ROSARIO : "Podemos promover los mejores Planes, y desarrollar con eficacia los mejores Planes, pero és responsabilidad de cada Persona, de cada Familia, cuidar la Vida"

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4

5 de Abril del 2017



Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias; buenas tardes de hoy Miércoles 5 de Abril.



Tenemos buenas noticias! En primer lugar, nuestra Policía Nacional nos reporta que, en las últimas 24 horas no tuvimos personas fallecidas, ni por accidentes, ni por homicidios. Sí hubo una muerte accidental de un Trabajador que realizaba sus labores y, desgraciadamente se ahogó en un tanque conteniendo suero de leche; esto fue en San Miguelito, Hacienda El Carmen, Lechera LACTONIC, en el Río San Juan. Pero muertes, por homicidios, criminalidad, o por accidentes, no tuvimos... Dios Mediante, sigamos así.



Luego, nuestra Policía asegurando las Actividades Religiosas propias de todo este tiempo; también las que concluyen... la Peregrinación al Santuario de Popoyuapa, en el Departamento de Rivas, Jesús del Rescate; los Juegos de Beisbol, de Futbol, y el Encuentro Universitario de Arte y Cultura de Estudiantes Centroamericanos que se da simultáneamente en Managua, León y Granada, con participación de 1,300 Estudiantes de Hermanos Países de la Región... Buena noticia !



Luego, tenemos la buena noticia de que salieron hacia China-Taiwán, en Viaje Oficial, promoviendo nuestro País, promoviendo Inversiones, Comercio, Cooperación; promoviendo y desarrollando la Amistad entre nuestros Pueblos y Gobiernos. Recordemos que la Presidente Tsai estuvo con nosotr@s en la Ceremonia Inaugural de este Nuevo Gobierno del Pueblo-Presidente, el 10 de Enero.



Quiénes salieron ? El Canciller de la República, Compañero Denis Moncada; el Ministro de Hacienda, Compañero Iván Acosta, y el Ministro de Fomento, Industria y Comercio, MIFIC, Compañero Orlando Solórzano. Van a estar retornando a nuestro País, después de 24 horas de largo viaje, Dios Mediante, luego de una visita que estamos segur@s será exitosa, el próximo lunes.



Visita Oficial del Gobierno de Nicaragua a la República de China-Taiwán... Canciller Denis Moncada; Ministro de Hacienda, Iván Acosta, y el Compañero Ministro de Fomento, Industria y Comercio, Orlando Solórzano.

Otra buena noticia...! La Propuesta de Comunicado que ha hecho llegar la Doctora Alba Luz Torrez, Ministra del Trabajo, sobre las Vacaciones de Semana Santa :



“Por Instrucciones de nuestro Presidente, garantizando las Tradiciones, Expresiones Culturales y Religiosas de nuestro Pueblo, y en cumplimiento a los Artículos del Código del Trabajo, l@s Trabajador@s al servicio del Estado y sus Instituciones, disfrutarán las Vacaciones de Semana Santa con goce de salario, desde el 8 de Abril, que és Sábado de Ramos, hasta el 16 de Abril inclusive, que és Domingo de Pascua, regresando a sus labores el día Lunes 17 de este mes de Abril”. Y el Domingo 9 dicen que está incluido, no afectará las Vacaciones acumuladas por l@s Trabajador@s.



Los días Jueves 13 y Viernes 14 no se ponen a cuenta de Vacaciones por ser Días Feriados Nacionales con Derecho a Descanso y Salario para l@s Trabajador@s de nuestro País.



La Compañera Ministra dará a conocer este Comunicado en las próximas horas y, como siempre, l@s Trabajador@s y Empleador@s del Sector Privado se ajustan a la costumbre, o a lo acordado entre las Partes. Siendo, eso sí, Descanso Obligatorio con Derecho a Salario los días Jueves y Viernes Santos, porque son Feriados Nacionales.



Vacaciones de Semana Santa desde el Viernes de Dolores; o sea, cerrando el trabajo el Viernes de Dolores, y regresando el Lunes de Pascua, para l@s Trabajador@s del Estado en nuestro País.



Luego tenemos a las Alcaldías asegurando el No Cobro a los Pequeños Negocios en esta Temporada de Verano. Por Instrucciones de nuestro Comandante Daniel se facilita el Derecho de tod@s l@s nicaragüenses a realizar sus Actividades Económicas, garantizando que, Comerciantes y Trabajador@s por Cuenta Propia, puedan ejercer sus Actividades de Venta y Comercio, sin ninguna restricción. Esta és una Comunicación del INIFOM.



No se les cobrarán tasas por el uso de Espacios Públicos ! Las Alcaldías Municipales asegurarán que tengan libre acceso a los Centros Públicos, Playas y Espacios Recreativos, donde pueden realizar sus Actividades Económicas con Tranquilidad, y de forma gratuita !



Continúa también un Plan de Agilización de Trámites y Permisos para diferentes Emprendimientos que se desarrollan en esta Temporada. Esos Trámites y Permisos han sido solicitados a las Alcaldías en todo el País.



Bajada Solemne de la Imagen de la Sangre de Cristo en la Catedral de Managua, este viernes 7. Va a estar expuesta la Sangre de Cristo hasta el Martes de Pascua, para l@s miles de Feligreses que se congregan a venerarla.



Tiene 379 años de estar en Nicaragua esta Imagen Milagrosísima... Muy venerada ! Fue traída desde Guatemala en Julio de 1638. El Papa Juan Pablo II la visitó en su Altar durante su segunda visita a Nicaragua en Enero del 96.



Hay una Agenda completa de las Celebraciones posteriores a la Bajada de la Imagen : Sábado de Ramos, en las afueras de la Catedral; Domingo 9, Jesús del Triunfo y Bendición de Ramos, a las 10 de la mañana en la Catedral.



Luego, Viacrucis Penitencial el Viernes 14 de Abril, con la Sagrada Imagen de la Sangre de Cristo, desde el Colegio Teresiano hasta la Iglesia Catedral de Managua; Procesión del Santo Entierro por la noche a las 7; Vigilia Pascual el Sábado a las 6 de la tarde, y a las 8 de la mañana del Domingo 16, Misa de Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo... Pascua Florida !



El Martes 18, Solemne Subida de la Sangre de Cristo. Ahí estaremos acompañando desde la Alcaldía de Managua, a los Pastores, a los Sacerdotes, al Cardenal, a Su Eminencia Reverendísima Miguel Obando y Bravo, que desde su casa sigue todas estas Celebraciones, és muy Devoto de la Sangre de Cristo y, por supuesto, a Su Eminencia Reverendísima Leopoldo Brenes, que estará oficiando estas importantes Festividades Religiosas, Festividades de Semana Santa, en la Catedral de Managua.



Compañer@s, otra buena noticia que tenemos en este momento és el Lanzamiento de la Convocatoria Abierta “Nicaragua Diseña”, que se abrió a Inscripciones para la VI Edición de este Evento Internacional de mucha importancia en nuestro País, desde hoy 5 de Abril al 5 de Junio; participando : Diseño de Modas, Arquitectura, Comunicación, Audiovisuales y Artes Plás-ticas. En la Página Web de Nicaragua Diseña se explican los detalles.



PRO-Nicaragua nos informa que esta tarde se inaugura el Centro de Servicios ubicado en Managua. La Empresa de capital panameño, One Link, inició su Fase Pre-Operativa en el País a mediados del 2016. Este nuevo Proyecto asciende a 1.8 millones de dólares de inversión, és un Call Center, y con esta nueva Inversión pretende emplear a más de 700 personas. A finales de este año habrán empleado ya a 700 personas, con una Proyección de crecimiento de hasta 1,500 Empleos directos en el futuro cercano.



A través de este Centro de Operaciones se ofrece Servicio al Cliente y Servicio de Procesos Administrativos; también exporta Servicio con autorización de la Comisión Nacional de Zonas Francas a través de un Sistema Especial de Exportación.



Así que estamos inaugurando una Empresa más, se llama Externalización de Servicios, Experts Nicaragua; Centro de Servicios ubicado en Managua, Nicaragua, con una proyección para fines de año de 1,500 Empleos directos, y 700 Empleos al inaugurarse.



También desde la Zona Franca nos informan que se ha visitado la Empresa Vicema, S.A., en San Isidro, Matagalpa, con una inversión de casi 600,000 dólares en siembra de tabaco para capa de puros. És una Zona del Municipio con necesidades de Empleo... 130 nuevos Empleos se abrieron ahí, para Hombres y Mujeres de la Comunidad, con Transferencia de Tecnología en Infraestructura Moderna, Plantación Bajo Sombra, Sistemas de Riego Eficientes, Encadenamientos Productivos, y Sustitución de Importaciones.



La Empresa va a duplicar su Inversión y Empleos a corto plazo. Las seis Empresas de Vicema, S.A., estarán generando un total de 917 Empleos formales, y la Inversión final és de 7.6 millones de dólares.



El General Baltodano va a estar mañana inaugurando el Call Center One Link, sobre el que estábamos informando anteriormente.



Y, el MIFIC, su Ministro está viajando hacia Taiwán en estos momentos; está realizando Talleres de Capacitación a Empresas Exportadoras, y al mismo tiempo, a los Miembros de las Cámaras de Industrias que importan Balanzas, Básculas, Medidores de Agua, Medidores de Luz y Bombas de Combustibles sobre Requisitos para el Control Metrológico, a fin de preparar al Sector para que se cumpla con esta Normativa una vez aprobada por la Comisión Nacional de Normas.



Tenemos tres sismos en nuestro Territorio : 1 en Fallamiento Local, y 2 en nuestras Costas, todos menores a 4 grados. A las 12:09 de la madrugada de hoy se nos reportó un sismo en el Noroeste de Irán, magnitud de 6.1, 13 de profundidad; 2 personas fallecidas y 17 herid@s. Nuestra Solidaridad con el querido Pueblo iraní.



Vamos a hacer llegar a través del Embajador una Nota, saludando y solidarizándonos con las Familias de l@s herid@s, las Familias de l@s fallecid@s, y el Gobierno de la República Islámica de Irán.



Dicen que la cantidad de Herman@s fallecid@s puede incrementarse a medida que se llegue a algunas Comunidades que resultaron incomunicadas por el terremoto. Fueron cuatro Comunidades las más afectadas con daños a la Infraestructura de más del 40%.



El Ministerio de Salud celebra la Semana del Autismo con Foros y Conversatorios; y aplica Flúor a casi 800,000 Niñ@s de Primero a Sexto Grado, para prevenir caries.



El Ministerio de Educación inaugura Obras de Rehabilitación del Centro Educativo Fray Odorico de Andrea, en el Municipio de San Rafael del Norte. Y en San Juan del Sur, l@s Estudiantes que conforman la Orquesta Sinfónica Juvenil están recibiendo sus Instrumentos el día de hoy.



Tenemos al INTUR con las tradicionales Mesas de Trabajo... Y ahora más ! En la cercanía de la Semana Santa se han realizado todo tipo de Eventos y Reuniones a Nivel Municipal y Departamental, para garantizar la Cultura de Servicios Turísticos en nuestro País.



Hoy viene el Vuelo Inaugural de la Línea Aérea Volaris. La Empresaria representante Sylvia Ramírez de Levy, se ha destacado por la eficiente gestión de este nuevo Emprendimiento en nuestro País; una Línea que incrementa la conectividad que necesitamos para promover las Visitas de Negocio, el Turismo, en nuestro País. Felicitaciones a Sylvia, y felicitaciones a todo su Equipo de Trabajo. Hoy inicia Operaciones esta Línea Aérea en nuestro País, en la Ruta San José-Managua, Managua-San José.



También tenemos al INTUR participando en esta Actividad importante para la Promoción del Turismo, y de las Oportunidades de Negocio en nuestro País. Entendemos que, una Delegación de Empresarios nicaragüenses viaja en ese Vuelo Inaugural hacia Costa Rica, donde sostendrá Reuniones con Empresarios costarricenses y Representantes del Gobierno de Costa Rica. Al frente de esta Delegación viaja nuestro Hermano José Adán Aguerri, Presidente del COSEP.



Luego tenemos desde ENATREL, Comunidad Las Latas-El Nance, Municipio de La Conquista, Carazo... 306 habitantes estrenando Energía Eléctrica; 2 millones 287,000 córdobas de inversión. Nos informa el Compañero Salvador Mansell.



Compañer@s, en los próximos días se van a dar las Comparecencias de Presentación de los Planes de la Semana Mayor de todas las Instituciones que tenemos que ver con la Responsabilidad de nuestro Gobierno alrededor de esta Semana de tanto movimiento en nuestro País, tanto de Personas y Familiares que nos visitan, o Personas que vienen a hacer Turismo, aprovechando las condiciones de Seguridad y Tranquilidad que hay en nuestro País.



Y luego también, todo el movimiento, el desplazamiento de las Familias nicaragüenses hacia las Costas, los Ríos, los Balnearios, o hacia otros Municipios, a visitar Familiares. Todo eso nosotr@s tenemos que garantizarlo; pero, insistimos, en las Comparecencias que van a hacer l@s Compañer@s Ministr@s, Delegad@s, van a enfatizar en la importancia del Cuido y la Responsabilidad Ciudadana, porque son Temas que sólo cada un@ de nosotr@s puede garantizar.



Nosotr@s podemos promover los mejores Planes, y desarrollar con eficacia los mejores Planes, pero és responsabilidad de cada Persona, de cada Familia, cuidar la Vida; recrearse, alegrarse, animarse, pasear, cuidando la Vida, con esa responsabilidad sobre el Don Precioso de Dios que constituye la Vida, para preservarla, y para no lamentar tragedias... No tener sufrimiento en la Familia !



Nuestro Comandante Daniel nos saluda, nos abraza, a tod@s, y a cada un@... Aquí estamos, trabajando, como cada día; planificando todo lo que tenemos que seguir haciendo, aún en Semana Santa, porque hay cantidad de Instituciones que seguimos trabajando... Planificando lo que tenemos que hacer después. Preparándonos para ir Adelante, Siempre Más Allá ! En AMORANICARAGUA, y consolidando este Modelo de Tranquilidad, Seguridad, de Familia, de Fé, y de Comunidad.



Gracias, Compañer@s... Vamos Adelante ! El Abrazo de nuestro Comandante Daniel, y de tod@s nosotr@s su Equipo de Trabajo, a cada Familia nicaragüense. Muchas gracias.