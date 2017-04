TIEMPOS DE VICTORIAS,

SABER CREAR, SABER CONSTRUIR, SABER HACER

ORGULLODEMIPAÍS !



Nos preparamos para el Segundo Trimestre de este Año en que, por Gracia de Dios, nos corresponde habitar plenamente los Tiempos de Victorias.



Eso representa para nosotr@s trabajar duro. Quiere decir llenarnos de la Fortaleza del formidable Espíritu de Sandino, de nuestros Héroes y Mártires, de nuestros aguerridos Patriotas y Héroes Nacionales, de la Visión Extraordinaria de los grandes Líderes Nuestroamericanos y Caribeños, como Fidel, como Chávez, y disponernos, con Daniel, a Seguir Construyendo el Porvenir.

Tiempos de Victorias son Tiempos de Desafíos a la Creatividad, a la Innovación, a la Capacidad de proponer novedosas formas de Organización que fortalezcan Entusiasmo y Pasión, Ideas e Imaginación; que despierten el Talento de cada un@, y hagan crecer la Capacidad de Tod@s.



Habitar Tiempos de Victorias implica conectar con la Sensibilidad y la Inteligencia de cada Ser, en un Mundo donde la distracción és múltiple y constante, y las Opciones y Propuestas inundan la Conciencia Personal y Colectiva de Niñ@s, Jóvenes y Adult@s.



Habitar Tiempos de Victorias és crear. És saber comunicarnos para conectar con los Sueños, las Emociones, y Aspiraciones tan diversas, particulares y propias de cada un@, y de tod@s.



Habitar Tiempos de Victorias és vivir en comprensión cabal de los Cambios que se han venido operando en la Vida Cotidiana, y en la manera de ver y enfocar el Mundo desde todos los ángulos de este Planeta.



Habitar Tiempos de Victorias és entender que somos l@s mism@s, pero también somos otr@s; y nos corresponde saber navegar en todos los Océanos y Estaciones, captando la esencia de los deseos y búsquedas de las Mujeres, los Hombres, las Familias, l@s Jóvenes, de manera que esos deseos y búsquedas los sintamos como nuestros, y sepamos articular nuestro Trabajo Social, identificando e identificándonos, en forma y fondo, con los anhelos e ilusiones que pueblan el Alma de nuestros Pueblos.



En Nicaragua tenemos la Bendición y el Gozo de la Paz, y de una Cultura rica en Valores Cristianos, Socialistas y Solidarios, que desde el Amor, la Fé, la Solidaridad, la Familia, y la Tradición, nos llena a tod@s de Orgullo, y conforma ya nuestra Identidad Nacional.



II



Tiempos de Victorias,

Saber Construir



Habitar los Tiempos de Victorias és asumir la Historia y Seguir Haciendo Historia. Desde nuestras Raíces Antimperialistas, de Dignidad y Soberanía, de Patria y Libertad, afianzar las Glorias de los Caminos recorridos, y avanzar, procurando Bienestar, Tranquilidad, Seguridad y Prosperidad, sin



renunciar a los Sagrados Ideales de Justicia Social.



Habitar Tiempos de Victorias és saber construir. És continuar las Sendas de Unidad por el Bien Común, en las que hemos venido avanzando, consolidando Cristianismo como Valor Supremo. Nuestra Fé Cristiana nos llena y motiva a valorar todo lo que Somos, lo que tenemos, y lo que queremos hacer. Para que la Alegría, la Felicidad de sentirnos Dign@s, Herman@s, alentad@s por la Esperanza y la Confianza, propias de la Fé, sigan alimentando nuestro cada día, y seamos entonces cada vez más Fuertes, más Creyentes, y sobre todo, más Capaces de Convivir y Compartir.



Seguimos cultivando el Entusiasmo y la Vitalidad de nuestro Pueblo, como Inspiración





y Guía de todos nuestros Afanes. Seguimos respondiendo a su Mandato de una Vida cada vez más Educada, Saludable, Segura, de Reconocimiento y Promoción de las Capacidades de cada un@, y de tod@s. De Respeto y Acompañamiento en todas las circunstancias, y de preparación constante para asumir todos los Desafíos y Retos de nuestra condición de País pequeño, todavía empobrecido, vulnerable frente al Clima y los Eventos Naturales de todo tipo; nuestra Nicaragua, Bendita, Linda y Siempre Libre, y nuestro Gran Pueblo Nicaragüense, en el que sabemos reconocer todos los Dones, y Privilegios que nos confiere la Misión de Servir.







III



Tiempos de Victorias,

Saber Crear, Saber Hacer



Vamos a continuar creciendo en Valores, y consolidando con Daniel, nuestro Proyecto Cristiano, Socialista y Solidario desde el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y todos los Espacios de Trabajo por el Bien Común.



Vamos a organizarnos, de acuerdo a las posibilidades y circunstancias personales de cada un@ de nuestr@s Militantes, de nuestr@s Jóvenes, para afianzar, consolidar y desarrollar Identificación y Respaldos a los Ideales, Valores y Prácticas de este Proyecto de Reconciliación, Unidad, Alianzas, Diálogos y Consensos, que nos ha permitido habitar una Nueva Nicaragua.



Vamos a trabajar desde nuestro Modelo de Fé, Familia y Comunidad, para avanzar en el Reconocimiento de nuestro OrgullodePaís, Orgullo de Ser Nicaragüenses, y Agrade-cimiento a Dios, por Su Gracia, con cada un@ de nosotr@s, en este Nuevo Tiempo que nos ha concedido a tod@s.



IV



Tiempos de Victorias,

Tiempos de Unidad



Vamos a aprender a trabajar cada vez más junt@s, cada vez más convocantes, cada vez más conscientes de que la Unidad de Tod@s és la mayor Victoria.



Vamos a aprender a encontrarnos más como Prójimo, con ese Cariño que tenemos en nuestros Corazones, para apreciar junt@s nuestros Tesoros : La Belleza de nuestras Tierras y Aguas Sagradas, el Milagro de la Paz, la Seguridad y la Tranquilidad, que nos distinguen y defienden; la posibilidad de aprender más todos los días, para fortalecer Capacidades, nutrir nuestra Inteligencia, desarrollar nuestros Talentos, Innovar, y Trabajar para Prosperar.



Vamos a unirnos para seguir forjando la Patria Libre, en Tiempos difíciles para el Planeta, y para los Pueblos. Unirnos para protagonizar la Economía y el Desarrollo Económico. Unirnos para protagonizar nuestra Democracia, Derechos y Libertades. Unirnos para auspiciar todavía Mejores Tiempos a partir de que nuestra Vida prospere en todos los aspectos. Unirnos para Ser Mejores Nicaragüenses, por Gracia de Dios.



En todos nuestros Espacios de Trabajo en las Instituciones, en el Territorio, en las Alcaldías, en los Movimientos Sociales, Laborales, Juveniles, nos dispondremos a fortalecer los Avances y Logros, y a Seguir Adelante, Siempre Más Allá, uniendo, creciendo, incorporando, a más y más nicaragüenses que reconozcan-reconozcamos las Bendiciones y Prodigios que Dios derrama sobre Nicaragua, y l@s nicaragüenses.



En el Campo, en las Comarcas, Comunidades, Distritos y Municipios de nuestro País, la Bandera Azul y Blanca que muestra con Honor nuestro Cielo, será cada vez más Símbolo de nuestra Unidad Nacional, de nuestro Original





Modelo de Alianzas, Diálogo, Consensos, y de nuestra Convicción y Fuerza de Victorias.



V



Tiempos de Victorias,

Desafíos Electorales



Tiempos de Victorias en un Año de Retos Electorales que nos convoca a fortalecer nuestra Democracia Protagónica, esa Democracia que garantiza a nuestro Pueblo Libertades, y por primera vez a las Mujeres, Equidad Real para elegir y ser electas para Cargos de Dirección y Decisión.



Este Tiempo de Victorias, nos convoca entonces, al desafío de seguir fortaleciendo Unidad por el Bien Común, aún en Tiempos Electorales, que para muchos representan des-unión, división y destrucción.



Nuestros Avances Políticos, Culturales y Sociales, nos obligan a convertir las Campañas y los Eventos Electorales en momentos cruciales de Construcción y Creación Democrática que no arriesguen las Conquistas Fundamentales de nuestro Pueblo, con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y con Daniel : La Paz, la Estabilidad, la Gobernabilidad, y el Crecimiento Económico.



La experiencia que hemos venido acumulando, inédita, original, e inspiradora, en nuestra Nicaragua Libre, y en el FSLN, con Daniel, nos permite plantearnos ese Reto, para ir Siempre Más Allá, EN AMORANICARAGUA, perfeccionando estilos y métodos de Elección Democrática, que continúen asegurando la Libertad de elegir y ser elect@s, a tod@s l@s nicaragüenses.



Para contribuir eficazmente al desarrollo de este Proceso que nos enaltece a tod@s, vamos a preparar l@s mejores Candidat@s, Alcaldes(as), Vice-Alcaldes(as), Concejal@s, y perfeccionaremos nuestros Tendidos Políticos, Sociales, Electorales, de manera que reconozcamos y potenciemos el valioso aprendizaje de los Caminos recorridos, y seamos, tod@s y cada un@, Dign@s y Ejemplares Exponentes de un Pueblo y un País que se honra viviendo en Armonía, Seguridad, Trabajando, y Prosperando.



Vamos a realizar Consultas para elegir y proponer por el FSLN, como Candidat@s, a los mejores Representantes Locales, y vamos a



capacitarnos en Métodos y Estilos de Dirección y Trabajo, acordes con las Nuevas Realidades.



VI



Tiempos de Victorias,

JuventudAdelante !



En coherencia y consecuencia con nuestra Estrategia de País que crece en Valores y Logros Materiales, los distintos Movimientos de la Juventud Sandinista y Revolucionaria, trabajarán en sintonía con los Sentimientos y Emociones, las Aspiraciones, Sueños y Derechos de la Juventud nicaragüense, que quiere y merece vivir en un País en desarrollo, y prosperando, con el aporte creativo e imaginativo de sus Jóvenes.



La Juventud, en sus distintas Expresiones de Trabajo, portará los Intereses de l@s Jóvenes nicaragüenses, y será fiel Representante de la Identidad y la Vitalidad Juvenil, que se propone alcanzar su Derecho a realizar, Propósitos y Propuestas, Vocación y Oficio, Excelencia y Éxito, en su Vida Personal, Familiar, y en la Vida Nacional.



VII



Tiempos de Victorias,

MujeresdelaPatriaLibre



Las Mujeres nicaragüenses nos sabemos inspiradas e inspiradoras. Reconocemos en nosotros la Llama Sublime del Espíritu nicaragüense, que sabe de Luchas y de Honor. Las Mujeres nos vemos en las Enseñas de la Patria Libre, porque somos la Patria Libre, porque con nuestra Inteligencia, Capacidad, Valentía y Trabajo, hemos contribuido a la Libertad, el Honor, y la Gloria de nuestra Nicaragua.



Las MujeresdelaPatriaLibre, sabemos que con el Frente Sandinista, y con Daniel, hemos avanzado, logrando Protagonizar con nuestra Intuición y Capacidad, Roles fundamentales de la Economía, la Producción, la Educación, la Tradición, la Cultura, y el Liderazgo Social y Político, alcanzando cada vez mejores Índices de Equidad en todas las Posiciones de Decisión y Poder.



Las MujeresdelaPatriaLibre, sabemos reconocer el impulso que el Frente Sandinista y Daniel han asegurado, promoviendo Leyes y Decretos que confirman nuestra Capacidad, alientan nuestro desempeño, y formalizan la Realidad Histórica de valiosa presencia de Mujeres, trascendiendo la Cultura invisibilizante que heredamos.



Las MujeresdelaPatriaLibre, nos sabemos en la primera línea de Trabajo Laboral, Social, Cultural, Productivo, Político, Organizativo, Juvenil, aportando con nuestro Talento y Sensibilidad Especiales, propios de nuestras cualidades de Mujer.



Las MujeresdelaPatriaLibre, confirmamos nuestros Logros y nos disponemos y declaramos en Batalla por los Desafíos y Tareas pendientes, sobre todo en el Ámbito de la Cultura de la Vida Cotidiana, donde todavía el peso de la tradición machista y discriminatoria, relega a la Mujer, maltrata y violenta nuestra Dignidad y Derechos. Nos desplegamos en Batalla, comprometiéndonos



a seguir avanzando en Defensa de la Vida y la Dignidad de las Mujeres, sobre todo, frente al acoso, el abuso, y la agresión doméstica, que todavía nos azotan y asolan.



Las MujeresdelaPatriaLibre, somos Fuerza y Fermento de esta Nueva Nicaragua, donde el atraso y el rezago cultural debe quedar atrás y, estamos seguras, que con Trabajo, Dedicación y Amorosa Paciencia, con la Prudencia propia de quienes aman, sabremos conquistar otros Tiempos de Victorias, preservando Valores, propios de esta Nicaragua de Fé, Familia y Comunidad.



Las MujeresdelaPatriaLibre, con el Frente y con Daniel, estamos Adelante, y Vamos, decididas, Siempre Más Allá !





VIII



Tiempos de Victorias,

Saber Comunicar



Frente a tanta diversidad comunicacional, tanta información, tantas opciones para generar y recibir noticias, verdaderas y falsas, recreadas, inventadas, manipuladas, o genuinas, debemos seguir protagonizando una Política Comunicacional, Mediática y Directa, atrevida, inteligente, y propia.



En el mundo de la competitividad y la instantaneidad de emisión y réplica informativa, debemos conectar en Pensamiento, Esfuerzo y Práctica, con esa Realidad de inmediatez, donde tod@s protagonizamos Eventos, Noticias, Réplicas, Propuestas y Respuestas, muchas veces desmesuradas, muchas veces superficiales, y muchas veces carentes de asidero en la Vida Real.



Comunicar és un Don y un Privilegio. Una Responsabilidad y un Deber. Saber comunicar, és saber interpretar estos Tiempos del Mundo, conectar con ellos, y sobre todo, conectar con el Derecho y el Afán de tantos, de resaltar su Voz, su Vida, su Quehacer, sus Pasatiempos, y hasta sus Delirios o Sueños “prohibidos”.



Saber comunicar, és saber reconocer esa Realidad multifacética y polícroma que nos vuelve a tod@s, emisores y consumidores de todo tipo de Noticias, Informaciones o Registros, de la Realidad de cada un@, a la Realidad de tod@s.



Saber comunicar, és saber incursionar en ese vértigo y esa vorágine que implica una infinitud de voces, criterios, proposiciones, objeciones, y todo lo que a cada quien se le ocurra ubicar en el espacio cibernético, a través de todas las posibilidades que hoy conocemos.



Saber comunicar, és navegar con acierto en esas aguas turbulentas, repletas de los más variados contenidos, que reflejan, sobre todo, la necesidad simplemente humana de expresar posiciones, criterios, quejas, o sencillamente de afirmar la existencia, que aparentemente, en estos Tiempos, sólo se valida a través de la presencia, ocasional o contínua, en las llamadas Redes Sociales.



Saber comunicar, és hacer uso de esa Realidad, disponiéndola para la difusión de Ideas, Valores, Pensamiento, Eventos, búsquedas, curiosidades, atractivos, intereses, propios de la Riqueza Imaginativa de las circunstancias de este Mundo, y de nuestro País en particular.



Como en todas partes, hoy en Nicaragua las Personas privilegian la Información, según sus intereses, con mucho énfasis en espectáculos, entretenimiento, la llamada “Farándula”, la “crónica roja” o estelaridad, de los Pobres por un lado, y de la delincuencia organizada por otro.



Al retornar de sus labores, en cualquier Campo, las Familias, las Personas, quieren saber, ver o leer, según sus intereses, priorizando lo ligero, que algunos consideran frívolo o banal, y priorizando su gusto



personal, Películas, Deportes, Series, Novelas, Mensajes Religiosos, etc., según lo que el Espíritu sienta que necesite; indagar, informarse, relajarse, entretenerse, descansar, reposar la mente, meditar, etc.



Saber comunicar, és saber reconocer ese contexto amplio, y trabajar los Mensajes Sociales, Culturales, y hasta Políticos, respetando el Derecho de las Personas al esparcimiento elegido por cada un@, al “espacio propio”, a la “privacidad” de las horas de descanso u ocio creativo, y respetando, sobre todo, el Derecho a elegir gustos y aficiones.



És reconociendo la Libertad Personal que podemos ser efectiv@s comunicando, sin invadir o intervenir, y sobre todo, sin inducir ofensivamente, con lugares comunes que



irrespeten la Inteligencia. És ahí donde entra en juego la capacidad de relatar informando, de narrar informando, de proponer informando, y hacerlo creativa, imaginativa y artísticamente. Porque la Comunicación és un Arte, así debe concebirse y realizarse. Para ser efectivos, para construir. Para hacer. Para consolidar Tiempos de Unidad y de Victorias, Tiempos de Libertad y Prosperidad, en la Patria Linda.



Comunicar és un Arte, y comunicar para hacer Patria és un Arte, difícil, pero posible, cuando conectamos con la necesidad de expresarnos, criticar, saber, aprender, informarnos, entretenernos, cada un@ según nuestra Elección.



Nuestros Medios realizarán los mejores esfuerzos para mantener y desarrollar audiencias que nos perciban respetuosos y conectados con estos Tiempos del Mundo. Haremos lo necesario para que nuestros diferentes espacios reflejen esa conexión con el Protagonismo Comunicacional de esta Época distinta, trascendente, y cualitativamente diferente a todo lo que hemos conocido.



IX



Tiempos de Victorias,

OrgullodeMiPaís !



Nuestro Proceso Revolucionario está lleno de Alma. Se ha nutrido del Corazón de tod@s l@s nicaragüenses que soñábamos una Patria



Libre, y seguimos soñando en la Patria Liberada, con una Nicaragua sin Pobreza, en plenitud de sus Potencialidades, desplegadas con la facultad creadora de l@s nicaragüenses que sabemos luchar, trabajar, y vencer.



L@s nicaragüenses, que conocemos los laureles del esfuerzo, del tesón, del empeño y de la determinación, hemos vivido todos los Tiempos, y en cada momento hemos encontrado la Luz y la Inspiración, la Guía,

y la Fortaleza, la Fé, para enfrentar las circunstancias difíciles, con Visión clara, con Entusiasmo y Entrega, con Misión verdadera, reconociendo siempre las Realidades propias de nuestra Condición Humana, y el alcance de nuestros actos, nuestros hechos, nuestras fragilidades, vulnerabilidades y fortalezas.





Esa Visión de País, esa Misión de Patria Libre, Próspera, y Segura, esa Condición valiente y digna de l@s nicaragüenses, és lo que nos ha permitido ir creando y recorriendo junt@s Senderos, Originales y Únicos, innovando con Modelos, Originales y Únicos, como el Modelo de Alianzas, Diálogo y Consensos, que nos garantiza Futuro.



Hemos sabido aprender en todas las circunstancias, y hemos sabido emprender a pesar de las adversidades. Hemos batallado duro por esta otra Nicaragua, donde tod@s queremos ser más Sabi@s, y donde la audacia consiste en aplicar Creatividad, Sentido Común y Responsabilidad, para encontrar los Dones de cada un@, y unirlos, como los Vigores de Darío, en un haz de múltiples posibilidades, colores, talentos, que nos



definen hoy, y que nos hacen viables, confiables y capaces.



La Visión y Experiencia de nuestro Comandante Daniel en todos los momentos que la Historia ha dispuesto, nos ha permitido mantener el Paso firme, la Mirada segura, el Aliento rítmico, y la Música y el Canto que nos va guiando y augurando Buenas Nuevas. Buenas Nuevas que provienen de Buenas Intenciones. De Buen Corazón. Y de Buena Esperanza, animando todos los recorridos, alcanzando cada Meta, y proponiéndonos otras, diferentes, evolutivas, para Seguir Andando.



És desde esa Experiencia inédita, no escrita, pero sí registrada, para una Vida y una Práctica Política y Social sin Manuales, fortalecida en Ideales y Propósitos, que



seguimos trabajando con toda la dedicación de nuestra Conciencia Revolucionaria, Evolucionaria, Idealista, Soñadora, Espiritual, Realista, Práctica. És así con Vocación de Cielo y Polo-a-Tierra, que podemos plantearnos ir Siempre Adelante, Seguir Construyendo el Porvenir, Seguir en Fuerza de Victorias, de Episodios duros, difíciles, de Batallas ganadas, pero sobre todo, de indeclinable Vocación de Justicia y Redención.



Esta Nicaragua, Unida, Amorosa, Victoriosa, que crece espiritualmente y que se transforma materialmente, como Patria de Tod@s, Para Tod@s, y en el Bien de Tod@s, és la Revolución que defendemos, en la que estamos comprometid@s a ir Siempre Más Allá, con Darío,



con Sandino, con Daniel, el Frente, y el Pueblo-Presidente.



Marzo de 2017

Rosario Murillo

AMORANICARAGUA

SIEMPRE MÁS ALLÁ...!

ADELANTE CON DANIEL,

TIEMPOS DE VICTORIAS,

POR GRACIA DE DIOS...!