en Río San Juan; San José de Bocay, Jinotega; San José de los Remates, en Boaco; Achuapa, en León; Santo Tomás, en Chontales, y San José del Sur, en la Isla de Ometepe. Todas estas Festividades con Procesiones, Bailes Folklóricos, y las Barreras con montadera de Toros.



Compañer@s, damos gracias a Dios por esta nuestra Nicaragua que vive la Alegría de la Paz, la Tranquilidad, la Seguridad, y disfruta todos sus Festejos, todas sus Fiestas Tradicionales. Esta nuestra Nicaragua donde también trabajamos reconociendo los desafíos, los retos... los accidentes, por ejemplo; el Tema de los Femicidios que debemos atender, y el Tema del Respeto que debe prevalecer entre Mujeres, Varones, Familias, Comunidades.

Hemos avanzado, y debemos enfrentar los retos pendientes con Conciencia de Bendición, Conciencia de Prosperidad, y Conciencia de Victorias ! No hay dificultad que no se pueda enfrentar en un País con tanta Fé y tanta Devoción como el nuestro.



Compañer@s, mucho Cariño de parte de nuestro Comandante Daniel, a tod@s. Estamos en comunicación en cualquier momento. Hoy hay Gabinete, mañana vamos a compartir la Agenda de Trabajo de esta tarde, y si no hay nada especial, mañana a mediodía nuevamente en comunicación. Mucho Cariño, Compañer@s !