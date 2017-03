ROSARIO : "Vamos a trabajar para organizar Mecanismos de Alerta Temprana a los Países de Centroamérica ante Fenómenos Naturales que afecten la Región"

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4

24 de Marzo del 2017

Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias; buenas tardes de hoy viernes 24 de Marzo... Aquí estamos, gracias a Dios con Salud, y con la Fuerza que necesitamos para promover en esta nuestra Nicaragua, de Bendición, Prosperidad y Victorias, que Vayamos Adelante ! Que, sobre todo, sepamos ser agradecid@s a Dios por lo que tenemos, y buscar, propiciar, cómo garantizar que ese Paso hacia Adelante lo sigamos dando, en Unidad, en Armonía; y promoviendo Valores, en Fé, Familia y Comunidad !



El Doctor Guillermo González y la Compañera Xochitl Cortez están recibiendo hoy a los Representantes del Centro de Coordinación para Prevenir Desastres Naturales en América Central, CEPREDENAC.



Nicaragua va a recibir la Presidencia Pro Témpore para ejercerla este año. Vamos a trabajar para organizar Mecanismos de Alerta Temprana a los Países de Centroamérica ante Fenómenos Naturales que afecten la Región, así como fortalecer los Mecanismos para ser Solidarios, ayudarnos unos a otros, en la Atención a esos Fenómenos Naturales, calamitosos, desastrosos.



También se van a discutir las posibilidades de intercambio de experiencias que son tan necesarias para fortalecer los Sistemas Nacionales, los SINAPRED en cada lugar, especialmente todo lo que represente prevención, en términos de preparar y organizarnos desde las Comunidades, para saber reaccionar, actuar en esos momentos críticos, y salvar Vidas.



Tenemos a nuestros Volcanes en su estado de actividad habitual. Hemos tenido un sismo en nuestro Territorio, de 3.1, al Oeste de La Boquita.



También los Incendios Forestales de esta semana, aquí está el Resumen : Forestales, 92, 3,203 hectáreas en total como afectación, y 57 Agropecuarios, con 1,899 hectáreas afectadas. Y seguimos en coordinación para tratar de prevenir esta peste que se da en estos meses del año, con el calor, el Sol, y nuestros propios descuidos. En cuanto a los incendios en general se han atendido 87 : 14 en Viviendas o Estructuras; 61 en Maleza, y 12 en Basura. Reporta el Compañero Luis Cañas.



Por otro lado, l@s Herman@s de las Iglesias Evangélicas están presentando su Plan Especial de Promoción y Respeto a la Vida, como parte de la Campaña Nacional de Prevención de Accidentes de Tránsito. Hoy en la mañana se sostuvo un Encuentro muy importante; vamos a complementar esfuerzos para prevenir accidentes, a través de promover la Conciencia y la Responsabilidad.



Desde la Alcaldía de Managua se nos reporta que mañana estamos en el segundo Sábado del Carnaval “Amor a Nicaragua” en el Paseo de l@s Estudiantes, a partir de las 4 de la tarde.

El Ministerio de Salud está inaugurando Unidad de Cuidados Intensivos para Niñ@s en el Hospital San Juan de Dios, de Estelí; Casas Maternas en San Pedro de Lóvago; Puesto de Salud en La Castilla, Rancho Grande, Matagalpa y, el Congreso Internacional para la Atención de Enfermedades al Recién Nacido se realiza hoy con Invitados Especialistas de Italia, Panamá y México.



También hay una Alerta, el incremento de casos de Hepatitis en Nagarote; los estamos atendiendo. Llevamos 11 casos de Hepatitis Viral, 8 se han presentado en las últimas dos semanas; estamos visitando las viviendas, y en Alerta Epidemiológica en todo el Municipio.



También llevamos Simposium sobre Salud Materna, mañana sábado, en el Complejo Nacional de Salud, con el prestigioso Epidemiólogo y Experto en Biología Molecular de Chile, Doctor Elard Koch.



Tenemos, Compañer@s, también la información de la creación de una Comisión Interinstitucional en el Municipio de Condega, para atender información de los Pobladores de Piedra Larga, San Ramón y San Pedro de Arenales, que refieren que el Río que cruza por sus Comunidades ha adquirido un color verde y un mal olor.



Se verificó que el agua tiene ese color y ese olor por la presencia de aguas estancadas, porque el Río ha disminuido su caudal y porque lo más probable és que haya algas. Se acordó, ENACAL y MARENA, hacer más muestras físicas, químicas y bacteriológicas para encontrar las causas del cambio en las aguas; mientras tanto, estamos distribuyendo Cloro líquido a las Familias para garantizar la potabilización del agua, y entregando Suero Oral, así como realizando todo tipo de Actividades de Promoción de la Salud : Charlas Educativas, etc.



Ayer buscábamos el dato de la Cruzada Nacional de Alfabetización : Pasamos, durante esa Heroica Campaña, del 50.35% que és lo que encontramos en el Año 1979 con el Triunfo de la Revolución, al 12.9%. Se logró alfabetizar a casi medio millón de nicaragüenses... 406,056.

“La mayor Proeza Educativa y Cultural de la Historia de Nicaragua”, dijo la UNESCO que inscribió la Cruzada en la Memoria del Mundo. Un Archivo destinado a preservar el Patrimonio Documental del Mundo.



Hemos seguido, después del 2007, en esta Otra Etapa de Gobierno Revolucionario, restituyendo el Derecho a la Educación con la Campaña de Alfabetización “De Martí a Fidel”, con el Método Cubano “Yo Sí Puedo”.



Se había incrementado en los 16 años el Analfabetismo, y había vuelto a 23%. Se ha reducido aproximadamente el 5%, dando énfasis al Programa de Continuidad Educativa, es decir, Educación de Adultos para l@s nuev@s Alfabetizad@s... Estamos estudiando, estamos aprendiendo, estamos emprendiendo, y estamos prosperando, gracias a Dios !



Igualmente nos informa el Ministerio de Educación, que estamos entregando Computadoras en el Centro Educativo República de Alemania con la Fundación Zamora-Terán. Asimismo, estamos haciendo Conciencia sobre el Autismo, una Semana Especial, del 27 de Marzo al 2 de Abril.



Estamos rehabilitando la Escuela Normal Ricardo Morales, en el Municipio de Jinotepe, Departamento de Carazo, para brindar mejores condiciones de Estudio a casi 600 futur@s Maestr@s, y vamos a comprometernos a rehabilitar las 8 Escuelas Normales en las próximas semanas.



Compañer@s, la Comisión de Educación reunida ahora, para actualizar los Planes alrededor de las Rutas por la Calidad Educativa.



También hay aprobado nuevos Centros Privados de Capacitación y Educación Técnica que están incorporándose al Sistema desde el INATEC a partir de esta fecha.



Compañer@s, Educación Vial desde el Canal 6, para promover la protección de la Población frente a accidentes.



Productores de Lácteos y Acopiadores de Leche reunidos para fomentar Enlazamientos a través del MEFCCA.



La Feria de Tejidos y Trajes de Verano en el Parque Nacional de Ferias; y el Festival “San Juan del Sur és Nicaragua”... Cultura, Gastronomía y Tradición, este fin de semana.



El Compañero Marlon Torres nos informa que con 21 Equipos Femeninos y 21 Masculinos representativos de todos los Departamentos, inicia el IV Campeonato Nacional de Boxeo Superior “Copa Alexis Argüello In Memoriam 2017”. Siete meses de desarrollo, 630 Atletas participando, 210 Mujeres, en 84 Municipio de nuestro País. El 33% de l@s Participantes en esta Copa de Boxeo “Alexis Argüello” son Mujeres.



Tenemos también 1,335 combates de Boxeo, 10 Categorías Masculinas y 5 Femeninas; 63 Entrenadores, 45 Árbitros. Las Sedes de este fin de semana serán El Rama, Juigalpa y Ocotal, recibiendo a los Equipos de Managua, Madriz y Chinandega. Una Fiesta de nuestro Boxeo Nacional que dura 7 meses, en Memoria del gran Alexis, Orgullo de Nuestro País !



Compañer@s, el Compañero Salvador Mansell nos informa que estamos hoy en Buena Vista, San Sebastián de Yalí, Jinotega... 110 casas, 660 habitantes, estrenando Energía Eléctrica; 4 millones 842,000 córdobas. Y El Carbonal, Telpaneca, Madriz, mañana; allí son 873 Herman@s con Energía Eléctrica en sus casas; 167 casas; 8 millones 930,000 de inversión de nuestro Programa Nacional.



Nuestra Policía el fin de semana protegerá 628 Actividades Patronales, Tradicionales, Deportivas, Religiosas, Culturales, Destinos Turísticos y Balnearios, en todo el País. Dios Mediante, este fin de semana no tengamos tanta desgracia, tanta calamidad.



Cuidémonos, Compañer@s ! Cuidémonos, queridas Familias ! Sabemos que estos Fines de Semana de Verano son propicios para descansar, para pasear, para recrearnos, para la Unidad Familiar, para disfrutar de nuestras Playas, Balnearios, Gastronomía... Pero cuidémonos, cuidémonos, para evitar tragedias... Sufrimiento !



Tenemos, Compañer@s, una Nota que vamos a estar haciendo llegar a nuestros Medios, una Nota muy bonita : Monseñor Fernando Lamas-Pereyra, Prelado de Honor de Su Santidad, hizo entrega de unos objetos de Valor Histórico a nuestra Embajadora en Alemania. Esto tiene que ver con la participación de nuestro País en la X Exposición Universal, que tuvo lugar en París entre el 6 de Mayo y el 31 de Octubre de 1889, conmemorando el Centenario de la Revolución Francesa.



Los objetos fueron guardados por una Hermana nicaragüense radicada en Suiza hasta su fallecimiento, y heredados a este Prelado de Honor de Su Santidad. La Hermana María Mercedes de Medina los había guardado, y lo curioso és que, dentro de esos objetos que son Reliquias Históricas están el Pabellón de Nicaragua, vamos a compartir la fotografía, que fue diseñado por un famoso Arquitecto francés, Stephen Sauvestre, conocido como uno de los que contribuyeron a la construcción de la famosa Torre Eiffel.



Está la foto del Pabellón de Nicaragua, la Bandera izada en esa ocasión, que le fue entregada a la Compañera Karla Beteta; una daga elaborada con madera nicaragüense, y sobre esa daga aparece un grabado de la Ruta del Canal Interoceánico de Nicaragua y un Sello Postal de la Época. Esas dagas las recibían como regalo los visitantes del Pabellón. Son objetos con 128 años de antigüedad más o menos. Están las fotografías.



Dice Karla : “Con gran afecto el Sacerdote de origen peruano relató a la Diplomática nicaragüense las increíbles historias detrás de estos objetos, resguardados durante tanto tiempo por María Mercedes de Medina.



Dice el Padre : “Conocí a María Mercedes en una Misión Religiosa en 1983, en Ginebra; congeniamos, fui su Consejero Espiritual, y le acompañé hasta los últimos días de su Vida.



Después de unas largas conversaciones fui entrando en el universo de los Medina, una Familia que vivía al ritmo de su lejano País, Nicaragua”.



Ellos se establecieron en Europa por negocios con la Banca inglesa, pero María Mercedes se sentía orgullosamente nicaragüense. Nació en la Embajada de Nicaragua en París en 1920; su padre, Tomás Francisco de Medina y Wheelock, era Encargado de Negocios, y después Ministro Plenipotenciario.



Don José Francisco de Medina y Salazar, abuelo de Mercedes, vivía entre París y Londres atendiendo los negocios familiares, y su País le encargó la organización del Pabellón de Nicaragua en 1886, para la Exposición de 1889.



Mercedes conservó durante toda la vida esa valiosa Bandera nicaragüense, y falleció ella el 8 de Octubre de 2012, en Lausanne, Suiza, a los 92 años de edad, sin dejar descendencia.



Así es que, estamos recibiendo, hemos invitado ya a Monseñor Lamas-Pereyra para venir a entregarnos esas Reliquias aquí en Nicaragua; Reliquias que vamos a conservar como algo tan valioso como esa representación de nuestro País en aquel Tiempo, hace ya 2 siglos. Con el valor que tienen, con el valor que les damos, los vamos a recibir, en Cariño y Respeto.



Gracias, Compañer@s. Agradecemos, como cada día, la atención y, estamos pendientes ! En cualquier momento, si hay necesidad, nos comunicamos, sino será hasta el lunes, si Dios lo permite.



De parte de nuestro Comandante Daniel, y tod@s nosotr@s, que tengamos un Fin de Semana, con Cuidado, con Responsabilidad, en Recreación, en Unidad de las Familias, en Devoción, en Fé, Familia y Comunidad,

y procurando la Seguridad que tod@s merecemos... Seguridad, no sólo desde el punto de vista de nuestra Policía Nacional, sino en la Casa, en el Hogar, en el Paseo, en la Familia. Porque debemos defender la Vida ! Gracias, Compañer@s.