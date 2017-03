Nicaragua en la XVI Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación Tuxtla

INTERVENCION DEL JEFE DE DELEGACION DE NICARAGUA DURANTE LA XVI CUMBRE DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DEL MECANISMO DE DIALOGO Y CONCERTACION DE TUXTLA.



SAN JOSE, COSTA RICA



29 de Marzo del 2017



Señor Presidente de la República de Costa Rica, Luis Guillermo Solís.

Señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto.

Señor Primer Ministro de Belice, Dean Barrow.

Señor Presidente de la República de Colombia Juan Manuel Santos.

Señor Presidente de la República de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén.

Señor Presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales.

Señor Presidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández.

Señor Presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela.

Señor Presidente de la República Dominicana, Danilo Medina.

Jefas y Jefes de Delegaciones

Señora Lidia From, Directora Ejecutiva del Proyecto Mesoamericano de Integración y Desarrollo.



Representantes del Grupo Técnico Inter-institucional.



Estimadas Delegadas y Delegados.



Señoras y Señores de los Medios de Comunicación.



Permítanme transmitirles el saludo fraterno del compañero Presidente de la República de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega y la Compañera Vice Presidenta de la República, Rosario Murillo.



Nuestro agradecimiento al Gobierno y Pueblo de la hermana República de Costa Rica por la hospitalidad con que nos recibe al albergar esta XVI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, expresándoles nuestro reconocimiento por los esfuerzos desplegados para avanzar en el fortalecimiento de los procesos de la integración mesoamericana.



Mesoamérica se transforma particularmente en este proceso paulatino de unidad. Juntos sumamos esfuerzos en el reto de avanzar en este proceso de integración, lo cual es posible en la medida que logremos articular nuestros intereses comunes y consensos, trabajando en complementariedad y solidaridad con pleno respeto a la igualdad soberana de nuestros Estados, al derecho a la auto-determinación y la no injerencia en los asuntos internos.



Como país miembro del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, tenemos presente que uno de nuestros objetivos es el diálogo político, consolidar la paz, la democracia y fomentar la cooperación regional. Nicaragua como país mesoamericano es sensible al acontecer regional y somos solidarios con todos los pueblos hermanos que luchan por su verdadera independencia y autodeterminación, somos solidario con el derecho del pueblo venezolano a ser gobernado en paz, sin amenazas y sin injerencias.



Mesoamérica nos une, reunidos en esta Cumbre, en este hermano país para hablar de temas de interés común; de la cooperación regional, de los proyectos económicos sociales que desde la Plataforma del Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamericano impulsamos en temas de salud, transporte, integración energética, telecomunicaciones, facilitación comercial y competitividad, cambio climático, gestión de riesgos, seguridad alimentaria y nutricional y cooperación en el ámbito de la vivienda.



El Gobierno de Nicaragua da la bienvenida a las iniciativas de desarrollo que en el marco de este Mecanismo regional se discuten. Creemos que la construcción de las alianzas público privada son un elemento que contribuyen al desarrollo de nuestras naciones.



Como país hemos venido trabajando en el fortalecimiento de un modelo de diálogo, alianza y consenso del cual forman parte los trabajadores, los sectores productivos, públicos y privados. Este modelo lo hemos elevado a nivel Constitucional otorgándoles a sus integrantes el derecho de participar en la elaboración, ejecución y control de los planes económicos. La implementación de este modelo nos permite elevar la productividad a través de una mejor educación y capacitación, mejores formas de organización de la producción, adopción de tecnologías modernas, inversión en capital productivo renovado, mejor infraestructura y servicios públicos.



Nuestra región es vulnerable a los efectos del cambio climático, los desastres naturales no sólo afectan las vidas humanas de nuestros pueblos, a su paso destruyen nuestra infraestructura impactando negativamente en nuestra producción y crecimiento económico.



Ante ello debemos tomar acciones que conlleven al cuido y conservación de nuestra Madre Tierra, prestar especial importancia a los desafíos impuestos por el cambio climático, de tal forma que podamos reducir su impacto en la economía y en la vida de nuestros ciudadanos, fortaleciendo nuestras capacidades regionales para mitigar los efectos de los desastres naturales, incluyendo sequías, lluvias, deslizamientos, inundaciones, huracanes, sismos y actividad volcánica.



A nivel regional, con espíritu de integración y unidad, hay asuntos de particular importancia a los que tenemos que darles un impulso decidido, temas que hemos venido trabajando con mucho empeño en el ámbito del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y que en este formato de SICA más México y Colombia creemos deben ser considerados, teniendo en cuenta que la región centroamericana es utilizada como zona de tránsito del narcotráfico y cada día se ve más afectada por la violencia que genera el crimen organizado, por ello es necesario que redoblemos los esfuerzos en la lucha contra estos flagelos.



Como región es necesario consensuar y coordinar acciones que conlleven al acceso a la energía y su uso eficiente, la promoción y el uso de las tecnologías de energía limpia, que permitan promover y diversificar la matriz energética, con seguridad, fortaleciendo la Agenda mesoamericana de Energía con base en las prioridades nacionales trabajando en congruencia y de manera complementaria a las iniciativas aprobadas en el marco del Sistema de la Integración Centroamericana.



La integración de nuestra región debe ser en todo el sentido de la palabra, integrar a nuestros pueblos, a nuestras comunidades a través de carreteras, puentes, facilitando el comercio, acceso a la educación a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, universalizando el acceso a la educación técnica vocacional y universitaria.



Señor Presidente,

Señores Jefes de Estado y de Gobierno

Delegadas y Delegados



En nuestras manos está trabajar los temas que fortalecen nuestra integración, nuestra Unidad. En nuestras manos está continuar trabajando por Mesoamérica y hacer de la integración regional un estandarte por la Paz y el Desarrollo Integral de nuestros pueblos.



Nicaragua reitera su compromiso con la integración y el fortalecimiento del Proyecto Mesoamérica y el Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla. Este fortalecimiento, sin embargo, no puede ir en detrimento del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Ambos sistemas son complementarios y se benefician mutuamente con reciprocidad.



Nicaragua aboga por una mayor relación económica y comercial en el marco del Proyecto Mesoamérica, tomando como fundamento el esquema de integración económica regional del SICA y del SIECA, y los Acuerdos del Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO).



Es necesario seguir avanzando en Centroamérica hacia la consolidación de la Zona de Libre Comercio, la Unión Aduanera y el Mercado Común Centroamericano, lo que beneficiará la complementariedad económica en Mesoamérica.



En nombre del Gobierno de la República de Nicaragua, instamos a los Gobiernos de los pueblos integrados en este Mecanismo de Diálogo y Concertación a continuar generando desarrollo para los pueblos mesoamericanos, fortaleciendo la integración, la paz y la convivencia armoniosa entre las naciones.



Muchas gracias.