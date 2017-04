Comunicado de la Policía Nacional sobre el Plan Verano 2017

COMUNICADO No. 02-2017

La Policía Nacional, conforme a las facultades que le confiere el Artículo 97 de la Constitución Política de Nicaragua, Ley No. 872, Ley No. 431, y Ley No. 510, con la finalidad de que las familias nicaragüenses y ciudadanos de otros países que nos visitan, desarrollen sus actividades religiosas, recreativas, comerciales, deportivas, culturales y tradicionales de Semana Santa en un ambiente de paz, tranquilidad y seguridad, hace del conocimiento las medidas policiales para el aseguramiento del “PLAN VERANO 2017”.

PRIMERO:

A PARTIR DE LAS 12:00 DE LA NOCHE DEL SÁBADO 08 DE ABRIL A LAS 12:00 DE LA NOCHE DEL DOMINGO 16 DE ABRIL DEL AÑO 2017, EN EL TERRITORIO NACIONAL SE PROHIBE:

Portación de armas de fuego, exceptuando a las autoridades de la Policía Nacional, Ejército de Nicaragua y Sistema Penitenciario en el ejercicio de sus funciones.

El Personal de los Servicios de Seguridad Privada podrá portar armas de fuego únicamente en el interior de los locales.

Venta y consumo de bebidas alcohólicas a personas menores de 18 años de edad.

Circular o estacionarse con vehículos automotores en las Playas.

SEGUNDO:

SE RECOMIENDA A CONDUCTORES, PEATONES Y PASAJEROS:

No conducir en estado de ebriedad. Respeto a límites de velocidad y señales de tránsito. Uso de cinturón de seguridad, casco de protección para conductores y pasajeros de motocicleta. Evitar exceso de pasajeros. Revisar el estado mecánico del vehículo, priorizando sistema de frenos, dirección y luces. Peatones, hacer uso de la vía publica con responsabilidad, protegiendo su vida. Reportar emergencias al número telefónico 118 de la Policía Nacional.

TERCERO:

La Policía Nacional garantizara a los trabajadores por cuenta propia, puedan ejercer sus actividades de ventas y comercio sin ninguna restricción en balnearios y espacios públicos.

Dado en la ciudad de Managua, a los 06 días del mes de abril del año 2017.

"En Sandino y con Sandino: Policía Nacional a tu servicio siempre".

