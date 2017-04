ROSARIO : "Mensajes de coincidencia de todos los Sectores de nuestra Sociedad con la Posición Digna de nuestro Gobierno"

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4

6 de Abril del 2017



Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias; buenas tardes de hoy jueves 6 de Abril... Aquí estamos, saludándolos con Cariño, como cada día; y saludándolos, sobre todo, de parte de nuestro Comandante Daniel.



El trabajo de nuestro Gobierno, el trabajo de nuestros Consejos de Liderazgo, el trabajo de nuestras Alcaldías, dispuesto para servirles a ustedes, y para seguir promoviendo en nuestro País, el Bienestar y la Dignidad en la Vida, que tod@s merecemos... Bienestar, Dignidad, Seguridad, como tod@s merecemos !



Queremos empezar por agradecer todos los Mensajes que hemos recibido a lo largo de la noche, esta mañana... Mensajes de coincidencia de todos los Sectores de nuestra Sociedad con la Posición Digna de nuestro Gobierno frente a la acción injerencista del grupo de Congresistas norteamerican@s que reintrodujo ayer la llamada Nica Act.



Hemos hecho llegar a través de todos los Medios de Comunicación ese Pronunciamiento Digno y consistente de nuestro Gobierno. Y esta mañana estamos recibiendo una Declaración de la Asamblea Nacional de nuestra Nicaragua; esa Declaración también és de coincidencia con la Posición del Gobierno en relación a esa llamada Nica Act :



La Asamblea declara que las Fuerzas representativas ante la Asamblea Nacional, coincide con el Planteamiento del Gobierno de la República de Nicaragua respecto a la Iniciativa Nica Act 2017, presentada por un grupo de Congresistas de los Estados Unidos ante la Cámara de Representantes; Iniciativa que apunta a desestabilizar económicamente a nuestro País.



Las Diputadas y los Diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua, asumimos la preocupación de la Secretaría General de la OEA, en el sentido de que estas Posiciones no contribuyen a los trabajos que el Gobierno de Nicaragua y esa Secretaría General vienen realizando en materia de Cooperación para el fortalecimiento Democrático, Electoral e Institucional en el País.



Las Diputadas y los Diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua, continuaremos trabajando, dice la Declaración Número 01-2017, en el fortalecimiento de la Paz, la Seguridad, la Democracia, el Estado de Derecho, la Institucionalidad y creando condiciones para continuar trabajando por el Desarrollo Económico y Bienestar de las Familias nicaragüenses.



Dado en la Ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua a los seis días del mes de Abril del año dos mil diecisiete.



Firman : El Presidente, Doctor Gustavo Porras; la Secretaria de la Asamblea, Loria Raquel Dixon Brautigam, y toda la Directiva de la Asamblea y los Jefes de Bancada de todas las Fuerzas Políticas representadas en este Primer Poder de la República de Nicaragua.



Así que, estamos saludando esta Declaración que recibimos esta mañana de nuestra Asamblea Nacional. También l@s Diputad@s del PARLACEN se pronunciaron, y hemos recibido, como le comentaba, de muchos Países, muchos Movimientos, muchos Partidos, la Expresión de Solidaridad y de Coincidencia con la Posición Digna y Firme del Gobierno de Nicaragua, que propone, simplemente, seguir trabajando en nuestro País en el Modelo Cristiano, Socialista y Solidario, Modelo de Alianzas, Diálogo y Consensos, Modelo de Fé, Familia y Comunidad, para procurar Seguridad, Tranquilidad y Dignidad en la Vida de todas las Familias nicaragüenses.



Recibimos también una Nota de nuestra Delegación en Taipéi, de nuestro Canciller Denis Moncada, de nuestro Ministro de Hacienda Iván Acosta, y de nuestro Ministro de Comercio, Orlando Solórzano, quienes fueron recibidos por el Canciller David Tawei Lee.



Se reunieron para preparar y confirmar todo el Programa de su estadía... estadía que, estamos segur@s, será fructífera, positiva, para el Pueblo nicaragüense y, una estadía que confirma el excelente estado de las Relaciones entre el Gobierno de Nicaragua, el Gobierno de la Presidenta Tsai Ing-wen en la República de China-Taiwán, y los Pueblos de Nicaragua y Taiwán. La Señora Presidenta Tsai Ing-wen estará recibiendo a nuestra Delegación el día lunes.



Luego, estamos desarrollando aquí en Managua, en el Salón Soberanía, de la Cancillería, la Reunión No. 13, Reunión Técnica Trinacional sobre el Golfo de Fonseca.



Hay una importante Delegación de nuestra Hermana Honduras, la preside el Delegado Presidencial y Ministro Ebal Jair Díaz Lupian, y de El Salvador, el Comisionado Presidencial para Asuntos Fronterizos, Ingeniero Carlos de Jesús Pozo, y vienen acompañados de un grupo de Herman@s Funcionari@s de la Cancillería de los Gobiernos de Honduras y de El Salvador. Por Nicaragua están, nuestro Ministro, Compañero Sidhartha Marín; el Viceministro, Compañero Iván Lara; el Compañero Orlando Gómez, nuestro Embajador, y el Compañero Claudio Arana, de la Dirección Jurídica de nuestra Cancillería.



Los tres Países reunidos pendientes de establecer fechas y lugares de una Reunión al Máximo Nivel, Reunión de Jefes de Estado; y luego seguir avanzando en el Plan Maestro de Inversión y Desarrollo para el Golfo de Fonseca, dándole impulso a la Zona de Paz, Desarrollo Sostenible y Seguridad, en ese Patrimonio Natural de nuestros tres Países.



Entre los Proyectos a desarrollar y ejecutarse está el Ferry Puerto La Unión-Puerto Corinto; el transbordador La Unión-Potosí, ampliándose hacia Amapala y San Lorenzo; la implementación de una Zona de Empleo y Desarrollo Económico, una Zona de Libre Comercio y Turismo Sostenible.



Se ha programado también para los próximos meses, pendientes definir fecha y lugar, un Encuentro Empresarial Trinacional, así como Reuniones de las Autoridades de Turismo, Migración, y las Agencias de Promoción de Inversiones.



La Reunión está por concluir en la Cancillería de nuestro País; agradecemos la presencia de estas Delegaciones de Alto Nivel de nuestros Hermanos, los Gobiernos y Pueblos de Honduras y El Salvador.



También tenemos en nuestro País a una importante Delegación de la Federación Rusa, el Director de la Agencia Estatal ROSCOSMOS, Compañero Igor Komarov, y le acompañan Asesor@s y Técnic@s que vienen a inaugurar, junto a nuestro Ministro de TELCOR, Compañero Orlando Castillo, la Estación Terrestre de Monitoreo Satelital del Sistema GLONASS.



És un Sistema de Posicionamiento Global y Monitoreo que nos permitirá fortalecer los trabajos de Atención y Prevención de Desastres; nos permitirá tener Información Meteorológica más precisa, apoyar en proyecciones y previsiones para siembras y cosechas; apoyar a todo el Sector Agropecuario nicaragüense, y también fortalecer la Información sobre Análisis de Suelo para aprovecharlo mejor, y para contar con Registros Sísmicos más eficaces. Estos son algunos de los beneficios que traerá el Sistema de Monitoreo Satelital GLONASS que hoy se inaugura en nuestro País.



Participan, atendiendo y trabajando con la Delegación rusa, el Ministro Orlando Castillo, de Telecomunicaciones; Laureano Ortega, de PRONicaragua, y l@s Especialistas de TELCOR. Aquí acompañan al Hermano Igor Komarov, el Embajador Andrei Budaev, y el Personal de la Embajada de Rusia en nuestro País.



Este és un Proyecto que se ha venido trabajando dentro de la Comisión Mixta Intergubernamental Rusia-Nicaragua; una Comisión para Cooperación Económica o Comercial, e Intercambio Científico-Técnico. Buenas noticias para nuestro País !



También tenemos el Reporte Diario de nuestra Policía : 4 Personas fallecidas por accidentes, incluyendo a una Hermana colombiana que fue atropellada al cruzar el bulevar en la Carretera Norte. La Hermana colombiana Alba Lucía Duarte, quien esta madrugada salía a Estados Unidos en el vuelo de Spirit, estaba de paso, de tránsito en nuestro País... Hermana Alba Lucía Duarte, de 63 años, falleció anoche, a las 7:10, atropellada por un vehículo que era conducido a exceso de velocidad.



Luego, tres accidentes de tránsito más, y una muerte accidental, son los Reportes de nuestra Policía. No hubo muertes homicidas, así dice el Reporte de la Policía.



Nos reporta el Ministerio de Salud un accidente Laboral, esto és en Bilwi. En el Hospital Nuevo Amanecer se recibió a tres Trabajador@s de una Empresa Privada, subcontratada por ENACAL para el Proyecto de Agua en la Comunidad Sisin.



Sufrieron aterramiento estos Trabajadores ! Uno de los Hermanos, Cecilio Brizuela, de 25 años, oriundo de Granada, llegó muy grave y falleció en la Emergencia del Hospital. Nuestro Abrazo a la Familia de Cecilio, y nuestro Abrazo también a las Familias de Edelmo Eliezer Fores y German Gil González, quienes se encuentran hospitalizados en Observación después de este accidente laboral.



La Compañera Guiomar Irías, de INIFOM, nos reporta que las Alcaldías han registrado 293 Nuevos Emprendimientos esta semana, con una inversión total de 133 millones de córdobas, a la par de 116 Permisos de Construcción para Viviendas Familiares y Negocios; inversión de 93 millones de córdobas en Construcción; 1,294 Empleos generados : 748 temporales y 546 permanentes.



La Dirección General de Aduanas nos ha hecho llegar su Comunicado que vamos a trasladar a los Medios de Comunicación, y vamos a pedirles también que entrevisten al Compañero Eddy Medrano, donde dan a conocer su Plan de Trabajo para Semana Santa. Van a trabajar todo el Período de Vacaciones, atendiendo la demanda de Auxiliares de Función Pública y Usuarios del Servicio Aduanero en general. Luego tiene en detalle cómo van a funcionar, Carga Aérea, Terminal Aérea, Delegaciones de Zona Franca, etc., etc.

Vamos a hacer llegar este Comunicado a los Medios, y vamos a pedirles que busquemos al Compañero Eddy Medrano para que nos explique en detalle.



No hubo sismos en nuestro Territorio en las últimas 24 horas.



También tenemos al MINSA inaugurando la Clínica de Medicina Natural y Terapias Complementarias en el Centro de Salud Róger Osorio, en Managua, Distrito VI, y Congreso Internacional sobre Enfermedades Crónicas No Transmisibles en Niños y Niñas, mañana viernes, con Especialistas Internacionales. Vienen Especialistas en Neurología, Nefrología, Endocrinología, de México, Costa Rica, Panamá, y Nicaragua.



También está listo ya y vamos a explicar en detalle, vamos a presentarlo, el Mapa de los Padecimientos de Salud en Nicaragua. És un Documento largo, voy a estudiarlo para poderlo explicar, poderlo sintetizar para ustedes, ojalá, para el día de mañana. Igualmente concluimos el Mapa de Infraestructura Social. Hoy tenemos Reunión de Gabinete y vamos a estar viendo ambos puntos.



En el Mapa de Infraestructura Social reflejamos todos los Puestos de Salud, todas las Escuelas, todos los Centros de Atención al Público para el Área Social que tienen las Alcaldías. Todo esto fue recogido en este Mapa, y vamos a estarlo compartiendo con ustedes. El propósito és atender mejor todos los Temas de Infraestructura del Ámbito Social.



Rehabilitación del Centro Educativo Diriangén en Santa María de Pantasma, concluido, y entregado a l@s Estudiantes y la Comunidad Educativa. También tenemos Foros Municipales de Promoción de Lectura. Instrumentos Musicales entregados a la Orquesta Sinfónica Estudiantil de Jinotega : Percusión, Viento y Cuerda. Y tenemos la Reunión Semanal de la Comisión Nacional de Educación que se desarrolla con una Agenda precisa todos los viernes !



INATEC... Instalación de Equipo para manipular y procesar Café; inversión de 2 millones de córdobas. Esto ayuda a las Clases de l@s Estudiantes de Carreras y Cursos Técnicos para Catación de Café, Acopio de Café, Barismo, Conservación de la Calidad de Café, etc.



Luego, Ministerio de Economía Familiar realizando Talleres Regionales de Emprendedurismo e Innovación para Gestión y Gerencia de las Cooperativas Agropecuarias. Esto és en coordinación con el INTA y CONACOP, y se desarrollan en prácticamente todas las Cabeceras Departamentales.



Cuatro Cooperativas Agropecuarias están construyendo también cuatro Centros de Acopio, extracción de pulpa y secado del Cacao para 250 Familias Trabajadoras en la transformación y agregado de valor del Rubro. Esto és en Siuna, y reporta el Ministerio de la Economía Familiar.



Ministerio de Agricultura y Ganadería nos reporta excelentes niveles de abastecimiento de Maíz y Frijol para la Semana Santa, superiores al promedio semanal de todo el mes de Marzo de este año. Esto nos permite tener precios estables en los Mercados. También las Hortalizas registran para esta Semana Santa buen nivel de abastecimiento; igualmente nos permite mantener los precios. Y las frutas tienen incluso mayores niveles de inventario; estamos hablando de todas las frutas de temporada.



Hay buen abastecimiento de Queso : Queso de Crema, Queso Seco... Todo lo que las Familias consumen en estos días de Semana Santa, y para los Festejos de la Pascua Florida. Los Huevos también están en buen abastecimiento, incluso, 5% superior al promedio semanal del mes anterior.



Vamos a entrevistar al Compañero Isidro Rivera, para que nos explique en términos muy sencillos qué representa esto, de beneficio para las Familias nicaragüenses.



El INTUR recibe al Crucero Le Boreal, en San Juan del Sur.



En la Comunidad Héroes y Mártires de San Marcos, Carazo, hoy jueves estrenamos Energía Eléctrica... 329 habitantes, 63 casas; 900,000 de inversión de nuestro Programa Nacional.

Los Hermanos de la Dirección Unificada de Bomberos, todas las Asociaciones Voluntarias, el Ministerio de Gobernación, el SINAPRED, llevan ya 3,912 Actividades de Prevención de Incendios desde que nuestro Presidente orientó este Plan Especial. Ellos trabajan haciendo revisiones, y luego otr@s Compañer@s del Gabinete de Energía entran a hacer las correcciones necesarias para proteger la Vida de las Familias nicaragüenses.



También aquí el Compañero Salvador Mansell nos hace llegar el Plan para garantizar el suministro de Energía Eléctrica durante toda la semana. Vamos a enviarlo a los Medios, y vamos a pedir que lo explique a nuestro Pueblo a través de Entrevistas Especiales.



Para concluir, Compañer@s, queremos dar a conocer que nuestro Comandante Daniel ha aceptado la Renuncia que por razones de Salud presentó el Compañero Pablo Fernando Martínez Espinoza. Renuncia al Cargo de Ministro de Transporte e Infraestructura.



Él está trabajando con nosotr@s muy eficientemente desde el Acuerdo Presidencial Número 1 del Año 2007. Él empezó a trabajar en el Primer Período de Gobierno de esta Etapa de Reconciliación y Unidad Nacional, de Tranquilidad, Seguridad y Prosperidad de las Familias nicaragüenses, y queremos reconocer y agradecer su aporte, y lamentar que, en estos momentos, por razones de salud, tiene que cesar en su función de Ministro. El Comandante está nombrando como Ministro al Compañero que ha fungido como Viceministro hasta el momento, José Amadeo Santana Rodríguez.



Así que, queremos despedir con mucho Cariño a Fernando, de nuestro Gabinete de Gobierno; sabemos que seguimos contando con él, con su conocimiento, experiencia y capacidad. Y saludar el ingreso al Gabinete como Ministro, del Compañero José Amadeo Santana Rodríguez. Estamos seguros que también va a hacer un excelente trabajo para cumplirle a nuestro Pueblo.



Ese és el Mandato de tod@s l@s Compañer@s que trabajamos en este Gabinete de Gobierno de Ustedes : Cumplirle a las Familias nicaragüenses. Y cumplirle con Prontitud, con Eficacia. Cumplirles con toda nuestra Voluntad y Esfuerzo extendidos al máximo, para multiplicar el alcance de los Planes Técnicos, de los Planes de nuestro Gobierno. Planes que se presentan o se encuentran, además, en las Páginas de los Ministerios de cada una de las Instituciones... Planes de los Ministerios de cada una de las Instituciones del Gobierno Cristiano, Socialista y Solidario que preside nuestro Comandante Daniel.



Compañer@s, con esto concluimos estas Palabras de Mediodía... Les saludamos con Cariño ! Nuestro Comandante Daniel les saluda con gran Cariño, y reitera el Compromiso suyo, como Jefe de Estado y de este Gobierno, de continuar promoviendo Trabajo, Paz, Seguridad, Prosperidad, para las Familias nicaragüenses.



Muchísimas gracias. En comunicación en cualquier momento si és necesario, sino mañana a esta misma hora, si Dios lo permite.