ROSARIO : "Una Gran Victoria és el hecho de que tod@s crezcamos en apropiación de una Cultura de Prevención; que sepamos reconocer los riesgos, las vulnerabilidades, en cada lugar de nuestro país"

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4

21 de Marzo del 2017



Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias... hoy és martes 21 de Marzo, hace unos pocos minutos concluimos el Primer Ejercicio de Prevención y Protección de la Vida de este Año 2017; Año en que, Dios Mediante, le estaremos dando gracias por Nuevas Victorias.



Y, una Gran Victoria és el hecho de que tod@s crezcamos en apropiación de una Cultura de Prevención; que sepamos reconocer los riesgos, las vulnerabilidades, en cada lugar de nuestro País, y que sepamos atender una Calamidad cuando surga, no sólo alrededor de los riesgos y vulnerabilidades que conocemos, sino de otras que puedan surgir en este Mundo tan incierto.

Este Ejercicio que hicimos el día de hoy tiene la particularidad de haber involucrado o haber logrado que en distintos lugares pudiese protagonizar la Comunidad esta Cultura Preventiva alrededor, no sólo de los riesgos y vulnerabilidades conocidos, sino de los propios localizados en ese lugar. Eso és lo más importante.



Estamos ya en otra Etapa en el desarrollo de nuestra Cultura Preventiva; estamos no sólo apropiándonos de lo que debemos hacer y cómo hacerlo ante los riesgos que conocemos : Sismos, Volcanes, Inundaciones, Deslaves, sino ante los propios que hay en cada lugar.



Por ejemplo, el que se puedan desbordar los Cauces; por ejemplo, el que pueda haber eso que conocemos ahora con tanta frecuencia, antes no era tan frecuente... De repente un torbellino de aire, y se va el techo, puede caer un árbol, puede afectar Familias. Todos son escenarios que tenemos que aprender a manejar y atender en los momentos críticos.



Así que, este Ejercicio se caracterizó por ubicarnos ya un paso hacia adelante en el desarrollo de una Cultura de Prevención y de Protección de la Vida, en el que vamos además en un Camino que tenemos que seguir fortaleciendo, porque vamos ahora a los Ejercicios de Protección de la Vida, Municipio por Municipio. Y mantenemos los Ejercicios Nacionales, diversificándolos.



“En la variedad está el gusto”, dice la gente; es decir, saber motivar a partir de que vayamos cambiando e incorporando en cada lugar todos los riesgos posibles, para los cuales debemos estar preparados. És una Cultura Saludable, Sana, de Prevención y Protección de la Vida.



Tuvimos un sismo grande anoche, fue muy sentido en el Departamento de Rivas. Esto fue por El Astillero, a 22 kilómetros de El Astillero hacia el Sur, de 4.2, 64 kilómetros, pero sí se sintió mucho en Rivas y Tola. El Compañero Bosco Castillo nos informó, el Doctor González, y estuvimos atent@s.



Tenemos también en Boca de Padre Ramos un sismo de 3 puntos; y aquí en el Lago de Managua continúa el enjambre manifestándose; un sismo no se pudo calcular por su baja magnitud, y el otro fue 2 kilómetros hacia el Norte de La Chureca, magnitud 1.6, profundidad 7.7, esta mañana, a las 11:01.



Llevamos 9 sismos con magnitud 1.5 a 2 en este enjambre que, como informamos ayer, se dio el año pasado en estas mismas fechas. El año pasado tuvimos 18 sismos en el enjambre, en ese punto. Vamos a seguir vigilantes y atendiendo este episodio de las Fallas de Managua.

Luego tenemos también una información importante : El Compañero Comisionado General Francisco Díaz, con Instrucciones del Comandante Daniel hizo una recopilación de la información sobre delitos y fallecid@s por accidentes de tránsito, para poder tener datos comparativos en la Región Centroamericana, el año pasado, 2016.



Qué tenemos ? Vamos a ver los números. Nicaragua és el País con la mejor Seguridad... Sigue siendo el País más Seguro de la Región ! En Nicaragua, claro, siempre tenemos que lamentar la pérdida de Vidas, pero tuvimos 453, mientras que en El Salvador se dieron 5,280. En Nicaragua 453, y en Honduras 5,150. En Nicaragua 453, y en Guatemala 4,520, y en Costa Rica 578.



Los 5 Países de Centroamérica acumulan 15,891 lamentables víctimas de homicidios : El Salvador y Honduras con un promedio diario de 14; Guatemala, 12; Costa Rica, 2, y Nicaragua, 1. Homicidios por cada 100,000 habitantes : El Salvador, 81; 59, Honduras; 27, Guatemala; 12, Costa Rica; 7, Nicaragua.



Luego, en el uso de armas de fuego : 4,278 en El Salvador; Honduras, 3,905; Guatemala, 3,574; Costa Rica, 384; Nicaragua, 211. Tenemos que el 81% de los homicidios fueron con armas de fuego : En Guatemala, 79; Honduras, 76; Costa Rica, 66; y Nicaragua, 47.



También se dio lo que conocemos como Secuestro para extorsionar : Guatemala, 28; 26, El Salvador; 22, Honduras; 9, Costa Rica; 4, Nicaragua. Nicaragua és el de la cifra más baja.



Hurto y robos de vehículos : Costa Rica, 4,259; Guatemala, 3,888; El Salvador, 3,111; Honduras, 383, y Nicaragua con 98. Siempre estamos en el menor rango en relación a todos estos delitos.



Fallecid@s por accidentes de tránsito : Nicaragua, 791, en el año 2016, versus Guatemala, 7,832; 1,407, Honduras; 1,213, El Salvador, y 890, Costa Rica. Hay 12,133 fallecid@s por accidentes de tránsito con Guatemala con la cifra más alta, 7,832, y Nicaragua la más baja, con 791.

Esta és una Información que fue obtenida a través de las Jefaturas Policiales desde la Comisión de Jefas y Jefes de la Policía de nuestra Región Centroamericana, y que ha recopilado el Comisionado General Díaz por Instrucciones del Comandante Daniel, y vamos a compartirla con todos los Medios de Comunicación.



Luego tenemos aquí, Compañer@s, el resto de las Informaciones de este mediodía : Tenemos los Planes Ordinarios de Salud. Hay una Reunión del Director del Programa Regional de Emergencias y Desastres de la Organización Panamericana de la Salud. El Director Ciro Ugarte nos está visitando.



Hay Aulas nuevas en el Caribe Sur; también hay Foros que se desarrollan desde el Ministerio de Educación en distintos ámbitos, sobre todo para la Promoción de las Tecnologías.



Ayer estábamos conversando en una Comisión Especial de nuestro Gabinete, sobre el impulso que vamos a dar al Reconocimiento o la Distinción de los mejores Exponentes de cada uno de los ámbitos en los que trabajamos desde este Gobierno de Ustedes. Quiero decir, quiénes se destacan, por ejemplo, en los distintos Ámbitos de la Educación, tanto como Educador@s como en relación a los Estudios, o en relación a la Innovación, para Aprender, Emprender y Prosperar, que és lo que nos ocupa en esta nuestra Nicaragua, Bendita y Libre.



Vamos a hacerlo desde el Ministerio de Salud; vamos a hacerlo desde el INTA, donde hay tanto que destacar en relación a las Tecnologías Agropecuarias, donde estamos aplicándonos a elevar Productividad y

desarrollar la Producción con Técnicas Amigables con la Naturaleza y la Madre Tierra.



Vamos a trabajarlo desde el MEFCCA, el Ministerio de Agricultura. El INIFOM con las Alcaldías... Que podamos desde las Alcaldías identificar los mejores Emprendimientos Productivos, Comerciales, Turísticos, etc., para reconocerlos y distinguirlos. Igual el INTUR. Igual el MARENA.



Estamos trabajando un Plan Especial que nos permitirá, creemos nosotr@s porque és lo lógico, que podamos distinguir ese impulso exitoso de l@s Protagonistas de todas las Modalidades de Emprendimiento que lleva a Nicaragua y a l@s nicaragüenses a través de Rutas de Prosperidad. En eso estamos y vamos a estarlo compartiendo en los próximos días.



El Inglés como Segundo Idioma és una Ruta de Trabajo del Ministerio de Educación que tenemos que profundizar y desarrollar, porque és clave, és clave, sobre todo en este Mundo de tanta Tecnología e Intercomunicación, donde mucha de esa Comunicación se realiza en Inglés.



El Movimiento de Empresari@s Sandinistas, nos informa el Compañero Virgilio Silva, está entregando más de 1,000 Pupitres al Ministerio de Educación.



También el Canal 6 avanza en Programas de Salud, Prevención, Módulos de Carreras Tecnológicas, esto con SINAPRED, el MINSA, y el INATEC. También colabora con el MINED y el Teatro Nacional Rubén Darío, así como la Juventud, Movimiento Leonel Rugama, con Programas Especiales para Maestr@s, para enseñar a montar Obras de Teatro.

Lanzamiento de Programas de Emprendimientos Familiares en Nueva Segovia y Madriz; también, Tecnología Agropecuaria reuniéndose con más de 600 Jóvenes Emprendedor@s del Campo en distintos Municipios del País. Capacitaciones en INTUR.



El Rama, Kukra Hill y Laguna de Perlas, concreto hidráulico, reporta el Ministro por la Ley Amadeo Santana; un tramo ubicado en la Región Autónoma del Caribe Sur. Tenemos un avance casi de 53 kilómetros de los 80 programados. Se iniciarán más Obras en los kilómetros que hacen falta sobre la misma Ruta, para unir el Proyecto hasta el Municipio de El Rama.



Son 88 millones de inversión con Fondos BCIE y de nuestro Gobierno. Trabajos generados, 255 Personas por mes, y hay más de 100 máquinas de construcción en el sitio. Trabajamos en movimiento de tierra y drenaje con presencia de dos Empresas Constructoras y una de Supervisión Externa.



También tenemos en El Mojón-Las Jagüitas, Sector 1, Energía Eléctrica inaugurada para 660 habitantes, un millón 291,000 de inversión... ENATREL.

El MIFIC también nos está informando sus Convocatorias a Sectores Productivos, para presentar y discutir Propuestas para incluir productos para el comercio con Panamá, en el marco de la incorporación de este País al Subsistema de Integración Económica Centroamericana. Tenemos además otra Nota del MIFIC que vamos a leer el día de mañana.



Compañer@s, estas son las Informaciones que compartimos este mediodía... Aquí estamos trabajando, como siempre, procurando concentrarnos para producir mejores Ideas cada día, y avanzar... Tod@s queremos avanzar ! Nuestro Pueblo quiere avanzar !



Este és un Año en que tenemos que avanzar para producir esas Nuevas y Grandes Victorias, que también tod@s queremos, en un País Seguro, Tranquilo, un País que vive, por Gracia de Dios, Tiempos de Triunfo !



Un País donde, cada día, con algo bueno que hacemos, con lo bueno que se hace, con todo lo bueno que se hace, y sobre todo aquello que representa soluciones para las Familias nicaragüenses, és un País que habita plenamente estos Tiempos Nuevos, Tiempos de Victorias, por Gracia de Dios ! Y Tiempos que nos convocan, que nos invitan, que nos llaman a trabajar mejor, elevando el Optimismo, la Esperanza, la Fé, el Cristianismo, Socialismo, y la Solidaridad.



Gracias, Compañer@s. El Abrazo de nuestro Presidente, para tod@s, para cada un@, para cada Familia nicaragüense... Aquí estamos ! En cualquier momento nos comunicamos, si fuera necesario, sino será mañana a mediodía, si Dios lo permite. Gracias.