Intervención de Nicaragua en la Sesión del Consejo Permanente de la OEA

INTERVENCION DE NICARAGUA EN LA SESION DEL CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA



28 de Marzo, 2017



Señor Presidente,

Señor@s Delegad@s :



El Gobierno de Nicaragua expresa clara y enfáticamente su rechazo y condena, a la realización de esta Sesión de Consejo Permanente de la OEA que, rompiendo con todas las Disposiciones y Normativas de esta Organización, ha sido impuesta a un Estado Miembro, sin consulta y, peor aún, desacatando su expresa Voluntad de no realizarla.



El Gobierno de Nicaragua ratifica en esta Sesión su respaldo fraternal e incondicional a la República Bolivariana de Venezuela, a su Presidente Constitucional, Compañero Nicolás Maduro Moros, y al Pueblo de Venezuela, que han sido y están siendo objeto de una Campaña destructiva sin precedentes, de un linchamiento político, y de acciones desestabilizadoras en los Campos Económico y Social.



Traer a este Consejo Permanente, ignorando la Voluntad del Estado concernido, la discusión de los problemas internos de un País, no sólo contraviene y contradice el Derecho Internacional, sino que atenta contra los Principios y Normas de las Cartas de Naciones Unidas, y de la propia OEA.



Este Consejo Permanente está violentando y vulnerando la Soberanía Nacional de Venezuela, la Igualdad Jurídica de los Estados, y el Derecho a la Autodeterminación. Este Consejo, a espaldas de Venezuela, sin su consentimiento, se convierte en un Mecanismo más de irrespeto y desestabilización.



Al denunciar y rechazar la naturaleza ilícita de esta Sesión que ha sido repudiada por Venezuela, Nicaragua reclama a la Organización de Estados Americanos y a todos los Estados Miembros, el cese de la agresión contra la Soberanía de ese Hermano País.



Este Consejo, como hemos dicho, violenta las Normas elementales del Derecho Internacional, y de los Instrumentos Jurídicos de la OEA. Por lo tanto, no puede ser tomado en cuenta, no tiene validez, y tampoco sus Acuerdos, representan Mandato alguno para el Gobierno y el Pueblo de Venezuela.



El Gobierno de Nicaragua reclama la suspensión inmediata de esta Reunión que no ha sido convocada por Venezuela, y que convierte a nuestra Organización en un Instrumento más de irrespeto y desestabilización de un País Hermano. Venezuela además, ha mostrado su Voluntad y Compromiso de Encuentro Social, con la convocatoria al Diálogo de su Presidente Constitucional, Compañero Nicolás Maduro, y la facilitación de los ex-Presidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos, en un Proceso que además está siendo acompañado por la Santa Sede.



Nicaragua exije a la OEA, suspender de inmediato esta desafortunada e irrespetuosa Sesión del Consejo Permanente, que és a todas luces y para todos los efectos, ilegal, ilícita, e inexistente !