ROSARIO : "Vivimos Tiempos de Victorias y que nos corresponde habitar esas Victorias plenamente, con sentido de Responsabilidad, y con mucha Esperanza"

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4

31 de Marzo del 2017



Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias de nuestra Nicaragua, Bendita, Siempre Libre !



Otra vez, hoy 31 de Marzo, el propio día, nuestro Abrazo a todas las Familias de Managua, y en particular a quienes recordamos el Terremoto del 31 de Marzo de 1931, hace 86 años.



A quienes perdimos parientes, familiares, a tod@s ell@s, nuestro Abrazo Solidario, en el compromiso de que en esta Nicaragua, Cristiana, Socialista y Solidaria, viviendo los Tiempos de Victorias que Dios nos ha dado, avanzando para crear Nuevas Victorias, nos sentimos mejor preparad@s, más capacitad@s, para enfrentar cualquier eventualidad catastrófica, ya sea por sismos, huracanes, por deslizamientos, lluvias, inundaciones.



Lo que no quiere decir que no nos sintamos vulnerables... No ! Sabemos que somos vulnerables, pero también sabemos que, gracias a este Modelo en el que tod@s participamos de manera protagónica, este Modelo de Fé, Familia y Comunidad, hoy podemos enfrentar esas Calamidades de mejor manera y, sobre todo, salvar la Vida, que és el más valioso Don de Dios Nuestro Señor.

Queremos iniciar saludando a Jalapa que celebra el 46 Aniversario de haber sido elevada al rango de Ciudad. Ahí va a haber Exposiciones, Fiestas, Hípicas, lo que caracteriza a estos Municipios de la querida Región de Las Segovias... Región Histórica ! Región donde luchó nuestro General de Hombres y Mujeres Libres.



También queremos destacar la original Idea de l@s Compañer@s de Jinotega, que han organizado un Viacrucis Acuático en el Lago de Apanás, en el Canal de Apanás, para el viernes 7 de Abril. Saludamos a Leónidas, y a tod@s l@s Compañer@s de los Concejos Municipales de ese Departamento.



Luego tenemos dos importantes Proyectos de Inversión que nos reporta la Alcaldía de Managua como parte del desarrollo económico de nuestro País : Plaza Natura, contiguo al Colegio Americano. És un Centro de Compras; 140 Módulos Comerciales, inversión de más de 20 millones de dólares; 300 Empleos directos, 600 Empleos permanentes cuando ya abra sus puertas el Centro Comercial Natura, o Plaza Natura.



Luego tenemos OFICENTRO San Dionisio. Son 4 Edificios Comerciales que se estarán construyendo, y en esta Primera Etapa inician con 2, estará generando 300 Empleos directos durante la construcción, y cuando funcione más de 1,200 Empleos directos, con una inversión general de 17 millones de dólares. El primer Edificio de Oficinas és de 13,000 metros cuadrados, y la Plaza Comercial, de 4,000 metros cuadrados.



Importantes Anuncios ! Sobre todo reflejan lo que tenemos en Nicaragua : Seguridad, Estabilidad, y el Potencial, desde esas Fortalezas, para desarrollarnos económicamente, con Justicia Social.



El Parque de Juegos Extremos abre mañana, y van a estar, l@s Compañer@s de la Alcaldía, acompañad@s de la Selección Nacional Azul y Blanco que nos ha llenado de Orgullo a Tod@s... ORGULLODENUESTROPAÍS! Se inaugurará el nuevo Parque de Juegos, construido dentro del Complejo del Parque Luis Alfonso Velásquez Flores, hoy por la tarde; viernes 31 de Marzo.



Nuestra Policía Nacional hace el Resumen de lo acontecido desde ayer para hoy : 1 fallecido, un Conductor de moto. Luego, una desgracia en Telica, Finca La Morita, donde el Señor José Cisneros Valdivia iba a cazar con su hijo Oscar José Cisneros Suárez, se le fue un disparo accidental, y el muchacho, que estudiaba Cuarto Año de Secundaria en el Instituto Señor de Esquipulas, del Municipio de Telica, falleció, perdió la Vida cuando su papá manipuló el arma y salió un disparo accidentalmente.



Un gran dolor para esa Familia, para el Personal del Instituto, y para l@s Alumn@s, l@s Compañer@s de Oscar José. A tod@s ell@s, a su Mamá, a su Papá, a tod@s, nuestra Solidaridad.



Nuestra Policía reporta, que hoy estamos cuidando la Peregrinación de Carretas en Honor a Jesús del Rescate; también estamos acompañando a los 40 Ciclistas originarios de Francia que recorren Granada, Boaco, Chontales, y otros Departamentos del País; y acompañando también las Ligas Deportivas Germán Pomares Ordóñez en los Estadios de Béisbol de Bluefields, San Carlos, Chinandega, Jinotepe, Managua, Estelí, León, Jinotega, y Juigalpa.



Ocho Proyectos nuevos que suman 8 millones de córdobas, nos reporta la Alcaldía de Matagalpa.



Hubo un sismo en nuestro Territorio, de 3.1, al Sureste de Casares, 22 kilómetros de profundidad. Ese és el Reporte del INETER.



125 incendios reportados esta semana por los diferentes Cuerpos de Bomberos Unificados y el Compañero Luis Cañas, del Ministerio de Gobernación : 29 Estructurales, 81 en Maleza y 15 en Basura. 16 viviendas fueron afectadas en Managua. Estos son 29 incendios llamados Estructurales, Industria y Comercio, en Tipitapa, y en el Norte, en Estelí. Vamos a hacer llegar esto a nuestros Medios para publicar el detalle.



Inauguramos la Clínica de Medicina Natural en el Centro de Salud José Rubí, de El Viejo, Chinandega. Y también hay un Foro Científico sobre Alto Riesgo Obstétrico en el Hospital Bertha Calderón.



Tenemos aquí una información importante : Nuestro Hermano Hernán Estrada, Procurador General de la República, nos informa que está listo y coordinado para entregar 2,500 Títulos a partir de este Lunes 3 de Abril. Iniciando el Lunes 3 de Abril, y después en Semana de Pascua.



Estamos hablando de 1,313 Compañeras Mujeres y 1,187 Compañeros Varones que van a estar recibiendo en los próximos días, en sus casas, su Título de Propiedad. Van a sentirse tranquil@s; tienen Seguridad Jurídica, garantizada por el Buen Gobierno de nuestro Comandante Daniel.



También se prepara Titulación a 2,500 Pequeñ@s Productor@s de Café. Vamos a empezar a trabajar para, en las próximas semanas entregarles Títulos de Propiedad a estos pequeñ@s Productor@s cafetaler@s que poseen pequeñas fincas de entre 10 y 15 manzanas y que no cuentan, por ahora, con sus Títulos.



Como sabemos, esto les va a permitir a ell@s vincularse en Enlazamientos Productivos con Empresas que van a poder financiarles. Por ejemplo, est@s 2,500 Productor@s pueden trabajar con CISA, recibir financiamientos, y entregar su café. Así que és una buena noticia, y una buena noticia que nos permite fortalecer el Trabajo y la Paz; fortalecer Capacidad para trabajar, y con ello fortalecer el Bienestar y la Paz, y fortalecer también el Modelo de Alianzas.



Así que vamos a iniciar en Matagalpa, y en las próximas semanas vamos a tener capacidad de entregar a los primeros en ese Departamento.



Luego, Compañer@s, una noticia importante : nuestro Presidente, el Comandante Daniel, estará haciendo llegar el lunes a primera hora, con solicitud de Trámite de Urgencia, su Propuesta de la persona que considera calificada para desarrollar o desempeñar el Cargo de Presidente del INE.



Se trata del General en Retiro, Oscar Salvador Mojica Obregón, quien ha sido propuesto por nuestro Presidente para asumir la Presidencia, valga la redundancia, del Instituto Nicaragüense de Energía.

El General Mojica, que hasta hace algunas semanas o días era el Jefe del Estado Mayor del Ejército, tiene un impresionante Currículum con demostrada Capacidad Técnica, demostrada Capacidad también en términos de actividades de Gerencia Financiera, y en términos de actividades que tienen que ver con la Administración de Proyectos Estratégicos, Empresas.



El Currículum de verdad és impresionante; en la Asamblea Nacional con toda seguridad van a distribuirlo. Ha estado a cargo de Planificación Táctica y Estratégica en distintos Proyectos desarrollados por el Ejército de Nicaragua desde 1979 hasta 2017... 38 años si no me equivoco.



Fue Miembro Activo del Ejército de Nicaragua, y de la Comandancia General del Ejército de Nicaragua en los últimos años. Participó en la Dirección Institucional de la Construcción del Nuevo Hospital Militar Doctor Alejandro Dávila Bolaños; también fue Presidente y Miembro de Juntas Directivas de Empresas y Organizaciones que ahí aparecen detalladas.



Así que estamos segur@s que esta Postulación que está haciendo nuestro Presidente, la presentación de esta Propuesta, no sólo responde a las características necesarias para el desempeño exitoso de las Funciones como Presidente del INE, del Compañero Oscar Mojica, sino que responde también a las características, a los requerimientos, que tod@s sabemos, queremos que tengan l@s Funcionari@s Públic@s que vayan a desempeñar Funciones Estratégicas, en este caso en el Campo de la Energía.



Luego, Compañer@s, desde el Ministerio de Educación se nos reporta que estamos inaugurando Aulas en Zelaya Central; que estamos lanzando el Mapa Interactivo de la Gastronomía y la Cultura de Cuaresma, y que hay Talleres de Docentes, así como inauguración de Laboratorios de Computación.



Igualmente, el Canal 6 está lanzando ya los Video-Clases de Inglés para este Semestre, y para Secundaria, así como la nueva temporada del Programa Histórico “Mis Caminos”.

El Ministerio de la Economía Familiar : Pasarela de Verano; Rueda de Negocios el día de hoy en el Parque Japonés; Enlazamientos Productivos también, y 90 Ferias de la Economía Familiar; Sopas de Cuaresma en los predios laterales de la Plaza de Las Victorias, de Managua, y recibimiento de 647 Carretas Peregrinas en el Puente Gil González en Honor a Jesús del Rescate; Judea Tradicional en Sébaco.



Estrenando Energía Eléctrica, Proyectos de Electrificación en la Comunidad Loma Fría, Sector El Jocote... 162 habitantes, 31 casas, 8 Empleos temporales, 832,000 córdobas, y en la Comunidad Germán Pomares también... 110 habitantes, 21 casas; todo esto és en Dipilto, Nueva Segovia. Esto és hoy. Y mañana, Comunidad Los Bordos, San Nicolás, Estelí, 418 habitantes, 80 casas. Esa és la única del día de mañana que és sábado.



Entonces, Compañer@s, aquí estamos, trabajando como cada día, con mucho entusiasmo. Cuando vemos cómo están desarrollándose las Buenas Obras en nuestro País, nos sentimos agradecid@s a Dios; Bendecid@s, Prosperando y en Victorias !



El Comandante Daniel nos saluda, saluda a todas las Familias nicaragüenses, en el Compromiso de seguir promoviendo Bienestar, Trabajo, Paz, Dignidad, Seguridad, para todas las Familias de nuestra querida Nicaragua.



Muchas gracias, Compañer@s. Aquí estamos ! Hoy tenemos nuestra Reunión de Consejo Nacional; el lunes comentamos. Lo más importante és que tod@s sepamos, porque sé que lo sabemos, que vivimos Tiempos de Victorias y que nos corresponde habitar esas Victorias plenamente, con sentido de Responsabilidad, y con mucha Esperanza construyendo el Porvenir todos los días, de acuerdo a nuestros Valores, a nuestros Principios, a ese Legado maravilloso que tenemos, de Valentía, Dignidad, Laboriosidad, de nuestro bravo Pueblo nicaragüense !



Muchísimas gracias. Mucho Cariño a tod@s. Si hay algo especial nos comunicamos, sino será el lunes. Que tengamos tod@s un buen fin de semana és la Esperanza, y que no tengamos tantas víctimas. Que cuidemos a nuestra Familia. Que cuidemos también nuestro Entorno. Que cuidemos la Naturaleza. Que paseemos. Que disfrutemos. Que tengamos gran cuidado !



Gracias, otra vez. En comunicación en cualquier momento, y el Amor de nuestro Comandante Daniel, para tod@s, y para cada un@. Gracias.