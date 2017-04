ROSARIO : "Hemos estado conmovid@s viendo las distintas informaciones sobre esos escenarios de guerra que desgraciadamente se viven en el Mundo"

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4



7 de Abril del 2017



Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias; buenas tardes de hoy viernes 7 de Abril, Viernes de Dolores; a las puertas de la Semana Mayor.

Todo este Gobierno de Ustedes, Cristiano, Socialista y Solidario, dispuesto a trabajar para garantizar, con todos nuestros esfuerzos, el mejor descanso, la mejor vacación, tanto para las Familias nicaragüenses en todo el País, como para las Familias que nos visitan, precisamente porque Nicaragua és un Destino Turístico privilegiado por la Seguridad y Tranquilidad, por la Cultura Local, por las Tradiciones.



Todo lo que nosotr@s apreciamos como nuestro Patrimonio, Patrimonio Ciudadano, Patrimonios Naturales maravillosos, Patrimonios Culturales extraordinarios, y nuestro principal Patrimonio, la Religiosidad, la Devoción, nuestra Fé, que nos hace ratificar todos los días, el Modelo de Fé, Familia y Comunidad.



Y también darle gracias a Dios, todos los días, por la Tranquilidad, la Armonía, la Seguridad y la Paz que tenemos en nuestra Nicaragua; que consideramos un Milagro, un Prodigio, y un Tesoro que debemos cuidar tod@s junt@s.



Hablando precisamente de esa Paz que tanto necesitamos los Seres Humanos, hemos estado conmovid@s viendo las distintas informaciones sobre esos escenarios de guerra que desgraciadamente se viven en el Mundo, y además, sobre la inseguridad en las Capitales europeas... Ya vimos esta mañana !



Nos informó la Compañera Verónica Rojas que, l@s nicaragüenses que habitan en Suecia, gracias a Dios no sufrieron afectaciones, con excepción de algunos que se encontraban en la Zona donde esta mañana se dio un ataque que las Autoridades suecas han calificado como ataque terrorista... Se habla de tres muert@s. Y est@s Herman@s nuestr@s quedaron aislad@s, porque los Servicios Públicos, Transporte, etc., se encontraban en ese momento suspendidos. No sé si ya se restauraron.



Así es que, el contraste, verdad... Aquí nosotr@s agradeciéndole a Dios todos los días, por esta Armonía, esta Patria que ha conocido Tiempos difíciles y hoy vive Tiempos de Victorias, por Su Gracia, con Su Gracia, y para Su Gloria !



También conmovid@s desde anoche con las informaciones que inundaron los Medios de Comunicación y las Redes Sociales sobre los acontecimientos en Siria. Vamos a dar lectura a una parte de la Declaración del Secretario General de Naciones Unidas, Hermano António Guterres, sobre Siria. Dice :



“He estado siguiendo los Informes de los ataques aéreos contra la base aérea de Shayrat en Siria, conducidos por los Estados Unidos. Teniendo presente el riesgo de una escalada, pido que se evite cualquier acto que pueda profundizar el sufrimiento del Pueblo Sirio.



Estos hechos subrayan mi convicción de que no hay otra manera de resolver el conflicto que a través de una solución política. Exhorto a las Partes a renovar urgentemente su compromiso de avanzar en las conversaciones de Ginebra.



Una solución política sigue siendo esencial para avanzar en la Lucha contra el Terrorismo”.



Declaraciones del Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres. Dice que “ha estado siguiendo los Informes de los ataques aéreos conducidos por Estados Unidos contra la base aérea de Shayrat en Siria”, y reclama que se evite cualquier acto que profundice el sufrimiento del Pueblo Sirio, y expresa, ratifica, “que la solución política sigue siendo esencial para avanzar en la Lucha contra el Terrorismo”.



Nosotr@s, nuestro Gobierno, que ha proclamado reiteradamente una Posición invariable sobre un Mundo libre de Armas Químicas o Nucleares, mantiene también Posiciones firmes y consecuentes sobre el Diálogo y la Paz; sobre la necesidad de resolver cualquier conflicto a través del Diálogo. Porque és la solución pacífica de los conflictos la que nosotr@s reclamamos, en apego, por supuesto, al Respeto a la Soberanía y la Integridad Territorial de los Estados.



Por eso nosotr@s sabemos que el único Camino para Siria, y otros Pueblos y Países, agraviados por la guerra, y para evitar también más sufrimiento, o para evitar que prosiga esa Catástrofe Humanitaria, és el Diálogo y la búsqueda de Acuerdos que reflejen la Voluntad de esos Pueblos, y que recojan Principios Fundamentales para la Convivencia y el Re-encuentro de tantas Familias, hoy martirizadas por la guerra... Lo vemos todos los días en los Medios de Comunicación ! Y son Familias que tienen Derecho inalienable a una Vida Segura y Digna.



Como pidió el Secretario General de Naciones Unidas, el peligro de una escalada debe tomarse en cuenta, y los Pueblos del Mundo han ratificado a través de distintos Pronunciamientos, que és indispensable avivar todos los Mecanismos de Diálogo para alcanzar la Paz, y también, por supuesto, para librar con éxito la Lucha contra el Terrorismo que tanto aflige al Planeta, y a los Pueblos del Planeta.



Así es que, nuestro Gobierno que siempre se ha pronunciado por el Diálogo, la Paz, la solución pacífica de los conflictos, ratifica esa Posición, esa nuestra Posición, y expresa también su preocupación por lo que vimos ayer, los ataques que se dieron ayer, que a juicio del Secretario General de las Naciones Unidas, puede representar el riesgo de una escalada... Así lo dice él : “Teniendo presente el riesgo de una escalada, pido que se evite cualquier acto que profundice el sufrimiento del Pueblo Sirio”.



Así es que, estamos comentando lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, y qué cantidad de noticias proliferan en los Medios cuando se da este tipo de eventos. Realmente, muchas noticias sin confirmar, y ahí és donde entra en juego también el uso del criterio, de la serenidad, para tener apreciaciones lo más cercanas posibles a la realidad, alrededor de todos los temas.



Compañer@s, démosle gracias a Dios de vivir en esta Nicaragua Tranquila, esta Nicaragua Armoniosa, esta Nicaragua Segura; en esta Nicaragua que quiere avanzar en estas Rutas de Prosperidad, desde la Unidad que Dios ha dispuesto para nosotr@s, para que caminemos junt@s, haciendo Camino al Andar !



Aquí tenemos las Informaciones normales de cada día : El Compañero Luis Cañas nos reporta que hay una cantidad de Herman@s entrando a nuestro País. Imagínense que, en la semana homóloga del Año 2016 entraron 11,275 nicaragüenses y de otras Nacionalidades, y este año ya vamos por los 14,000 prácticamente, en el Período del 31 de Marzo al 6 de Abril.



O sea se está incrementando el número de visitantes, gracias a Dios... Hermanos y Hermanas que vienen a acompañar a sus Familias en las Festividades de Semana Santa, y también a conocer más de nuestra Cultura, nuestros Paisajes, apreciando la Tranquilidad y Seguridad que tenemos. Vamos a estar pendientes de las cifras que nos esté haciendo llegar el Compañero Luis Cañas.



Tuvimos un sismo en nuestro Territorio, de 3 grados, en las Costas. Esto fue al Sureste de Pochomil.



También los accidentes del día... Nos traslada el Comisionado General Díaz que tuvimos un Conductor de motocicleta conduciendo en estado de ebriedad, y lamentablemente fallecido en Palacagüina, Madriz.



Luego, la Policía en un trabajo intenso : Estaba presentando el Plan Verano ayer, anteayer, el Comisionado Díaz; tenemos todas las Actividades Religiosas. Entre el Viernes y el Domingo, 829 Actividades, 400 Religiosas. Acordémonos que están todos los Viacrucis, las Procesiones de La Burrita; el Domingo de Ramos, Nuestro Señor del Triunfo... Que Nuestro Señor del Triunfo siga acompañando a nuestro Pueblo ! Que nos siga acompañando, para que cosechemos Muchas Victorias.



145 Balnearios, 102 Actividades Deportivas, 74 Destinos Turísticos, 62 Ferias, 30 Actividades Culturales, 10 Corridas de Toros, 3 Hípicos, y 4 Fiestas Patronales; Beisbol de Primera División en una cantidad de Estadios en nuestro País, y en Managua, en la Capital de nuestro País, también.



Que Nuestro Señor del Triunfo, repito, nos ayude a conservar la Primera Victoria que és la Paz y la Armonía, en nuestra Nicaragua, Bendita y Siempre Libre !



El Compañero Luis Cañas nos reporta que han atendido esta semana 112 incendios; llevamos 279 en lo que va del año. Tuvimos 11 en Viviendas, 4 en Transporte, 3 Agropecuarios, 1 en Servicio, para un total de 19 que ellos llaman Estructurales, 83 en Maleza, y 10 en Basura.



Luego tenemos el Reporte que nos hace llegar el Ministerio de Salud sobre la Inauguración de Clínica de Medicina Natural y Terapias Complementarias en Altagracia, Distrito III de Managua, y la rehabilitación del Centro de Salud en San Francisco del Norte, Chinandega; se llama este Centro “Doctor Roberto Cortez”.



El Ministerio de Educación nos reporta que estamos organizando ya la salida de la segunda distribución de Merienda Escolar : 192,440 quintales de alimentos que empiezan a distribuirse en la Semana de Pascua. Aquí está todo el recuento, el Lunes de Pascua vamos a dar todos estos detalles. También reparando Aulas en distintos Municipios del Departamento de Matagalpa.



Luego tenemos al Ministerio de la Economía Familiar que nos habla de Obras de Recolección de Agua, que se están garantizando en Nueva Segovia, León, Chinandega, y Managua. También tenemos Encuentros Productivos para fomentar los Enlazamientos Comerciales.



Y recordemos que tenemos dónde comprar si no tenemos ya tiempo, porque el Mundo ahora corre con otra dimensión del Tiempo...



Si no tenemos ya tiempo para hacer en nuestras casas los Almíbares, las Cusnacas, los Dulces Tradicionales de Cuaresma, está la Feria en el Parque Nacional de Ferias.



“Feria de la Cuaresma”, con las Comidas, la Gastronomía, la Dulcería propias de esta temporada tan preciada para las Familias nicaragüenses. Una temporada que siempre nos llena de Espíritu de Celebración de las Alegrías que vivimos como Familia, en esta Nicaragua nuestra de tanta Bendición.



106 Ferias de la Economía Familiar, y Sopón de Cuaresma en la Plaza de Las Victorias.



Luego tenemos Talleres Regionales con las Cooperativas en CONACOOP... 420 Productor@s agrupad@s en las Cooperativas de la CONACOOP están realizando Talleres con el INTA.



Viernes de Dolores en todo el País; Viacrucis Acuático en Apanás, Municipio de Jinotega... Cuánta Celebración de nuestra Fé ! Tenemos igualmente, VI Maratón y Cicloturismo de bienvenida a la Semana Santa, en San Jorge, Rivas, y el Festival de Zumba, dirigido por el creador de la Zumba, dice el INTUR, Beto Pérez, y otros Instructores Internacionales; Tertulias y Verbenas en León y Masaya; Misa Campal en las Ruinas de León Viejo este Domingo de Ramos. Esta és una Tradición ya, año con año se celebra esta Misa Hermosa a la orilla de nuestro Lago Xolotlán, en las Ruinas de León Viejo, Momotombo.



También en El Carrizal, San Lorenzo, Boaco, inauguran hoy Servicio de Energía Eléctrica 155 habitantes, 30 casas; 681,000 córdobas de inversión. Nos informa el Compañero Salvador Mansell. Y mañana, Barrio Fátima, Sector Los Sánchez, San Marcos, Carazo, ahí estamos atendiendo a 150 Familias que también estrenan Energía Eléctrica en sus Hogares. Así és como avanzamos, Compañer@s !



El día Lunes vamos a estar en comunicación nuevamente para comentarles los sucesos del fin de semana, y para seguir también Celebrando, dándole gracias a Dios por el Tesoro que tenemos en nuestro País : La Paz ! Esa Paz que nos une. Esa Paz que nos permite recrearnos con Tranquilidad, recorrer los balnearios, ir de Municipio en Municipio, visitar a nuestros Familiares, a nuestros parientes, y unirnos en Agradecimiento a Dios Nuestro Señor. Nosotr@s l@s Católicos le damos gracias también a la Virgen María.



Hoy se celebra el Viernes de Dolores, y la Virgen Dolorosa también está expuesta en los Altares para que l@s Devot@s la visiten, y le sigamos pidiendo Protección sobre nuestra Nicaragua... Nicaragua de María, María de Nicaragua !



Compañer@s, entonces en comunicación en cualquier momento. Nuestro Comandante Daniel nos abraza a tod@s; envía un Saludo Especial de Semana Santa a todas las Familias nicaragüenses, en la certeza de que nuestro Gobierno y todas las Instituciones que no pueden detener su trabajo, estamos, como decimos, tendidos en todo el País. Para garantizar la Responsabilidad Institucional de lograr una Semana Santa que sea de verdad recordada como una de las mejores por las Familias que en Nicaragua van, de un punto a otro, a celebrar la Paz.



Gracias, Compañer@s. En cualquier momento nos comunicamos si és necesario, sino será el día lunes a mediodía, si Dios lo permite. Muchísimas gracias, y otra vez el Abrazo de nuestro Presidente, el Comandante Daniel. Gracias.