Ultimo parte de Guerra de la la Cruzada de Alfabetización

ULTIMO PARTE DE GUERRA DE LA CRUZADA DE ALFABETIZACION EN EL ACTO DE CLAUSURA DE LA CNA[ 1 ]

PARTE DE GUERRA

"AÑO DE LA ALFABETIZACION"

DE: EL ESTADO MAYOR NACIONAL DE LA C.N.A.



A: LA DIRECCION NACIONAL DEL F.S.L.N.,

LA JUNTA DE GOBIERNO DE RECONSTRUCCION NACIONAL,

NUESTRO HEROICO PUEBLO Y AL MUNDO.

El Estado Mayor Nacional de la Cruzada Nacional de Alfabetización "Héroes y Mártires por la Liberación de Nicaragua", informa:

1. Que cumpliendo instrucciones el día 23 de Marzo de 1980, se dió la orden de abrir los fuegos en contra de los siglos de ignorancia y humillación, herencia nefasta de la dictadura somocista.



2. Que las tropas en esta nueva guerra de liberación estaban integradas por nuestro glorioso Ejército Popular de Alfabetización (EPA) los abnegados Guerrilleros Urbanos de la Alfabetización (GUA) las Milicias Obreras de Alfabetización (MOA) las Milicias de Alfabetización Campesina (MAC), y las Brigadas Rojo y Negro de ANDEN, además de las Brigadas de Salud, de Cultura y Rescate Histórico, que suman un total de 95,582 combatientes.

3. Que en todo momento contamos con un respaldo activo y abnegado del pueblo nicaragüense, a través de sus organizaciones de masas, ATC, CST, CDS, AMNLAE, y muy especial ANDEN y la Juventud Sandinista "19 de Julio". Sin todas ellas, no hubiera sido posible la victoria.



4. Que como toda causa justa y revolucionaria, despertó el entusiasmo y la solidaridad internacional, desde la UNESCO hasta estudiantes y maestros de varias decenas de países de América, Europa y Asia, que vinieron a dar su invaluable aporte a la Revolución Nicaragüense.

5. Que la organización y sostenimiento de la logística de un ejército en el campo de 59,123 personas en la difícil geografía de nuestra patria, no tiene precedentes en la región; y a menos de un año de la victoria es un ejemplo del potencial de nuestro heroico pueblo. El costo de este esfuerzo es de 120 Millones de Córdobas y muchos millones más que no se pueden contabilizar y que se han concretado en el aporte directo y material de innumerables organismos sociales y religiosos, empresas, instituciones del estado, padres de familia, etc.



6. Que mientras las cifras oficiales que daba el somocismo eran de un 42.0 % de analfabetismo, en el censo realizado en octubre, pudimos comprobar que el analfabetismo en nuetro país era del 50.35 %.

7. Que en estos cinco meses de Guerra Popular contra el Analfabetismo, nuestras heroicas tropas alfabetizadoras sufrieron 59 bajas; 40 por accidente, 10 muerte natural y 9 asesinados por feroces enemigos del pueblo nicaragüense. Estas vidas valiosas entregadas en la más hermosa de las batallas, es la muestra más destacada del heroísmo de que son capaces nuestro pueblo y su juventud. Sea este acto el más grande homenaje que podemos rendir a los Héroes y Mártires de la Cruzada Nacional de Alfabetización.



8. Que a la par que se combatía sin descanso para aniquilar la ignorancia, se desarrollaban otras tareas en benefició de la comunidad, tales como: construcción de parques, escuelas, pozos, letrinas, caminos, puentes, etc. Además de participación en trabajos agropecuarios, especialmente en la siembra y cosecha de granos básicos.

9. Que después, de cinco meses de ardua lucha en campos, montañas y ciudades, hemos logrado enseñar a leer y escribir a 406,056 nicaragüenses, reduciendo la tasa de analfabetislmo de un 50.35% a un 12.96%, de la población mayor de 10 años. Además, están próximos a terrninar su proceso de alfabetización, 42,639 compañeros.

10. Que el dia 30 de Septiembre comienza la alfabetizacion en Lenguas, de 16,500 nicaragüenses en la Costa Atlantica.

11. Que hoy 23 de Agosto de 1980 podemos afirmar con seguridad y orgullo, que la tarea que nos fue asignada desde los primeros días de la victoria, ha sido culminada y en nombre de todos los combatientes de la Alfabetización, decimos a la Dirección Nacional, a la Junta de Gobierno, al Pueblo de Nicaragua y al Mundo,

iHEMOS CUMPLIDO!, ¿CUALES SON LAS PROXIMAS TAREAS?