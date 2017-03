Exitosa experiencia de una cooperativa agroindustrial campesina en Somotillo

Tortilla con Sal, 16 de marzo 2017

El pasado día primero de febrero se inauguró en Somotillo, en el departamento de Chinandega una planta procesadora de marañon. El proyecto forma parte del trabajo de la cooperativa campesina COPEMUSE y representa un salto cualitativo en la capacidad agroindustrial de las mujeres socias de esta cooperativa.



Orlando Núñez Soto, Director CIPRES



Esta cooperativa de mujeres que produce marañón orgánico lo acopia, lo procesa y lo exporta estamos hablando de mujeres agroindustriales de cooperativas agroindustriales aunque en pequeña escala. Pero son las mujeres que mas marañón orgánico producen en Nicaragua.

Es la cooperativa y el productor que mas marañón orgánico produce en Nicaragua. Esta cooperativa se llama creo que Copemusa, pero ellos van a decir, no me quiero equivocar. Esta cooperativa fue organizada por el CIPRES cuando teníamos a cargo el bono productivo. Ahora, como son cooperativas son atendidas por el Consejo Nacional de Cooperativas. Pero yo vine porque nací con ellas como fomentador del bono productivo.



Es importante porque genera divisa al país y es bonito que son mujeres todas. Lo bonito es que están procesando y están exportando. Ya ustedes no solo van a tener campesinas que solo produce maíz y frijol para comer. Estamos hablando de campesinas que han madurado políticamente como para que la planta este en manos de mujeres, que las mujeres han madurado como para meterse en cooperativas, que los productores cooperativistas han madurado porque están procesando y exportando.

Es bueno que ustedes se lleven una idea de que el campesino ya no es aquel campesino que solo siembra maíz y frijoles, sino que ya se está metiendo a la agroindustria eso es lo importante aquí.



Salomé Padilla, socia de COPEMUSE



Aquí procesamos la semilla de marañón, procesamos la tasa de marañón hemos hecho muchas cosas ricas del marañón, atol, cajeta, crocante que gracias a Dios a los clientes les ha gustado y nos han pedido. Ya llevamos 23 mujeres gracias a Dios somos un grupo de mujeres organizadas. Si no estamos organizadas no pasa nada.

Por eso es mejor estar organizada, porque los proyectos los oyen mas, gracias a Dios y al gobierno, que nos han apoyado, y al CIPRES. Nosotros recibimos mucha ayuda del CIPRES y, gracias a Dios, hemos salido adelante.



Por ejemplo, como procesábamos antes en áreas libres, ahora no. Ahora tenemos buenas plantas. Como comenzamos el acopio, tenemos un grupo de mujeres del acopio.

Nosotros acopiamos de febrero a marzo y abril, tres meses de acopio.

Nosotros tenemos que ponernos las pilas para acopiar porque si no, otros clientes nos quitan el producto y no hacemos nada. Entonces nosotros lo que hacemos es irnos de mañana para salir bien con el acopio.



Contratamos unos acopiadores como decir productores del campo y ellos mantienen almacenados los quintales de marañón y nos avisan que tienen tantos quintales y nosotros los vamos a traer. Venimos allá del acopio y al siguiente día los tiramos al sol al plantel y a los tres días de asoleados ya los recogemos, los procesamos y los metemos a la bodega. Y de ahí vamos al proceso. Nosotras contratamos un hombre para que vaya a la cohesión porque esos quintales pesan mucho.



Ya la semilla procesada nosotras los exportamos a España, a Costa Rica nos han pedido y aquí en Nicaragua, como decir Chinandega, Managua. Gracias a Dios hemos tenido reuniones con gente de otro lado, de otros países y nos dicen que tenemos la mejor calidad de semilla de marañón. También las y los turistas que pasan por aquí han venido y les ha gustado nuestro producto, les han encantado ellos se van y luego vuelven otra vez donde nosotros.



Javier Pasquier, presidente de FECODES



Nosotros en el año ’91 nos reunimos con productores y productoras de esta zona y ellos nos manifestaron que el problema era falta de empleo y que los rubros que ellos tenían no le generaban suficiente ingreso. Nosotros conocimos de una experiencia que había en Honduras sobre procesamiento de semilla de marañón y lo que hicimos fue ir a visitar allá y miramos que eran zonas similares territorios similares.

Entonces en base a esa experiencia montamos aquí lo que es la producción y el procesamiento de lo que es la semilla de marañón iniciamos con las áreas que ya existían.



Pero la capacidad era mayor de la planta entonces posteriormente decidimos sembrar marañón. El marañón es un cultivo que no necesita muchos insumos. Entonces decidimos sembrar 500 manzanas de marañón orgánico y 300 de marañón convencional, que al final son orgánicas porque ellos no le aplican químicos pero que no están certificadas. Esto le ha permitido a esto productores cada uno tiene un promedio de una manzana y ha permitido a ese número de productores entre 500 y 800 y a sesenta mujeres aquí tener un ingreso complementario a lo que ellos estén haciendo aquí.



Porque aquí en la planta trabajan mujeres que son esposas de esos productores pero también trabajan mujeres que son semi-urbanas de aquí, que estaban sin empleo, que andaban lavando, planchando y que no tenían ingresos. Con esta nueva alternativa ellas tienen empleo, pero también son la dueña de su empresa y ahora lo que estamos buscando ahora que ya logramos conseguir un mercado amplio. Necesitamos conseguir que los organismos siembren mas marañón porque hay mercado para el marañón y la planta tiene suficiente capacidad de triplicar el procesamiento actual que tiene.



Nicolás Hoskyns, promotor y asesor del comercio justo



La experiencia viene desde hace mucho tiempo que nosotros trabajamos en Nicaragua. Nuestra experiencia es que los pequeños productores, producen muy buena calidad de productos. Han trabajado en el rubro de ajonjolí en el rubro de café y ahora estamos diversificando en el marañón. La experiencia nuestra es si le dan un poquito de apoyo a los pequeños productores y lo ayuda a este eslabón del valor agregado agroindustria de pequeña escala, entonces sí se logra un producto de buena calidad. Y los mercados a los cuales nosotros vendemos valoren mucho que sean productos que aporten a la protección del medio ambiente y también que aporten una vida digna para la familia que lo producen.



La experiencia que hemos tenido es que han escuchado el llamado a mejorar las condiciones de la planta para llevarlo al nivel de calidad que necesitamos y ahora sí hemos logrado el visto bueno para comenzar producción. Entonces ahora mismo estamos celebrando el inicio del acopio y esperemos la floración que nos está diciendo que está muy buena para la compra de marañón para convertirse en los meses que vienen para acá a procesar. Y me imagino en mayo, junio, julio estaríamos exportando los contenedores. A mi me encanta este país es una maravilla porque la gente son muy trabajadora, honesta y siempre hemos tenido la mejor experiencia y a mí personalmente me encanta. Llevo muchos años viniendo aquí.



Ariel Bucardo, Presidente del Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP)



Estamos en la apertura de la cosecha de semilla de marañón y en una zona, que a lo mejor muchos no conocen, que es Somotillo, a cinco kilómetros de la frontera con Honduras. Es una de las zonas más secas de nuestro país donde menos llueve y el marañón se viene convirtiendo en una alternativa económica y social para las familias campesinas de este municipio y también de otros municipios del norte de Chinandega.



El día de hoy vamos a inaugurar aquí este esfuerzo que está haciendo la cooperativa una cooperativa principalmente encabezada por compañeras mujeres lideres, campesinas. Son cooperativistas que hacen toda la cadena, desde sembrar la semilla en la tierra, cultivar el palito para que crezca, cosechar cuando está en producción, procesar esa semilla de marañón, procesar los marañones hasta llevarlos al mercado.



Y ahora lo estamos llevando al mercado europeo de las mejores semillas de marañón del mundo, ya nos han dicho los compradores y lo estamos produciendo aquí de mano de las mujeres con todos los requisitos sanitarios, con todas las calidades que exigen los mercados internacionales. Ya tenemos al mercado y puede ser un mercado que no tenga limites.



El marañón es una planta que es un árbol, vendríamos a reforestar esta zona seca. Vendría a ser una gran alternativa para combatir el tema del cambio climático que cada día nos golpea mas y mejorar las condiciones económicas de la familia y así combatir la pobreza en conjunto de manera organizada. Este es un esfuerzo, tenemos que felicitar a estas mujeres que tienen años en este esfuerzo, buscando mercado y hoy tenemos el mercado y la gente que está dispuesta a seguirnos apoyando y hay más demanda del marañón del que estamos produciendo y por eso debe ser un esfuerzo para que la mayor cantidad de productores nos metamos a producir marañón.



Comienza ahorita en febrero y todo lo que falta del verano generalmente en estos meses se cosecha el marañón. Estos árboles están en diversos puntos, son alrededor de unas quinientas manzanas y pueden ser mil, dos mil, cinco mil, diez mil manzanas. Es un cultivo fácil de producirlo. Es como cuando uno siembra cualquier árbol en los patios, podemos hacerlo y ya está un centro de acopio donde se procesa esa semilla y donde se le compra la semilla.



La idea es eso, motivar a los productores para que nos extendamos y produzcamos más incluyendo los ganaderos si no quieren desaparecer sus pastos pueden hacerlos en las cercas. Loa que producen granos básicos también las cercas, reforestar nuestros ojos de agua, nuestras quebradas, nuestro ríos con marañones para producir marañón y así reforestamos y así estaríamos contribuyendo al medio ambiente. Una manzana da alrededor de creo que….



Aquí tenemos a la presidenta de la cooperativa que nos daría con muchos más datos la cantidad pero es una buena cantidad de producción la que tenemos. Claro aquí los hombres generalmente hacen el trabajo de campo en la producción y las mujeres son las que acopian, transforman y comercializan el marañón. En Nicaragua existimos alrededor de 5,100 cooperativas, cooperativas unas buenas, otras regulares y otras con funcionamiento menos estables. Y en esas 5,100 cooperativas existimos 300,000 familias estoy hablando de todos los sectores, el agropecuario, agrícolas, ganaderas, el transporte, la pesca, el ahorro y crédito.



En todos los sectores estamos las cooperativas y ¿sabe cuántos empleos generan las cooperativas en Nicaragua? 500,000 empleos. No hay empresa en este país que genere 500,000 empleos ya hablando del aporte a la economía. No digamos la producción de alimentos para las exportaciones, para otros, que junto con todo el resto de los pequeños empresarios esta alrededor del 80% de esta economía en sus manos.



¿Y qué pasa? Cuando se habla de empresarios aquí, que generan empleos, que exportan, obviamente no están pensando en nosotros. Están pensando en las grandes empresas y para desgracia todas esas grandes empresas ni siquiera son de nicaragüenses, los empresarios nicaragüenses van desapareciendo. Los bancos son de los extranjeros, los grandes supermercados son de los extranjeros, el Wal-Mart, Pricemart, todos los Pali que están desalojando a las pulperías , los mataderos, las plantas lácteas, las minas... todo está en manos de extranjeros.



Entonces los empresarios nicaragüenses reales somos nosotros los pequeños y mediano productores agropecuarios y la pequeña y mediana industria en la ciudad. Por eso estamos haciendo un esfuerzo ahora ahí apoyado también con Orlando por desarrollar esta economía de las y los pequeños, de las y los medianos. Donde estamos las cooperativas estamos juntándonos para crear el Consejo Social de la economía popular que es de los verdaderos empresarios nicaragüenses donde estaremos las cooperativas y los micros y pequeños empresarios juntos.



Pero las cooperativas tenemos un gran reto y lo que Orlando decía es cierto, las cooperativas tenemos que trascender, de dejar de ser productores de materia prima para que ese sea otro el que lo acopie, lo transforme y lo comercialice y se gane los reales. ¿Cómo hacemos para que toda la cadena este en manos de la cooperativa? Como lo están haciendo ustedes aquí. Por eso hemos invitado a los periodistas para que vengan a ver en chiquito lo que tal vez dentro de diez años volvemos y esto va a ser una gran empresa. Porque el rubro en el que ustedes están metidos es un rubro que no tiene límite de crecimiento.



Se imaginan que en el futuro todo esto esté lleno de marañones. Todas las cercas, nuestras huertas y también siendo rentables y es clave que estemos en toda la cadena. Eso que dicen cuando nosotros hablamos de cadenas no es para amarrarnos sino cadena le llaman de ser productores, de copiar, de transformar ese producto y poderlos comercializar ya sea al mercado nacional o al mercado internacional como ya lo están haciendo ustedes. Hemos comenzado en la mayoría de los rubros, en la leche, en el café, en otros rubros y hacer una gran alianza de los pequeños y medianos empresarios creando nuestro propio Consejo Social de la Economía Popular para juntarnos y seguir generando empleos y mejorar nuestro nivel de vida.



Por último además de felicitarlos quiero decirles que un 19 de febrero de 1934 un gran hombre para el mundo no solo para Nicaragua formó la primera central de cooperativas con personería jurídica que fue el General Sandino en las riveras del Río Coco. En su desmovilización dijo que el quería hacer de Nicaragua un modelo cooperativo, diciendo “yo me inclino por un régimen de cooperativas” y no quería nada para él. Cuando vino a hacer la paz y que lo mataron, él pidió treinta quintales de sal creo que es lo único que pidió porque después todo lo tenía en la montaña pero en esa zona no producían sal. Y el pidió sal para las y los campesinos, para la gente de allá y después explicó que lo producimos todo, como el pescado porque estaba en el río y la producción de oro, el tema forestal y todo.



Y entonces en este mes la Asamblea Nacional aprobó el 19 de febrero como el día nacional de las cooperativas en memoria y honor a esa primera cooperativa fundada por el General Sandino. Y el Comandante Daniel en agosto del 2007 en Sébaco, en un gran encuentro con unos 4,000 dirigentes cooperativos, dijo estos son los tiempos de las cooperativas. Y lo hemos venido trabajando por fortalecer y avanzar y está en nuestras manos que sigamos avanzando y ustedes deberían sentirse orgullosas mujeres y hombres porque también aquí hay algunos presidentes de cooperativas. Lo que pasa es que debemos sentirnos orgullosos porque somos un ejemplo con las dificultades que hay.



Son un ejemplo porque están entrando a todo el proceso y reconocer a Nicolás Hoskyns que nos ha venido acompañando como ético para buscar esos mercados, ya con Nicolás estamos trabajando café, vamos cortando café. Estamos en la miel, un esfuerzo en la miel, en el ajonjolí, el marañón. Estamos trabajando la yuca para cortar yuca. Hasta café robusta pues que consume el mercado internacional y después entrar a otros productos de las cooperativas.



Pero también hay que ver en el mercado nacional. y el mercado nacional lo vamos a desarrollar con esos ejemplos que decía Orlando de la experiencia que tiene Marcelino como para consumir nuestros propios productos que no pasen por varias manos. Porque muchas veces el frijol que llega a los trabajadores ha pasado por tres o cuatro manos y llega al doble o al triple del precio. ¿Cómo hacemos para hacer cooperativas de consumo para que el productor que produce ese frijol o ese arroz o ese queso a través de su cooperativa pueda abastecer cooperativas de consumo?



Y ahí tenga mejor precio el productor y mejor precio el consumidor en una gran alianza incluyendo los trabajadores y nosotros mismos. Ustedes producen marañón pero necesitan otras cosas, no sé si tendrán queso, si tendrán ropa, hay una cámara del vestuario, del calzado que producen los zapatos y hay otras series de productos que no tenemos y que la cooperativa puede ser el medio para llevarlos en mejores condiciones.