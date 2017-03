INTUR facilita visita a Nicaragua de periodistas británicos de medios turísticos

Consejo de Comunicación y Ciudadanía, 17 de marzo 2017

El día viernes 17 de marzo se finalizó un viaje de prensa facilitado por INTUR para un grupo de periodistas de Inglaterra que visitaron Nicaragua para conocer sus atractivos turísticos.





Los periodistas visitaron las ciudades de León, Granada, Masaya y San Juan del Sur y manifestaron su entusiasmo y alegría por visitar el país, y por lo que han encontrado. Lugares únicos, y de gran disfrute.

Los medios de comunicación a los que vienen representando son: Selling Travel Magazine/ Huffington Post UK Travel/ Green and Black Magazine/ The Luxury Channel Magazine/ Travel Magazine/ Foodie Hub/ Trip Reporter/ The Vintage News, DINKY Guide.

Entre el equipo han venido bloggers, quienes han pasado comunicando a través de las redes sociales, su experiencia en Nicaragua.