ROSARIO : "19,384 Estudiantes de todo el País, matriculad@s e iniciando la Universidad Abierta en Línea con diferentes Cursos o Carreras Técnicas y Profesionales"

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4

15 de Marzo del 2017



Muy buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias... Los saludamos, en nombre de nuestro Comandante Daniel, y de tod@s nosotr@s, su Equipo de Trabajo.



Aquí estamos, gracias a Dios con Salud ! Dándole gracias a Dios, por la Vida, la Salud, la Fortaleza, y por todas las Bendiciones que derrama sobre nuestra Nicaragua, Bendita, Linda, Siempre Libre !



Bendiciones como esta : 19,384 Estudiantes de todo el País, matriculad@s e iniciando la Universidad Abierta en Línea con diferentes Cursos o Carreras Técnicas y Profesionales... Histórico en Nicaragua ! En la Inauguración estuvo el querido Compañero Telémaco Talavera, Presidente del CNU; el Presidente de la Asociación de Universidades de Extremadura que ha estado respaldando todo este esfuerzo, Doctor Juan Manuel Rodríguez; el Director de la Asociación de Emprendedores de España, Doctor José María Rodríguez... Un éxito grande, gracias a Dios. Una Bendición grande, gracias a Dios ! Otra Victoria del Pueblo-Presidente !



También saludar a la Compañera Verónica Alejandra Rojas Berríos, nuestra Embajadora, que hoy presentó Cartas Credenciales al Presidente de Islandia, el Presidente Johansson.

Tiene tres días de estar trabajando, sosteniendo distintas Reuniones en Islandia, sobre todo en Universidades y con Empresas Especializadas en Geotermia, Piscicultura, e Instituciones del Estado islandés. Así es que, mañana vamos a estar ampliando, y también reproduciendo las fotografías de la Presentación de Cartas de Estilo, y la Presentación de sus Cartas Credenciales este día. Ella está como Embajadora Residente, acreditada en Suecia.



Luego tenemos también otra Misión de Finlandia que viene en los próximos días, una Misión de Religiosos, y nos reporta el Compañero Ricardo Alvarado Noguera, Embajador nuestro en Finlandia. 20 Religiosos en total, entre ellos 15 Clérigos de la Federación de Sacerdotes de la Iglesia Luterana de Finlandia nos estarán visitando del 17 al 22 de Marzo próximo.



Tenemos también la lamentable información sobre el Hermano Reverendo Adventista, Máximo Wrights Oseas, de 56 años, que falleció ahogado después de haber concluido su Culto anoche en Puerto Cabezas. Así que enviamos un Abrazo, un Saludo a su Familia, y acompañamos solidariamente.



Tenemos a los Volcanes en su estado habitual de actividad; el Telica ya registró sus índices normales. No se registraron sismos en nuestro Territorio. Dice el INETER : “Continúa la influencia sobre nuestro País del sistema de frente frío”, que ayer reportamos.



És importante también dar a conocer que esta mañana nos reporta el Compañero Otilio Duarte desde Las Minas una tragedia : Anoche, una persona varón agredió a su compañera... Lo que comentábamos ayer, tenemos que trabajar en esa Campaña por la Vida, por el Respeto ! Y luego él mismo se agredió, se intoxicó, y murió. Vamos a estar ampliando los detalles a través de los Medios. La Hermana, la esposa o compañera suya, está en el Hospital.



Son signos, señales que nos llevan a trabajar más duro, y a trabajar, como estamos trabajando, la Campaña de Prevención de Accidentes, que requiere de un esfuerzo sostenido. Pero trabajarlo con los Pastores, con los Sacerdotes, con las Iglesias, con l@s Líderes de la Comunidad, con l@s Jóvenes... Ahí vamos !



Aquí también está ya por lanzarse el Plan Nacional que el Comandante Daniel instruyó... “Prevención de Incendios y Riesgos Especiales”. Este Plan será circulado el día de mañana. Estamos trabajando desde la Dirección Unificada de Bomberos para las inspecciones y reparaciones, en conjunto con ENATREL, DISNORTE- DISSUR, y el SINAPRED que está coordinando.

Mañana vamos a tener ya el Plan completo, tratando de que sea un Plan práctico que incluya menos teoría, porque sabemos por qué se producen los incendios. És una Capacitación Básica, pero sobre todo que haga la Inspección y garantice las reparaciones, por ejemplo en Salas de Cine, Buses, Restaurantes, Discotecas, Talleres de elaboración de Juegos Pirotécnicos, todos los Comedores, Colegios, Centros de Educación Técnica.



És una Lista que vamos a circular a los Medios; son 41 Espacios donde se va a trabajar, para verificar uso de llamas, sistema eléctrico, almacenamiento y manipulación de sustancias químicas o peligrosas. Y luego el Plan Especial ya con fechas, que vamos a dar a conocer en los próximos días.



Salud Bucal... El Ministerio de Salud está aplicando flúor a 782,000 Estudiantes; segunda aplicación.



También estamos avanzando en el Mapa de Padecimientos de Salud; se trabaja en el proceso de culminación del Diseño para cargar información. Vamos a tener un Mapa de Padecimientos que nos permite ir hasta el Nivel del Sector en Salud, identificar las Redes de Servicio del Modelo de Salud Familiar y Comunitario, los Programas Emblemáticos, y los principales motivos de Consultas y causas de defunción de l@s Herman@s nicaragüenses, listo para el mes de Abril.



El Ministerio de Educación inaugurando el Preescolar Pancasán en Chontales; también utilizando Video-Clases de Danzas Folklóricas preparadas en conjunto con el Canal 6. Tenemos, además, a Estudiantes del último año de las Escuelas Normales del País trabajando Proyectos en Innovación.



La Compañera Loyda Barreda nos reporta que estamos inaugurando desde INATEC áreas productivas para manejar ganado, y para realizar las Clases Prácticas a 1,347 Protagonistas del Centro Agropecuario de Jinotega.



Feria del Mar y Productos de Verano esta semana en el Parque Nacional de Ferias, no sólo con los productos que tienen que ver con lo que las Familias consumen al trasladarse a los Espacios de Recreación en los Balnearios, sino también ropa, accesorios de Verano, productos naturales, cosméticos, etc., etc.



Tenemos en Estelí, Capacitación con Expertos Internacionales que han llegado al País, de Perú, Colombia y Bolivia, sobre la Producción de Semillas y Manejo de Plagas y Enfermedades en el Cultivo de la Papa en nuestro País. Esto és del INTA, y tiene el apoyo del IICA.

Compañer@s, nos reporta el Compañero Isidro, del MAG, que tenemos resultados positivos en la producción de carne de res, comparado al período de Enero, Febrero y Marzo del año pasado; 50% de incremento en relación a la producción de carne, y luego, 42% de crecimiento en matanzas, 138,000 reses sacrificadas, 40,000 más que el año pasado; 47% de incremento en la exportación de carne.



Estos resultados, dice el Compañero Isidro, muestran avances en la generación de Valor Agregado para la Actividad Ganadera, exportando mayor cantidad de carne. También implementa la crianza de novillos bajo el Sistema Estabulado, que permite ampliar la oferta en el Mercado Internacional.



El Compañero Eddy Jackson nos reporta que ha hecho Capacitaciones y Reuniones en Bilwi sobre los Alcances del Decreto para las distintas Vedas. Los Pescadores Artesanales reconocieron la importancia de tomar Medidas para proteger la Vida, evitando explosiones en las pangas.



También las embarcaciones van a presentar ante INPESCA un Convenio de Trabajo entre Pescadores Artesanales y Propietarios de lo que llaman “Modalidad de Nodrizas”, que son otras pangas, me imagino que tienen que ver... Voy a pedirle que me explique bien esto, porque no le entiendo !



Hay una Comisión de Negociación para acordar el precio del producto entre Pescadores y Naves Nodrizas. Vamos a pedirle que nos explique, para poder aclarar qué quiere decir todo esto, que genera ingresos, me dice, para 800 Familias en la Costa Caribe Norte. Mañana vamos a poder explicar mejor.

El INTUR : Mesa de Trabajo sobre Diversificación de los Productos y Servicios Turísticos.



Luego tenemos, en Santa Lucía, Boaco, inaugurando Energía Eléctrica... 144 habitantes, más de un millón de córdobas de inversión. Nos reporta el Compañero Salvador Mansell.



Y el Doctor Guillermo González también trabajando. Nos envió un Primer Borrador de la ampliación de la Matriz de Riesgos... Riesgos en el Hogar, Riesgos en la Comunidad, Riesgos en el Municipio, sobre los cuales tenemos que hacer Conciencia, y sobre los cuales tenemos que trabajar, para particularizar y ser más efectivos en la Prevención.



Compañer@s, estas son las Informaciones de este mediodía... Aquí estamos ! Circulamos también un trabajo de recopilación de distintos artículos que hizo el Profesor José Antonio Milán. Una Recopilación y un Resumen sumamente interesante que tiene que ver con la disminución que hay en nuestros Países de la Conciencia de Riesgo entre las Personas y las Familias.

Es decir, tenemos menos preocupación, menos Conciencia de Riesgo frente a todas las posibilidades de Siniestros, Desastres, Calamidades. Y él da las causas. Ahí nos explica las causas por las que las personas no sienten esas amenazas, no las viven. Quizás tiene que ver con cultivar una actitud optimista todo el tiempo.



Pero por eso nosotr@s también decimos, que hay que tener una Conciencia de Riesgo, y una cantidad responsable y sana, saludable, de temor, desgraciadamente... De temor, que nos ayude a tomar todas las Medidas para proteger la Vida, en la Casa, en la Familia, en el Hogar, en la Comunidad.



Compañer@s, el Abrazo de nuestro Comandante Daniel, nuevamente, para todas las Familias nicaragüenses; para tod@s y cada un@. Aquí estamos. Aquí quedamos, trabajando, como cada día ! Agradeciéndole a Dios, infinitamente, por toda Su Bondad, Su Protección, Su Bendición, sobre esta Nicaragua donde nos sentimos, de verdad, Bendecid@s, y donde trabajamos para cultivar Más Victorias !



Muchísimas gracias. Si hay algo especial nos comunicamos, sino será mañana a esta misma hora, si Dios lo permite. Gracias.