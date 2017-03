ROSARIO : "Cómo nos sentimos de orgullos@s de nuestro cuatro veces Campeón, Román “Chocolatito” González"

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4



20 de Marzo del 2017



Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias de nuestra Nicaragua, Bendita, Siempre Libre !



Hoy estamos a lunes 20 de Marzo, y lo primero que tenemos que comentar és cómo nos sentimos de orgullos@s de nuestro cuatro veces Campeón, Román “Chocolatito” González, quien acaba de llegar al País y dio Declaraciones que corresponden con esa Humildad que siempre le ha caracterizado.





Nosotr@s, en nuestra Nicaragua, que sabemos que él és Orgullo, Gran Orgullo de nuestro País, lo recibimos con Amor, con Cariño, y lo recibimos como lo que és : Un Gran Valor Deportivo, un Gran Valor del Boxeo del Mundo... Cuatro veces Campeón ! Vamos a estar por la tarde, saludándolo, reuniéndonos, y sobre todo, rindiéndole Homenaje por esa gran pelea de este sábado.



Y Compañer@s, tenemos aquí una Nota del INETER. Les pedimos a l@s Compañer@s que nos hicieran llegar una Nota formal para explicarles que, desde el día sábado por la mañana estamos enfrentando un enjambre sísmico. És un pequeño enjambre sísmico estos 7 sismos que se nos han dado ya con magnitudes entre 1.5 a 2 en la Escala de Richter.



El sismo más fuerte fue de magnitud 2 grados, a profundidad de 8 kilómetros, localizado frente al Puerto Salvador Allende a las 11:21 de la mañana del sábado. Les ruego disculparme, me equivoqué. El enjambre inició el jueves a las 7:10 de la noche, y el sismo más grande se dio el sábado a las 11:21 de la mañana.



Nos informan l@s Especialistas del INETER que este enjambre obedece a la actividad sísmica propia de las Fallas Locales al Oeste de Managua. Una actividad que se ha venido observando en los últimos 40 años.



La ocurrencia de estos sismos en la parte Sur del Lago de Managua és poco común. Desde 1975 hasta la fecha se han registrado 6 enjambres con características similares : Son sismos de baja magnitud, más de 5 sismos en tres días. En Enero del 2003, Mayo del 2009, Julio del 2015, Marzo, Julio y Noviembre del 2016, son las fechas en que se han dado episodios parecidos.



Se espera que este actual enjambre sísmico tenga el mismo comportamiento que los anteriores que se han registrado en las fechas que ya anotamos. Sin embargo, con la información disponible en este momento, no podemos descartar que puedan ser eventos premonitores de una actividad sísmica mayor, por lo que és importante mantener el nivel de vigilancia y monitoreo permanente.



Trasladamos esta información a nuestro Pueblo con toda la calma, la serenidad y la responsabilidad que corresponde, y al mismo tiempo nos invitamos a participar el día de mañana, a partir de las 11, en el Primer Ejercicio Nacional de Preparación y Protección de la Vida, que hemos venido coordinando desde el SINAPRED.



El Doctor Guillermo González más tarde va a comparecer, para explicarnos cómo está organizado en esta ocasión ese Ejercicio de Preparación y Protección de la Vida.



Hemos diseñado escenarios distintos para cada uno de los Distritos de Managua, tomando en cuenta los riesgos y vulnerabilidades; en el caso de la Capital esos riesgos y vulnerabilidades diversos que tenemos, también en los lugares de mayor concentración de Población, como los Mercados y Terminales de Buses.



Por otro lado, ya llevamos caracterizados, me decía la Compañera Guiomar Irías, 70 Municipios con los que vamos a empezar a trabajar Ejercicios Particulares en la próxima semana.



Así que estamos invitados tod@s, y el Doctor González va a estar compareciendo para explicar en detalle cómo, desde cada Barrio, Comarca, Institución, Colegio, Instituto, etc., vamos a participar mañana con tod@s nosotr@s, Ciudadan@s Protagonistas de nuestra Protección Responsable.



También vamos a estar pendientes de la información sobre, por ejemplo, en Barrios o Comarcas, de acuerdo a la realidad del Municipio el escenario puede ser inundación provocada por cauces desbordados, crecidas de Ríos, quemas de pastizal, deslaves, etc.; en Mercados, escenario a priorizar puede ser un incendio, o pueden ser los temblores; en Centros Comerciales, Centros de Producción, Supermercados, Restaurantes, Plan Contingente contra Incendio, o Terremoto. Y así va detallado...



Tenemos Instituciones de Primera Respuesta que están participando, ya sabemos, nuestro Ejército, nuestra Policía, Ministerio de Gobernación, MINSA, etc., etc. Luego, vamos a poner en práctica distintos escenarios en Colegios, Institutos y Universidades; en Hospitales, por supuesto ! És muy importante saber evacuar los Hospitales. Vamos a estar reportándoles también el día de mañana, una vez que inicie este Ejercicio.



Tenemos también aquí de parte del Doctor González el detalle de las incidencias de este fin de semana : Una muy, muy triste noticia de una Niña de 9 añitos que se ahogó casi a la tarde-noche de ayer que nos avisó el Comisionado Díaz, cuando se bañaba en una piscina en su casa ubicada en la Comarca San Isidro de La Cruz Verde. Y luego, un Joven de 16 años, Luis Manuel Mongalo, en Salto de Hoyos, en La Conquista, Carazo. Son eventos que podemos prevenir.



Y una tragedia terrible, un crimen atroz fue el cometido en la Comarca Tomatoya, en Jinotega, donde nuestra Compañera Secretaria Política en esa Comunidad, de 45 años, María de los Ángeles Altamirano Herrera, falleció a consecuencia de heridas de arma blanca, un machete, propiciadas por su ex-compañero de vida en estado de ebriedad, Benito Filemón González, de 40 años, quien fue capturado ayer mismo. Tenían 5 hij@s, la menor de 9 años, me explicaba ayer el Compañero Leónidas Centeno.



Estos son los casos que tenemos que atender. Esto son los casos que nos obligan a promover una Campaña Nacional de Valores, para tratar de disminuir la incidencia de este tipo de crímenes atroces.



Luego tenemos también accidentes el fin de semana... Tres personas fallecidas : 2 Peatones, y un Conductor de moto; 2 en estado de ebriedad, y una imprudencia peatonal, en Matagalpa. 633 accidentes ocurrieron esta semana, 18 con Conductores en estado de ebriedad; 584 de estos accidentes produjeron daños materiales, 49 con víctimas, 8 fallecid@s, 49 lesionad@s.



Tenemos 16 Personas menos fallecidas en relación al mismo período del año pasado; 4,052 multas, de las cuales 104 fueron aplicadas a Conductores en estado de ebriedad. La mayoría de estos accidentes fueron por no guardar distancia, 220; 92, invasión de carril; falta de precaución al retroceder, giros indebidos, desatender señales, interceptar el paso, todos estos entre 90 y 25; y estado de ebriedad, 17; contra la vía, 13; los demás, distracción, falta de precaución, imprudencia, entre 6 y 1.



94 motocicletas, 265 autos, 144 camionetas; camiones, 59; buses, 25; microbuses, 16; cabezales, 15; bicicletas, 8; furgonetas, 6; y un Jeep, és el tipo de vehículo.



433 accidentes en Calles, 194 en Carreteras, y 6 en Caminos. 449 accidentes en Managua, claro, hay más vehículos; León, 26; Chinandega también 26; Estelí, Matagalpa y Chontales, 19 y 18; 17 en Masaya, 13 en Jinotega, 10 en Granada, y de 9 a 1 en el resto de los Departamentos del País. La hora de mayor ocurrencia esta semana fue de 4 de la madrugada a 8 de la mañana, 164. El resto del Reporte lo vamos a trasladar a través de los Medios de Comunicación.



Tenemos también esta semana, entrega de Plan Techo a Compañer@s en San Juan de Oriente, La Concepción y Nindirí; Paquetes Alimentarios Solidarios en el Departamento de Managua, y Sillas de Ruedas en el Caribe Norte.



Tenemos igualmente, Compañer@s, el Reporte Epidemiológico : Dengue, 68 casos positivos, 19% de incremento... Estamos atendiendo estos incrementos ! Chikungunya, todos negativos. Zika, todos negativos. Leptospirosis, 7 casos confirmados; 129 en el 2007, 92 en el 2016; ahí también ha habido un incremento que estamos atendiendo. Influenza, 9 positivos, igual al 2016. Y en Neumonía siempre 2,423 esta semana; acumulado de 27,133; 8 Herman@s fallecid@s; 3% más casos en relación al año pasado, y disminución del 38% en el caso de muertes por Neumonía en relación al año pasado. Tenemos también 250,000 Atenciones en las Clínicas Móviles.



Luego, en cuanto al Verano o a lo que puede ser dificultades en el abastecimiento de Agua, tenemos 7% de incremento en los casos de diarreas recibidos en los Centros de Salud. Eso és importante. Nosotr@s ya pedimos este Informe Semanal porque és fundamental atender los casos que se presentan de enfermedades que pueden tener que ver con las dificultades en el abastecimiento de Agua.



18 casos de Hepatitis también esta semana; la semana pasada 8. Y luego el incremento en Dengue que ya lo reflejábamos en los números anteriores.



Conjuntivitis, este és otro padecimiento que se nos está presentando, 122 casos esta semana, pero disminuye en cantidad en relación a la semana pasada que fueron 152. Deshidratación, 32, la semana pasada 3.



Hipertensión e Infarto : Hay 4 Personas fallecidas por Hipertensión Arterial, la semana pasada 1, y 11 por Infarto, la semana pasada fueron 12. Esto és de los Hospitales del Sistema Público de Salud.



Tenemos también el Censo Nutricional que ya lleva cubierto 500,000 Niñ@s, 62% de la Meta. Luego tenemos Encuentros de Estudiantes desde el Ministerio de Educación; entrega de Pupitres también en Rivas, Departamento de Rivas. Caribe Sur, construcción de 3 Aulas : El Naranjo, La Reforma y Jerusalén, de El Guayabo, en El Tortuguero. Y Capacitaciones de Ajedrez esta semana.



Primer Encuentro de Clase del Programa Nacional de Educación Técnica en el Campo; participaron esta semana 4,715 en Cursos Agropecuarios; Cursos de Mecánica, 310, y 405 en Cursos de Electricidad, y otros Temas : Fontanería, Carpintería... Todo esto en el Campo ! Administración y Contabilidad, Computación, Elaboración de Conservas, Técnicas de Higiene, Conservación en la Elaboración de Productos de Leche, Jaleas, Cursos de Barbería, Técnicas Básicas de Belleza, Cocina y Panadería, y Protagonistas en Cursos de Manualidades.



Todo esto tiene que ver con el inicio del Programa Nacional de Educación Técnica en el Campo. Hay una diversificación en cuanto a los Cursos que desarrollamos en el Campo; una diversificación que refleja el cambio cultural que ha traído el cambio económico positivo en el Agro nicaragüense.



Feria de Tejidos y Trajes de Verano en el Parque Nacional de Ferias esta semana. Luego, Encuentros EN AMORANICARAGUA... Nueva Guinea, Muelle de los Bueyes, El Rama, Kukra Hill, Bluefields y Corn Island visitan Laguna de Perlas; Veladas, Festivales, y Acompañamiento a Protagonistas. Esto és desde el MEFCCA.



Turismo y Salud, en Managua, Mesa de Trabajo; Crucero Island Princess en San Juan del Sur.



Luego, nos reporta el Alcalde Mayor, Compañero Francisco Valenzuela, que inauguramos el día de hoy 13 nuevas Calles adoquinadas en el Barrio Juan Alberto Blandón, de Estelí.



Se generaron 120 Empleos durante se desarrolló el trabajo de preparación de esas Calles, y 8 millones 400,000 córdobas de inversión, en Alianza del Gobierno nuestro, el Gobierno de tod@s l@s nicaragüenses y el Gobierno Local, Gobierno de las Familias de Estelí.



Inauguramos en el Anexo Raúl Cerna del Distrito III de Managua, para 512 habitantes, 98 casas, una inversión de casi un millón de córdobas, Energía Eléctrica !



Y esta semana vamos a estar inaugurando Energía Eléctrica en Managua : En el Mojón Las Jagüitas, Sector 1, mañana; el miércoles en Las Enramadas, Calle Solidaridad, también de Managua; jueves, Dipilto, Nueva Segovia; viernes, Telpaneca; y sábado, San Sebastián de Yalí.



Compañer@s, con esta Información estamos despidiéndonos con el Abrazo, el Cariño, el Compromiso de nuestro Comandante Daniel, de Seguir Cambiando Nicaragua, para Bien y para Mejor, tod@s junt@s.

Esta tarde, como decíamos, vamos a estar transmitiendo el recibimiento de nuestro Comandante, y mi persona, con el Cariño de siempre, a nuestro Campeón, cuatro veces Campeón, Orgullo de Nicaragua, Orgullo del Boxeo Mundial, Román “Chocolatito” González.



Un gran Abrazo a tod@s ! Que estemos bien. Que sigamos fortaleciendo este Modelo de Fé, Familia y Comunidad, que tanto nos distingue, y que tanto nos defiende. Mucho Cariño a tod@s, de nuestro Comandante Daniel y de tod@s nosotr@s su Equipo de Trabajo. Gracias, Compañer@s.