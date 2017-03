ROSARIO : "A 86 Años del Terremoto de Managua, del 31 de Marzo de 1931, nuestra Memoria, intacta, alrededor de todas esas Personas que perdieron la Vida"

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua

30 de Marzo del 2017

Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias; muy buenas tardes de hoy jueves 30 de Marzo... Mañana és 31 de Marzo, y estaríamos conmemorando un Aniversario más, no tengo preciso en este instante qué número de Aniversario és; pero, un Aniversario más del Terremoto que destruyó Managua, el 31 de Marzo de 1931.



Cuántos Recuerdos en tantas Familias nicaragüenses, sobre todo Familias de Managua cuyos miembros, Abuel@s, Tí@s, Parientes, nos trasladaron a nosotros, por ejemplo, en nuestras casas, las imágenes, los recuerdos de esos momentos duros que vivieron las Familias de Managua, en los que fueron acompañados en todo momento, por la Fé y la Devoción.

Así es que, a 86 Años del Terremoto de Managua, del 31 de Marzo de 1931, nuestra Memoria, intacta, alrededor de todas esas Personas que perdieron la Vida, y todas esas Familias que vivieron esos momentos difíciles, con Fé, con Devoción, y luego, que emprendieron la Reconstrucción, con Aliento y Esperanza Cristiana.



A las Familias de Managua, hoy, en estos Tiempos de Victorias, por Gracia de Dios, les aseguramos, que estamos siempre vigilantes, siempre atent@s, porque estas son semanas en las que se producen sismos !



Esta mañanita me llamó el Compañero Johnny Gutiérrez, desde el Río San Juan, y me informó que había temblado fuerte, se había sentido fuerte... Aquí vamos a llegar al Reporte de los Temblores y vamos a poderles informar.



Pero bueno, está temblando, y nosotr@s estamos vigilantes, atent@s, y desarrollando todas las Actividades desde el Sistema de Prevención y Atención de Desastres, para capacitarnos, para prepararnos, para organizarnos mejor frente a este tipo de eventos que nos ponen a prueba.



Y, Compañer@s, también la Información, tanto desde la Fuerza Naval, como desde la Empresa Portuaria, y desde nuestro Compañero Secretario Político Uriel Filemón Lanuza, también el Compañero Johnny Hodgson desde Bluefields, Caribe Sur, sobre el incidente y accidente de ayer, que gracias a Dios, fue atendido, y que ha sido informado y divulgado ampliamente, en reportajes, videos, fotos, Redes Sociales y en Medios.



Nosotr@s queremos completar con el Agradecimiento a Dios, porque todos los Pasajeros y la Tripulación que fueron rescatados por nuestra Fuerza Naval resultaron ilesos. 4 Personas con lesiones menores, en estado estable.



Aquí se pusieron a salvo 19 Pasajeros y 4 Tripulantes del Buque “Capitán D”. Los lesionados son leves : César Chang Thompson, de 54 años, y Yáder Saravia Bordas, de 52, con lesiones en las rodillas.



Hay una Comisión Interinstitucional de la Fuerza Naval, Empresa Portuaria y la Dirección General de Transporte Acuático, que se ha conformado para investigar el caso.



Compañer@s, también el Reporte de los Accidentes, de la Policía Nacional : 2 fallecid@s, habitantes de vivienda. Esta madrugada también me llamó el Comisionado Díaz, para informarnos de la tragedia en Jinotega, Empalme Comarca Los García, a 12 kilómetros de El Cuá, Cuesta de Peñas Blancas.

Los cónyuges, el matrimonio de Derling Arceda, de 38, y Marisol Olivas, de 28, estaban dormid@s probablemente, y fueron impactad@s... el camión, conducido por Alcides Hermógenes Rodríguez, de 32 años, penetró a su vivienda cargado de arena; al subir la Cuesta le fallaron los frenos e impactó contra la casa, donde este matrimonio estaba dormido. Estaban durmiendo... Miren la fatalidad !



Resultaron lesionad@s l@s menores, hij@s de ell@s, Kenner Arceda, de 7 años, y Franyeli Arceda, de 8 meses, y trasladad@s por la Policía al Centro de Salud de Ayapal, posteriormente al Hospital Victoria Motta, de Jinotega.



El Alcalde Leónidas Centeno tendría que estar apoyando, estamos segur@s que lo está haciendo, a esta Familia que ha vivido esta terrible tragedia.



También tenemos otro fallecido en Bilwi, por accidente; y por ahogamiento, sumersión, uno en Chinandega, otro en Bluefields, y otro en El Castillo.

También nuestra Policía está brindando seguridad a la peregrinación de 836 Carretas en Honor a Jesús del Rescate que van hacia el Santuario de Popoyuapa en Rivas, desde Masaya, Carazo y Granada. Asimismo, acompaña a l@s Trabajador@s que hoy reciben sus salarios, fortaleciendo la presencia policial en Cajeros Automáticos, Bancos, Mercados, Paradas, Terminales de Buses, y Barrios.



La Policía Nacional, cumpliendo las Instrucciones de nuestro Comandante Daniel, su Jefe Supremo, se despliega por todo el País, para garantizar la Seguridad de las Familias nicaragüenses.



Luego tenemos aquí una buena noticia... Hoy se firmó un Acuerdo de Préstamo entre la República de Corea y el Gobierno de Nicaragua... 70.59 millones de dólares, para la Carretera de Circunvalación Managua-Ticuantepe-Santo Domingo-San Judas-Nejapa.



Así que, nuestro Reconocimiento al Gobierno y Pueblo de Corea. Estuvieron firmando, el Embajador Hong Seok-Hwa y nuestro Canciller Denis Moncada. 8,000 vehículos por día circulan en ese eje, y se prevé, al terminar esta vía, un tráfico de 17,000, con tendencia a incrementarse. Nuestro Reconocimiento a Corea.



La Compañera Embajadora nuestra, Verónica Alejandra Rojas Berríos, desarrollando el Foro Empresarial “Nicaragua, Logros y Oportunidades” ante la Organización de Promoción Comercial de Suecia para Centroamérica, SWECA. Ahí fue inaugurada la Actividad por Tomas Hammar, de la Junta Directiva de esta Organización, y asistieron Empresarios, Líderes de Cámaras y Delegaciones de Gobierno.



La Empresa Arvid Nordquist, a través de su Ejecutivo, Señor Philippe Barreca, contó la historia de éxito que esta Empresa ha tenido en Nicaragua. Exitoso Foro promoviendo a Nicaragua como Tierra de oportunidades y éxitos para las Inversiones.



También nos informa el Compañero Alfredo Coronel, que desde ayer están en Nicaragua los Representantes de la Entidad “Asocio para el Comercio y las Aduanas contra el Terrorismo”. Esta és una Entidad norteamericana que está inspeccionando desde ayer la Zona Franca Yazaki, hoy también, y mañana 31 regresan a Estados Unidos. Esto fue coordinado por Migración, Dirección de Zonas Francas. Y aprovechando su visita, la Zona Franca Rocedes le solicitó que también realizaran una inspección en su Fábrica.



Así que, estamos asegurando la visita de esta Entidad que inspecciona para poder certificar, para las Exportaciones hacia Estados Unidos, a las distintas Industrias en Zonas Francas en nuestro País.



269 Nuevos Emprendimientos en Alcaldías, 117 millones de córdobas en total; 104 Permisos para construcción de Viviendas, 63 millones en Permisos de Construcción, 1,719 Empleos, 1,207 temporales y 512 permanentes. Este és el resultado de la semana.



Tenemos Emprendimientos Tecnológicos, 67; 160 para Pulperías, Pequeños Negocios, 35 Restaurantes, Bares, Centros de Diversión, Piscinas y Discotecas; también Emprendimientos Familiares.



Desde las Alcaldías igualmente estamos asegurando 85 terrenos hasta ahora, pero los vamos a asegurar en todos lados, para construir los Parques para Adult@s y Jóvenes. También se han entregado Instrumentos Musicales a las Orquestas Sinfónicas en Jinotega, Jinotepe, Diriamba, San Juan del Sur y Masaya; en total van a ser 23 este año.



Y estamos inaugurando en San Francisco del Norte y San Rafael del Sur la II Etapa de los Parques de Ferias, porque han sido exitosos. 75 Municipios están ya empezando a remodelar Casas Municipales de Salud; esto és para la Atención a Personas con Necesidades Especiales. Van a entregarlas a finales de Mayo.



En nuestro Territorio 6 Sismos : 2 en Fallamiento Local. El que se sintió en San Juan de Nicaragua y en San Carlos, nos reportó el Compañero Johnny Gutiérrez, magnitud 3.6, a las 6:11 de la mañana. Y luego tenemos 4 en nuestras Costas, 2 cerca de Masachapa, 3.4 el de mayor magnitud; 1 en Cosigüina, Océano Pacífico, y 1 en Las Peñitas, Océano Pacífico.



El Doctor González reuniéndose con los Comités de Seguridad de las Asociaciones de Bancos Privados de Nicaragua, para establecer Mecanismos de Colaboración y Cooperación que aseguren a las Personas que están en un Banco en situaciones de Emergencia.



Importantes Gestiones y Acuerdos que se están tomando, todo para para proteger la Vida. Acordémonos que podemos estar haciendo fila en un Banco y puede darse un sismo muy fuerte. Entonces, con los Bancos se está trabajando para garantizar la seguridad de l@s Clientes que les visitan, cuando suceda, si acaso sucede un sismo importante; además de su participación en los Ejercicios Nacionales.



937 Actividades de Prevención de Incendios ha realizado el Ministerio de Gobernación entre el 23 al 29 de Marzo de este año. Estas son todas las Inspecciones que nuestro Comandante Daniel orientó y que van seguidas de reparaciones desarrolladas desde el Gabinete de Energía.



El Ministerio de Salud inaugura Clínica de Medicina Natural y Terapias Complementarias en Niquinohomo, Masaya, y Centro de Salud Villa 15 de Julio, en Chinandega.



Desde el Ministerio de Educación tenemos el Convenio del Programa “Tecnologías Educativas para Prosperar” con Empresas proveedoras de Equipos Tecnológicos. Congresos Departamentales de Trabajo Conjunto, MINED-CNU-INATEC, también desarrollándose. Lenguaje de Señas, Séptima Edición del Curso Básico, inicia este fin de semana. 18,000 Estudiantes reciben Material Educativo y Deportivo como parte de las Acciones Conjuntas, MINED-EDUCO NICARAGUA; esto és este fin de semana también.



Rehabilitación del Instituto Ramón Matus Acevedo y Centro Educativo José García, de Jinotepe; y Aprendizaje de Ajedrez para Sexto Grado.



El Certamen Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación se lanzó hoy desde las Oficinas del General Omar Halleslevens. Además del General, participó el Ministerio de Educación a través de nuestro Compañero Salvador Vanegas; también participó Loyda Barreda, de INATEC, y del INTA, la Compañera María José.



Tenemos, en El Viejo, Chinandega, Asambleas del MEFCCA con Protagonistas del Programa Productivo Alimentario, e Identificación de las Cooperativas destacadas como Emprendedoras, que han agregado valor a su producción. Estamos identificando para reconocerlas y distinguirlas.



Crucero Veendam en el Puerto de Corinto recibido hoy.



Luego tenemos Anexo Reparto Raúl Rojas, Sector 2, de Ticuantepe, estrenando Energía Eléctrica... 440 habitantes, 84 casas, 8 Empleos temporales, 2 millones 144,000 córdobas; y Comunidad Santa María de Loma Azul, del Municipio de San Rafael del Norte, Jinotega... 265 personas de 50 casas, 4 millones 318,000 córdobas, y 22 Empleos temporales. Así és como vamos avanzando, cumpliendo las Promesas, los Compromisos de nuestro Comandante Daniel, en Fé, Familia y Comunidad.



Compañer@s, queremos reiterar una vez más, que usualmente estos días son días en los que se producen muchos sismos; que estemos atent@s, y que sepamos aplicar todas las Medidas de Atención, y aplicar todas las Medidas de Prevención también, manteniendo limpias las salidas, las rutas de evacuación de Casas, de todas las Instalaciones donde acude mucho público, Oficinas, Escuelas, Colegios... En fin, que sepamos evacuar, que sepamos salir ordenadamente, que sepamos proteger y promover la Vida. Esa és la tarea de todos los días. Esa és la responsabilidad de todos los días.



Aquí estamos vigilantes, y atent@s, para comunicarnos en cualquier momento si hay necesidad. Nuestro Comandante Daniel nos orienta elevar todas las Medidas de Precaución y Prevención en estos días, así como estamos también elevando toda la capacidad de trabajo de las Instituciones para cubrir las Vacaciones, los Fines de Semana, y la Semana Santa, al máximo... MARENA, MINSA, Gobernación, Policía Nacional, Ejército de Nicaragua, al máximo !



Así también, elevar todas las Medidas de Precaución y Prevención en estos días, y durante las Vacaciones, para que nos sintamos protegid@s, y asumamos la responsabilidad personal de cada un@, sobre nuestra Vida, y la Vida de nuestros Familiares.



Compañer@s, gran Cariño de nuestro Comandante Daniel, y de tod@s nosotr@s su Equipo de Trabajo. Aquí estamos, permanentemente atent@s, y en comunicación cuando sea necesario. Así que, si Dios lo permite, mañana a esta misma hora, si no sucede nada entre hoy y mañana, estaremos nuevamente comunicándonos y contándoles, Dios Mediante, muchas cosas nuevas. Gracias.