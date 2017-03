CooTel reconoce

Jorge Capelán, Radio La Primerísima, 28 de marzo 2017

Este martes por la mañana recibí una llamada de la empresa CooTel reconociendo (y agradeciendo) las críticas que hice en mi artículo "CooTel también" publicado ayer en esta web.

Además, me ofrecieron un mes gratis de Internet para resarcirme de las molestias ocasionadas. Este es un gesto que honra a la empresa, aunque más lo hará cuando, como me lo prometieron, ponga en práctica medidas para garantizar que lo que me ocurrió a mí no le ocurra a otr@s usuari@s en el futuro.

El representante de CooTel me dijo que se trata de una empresa nueva en el mercado, lo que, aclararon, no excusa la manera cómo me trataron, pero que está firmemente comprometida con respetar los derechos de l@s consumidor@s. Esperemos que así sea.

En lo personal creo que es fundamental garantizar un marco institucional que haga respetar los derechos de l@s consumidor@s, tanto lo que está estipulado en la Ley de Defensa del Consumidor como lo que necesite ser reforzado.

Esta experiencia muestra la importancia de no callar ante los atropellos de los derechos de l@s consumidor@s.