ROSARIO : "Primer Ejercicio Nacional de Protección de la Vida. Un millón 613,422 Personas participando en distintos escenarios"

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4

22 de Marzo del 2017

Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias; buenas tardes de hoy miércoles 22 de Marzo... Y aquí estamos, empeñad@s, como estamos tod@s l@s nicaragüenses, en Seguir Cambiando Nicaragua. Para Vivir Mejor. Para Vivir con Dignidad. Para tener más Rutas de Prosperidad, abiertas y en pleno tránsito, de todas estas Familias, todo este Pueblo, Heroico, Emprendedor, Luchador, que sabe de Batallas y de Honor.



La Batalla Económica ! La Lucha para Aprender, Emprender, Prosperar, que és lo que a tod@s nos ocupa en esta Nicaragua, de Bendición, Prosperidad y Victorias, donde damos gracias a Dios, todos los días, por la Vida, la Seguridad, y la Alegría de Vivir en Paz !



Compañer@s, ayer fueron todos los 153 Municipios los que nos movimos en el Primer Ejercicio Nacional de Protección de la Vida. Un millón 613,422 Personas participando en distintos escenarios, frente a distintas amenazas; 8,425 Colegios Públicos, también 1,270 Privados; y Hospitales, Puestos de Salud, Centros de Salud, Clínicas, Casas Maternas; 14 Zonas Francas, 134 Iglesias, Instituciones Públicas casi 5,000, incluyendo las Delegaciones de Gobierno a Nivel Municipal y de Cabecera; Mercados, 60; 267 Establecimientos Comerciales Privados.



Tuvimos un teatro de operaciones en 72 escenarios, principalmente incendios, evacuación y rescate, con la participación de 6,500 Herman@s de nuestra Policía Nacional, 10,000 Efectivos de nuestro Ejército Nacional, y 511 Hermanos del Cuerpo Unificado de Bomberos, más 210 Voluntarios de la Cruz Roja.



En las Zonas Costeras nos movilizamos en relación a la defensa, a la respuesta frente a Tsunami, y en el CODE Nacional los Enlaces asistieron rápidamente. Es decir, que el tiempo promedio de evacuación fue de 2 minutos. Vamos avanzando ! Estamos ya en otro Momento, en otra Etapa del desarrollo de nuestra Cultura Preventiva; Cultura de Promoción y Defensa de la Vida.



Tenemos, precisamente, como parte de esa Cultura Preventiva la presentación del Plan Especial de la Campaña Nacional de Control de Accidentes a las Iglesias Evangélicas, Iglesias Cristianas, este próximo viernes.



También las Informaciones de este mediodía nos indican que hay un sismo en nuestro Territorio en las últimas 24 horas. No se han registrado nuevos sismos en el enjambre ubicado en el Lago de Managua; el que se dio fue en nuestras Costas, cerca de Masachapa.



Igualmente estamos reportando, Compañer@s, que vamos a inaugurar Calles aquí en Managua, en el Distrito IV, el sábado próximo; y que también estamos mejorando el Drenaje Pluvial, revistiendo el Cauce Milagro de Dios, Distrito V, 250 metros lineales, reduciendo el riesgo de inundación.



Hay una Nota del Ministerio de Educación que se está circulando, que, aparentemente, hay una interpretación equivocada de algunos Medios de Comunicación. El Profesor José Antonio Zepeda nos ha indicado que él ha explicado a los Medios de Comunicación que nosotr@s trabajamos para promover una Vida Saludable; promover Conciencia de Protección a la hora de ingerir alimentos, que sean sanos y que nos ayuden a mantener la Salud.

De eso és lo que él ha estado hablando en relación a las Escuelas. No se está prohibiendo absolutamente el que se expendan alimentos, según decidan los Colegios, Subdirector@s, los Colegios Privados.



Lo que sí se hace és promover que se cuiden los alimentos que se expenden en los Bares o en las Cafeterías de las Escuelas; que tratemos de distribuir o vender alimentos saludables, y fomentar una Cultura de Alimentación Saludable desde la Escuela. Pero en ningún momento el Ministerio de Salud ha prohibido, a ninguna Escuela o Colegio, el expendio de alimentos de ningún tipo. Sí promovemos Cultura de Salud y Vida.



El Ministerio de Educación inaugurando Preescolar “Hermanos Noruega” en el Municipio de Teustepe; también iniciando los Congresos Municipales de las Consejerías de las Comunidades Educativas, y trabajando en la Costa Caribe, actualizando Textos Escolares en Lenguas Maternas : Miskito, Criollo, Twahka, Ulwa, y Panamahka, para Estudiantes y Docentes de Primaria y Secundaria de ambas Regiones del Caribe.



Creo que sobre esto conviene ampliar unas Notas, un Reportaje : Cómo és que elaboramos esos Textos, con quiénes elaboramos esos Textos que van en las Lenguas Maternas de las Comunidades Originarias de nuestra Costa Caribe, trabajando el Ministerio de Educación con las Universidades, en la Costa Caribe. Y, bueno, cómo se hace ! És importante que conozcamos cómo hacemos esos Textos.



El Ministerio de la Economía Familiar desarrollando la Estrategia del Bambú, estableciendo siembra de 50 hectáreas en diferentes Departamentos. Este és un Pilotaje mayor. Luego tenemos Capacitaciones del Bono Productivo Alimentario.



El Compañero Isidro Rivera nos reporta que, en cuanto a las Granjas Porcinas hay un incremento del 23% en la Producción, 70% en producción de Lechones, y 34% en Cerdos destinados a la reproducción. Tenemos una producción de 2.4 millones de libras de carne para abastecer los Mercados Locales en el próximo mes. Hemos mejorado las capacidades de producción, y tenemos expectativas de mayor crecimiento en el 2017, asegurando abastecimiento y precios estables.



También el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio nos reporta Talleres para Registro de Balanzas y otros Instrumentos de Pesos y Medidas, de manera que podamos asegurar el control, Metrológico le llaman ellos, cuya exactitud és de gran importancia para el Proceso Productivo y en la compra-venta de productos. És una manera de proteger al consumidor.



Luego, Compañer@s, tenemos un Crucero que recibimos hoy, Island Princess, y la Mesa de Trabajo que ayer informábamos, “Turismo y Salud”.



En la Comunidad Las Enramadas, en el Distrito V de Managua, estrenado Energía Eléctrica 165 habitantes.



Luego, en términos de los accidentes y los riesgos, esa ampliación de nuestra Conciencia de Riesgo... Este és un riesgo que talvez no prevemos ! Unos muchachitos se pusieron a limpiar los patios de la Escuela, esto és en Chinandega; la Escuela ha hecho en el mismo patio un hoyo donde enterrar o quemar la basura. Allí la depositan y después le pegan fuego.



Los dos niños fueron empujados por los otros niños, jugando, y se fueron al hoyo donde se estaba quemando la basura; sufrieron quemaduras de segundo grado y fueron trasladados a un Hospital de Managua.



Miren qué tragedia ! Algo que un@ talvez no se imagina. Por eso insistimos en ampliar toda la Matriz de Riesgo, para que tengamos Conciencia, en todos los Espacios, Casas, Escuelas... en todos los lugares, de riesgos que corremos todos los días, y que quizá no consideramos como asuntos que debemos analizar y que debemos cuidar.



Así que, nosotr@s queremos insistir mucho en el trabajo de recopilación de todos los posibles riesgos. És un trabajo que estamos haciendo en conjunto y le hemos pedido al Doctor González que coordine, para poder ampliar esa Matriz y hacer Folletos, elaborar Folletos que distribuyamos casa por casa, en todo el País, para que los Padres de Familia, la Familia en general, estemos conscientes de cuánto riesgo corremos, que talvez no consideramos que sean amenazas.



Por ejemplo, ya hemos empezado con esta ampliación, esta recopilación : Las caídas en el hogar, por humedad en los pisos, o pisos lisos. Las ramas de árboles viejos, que caen inesperadamente. Los techos, que pueden caer bajo la influencia de fuertes lluvias o vientos. La caída de objetos pesados mal colocados en el hogar. Las caídas en sumideros, pozos y letrinas, que talvez no fueron bien sellados. La caída en cauces que eso siempre se nos da... Pérdidas de Vidas ! Caídas de Niñ@s en recipientes llenos de Agua : barriles, baldes. Las quemaduras accidentales durante la preparación de comidas, especialmente l@s Niñ@s.



Y así vamos...! Ahí vamos avanzando en la construcción de una Matriz de Riesgo mucho más amplia, para hacer Talleres, Capacitaciones, y entregar esos Folletos casa por casa. También los Movimientos de Promotoría Solidaria de Juventud están trabajando en una Propuesta.



Compañer@s, estas son las Informaciones que teníamos este mediodía; mañana vamos a estar en comunicación, Dios Mediante, con otros Comentarios. Mientras tanto, el Abrazo y el Compromiso de nuestro Comandante Daniel, para todas las Familias nicaragüenses.



Estamos avanzando igualmente en el desarrollo del Plan Verano, garantizando que tod@s estemos cumpliendo con lo que cada Familia nicaragüense nos demanda, que és, asegurar estos Tiempos de Trabajo y Paz; y también, como parte de la Vida, la Recreación Sana, Saludable y Segura... La Alegría de la Unidad de las Familias nicaragüenses ! Mucho Cariño, y hasta mañana si no hay nada especial, si Dios lo permite.