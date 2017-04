Colegio Hondureño de Periodistas anuncia recurso contra "Ley Mordaza"

El Libertador, 4 de abril 2017

Este lunes el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), exigió nuevamente al Congreso Nacional (CN) derogar la “Ley Mordaza”, contemplada en el Artículo 335-B de reformas del Código Penal.



Cabe destacar que la noción fue presentada por el diputado nacionalista, Oscar Álvarez y pese al “pacto de caballero” del presidente del CN, Mauricio Oliva, de eliminarla, esta fue aprobada y publicada sin cambios.



Tegucigalpa. El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), exigió ayer al Congreso Nacional, derogar la “Ley Mordaza”, contemplada en el artículo 335 del paquete de reformas del Código Penal en la tipificación de delito de terrorismo.



Según esta entidad, esa disposición presentada por el diputado del Partido Nacional, Oscar Álvarez, violenta la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.



Ya que estipula que “quien públicamente o a través de medios de comunicación o difusión destinados al público hiciere apología enaltecimiento o justificación del delito de terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución o, incitare a otro u a otros a cometer terrorismo o financiamiento de éste, debe ser sancionado con pena de cuatro a ocho años de prisión”.



En ese sentido, el presidente del CPH, Dagoberto Rodríguez, manifestó que si no se suprime la “Ley Mordaza”, el gremio periodístico presentará un recurso de inconstitucionalidad ante el Poder Judicial.



Cabe destacar que pese al “pacto de caballero” del presidente del Congreso, Mauricio Oliva, que anunció eliminar la ley, esta fue publicada el pasado 28 de febrero sin ningún tipo de cambios en el diario oficial La Gaceta.



Este lunes representantes del CPH sostuvieron una reunión con miembros de la junta directiva del parlamento, quienes recibieron la posición de los periodistas en cuanto al artículo.



El CPH anunció que se realizó un análisis entre comunicadores, expertos en Derecho Constitucional, Penal, exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).



En este estudio se concluyó que “el artículo 335-B violenta garantías constitucionales, especialmente aquellas que garantizan la libre expresión y emisión del pensamiento”.



Basándose en lo estipulado en los artículos 72 y 74 de la Constitución de la República; los artículos 13 y 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 2 de la Ley de Emisión del Pensamiento y otras disposiciones internacionales en materia de derechos humanos.



Además, según el CPH la disposición de Álvarez no paso por lo que establece el artículo constitucional 219, que refiere que “siempre que un proyecto de ley que no proceda de iniciativa de la Corte Suprema de Justicia tenga por objeto reformar o derogar cualquiera de las disposiciones contenidas en los Códigos de la República no podrá discutirse sin oír la opinión de aquel tribunal”.



Por esa razón el presidente del CPH manifestó que no acompañaran esa iniciativa y si el congreso no se dispone a derogar la ley, se procederá con el recurso ante la CSJ.



Por su parte, Oliva dijo que presentará al pleno del parlamento una reforma del artículo 335-B.



En tanto el diputado, Tomás Zambrano, informó que la cámara de diputados será la que decida sobre la reforma y que será envidada a la Corte para que se emita una opinión.



Zambrano explicó que hay compromiso del parlamento para modificar la ley de modo que no afecte la labor periodística. “Es decir, que si se informa sobre un acto terrorista, eso no será un delito”, concluyó.