ROSARIO : "Este Sábado y este Domingo, Fiestas Patronales, Tradicionales, Ferias, Actividades Deportivas y Religiosas. Un total de 462 Actividades en todo el País"

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4

17 de Marzo del 2017



Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias; buenas tardes de hoy viernes 17 de Marzo. A las puertas de otro Fin de Semana ! Fin de Semana que, ojalá, no nos deje tantas víctimas de accidentes de tránsito. Y un Fin de Semana que, pedimos a Dios Nuestro Señor, sea Tranquilo, y sobre todo, lleno de Celebración y de Alegría.



Nuestra Policía Nacional trabaja duro los Fines de Semana ! Este Sábado y este Domingo, Fiestas Patronales, Tradicionales, Ferias, Actividades Deportivas y Religiosas. Un total de 462 Actividades en todo el País, incluyendo, por supuesto, los Destinos Turísticos.



Estos son Fines de Semana que salimos mucho a Balnearios, a recrearnos; a los Parques tan bonitos que están en todo el País.



Estamos, precisamente, trabajando el nuevo Programa de Parques... Parques para la Juventud, para l@s Adult@s; Parques donde se puedan, las Personas, las Familias, recrear, hacer ejercicios. No son Parques exclusivamente para Niñ@s, sino para el Encuentro, también, por supuesto, para la Tranquilidad de l@s Adult@s Mayores.



Así es que, trabajando para avanzar, garantizando estos Espacios de Recreación que tanto valora nuestro Pueblo.



Luego, lamentablemente 2 fallecidos en accidentes de tránsito : Un Pasajero de camión, en Nueva Guinea, y un Conductor de moto; el Conductor en estado de ebriedad, y el Pasajero del camión que cargaba quequisque en la Colonia La Fonseca; desgraciadamente le falló el sistema de frenos al camión cuando iba subiendo una cuesta.



Hay un Evento Religioso importante este Fin de Semana... “Camino Neocatecumenal”; Encuentro Vocacional donde va a estar Su Eminencia Reverendísima el Cardenal Leopoldo Brenes. Más de 15,000 Personas en el Estadio Nacional de Futbol, entre nicaragüenses y Herman@s de otras nacionalidades.



Nuestros Bomberos, la Dirección Unificada de Bomberos se prepara para garantizar, en coordinación con nuestra Policía Nacional, todos los Temas de Seguridad. Están allí con Carros de Emergencia, Ambulancias, Carros de Bomberos... Todo lo que debemos garantizar en un Evento tan grande, para proteger a tod@s l@s Participantes.



También el Doctor Guillermo González está completando junto al Compañero Luis Cañas, el Plan Nacional para Prevenir y Controlar Incendios. Estamos circulando la tercera versión para recoger más sugerencias; por un lado, el Profesor Milán nos aportó mucho, también el Compañero Ervin Barreda, de ENACAL.



Y bueno, la Idea és emprender las Acciones de este Plan cuanto antes. Recordemos que esto implica también una cantidad de inspecciones que hará la Dirección General de Bomberos a través de los Cuerpos de Bomberos Unificados; y luego las reparaciones en todos los Sistemas Eléctricos, de parte de ENATREL, DISNORTE-DISSUR, y otras Instituciones. Vamos a estar circulando este Plan que inicia en los próximos días.



Tenemos 2 sismos en nuestro Territorio : Uno anoche, de 1.8, profundidad 3.8 kilómetros; esto fue a las 7 de la noche de ayer, en el Lago de Managua. Pero és el único. No hubo otro. Y luego en nuestras Costas.



Luego, incendios, el Compañero Luis Cañas nos reporta que esta semana tuvimos 125... 23 Estructurales : 11 en Viviendas, 6 en Transporte, 2 Agropecuarios, 2 Forestales, 1 en Local de Recreación, y 1 en Comercio; el Sector más afectado és la Vivienda. Tuvimos también 70 en Maleza y 32 en Basura.



Managua con 10 incendios; Granada, León, Diriamba, San Rafael del Sur, con 2 cada uno; Ciudad Sandino, Santo Tomás, Chontales, Estelí, Ocotal y Masaya, con 1 cada uno. 13 fueron pequeños incendios, 9 fueron inicio de incendios; 1 mediano, Agropecuario, fue controlado por 10 Carros de Bomberos y 50 Hermanos Bomberos. La mayor cantidad de los incendios de esta semana, afortunadamente, son de pequeña magnitud.



También, entre los Incendios Estructurales hay 12 causados por “llama abierta”, el uso inadecuado de gas; 8 por Sistemas Eléctricos, y 3 aún investigándose.



Por “llama abierta” entendemos fuga de gas, uso indebido de cocinas de leña, carbón; y Niñ@s jugando con Fósforos... Atención : Tenemos que trabajar más, para prevenir !



Los días Sábado, Viernes y Miércoles se dieron 4 cada uno, y Jueves, Lunes y Domingo, 3 cada uno; el Martes, 2 ese día. Este és el Informe de la Semana : 125 Incendios, 23 en Estructuras, 70 en Maleza, y 32 en Basura.



Este Sábado, “Carnaval de Amor a Nicaragua”. L@s Compañer@s de la Alcaldía están realizando las Actividades propias de este Carnaval que inicia mañana 18, y va todos los Fines de Semana hasta el 1° de Abril.



En el Paseo de l@s Estudiantes, a las 4 de la tarde, participarán mañana diferentes Comparsas Rítmicas de Managua... “Alegría de Vivir en Paz !”.



Complejo Nacional de Salud instalando la Comisión Nacional del Cáncer. Y Diplomado “Gestión Ambiental Hospitalaria” en el Instituto de Medicina Natural, concluye el día de mañana.



Ministerio de Educación... Aulas nuevas en la Región Autónoma del Caribe Sur. Toda la Comunidad Educativa preparándose para el Miércoles 21 de Marzo, si no me equivoco. Luego tenemos preparación a Docentes; el Coro Estudiantil Rubén Darío preparando Repertorio Musical alusivo a la Gran Campaña de Alfabetización y a la Continuidad en la Educación de Adult@s.



Tenemos también el Lanzamiento del Programa de Emprendimientos Familiares en 10 Municipios de Las Segovias... Ministerio de la Economía Familiar. Luego, 95 Ferias de la Economía Familiar realizándose en todo el País este Fin de Semana, y Encuentro “AMORANICARAGUA”, Madriz y Nueva Segovia se visitan.



Tenemos Concursos de Comidas} de Cuaresma en Boaco y Estelí, y Feria Integral en Saludo al Santo Patrono de Terrabona, San José; Parque Central de Terrabona, Matagalpa. También, Taller en el Río San Juan con los Pequeños y Medianos Negocios. El MEFCCA y el BANPRO presentando el Programa de Crédito con Fideicomiso.



El Compañero Salvador Mansell nos reporta que hoy inauguramos Energía Eléctrica para 309 Habitantes, 60 Casas, en el Distrito V, Anexo Nueva Nicaragua; inversión casi de un millón de córdobas, del Programa Nacional. Y mañana 18, en Boaco, Comunidad Malacatoya, San José de los Remates... un millón 863,000 córdobas de inversión; 109 Herman@s.



Compañer@s, estas son las Informaciones que tenemos este mediodía. Queremos nuevamente solidarizarnos con el Pueblo Peruano... 62 muertos y más de 62,000 damnificad@s, en 24 Regiones del País. Este desastre está asociado al Fenómeno Climático “El Niño”, que golpea solamente a la Costa peruana.



Seis grados de temperatura se ha incrementado en la Costa Norte de Perú, y eso ha producido todas estas fuertes lluvias, afirmó el Jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Gobierno de Perú.



Nuestro Cariño y Solidaridad a las Familias damnificadas, y al querido Pueblo peruano.



Compañer@s, reciban el Abrazo de nuestro Comandante Daniel, y su Compromiso de seguir fortaleciendo Capacidades, para que sigamos Aprendiendo, Emprendiendo, y Prosperando, en esta Patria Linda y Libre, en la que Dios derrama Bendiciones todos los días, y sobre todo, la Unidad de las Familias nicaragüenses.



Hoy tenemos nuestra Reunión de Consejo Nacional, vamos a estar compartiendo nuestra Agenda y los Resultados el próximo lunes a mediodía, si Dios lo permite.



Que tod@s tengamos un Buen Fin de Semana, lleno de Alegría, de Tranquilidad y, para quienes acuden a los Templos, a las Iglesias, también llenos de Oración, Devoción, y de esa Fé, esa Fé, que nos protege tanto a las Familias nicaragüenses, mucho Cariño.



Nuevamente reitero el Cariño de nuestro Presidente, y de tod@s nosotr@s su Equipo de Trabajo... Vamos Adelante, en Fé, Familia y Comunidad ! Gracias, Compañer@s.