DANIEL : "Estamos logrando incorporarnos a un mayor y mejor desarrollo de la Cultura nicaragüense, hermanados aquí, Italia y Nicaragua, con otros Pueblos Hermanos"

Encuentro del Presidente Daniel con Participantes del II Festival Pucciniano de Latinoamérica

19 de Marzo del 2017



Palabras de Daniel



¿Cómo están? ¡Cuánto gusto! Bienvenidos. ¿Cuántos llegaron de Italia? 25... ¿Y nicaragüenses cuántos son? 8... Bienvenidos.

Palabras de Moreno Gabrielli



Nosotros en Nicaragua, todos los que estamos aquí, estamos muy felices de estar con Usted. Gracias a esta Jornada hemos tenido momentos felices.





En lo particular, Comandante, en la Sala de los Cristales en el 2010, cuando usted estuvo con nosotros, no fue la última vez, fue el inicio de un gran Proyecto Cultural. Ya en el 2017 vemos un montón de Obras de Concierto, gracias a la idea, al percibimiento, a la inteligencia de Laureano Ortega que está como Promotor excepcional de esta Iniciativa aquí en Nicaragua.



Yo creo que con el buen desarrollo del País, la Ópera Lírica y los Conciertos, la Cultura de Nicaragua se está desarrollando muy bien.



Antes de hablar yo, creo que es justo darle la palabra al Director General de la Fondazione Festival Giacomo Puccini.



Palabras de Franco Moretti

Director General de la Fundación Puccini



Quiero agradecer al Señor Presidente de la República de Nicaragua, el Compañero Comandante, es un gran honor, un gran placer para todos nosotros italianos y nicaragüenses, que por Gracia de Dios seamos Músicos y Artistas y que trabajamos unidos por la Paz y por la Música.



Este Proyecto de la Fundación INCANTO, la Fundación Festival Pucciniano que trabajan de la mano, puede desarrollarse muchísimo y puede dar, puede regalar a todo el Pueblo de Nicaragua muchísimas emociones y muchísima música. Gracias, Señor Presidente.



Palabras de Daniel



¡Fíjense cómo hemos llegado hasta aquí! Primero, el Profesor San José, cubano, un Hermano cubano que, con Laureano ahí, intentando sacar un poco de flujo mágico, como es el Canto, el Profesor le dio clases. Igualmente se incorporó a esa formación una Pianista rusa, Svetlana. Fíjense, Cuba, Rusia y Nicaragua encontrándose aquí en la casa, en lo que parecía simplemente un entretenimiento.



Luego, Moreno, llegando con la Fuerza de l@s Trabajador@s italian@s. Ese fue el vínculo de Moreno con Nicaragua: Los Sindicatos, La Toscana, encontrándose con Nicaragua, no con el Canto, no había nada de Canto, solo eran los Sindicatos, con los Sindicatos nicaragüenses... La Lucha por la Paz, la Solidaridad, la Hermandad.



Luego, Moreno conectando con Laureano, y descubriendo que ahí estaba eso que tenemos tod@s allá adentro: El Arte, un@s más, otr@s menos. ¿Quién no canta? ¿Quién no canta? ¡Sí, no hay quién no cante, como quién no baile! Aquellos que no les gusta bailar cuando escuchan la Música... la Música conecta, mueve, energiza, y ahí aunque no quieran bailar, interiormente están bailando, disfrutando de la Música.



Palabras de Franco Moretti



Comandante, a usted le gustaba Nicola di Bari, el Cantante italiano.



Palabras de Daniel



¡Claro! Bueno, se encuentran ahí Cuba, Rusia, Italia, y el Teatro Rubén Darío, en Nicaragua, encontrándose con este gran Hermano, Franco Moretti. Y luego incorporándose a este Proyecto, Artistas italianos, mexicanos, españoles.



Todos son parte de este Arte en sus diferentes Especialidades, un@s con sus instrumentos musicales, otros con su voz, otros con su capacidad de organización, otros con lo que es la coreografía. Todo es necesario para que se pueda organizar lo que es esa fuerza del Arte, la Cultura, la Música, que conecta a los Pueblos. Más allá de las Culturas, de los Idiomas, el Arte y la Música conecta.



Cuánto reconocemos nosotros que Franco con su Institución haya decidido asumir el reto de venir aquí a Nicaragua, saludando a tod@s l@s Herman@s italian@s que lo acompañan también en este esfuerzo, y trayendo aquí a Nicaragua lo que es la Fuerza, toda la Fuerza de la Cultura Universal.



Cultura Universal que está ahí, para siempre, desde siempre, para tod@s, y que ahora está llegando no solamente al Teatro en Managua que ha sido un lugar privilegiado de poder recepcionar ya este Arte, sino que también llegando a Pueblos como Granada, como León, donde van nuevamente a presentarse en León, ya en Granada han estado también, creo que es la segunda ocasión que van a León y Granada; o sea, dos veces en León y dos veces en Granada.



Y enriqueciendo y multiplicando la Vocación de nuestr@s Artistas nicaragüenses, y tod@s l@s que se incorporan ahí, tanto l@s que están con sus Instrumentos Musicales, l@s que están con sus Voces, como los que están en la Danza, el Ballet, el Coro, tod@s l@s que se incorporan en estas Obras que ustedes han venido presentando.



Esto, indiscutiblemente, es una Fuerza Cultural que ustedes le están trasladando al Pueblo nicaragüense a través de tod@s l@s Jóvenes que vienen participando, y que se vienen también desarrollando en la Escuela, en el Proyecto INCANTO, donde está ahí Laureano.



Así que, en este año que es el año del Aniversario de Darío... o sea, el año pasado tuvimos el Aniversario de Rubén Darío, ya habíamos hablado de Darío y del Teatro Rubén Darío. El año pasado fue el Centenario de su Tránsito a la Inmortalidad, este año es el 150 Aniversario de su Natalicio, y ustedes van a León, y ahí seguramente Rubén Darío estará escuchando ese Canto, y nuestro Pueblo disfrutando de este Arte.



Así es que yo les digo de parte del Pueblo nicaragüense: Gracias, querido Franco; gracias, querid@s Herman@s italian@s, querid@s Herman@s español@s, mexican@s, que están trabajando con Franco. Y se los digo también en nombre de tod@s l@s Herman@s nicaragüenses que participan directamente de este esfuerzo multiplicador del Arte y la Cultura. En nombre de ell@s es que estamos logrando incorporarnos a un mayor y mejor desarrollo de la Cultura nicaragüense, hermanados aquí, Italia y Nicaragua, con otros Pueblos Hermanos. ¡Siempre bienvenid@s!

Palabras de Alexandra de San José



¡Viva Nicaragua...!



Palabras de Daniel



¡Viva Italia...!



Palabras de Jacopo Sipari



¡Viva la Paz en el Mundo! Gracias, Comandante. Chao.