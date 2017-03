En Japón embajadores del ALBA TCP presentan declaración al Vice Ministro de Relaciones Exteriores

Consejo de Comunicación y Ciudadanía, 17 de marzo 2017



Embajadores presentan declaración adoptada en el ALBA-TCP al Vice Ministro de Relaciones Exteriores, Diputado Shunsuke TAKEI



Los Embajadores de los países y Gobiernos miembros del Alba TCP acreditados en Japon, fuimos recibido por el Vice Ministro de Relaciones Exteriores de la Cancilleria de Japón, Diputado Shunsuke TAKEI, a quien hicimos entrega de la declaración adoptada en la XIV reunion de jefes de Estados en Caracas, Venezuela reciemntemente.





El Embajador de Venezuela inicio la reunión e hizo entrega del documento sobre el cual destacó los aspectos mas relevantes de dicha declaración.



El Viceministro recibió las palabras y el documento con satisfacciçon y expresó que estudiaría en detalle la misma para conocer sus contenidos y alcances.



Posteriormente a su intervenciçon cada Embajador hizo un comentario sobre el documento en la que hubo coincidencia de que esta iniciativa no solo esta vigente sino que en las actuales condiciones que vive el mundo hoy, adquiere mayor relevancia, por tratarse de una iniciativa que contribuye a la unidad y estabilidad de los pueblos que la integran, pero ademas promueve la solidaridad, equidad y justicia como mecanismo de concertaciçon e intercambio.



El Viceministro Japonés agradeció cada una de las intervenciones e hizo una pequena valoraciçon de las relaciones bilaterales entre Japón y cada uno de los países representados, resaltando la voluntad de Japón de continuar colaborando de manera estrecha con cada uno de ellos.



Al finalizar expresço que no quería dejar pasar la oportunidad para referirse a un tema de gran sensibilidad para los países de Asia, en particular para Japón, como era el tema de Corea del Norte, al que definió como un tema de gran preocupación para la comunidad mundial por sus amenazas cada vez mas reiterativas y su rechazo al llamado de la comunidad internacional en Naciones Unidas. Dijo que comprendía lo distante que América Latina estaba de este problema, pero que solicitaba nuestra comprensión y apoyo para condenar estas prácticas que ponen en peligro la paz u estabilidad de la Peninsula de Corea y mas allá. Tambien se refirió al tema de los secuestrados del que tambien solicitó nuestro apoyo por representar un acto violatorio al derecho de la persona humana, hecho que ha sido condenado reiterativamente en Naciones Unidas. Preguntó si en el ALBA- TCP se hablaba sobre este tema.



Luego de una brevísima intervencion de nostros en el cual ratificamos el compromiso de nuestros gobiernos por la eliminacion total de las armas nucleares de los países poseedores e instamos a la búsqueda incansable de una salida pacífica y de entendimiento mediante el diálogo y la negociación, principios cardinales recogidos en la declaración del ALBA -TCP. Reiteramos además que con la firma del tratado de Tlatelolco en Mexico en los años 60 y sus posteriores ratificaciones, America Latina y el Caribe se comprometieron a declarar a la región libre de armas nucleraes y más recientemente con la declaración de La Habana de la CELAC se declaró a la Región como Zona de Paz.



Agradeció nuestras palabras y dijo que se comprometía a viajar por la región para conversar y conocer de cerca a nuestros países.