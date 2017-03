ROSARIO : "Estamos viendo la tragedia, el Desastre Natural más fuerte, dicen los Medios, de las últimas décadas, en el Hermano Pueblo del Perú"

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4

16 de Marzo del 2017

Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias; buenas tardes de hoy jueves 16 de Marzo... Aquí estamos, gracias a Dios con Salud, y bendiciendo a Dios Nuestro Señor, por la Vida, y los Milagros que estamos viviendo en nuestro País, que estamos protagonizando en nuestro País.



Dos sismos en nuestro Territorio, ambos menores a 4 grados.



Y , con lluvias, inundaciones y aludes en 20 de las 25 Regiones; y han causado, hasta el momento, por lo menos 43 muertestamos viendo la tragedia, el Desastre Natural más fuerte, dicen los Medios, de las últimas décadas, en el Hermano Pueblo del Perú@s; herid@s, desaparecid@s, y más de 56,293 damnificad@s. 546,000 Personas han sido afectadas; 6,500 Viviendas, 27 Escuelas, y Centros de Salud.



Una situación de emergencia en varias Zonas del País, y nosotr@s queremos expresar nuestras Condolencias para las Familias, a través de la Compañera Marcela, nuestra Embajadora. Lo hicimos esta mañana. Expresar nuestras Condolencias, y nuestra Solidaridad con el Gobierno y Pueblo del Perú; el querido Pueblo Peruano.



Aquí tenemos las Informaciones nuestras : En cuanto a accidentes, una persona fallecida, un Ciclista, ayer, en Chinandega, frente al Hotel Cortijo, Carretera Chinandega-Corinto. El fallecido, desgraciadamente, conducía su bicicleta en estado de ebriedad.



Tuvimos un incidente esta mañana, donde Funcionarios y Operarios del MTI desalojaron unas casetas de ventas instaladas en lo que llaman el Derecho de Vía, en el Sector del Puente de Tecolostote.



Hemos hablado con el Compañero Amadeo Santana, quien no estaba informado de una decisión que había tomado un Director en el Ministerio. Le hemos explicado que eso no procede, que esas no son las Instrucciones de nuestro Comandante, resolver o tratar de resolver problemas, creando otros. Si hay necesidad, por seguridad de los mismos vendedores, de hacer un movimiento, hay que consensuar con las personas.



A nosotr@s nos reportó el Compañero Doctor Manuel Fuertes, Secretario Político de la Región o del Departamento de Boaco, y la Instrucción que nos dio nuestro Comandante fue, trabajar, dialogando con las Personas, Representación de nuestros Secretarios Políticos y del MTI, para encontrar una solución al problema que se creó. Porque no estaban resolviendo un problema, estaban creando otro, dejando sin trabajo a varias Personas y Familias que estaban ganándose la Vida honradamente en casetas para ventas en el Puente de Tecolostote.



La Policía Nacional no auxilió al MTI, porque esta no és una Instrucción de nuestro Comandante : Agredir así a las Personas. Hay que dialogar, y encontrar respuestas y soluciones que convengan a tod@s, y que nos ayuden a guardar las Normas Básicas de Seguridad en las Vías.



Tenemos del INIFOM la información de los Emprendimientos esta semana : 493 Emprendimientos, 444 millones de córdobas de inversión. Tenemos Fábrica de Textiles en Tipitapa, 14 millones; Microfinanciera; luego las Empresas de Telecomunicaciones, Fibra Óptica en distintos lugares. 129 Emprendimientos también, que tienen que ver con Pequeños Negocios en los Municipios. Esto está mal escrito... Compañera Guiomar, por favor ! 129 y 190, la suma de los dos son estos Emprendimientos que ya anunciamos.



Se preparan 33 Parques para Adult@s desde las Municipalidades.



El Doctor González sigue preparando, trabajando para el Martes 21 que tenemos el Ejercicio Nacional. Y nos reporta de Capacitaciones que se realizan en distintos Municipios.



También tenemos ya el Plan Nacional para Prevenir y Controlar Incendios, tiene que ver con el trabajo que hará el Ministerio de Gobernación, la Asociación de Bomberos, ENATREL, DISNORTE-DISSUR; y luego las Asambleas o Capacitaciones, para lograr fortalecer Capacidades, prevenir y controlar incendios que pongan en riesgo a las Personas, Familias y Comunidades.



Luego tenemos, Compañer@s, a la Comisión Nacional del Adulto Mayor reunida esta mañana, recibiendo el Pago de Pensión de Vejez Reducida Proporcional a 46,071 Adultos Mayores en todo el País; se entregó el 5 de Marzo y se ratificó que tod@s hayan recibido. Entrega de Préstamos Personales a más de 13,000 Adult@s Mayores Pensionad@s. Y luego, avanzan todos los Programas de Atención : Medicina, Enfermedades Crónicas, Medios Auxiliares, incluso Cursos de Alfabetización y Cursos de Educación de Adultos.



El Ministerio de Salud mañana está realizando en el Instituto de Medicina Natural el Curso Introductorio de Tai Chi, impartido por el Hermano Rolando Chuang, Embajador de China-Taiwán.



Rehabilitación y Ampliación de Centros de Estudio, informa el Ministerio de Educación, en Chinandega y Masaya. También tenemos 56 Centros Educativos integrándose al Programa de Clubes Estudiantiles de Ajedrez.



CulturAgro, desde el Canal 6 está presentando el Tema “Prácticas de Conservación y Recuperación del Suelo”, todos los lunes a las 5:30 de la mañana y los sábados a las 4:30 de la tarde. También tenemos el Programa “Agarrá la Seña”, transmitiendo la II Unidad de Método de Aprendizaje del Lenguaje de Señas.



Estrategias para las Rutas de Desarrollo de Emprendimientos, Pequeños Negocios y PYMES, se está realizando la Consulta con l@s Protagonistas el día de hoy. El Programa de Emprendimientos Familiares se lanza en 10 Municipios de Las Segovias, a través del MEFCCA, INIFOM e INATEC.



El MAG nos reporta : Que tenemos una buena cosecha de Hortalizas, 9% más que en la última Medición; que estamos cubriendo la demanda nacional de Maíz y Frijoles, y que las frutas de mayor consumo en la temporada se encuentran en los Mercados en cantidades suficientes y con precios estables : Mango, Melón, Jocote, Aguacate. El Inventario actual de Hortalizas, dice, asegura el abastecimiento para las próximas semanas; y continúa saliendo la cosecha y la llegada a los Mercados.



El Compañero Edward Jackson ya nos explicó que és lo que él estaba planteando el día de ayer : La aplicación del Decreto Presidencial sobre la captura de Pepino de Mar trajo tensiones entre Pescadores Artesanales y Dueños de Embarcaciones, ya que se establece que la pesca de Pepino és exclusiva para los Artesanales.



En INPESCA se inició la entrega de Permisos para las Embarcaciones, y se dieron Reuniones, de manera que las Embarcaciones mayores, que son catalogadas como Auxiliares o Nodrizas, puedan también participar en apoyo de los Pescadores Artesanales. Ese és el Acuerdo al que se llegó, y és lo que trataba el Compañero Edward Jackson de informarnos el día de ayer.



INPESCA también está capacitando a Técnicos de los Territorios del Caribe Norte y Sur, junto con el MEFCCA, para aprender a manipular, conservar, y agregar valor al producto fresco, allá en la Región Autónoma del Caribe Norte. Igualmente, están trabajando un Mapa Interactivo que brindará información sobre las Zonas de Pesca, Producción, Rendimiento, Exportaciones, y Áreas de Concesión Acuícola. Este Mapa se estará actualizando semestralmente, y se va a poner en Línea en Coordinación con el INETER.

Compañer@s, el INTUR recibe al Crucero Maasdam, en Corinto, hoy. Y Festival Cultural en Honor al Cristo Negro de Esquipulas, en Carazo.



El Compañero Salvador Mansell nos reporta que estamos en el Barrio Divino Niño, de Las Sierritas de Managua, con Energía Eléctrica que se inaugura para 105 Herman@s, con un costo de casi un millón de córdobas.



Compañer@s, estas son las Informaciones que tenemos este mediodía. Mañana vamos a comentar cómo és que se desarrolla la Ruta de Educación de Multigrado. Y también vamos a estar haciendo otros comentarios que tienen que ver con Instrucciones que ha venido dando nuestro Comandante Daniel para las situaciones que maneja todos los días la Policía Nacional.



Compañer@s, mucho Cariño de parte de nuestro Comandante Daniel, a tod@s. Vamos a estar trabajando y reportando, si és necesario en cualquier momento y en cualquier situación que represente un riesgo para las Familias. Mañana, a esta misma hora, si no hay nada especial, estaremos, Dios Mediante, otra vez en comunicación.



Nuestro Comandante Daniel, saluda, abraza a todos los Hogares, a todas las Familias nicaragüenses, en el Compromiso de seguir procurando Bienestar, Trabajo, Paz, a esta nuestra Nicaragua, Bendita, Linda, Siempre Libre ! Gracias, Compañer@s.