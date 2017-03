ROSARIO : "La Gran Cruzada de Alfabetización fue también un gran Aprendizaje para la Juventud nicaragüense"

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4

23 de Marzo del 2017



Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias; buenas tardes de hoy jueves 23 de Marzo... 37 Aniversario de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización. Y vamos, en avance !



Avanzamos, Brigadistas ! No sólo en la Lucha contra el Alfabetismo, sino en general, en la Lucha contra la Pobreza. Vamos avanzando, poco a poco, y paso a paso.



Vamos a pedirle al Compañero Salvador Vanegas que, para el día de mañana nos haga llegar una Nota sobre el resultado de esa gran Movilización de Jóvenes que enseñó, quiero decir, mostró la Fuerza del Espíritu de la Juventud nicaragüense, y que nos enseñó tanto ! Porque la clave en Educación és, Aprender-Enseñando, y Enseñar-Aprendiendo.



Así que, la Gran Cruzada de Alfabetización fue también un gran Aprendizaje para la Juventud nicaragüense que, se movilizó, se desplegó, en Guerrilla Libertaria contra la Ignorancia, en todo el País. Y salimos Victorios@s. Y fuimos Victorios@s. Y, Gracias a Dios, Seguimos en Victorias, trabajando duro por Nuevas Victorias !



Compañer@s, tenemos el Informe que nos hizo llegar el día de ayer nuestra querida Compañera Guisell Morales, Embajadora de nuestro Pueblo y Gobierno en Gran Bretaña, sobre la situación que se generó con el ataque terrorista el día de ayer; la cantidad de personas muertas... 4 muertos; 40 herid@s. Nuestra Solidaridad con las Familias y, por supuesto con ese Pueblo, como siempre.



Y nos decía Guisell que no se reportan Ciudadan@s nicaragüenses entre las víctimas; que eso fue aclarado desde ayer mismo en su Comunicación con la Policía Metropolitana, para tranquilidad de los Familiares de Herman@s que, o trabajan, o estudian, o viven en Gran Bretaña, en Inglaterra.



Tenemos también la noticia, hablando de nuestras Embajadas, de la Presentación de Cartas de Estilo de parte de la Compañera Doctora Yara Pérez a la Canciller de Colombia, Hermana María Ángela Holguín, en un Acto Ceremonial que tuvo lugar en el Palacio de San Carlos, el día de ayer. Vamos a estar comunicando más. La Compañera Yara va a estar por aquí en los próximos días, y vamos a poder entrevistarnos con ella, e informarles más.



Luego tenemos, Compañer@s, la Información de los Emprendimientos desarrollados durante la semana en las Alcaldías : 288 nuevos Emprendimientos con inversión total de 326 millones de córdobas, con un total de 1,568 Empleos generados, 986 temporales y 582 permanentes. Además, se tramitaron 147 Permisos y Avales Municipales para mejoras y construcción de Viviendas, Familiares y de Negocios, con una inversión de 48 millones de córdobas. Nos reporta la Compañera Guiomar, Presidenta de INIFOM.



Tenemos, igualmente, los avances que vamos a estar compartiéndolos el día de mañana de lo que son los Proyectos de las Alcaldías en particular : Los Mercados, las Casas para las Necesidades Especiales en Salud, etc., etc.



La Alcaldía de Managua, por su parte, nos reporta también sobre la Ventanilla Única : 135 nuevos Trámites para construir; esto és, 620 Solicitudes en lo que va del año. Y se aprobaron del 1° al 22 de Marzo, 9 Permisos de Construcción, 112 Permisos aprobados, todos representan una inversión total de 1,445 millones de córdobas en el mes de Marzo, y la cantidad de Empleos, 5,619 directos, 11,235 indirectos. También se destacan, Urbanizaciones, la Universidad de Medicina Oriental, por la Clínica Don Bosco, y Bodegas grandes de la Empresa MT Cargo Express.



Tenemos, Compañer@s, el Saludo nuestro para Luis Roberto Clemente quien llegó ayer al País... Luis Roberto Clemente, hijo del inolvidable Héroe de la Solidaridad, Roberto Clemente Walker, Beisbolista. Tod@s sabemos quién és Roberto Clemente ! Estará con la Alcaldía de Managua desarrollando una Agenda; en algunas visitas va a estar también con el gran nicaragüense Denis Martínez, Orgullo de nuestro País, realizando visitas a las Instalaciones del Estadio de Beisbol Infantil, y poniendo Ofrendas en el Monumento en Homenaje a su Padre.



Compañer@s, tenemos reporte de la llegada a nuestro País, el sábado 25, de la Selección de Futbol de Haití, quienes el 28 de Marzo celebran un Encuentro con la Selección Nacional de nuestro País.



San Lorenzo, en Boaco, celebra su 21 Aniversario de ser elevada a Ciudad. Nuestro Saludo para l@s habitantes de San Lorenzo.



Tenemos 3 sismos en nuestro Territorio : En Fallamiento Local, 1, al Noroeste de El Rama... Fue extraño este sismo ! Magnitud 3.1, ayer a las 2:40 de la tarde. Esto és en el Caribe Sur, por El Rama. Se sintió en muchas Comunidades aledañas al epicentro. Luego tuvimos otros 2 sismos en nuestras Costas.



Los Compañeros de los Cuerpos de Bomberos Unificados han desarrollado una cantidad de Actividades... 1,894 Actividades de Prevención de Incendios, cumpliendo con el Plan Especial orientado por nuestro Comandante Daniel. Vamos a circular su Informe a través de los Medios.



Tenemos la visita de Estudiantes de la Carrera de Rescate y Socorro Internacional de la Universidad Union College, de Nebraska, Estados Unidos; van a estar aquí una semana. Saludamos este Intercambio de Experiencia que promueve nuestro querido Compañero Comandante Jaime Delgado, Primer Jefe de la Asociación Civil del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Nicaragua.



Tenemos también a Especialistas del INETER trabajando una Propuesta para desarrollar un Proyecto con las Universidades, UNAN-Managua y Agraria, para formar nuevos Talentos Humanos en Hidrogeología, Hidrología y Meteorología. Logrando que, al formar estos Talentos, las Personas que participan en los Cursos puedan salir con Títulos de, Licenciados en Física con Mención en Meteorología; luego, los Geólogos con Mención en Hidrogeología, y los Ingenieros Agrónomos con Mención en Hidrología.



Tenemos, Compañer@s, la Campaña que en estos días inicia el Movimiento Guardabarranco de Juventud : “Nicaragua, el Corazón Verde... nuestro Corazón Verde, de Nuestra Madre Tierra”. Una Campaña Ambientalista Hermosa a la que vamos a estar apoyando y dándole seguimiento.



El Ministerio de Salud inauguró ayer el Área de Consulta Externa del Hospital Humberto Alvarado, de Masaya.



El Ministerio de Educación mejora Aulas y también celebra el 37 Aniversario de la Cruzada. Cursos en Línea para distintos Institutos; Laboratorios de Computación que se inauguran.



El INTUR... Encuentros sobre Enlazamiento y Competitividad.



Luego tenemos el detalle de las Reuniones que desarrolló el MTI, las Alcaldías y l@s Vendedor@s, en San Lorenzo y Teustepe, y los Acuerdos a los que llegaron : Van a seguir vendiendo sus productos, ofreciendo sus productos, en condiciones seguras para tod@s.



El Compañero Salvador Mansell nos informa que estaremos inaugurando Energía Eléctrica en el Sector 2, Laguna 2, del Municipio de Dipilto, el día de hoy.



Encuentros de Productor@s de Cooperativas de Cacao este día también, desde el Ministerio de la Economía Familiar.



El Inventario de Hortalizas, reporta el MAG, tiene un incremento del 8%, y hay abastecimiento; esto debe garantizar buenos precios. También hay un 4% de incremento en el Inventario de Maíz y Frijol, cubriendo la demanda nacional.



La Compañera Loyda Barreda nos reporta un nuevo episodio de crisis de Grisi Siknis en el Centro Agropecuario de Waspam, y vamos estar atendiendo con l@s Médic@s Tradicionales, y el Ministerio de Salud.



Luego, un drama...! Una pareja de jóvenes en El Jícaro, Nueva Segovia, estaban visitando a unos Familiares en una Cooperativa de Productores de Café Orgánico; el muchacho manipuló la escopeta del vigilante que era su tío, y fue impactada por el disparo la adolescente Belkys Maldonado Matute, de 15 años. Una tragedia !



L@s Jóvenes andaban dejándole la cena a su tío, quien tenía la escopeta porque és vigilante. Entonces, otro drama del que tenemos que aprender : No manipular armas ! És peligroso ! Ya ven esta tragedia !

Mañana vamos a estar compartiendo las Perspectivas Climáticas que nos hizo llegar el Profesor José Antonio Milán. Mientras tanto, Compañer@s, aquí estamos para saludarles.



La próxima semana se recibe el Vuelo Inaugural... Ustedes han visto en los Medios de Comunicación, tod@s hemos visto las distintas Declaraciones. Felicitamos a Volaris, felicitamos a Silvia Ramírez de Levy, que está promoviendo la llegada de este nuevo vuelo, o de esta nueva Línea Aérea a Nicaragua, y a don Fernando Naranjo, su Gerente General. Vamos a estar apoyando desde el INTUR el recibimiento del primer vuelo.



Compañer@s, estas son las Informaciones de este mediodía. Queríamos recomendar, como siempre, sobre todo en estos días de mucho calor, estos días también en que estamos viendo que se nos presentan sismos en distintos puntos del País, a veces en lugares donde teníamos 30 años o más de no tener eventos sísmicos... recomendamos, como siempre, mucha precaución, mucho cuidado, y la responsabilidad que tod@s tenemos de preservar y defender la Vida.



Gracias, Compañer@s. El Abrazo de nuestro Presidente, para tod@s, y para cada un@. Mucho Cariño...! En comunicación en cualquier momento si és necesario, sino será mañana a esta misma hora, si Dios lo permite. Gracias.