ROSARIO : "Atender todo lo que podamos atender, sobre todo aquellas situaciones que ponen en riesgo la Vida de las Familias nicaragüenses"

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4



10 de Abril del 2017



Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias de nuestra Nicaragua, Bendita, Linda, Siempre Libre!



Aquí estamos, Lunes Santo, y trabajamos con el orgullo de servirles, como nos ha instruido nuestro Comandante Daniel : Trabajar para estar pendientes de todo lo que ocurre en nuestra Nicaragua. Y atender todo lo que podamos atender, sobre todo aquellas situaciones que ponen en riesgo la Vida de las Familias nicaragüenses, y de nuestr@s Herman@s, en cualquier rincón de la Patria.





Aquí estamos, Lunes Santo, y lo primero que tenemos que comentar és la Hermosísima Celebración de San Benito de Palermo, en la Iglesia San Francisco, de León. Una Tradición de verdad Especial !



Desde horas tempranas llegan los Fieles con las escobas a barrer la Iglesia, para pagar Promesas; y también reparten “Chicha Negrita” de San Benito. Algunos Promesantes lucen túnicas blancas con cintas negras en la cintura y los brazos; llevan la cabeza cubierta con un pañuelo blanco; son llamados “Devotos vestidos de Luz”.



Y hoy a las 5 de la tarde, la Procesión de San Benito sale de su Iglesia, encabezada por el Obispo de la Diócesis, Monseñor Bosco, rumbo al Barrio de Sutiaba, donde és recibido con Alfombras Pasionarias de aserrín... “Aserrín” dice el Pueblo. “Serrín” és la palabra correcta en los Diccionarios. Yo creo que lo correcto és como lo decimos nosotr@s tradicionalmente. La Procesión és enorme, y retorna a las 10 de la noche a la Iglesia San Francisco.



Ese mismo día, hoy Lunes, desde las 7 de la mañana inician los Viacrucis Acuáticos en las Isletas de Granada. Mañana tenemos esa singular Procesión que inició el Padre Omar Codero en 1980, Párroco en ese entonces de la Iglesia de Guadalupe, en Granada.



Cada Isleta és una Estación del Viacrucis; sale a las 8 de la mañana, finaliza a mediodía. Una Devoción bajo el inclemente Sol y el vaivén de las Aguas del Gran Lago. Nos está presentando todas estas Tradiciones nuestro querido Compañero Wilmor López.



Luego tenemos la Reseña y Huertos del Señor en Nandaime, donde se realiza una Procesión Especial a paso rápido; se llama “La Reseña y los Huertos del Señor”. Los Reseñeros van vestidos simbólicamente con túnicas y cargando objetos de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo... Simbolizando la Pasión ! Salen a mediodía en punto, van a la Iglesia El Calvario y de ahí al Templo de Santa Ana. Esto és el Miércoles Santo. És una carrera procesional que dura 15 minutos, con una tajona en la mano como distintivo de identificación. Son los Reseñeros con su tajona.



También, en La Meseta de Los Pueblos, Diriá y otros Pueblos, se dan los Huertos donde hay frutas expuestas llevadas por los Promesantes : Coco, coyoles en miel, bananos pasados, bananos al Sol, asoleados; naranjas, mandarinas, jocotes, entre otros.



Y el Jueves Santo : Judeas, Monumentos y Procesión del Silencio, en Granada, Monimbó, Masaya, Niquinohomo, La Concepción, San Jorge, Rivas, y en una cantidad de Municipio de todo el País; igual el Viernes Santo, Santo Entierro y Alfombras Pasionarias en Sutiaba, Monimbó, San Rafael del Norte, Masaya, Chinandega, Masatepe, Managua... Y recuerdo el Santo Entierro de Niquinohomo; no lo menciona aquí Wilmor, pero és de verdad especial también el Santo Entierro de Niquinohomo.



Aquí se reseña la Tradición en Sutiaba, y en Managua, donde se protagoniza la Procesión de la Sangre de Cristo el Viernes Santo. Sale a las 9 de la mañana del Teresiano hacia la Catedral de Managua.



Vigilia Pascual, Sábado de Gloria. Y Domingo de Resurrección, último día de Semana Santa, Procesiones en todo el País de Jesús Resucitado, el Encuentro con la Virgen María. Esta Procesión generalmente se da después de las Misas.



En La Concepción y Niquinohomo se llevan a cabo escenas teatrales donde el Angelito de la Anunciación, en corrida de relevo, llega hasta la Imagen del Arcángel San Gabriel que va cargada al hombro.



Hermosas Tradiciones que debemos cuidar, preservar, como parte de nuestra Cultura... Patrimonio de nuestro Pueblo, y de nuestra Nicaragua !



Aquí tenemos una buena noticia también : Nuestra Delegación de Nicaragua está por culminar su exitosa gira en Taiwán donde se reunió hoy lunes... Ya en Taiwán és madrugada. Se reunió hoy lunes, esta mañana, nuestro Canciller Denis, nuestro Ministro de Hacienda, Iván, y nuestro Ministro de Comercio, Orlando Solórzano, acompañados por nuestro Embajador William Tapia.



Durante el Encuentro la Presidenta dijo que, a pesar de la distancia geográfica, esa distancia que nos separa, hay profundos lazos que nos unen a los Pueblos de Taiwán y Nicaragua. Destacó durante la Reunión la Presidenta Tsai, que Taiwán se ha convertido en el mayor mercado para Nicaragua en Asia.



Estuvieron presentes el Ministro de Relaciones Exteriores, David Tawei Lee, y otros Altos Funcionarios del Gobierno de la República de China Taiwán.



La Presidenta manifestó la Voluntad de su Gobierno de apoyar los Programas de Desarrollo Económico para la apertura de mayores oportunidades y empleos, a fin de mejorar, de manera sustancial, el Nivel de Vida de ambos Pueblos.



Como resultado de la visita se acordó lo siguiente, son unos Puntos de gran importancia : La República de China Taiwán ofrece a la República de Nicaragua, Cooperación Técnica y Financiera para construir un Puerto en la Costa Caribe, y para ampliar o reubicar el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, a fin de dotar a Nicaragua de la capacidad logística para participar eficientemente en las nuevas condiciones del Comercio Internacional.



O sea, el Acuerdo principal és la Cooperación Técnica y Financiera que nos ofrece la República de China Taiwán, para construir un Puerto en la Costa Caribe, y ampliar o reubicar el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, a fin de dotarnos de la capacidad logística para participar eficientemente en las nuevas condiciones del Comercio Internacional.



Ambos Gobiernos coordinaremos Políticas y Acciones para fortalecer la Complementariedad Productiva y Comercial entre nuestros Países, y participar en mejores condiciones en el Comercio Internacional, invitando también a los Sectores Privados para desarrollar Inversiones y Negocios que nos lleven a alcanzar este objetivo... Industria, Agroindustria Alimentaria, Logística, Energía, Textil-Vestuario, Turismo, Hotelería, entre los Sectores priorizados.



Así que, buenas noticas con la Delegación del Gobierno de Nicaragua, que está culminando su visita a la República de China Taiwán con una Reunión con la Presidenta Tsai, y logros de gran importancia para nuestro País : Puerto y Aeropuerto !



Luego tenemos la Información que nos da el Compañero Luis Cañas. Dice que, entre Sábado y Domingo entraron 32,225 Personas, nicaragüenses y de otras nacionalidades, que vienen a pasar Semana Santa; y en el mismo Período del año pasado, es decir, Sábado y Domingo de Ramos, entraron 27,613. O sea que tenemos casi 5,000 Herman@s, nicaragüenses y de otras nacionalidades, entrando a Nicaragua en esta temporada de Semana Santa, Cultura Local, de Gastronomía, de Tradición, de Religiosidad, de Fé, y de Familia.



Tenemos también los Reportes de la Policía Nacional. Ayer la Policía Nacional brindó protección a 830 Actividades : 400 Actividades Religiosas, Procesiones; Balnearios, 145; Actividades Deportivas, 102; 74 Destinos Turísticos, 62 Ferias, 29 Actividades Culturales, 10 Corridas de Toros, 3 Hípicas, y 4 Fiestas Patronales.



Tenemos también que hubo una Movilización masiva...! 600,000 personas en 84,826 vehículos recorrieron el País este fin de semana.



Desgraciadamente hubo accidentes ! Y nos representaron estos accidentes el fallecimiento de 9 Herman@s. También hubo tres personas ahogadas.



Los accidentes se dieron en Chinandega, Managua, Zelaya Central; Laguna de Perlas, RACCS; Madriz, Yalagüina, Totogalpa; Santo Domingo, Chontales. Eso fue dramático... 3 Personas fallecidas y 13 personas lesionadas. Esto fue el día de ayer a las 10:35 de la noche, en la Comarca El Cilindro, Santo Domingo, Chontales.



Y luego la tragedia... Los Hermanos ahogados fueron en Jinotega, Carazo, y en Granada en el Centro Turístico.



Hoy, Lunes Santo, la Policía Nacional continuará desarrollando el Plan Verano; estamos tendid@s en todas las Carreteras, procurando una Movilización segura... Procurándola ! Aquí és donde entra el Tema de la Responsabilidad de cada un@, también. La Policía vigila, la Policía está pendiente, la Policía cubre, la Policía nos protege, pero está nuestra responsabilidad, para proteger la Vida nuestra y de nuestra Familia.



Queremos también darle lectura al Reporte Semanal de Accidentes : Fueron 616 en la semana; de estos, 7 con Conductores en estado de ebriedad, 557 con daños materiales, 59 con víctimas, 16 muert@s, 65 lesionad@s. En comparación con la Semana homóloga del Año 2016, desgraciadamente se incrementaron l@s fallecid@s por accidentes de tránsito en 4, y se incrementaron las colisiones en 203. También se incrementó el número de fallecid@s en una persona en relación a la semana anterior, aunque las colisiones disminuyeron en 165.



Se aplicaron 6,509 multas a Conductores, y fueron suspendidas Licencias por un año a 111 Conductores que iban en estado de ebriedad, más 2 Licencias canceladas definitivamente. La causa principal de accidentes esta semana fue : invasión de carril, 103; falta de precaución al retroceder, 99, y 85 que no atienden las Señales de Tránsito; giros indebidos, dar vuelta donde no se debe, 79; estado de ebriedad, 7 nada más... Y hay otras causas ahí.



La mayor parte de los vehículos fueron : Autos, 244; camionetas, 146; motocicletas, 88. Managua és el principal punto de ocurrencia de accidentes, 431; León, 33; y 21, Chontales. Vamos a hacer circular esto a los Medios.



También la Policía reporta que recibió 898 denuncias de actividades delictivas esta semana; esto és en un período de 7 días, este Reporte. Y disminuyeron en 4 las muertes por homicidio, y los robos con intimidación también en 4. Sí se dieron en la semana 5 muertes por homicidio, 4 Hombres, una Mujer, en la vía pública; rencillas personales todas las ocurrencias de muertes homicidas, en Managua y Matagalpa 2 cada uno; Estelí, 1. Vamos a enviarlo también a través de los Medios.



El Ministerio de Salud nos reporta el lamentable fallecimiento del Hermano Edmundo Icaza Mendoza, de 70 años, quien fue Alcalde de León entre 2001 y 2004; Militante del Frente Sandinista y Fundador de la Radio Venceremos. Tenía largo tiempo de padecer distintos problemas de Salud, y cierta discapacidad física. Nuestro Abrazo a la Familia del Compañero Edmundo Icaza Mendoza.



Luego tenemos 5 sismos en nuestro Territorio : 2 en Fallamiento Local, y 3 en nuestras Costas, pero todos afortunadamente son menores a 4 grados.



INETER pronostica más calor... “bochorno”, dice, en gran parte del Territorio, y muy poca probabilidad de lluvia. 39 grados en todo el Pacífico.



Tenemos igualmente el Informe Epidemiológico : Dengue, 51 positivos esta semana; Chikungunya, todas negativas; Zika, todas negativas; Leptospirosis, 15 casos esta semana; Influenza, todas negativas; Neumonía, 2,284 casos, 2% más en el mismo período que el año pasado, y 7 Herman@s fallecid@s por Neumonía, para un acumulado de 57 Herman@s fallecid@s, 22% menos que el año pasado.



También nos reportan 96 casos de Malaria, y 35% de diminución en los casos de Dengue en relación a la semana anterior. Y luego l@s Herman@s ahogad@s, y fallecid@s por accidente, lamentablemente.



El Ministerio de Educación listo para entregar Aulas nuevas en Zelaya Central, El Rama, Centro Educativo Nicarao y Jehová és mi Pastor. Luego, Cursos en Línea para Formación de Docentes de Escuelas Normales, Formación Contínua; esto és en coordinación con el CNU. De las 8 Escuelas Normales participan Docentes, Asesor@s y Estudiantes; 3 meses de duración tiene el Curso. Llevamos 3,500 Jóvenes participando también entre Febrero y Marzo en Cursos en Línea, para fortalecer Inglés y Tecnologías.



El Ministerio de Economía Familiar celebra la Semana Santa en todos los puntos de mayor concentración de Familias, de Población... Poneloya, San Juan del Sur; también tiene Velada Cultural al Son de Marimbas en la Casona del Café este miércoles; y en la Sorbetería Hormiga de Oro, aquí en Managua, para quienes van al Paseo Salvador Allende, al Parque Acuático, al Paseo de l@s Estudiantes, una cantidad de Eventos para nuestr@s Niñ@s.



Concurso “El Mejor Platillo de Cuaresma” en Granada, y Ferias de las Sopas de Cuaresma el 15 y 16 de Abril en el Parque Nacional de Ferias, estamos hablando de Sábado de Gloria y Domingo de Gloria.



Luego, la Chicha más Grande en Honor a San Benito de Palermo repartiéndose en León, reporta el INTUR; Presentaciones de Judeas en todo el País, y Concursos de Almíbares en distintos Municipios; Actividades Recreativas, Deportivas y Animación Turística en distintas Playas.



Compañer@s, también tenemos aquí los Mensajes ante las tragedias ocurridas en los últimos días, que incrementan la inseguridad en el Mundo y que afectan la Paz, la Tranquilidad de Familias en todas partes, y en los últimos días en Suecia y Egipto.



Hemos hecho llegar a Su Majestad el Rey Carlos Gustavo XVI y al Primer Ministro, Hermano Kjell Stefan Löfven, un Mensaje que dice así :



“El Gobierno y Pueblo de Nicaragua les saludan con profunda Solidaridad y Amistad, y a través de Ustedes al Pueblo de Suecia, a su Gobierno, y en particular a las Familias de las víctimas del terrible atentado terrorista ocurrido el viernes en Estocolmo.



El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, ratifica su condena al Terrorismo, en todas sus formas, y su compromiso con la Paz, la Seguridad y el Derecho a la Vida, en todas partes del Mundo.



En Oración Permanente por la Paz, nos unimos a las Familias dolientes, a Ustedes, y a todo ese Hermano País”.



Suscribimos el Comandante Daniel, y mi persona, en nombre de las Familias de nuestra Nicaragua, Bendita, Linda, Siempre Libre.



También el Mensaje que hicimos llegar al Compañero Abdelfatah Al-Sisi, Presidente de la República Árabe de Egipto :



“Hermano Presidente :



Con gran consternación hemos conocido de la cantidad de Herman@s egipci@s muert@s y herid@s como resultado de terribles atentados criminales en los Templos Coptos de Tanta y Alejandría, donde centenares de Feligreses se congregaban a celebrar Ritos de Fé Cristiana, propios del Domingo de Ramos.



El Gobierno de Nicaragua, ratifica nuestra condena enérgica a todas las formas de Terrorismo que se ciernen como realidad brutal sobre el Mundo, y que violentan cotidianamente el Derecho a la Paz, la Seguridad y la Vida, en todas partes.



Nuestras Oraciones y Fraternal Solidaridad con Usted, su Gobierno, las Familias de las 45 víctimas fatales, y de l@s más de 110 herid@s que han resultado de esta nueva expresión de barbarie.



Rogamos a Dios, conceda Consuelo a su Pueblo, a las adoloridas Familias, y mucha Fuerza a Usted y a su País, para Seguir Adelante, procurando Dignidad, Estabilidad, y condiciones propicias para la Vida”.

También suscribimos, a nombre de las queridas Familias nicaragüenses, Daniel, y mi persona.



Compañer@s, así estamos en este momento ! Aquí queremos saludar de manera especial también a la Compañera y Hermana Patricia Espinoza, ex-Canciller de México, y Secretaria General de la Convención para el Cambio Climático de Naciones Unidas. Nos visita desde el sábado a mediodía, hizo un hermoso recorrido por el Río San Juan, Nuestro Río San Juan; también la Isla de Ometepe en un recorrido aéreo.

Estuvo en San Carlos, vio, sobrevoló la Reserva Indio-Maíz, también sobrevoló el recorrido del Huracán que tuvimos este año que recién pasó. Luego recorrió Granada, vino hacia Managua, y este día ha tenido ya Reuniones en MARENA, en INETER, en SINAPRED, y al final de la tarde se reunirá con el Comandante Daniel y mi persona.



La saludamos con mucho Cariño, Hermana ex-Canciller de México, Patricia Espinosa, ahora Embajadora y Directora de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático... Bienvenida siempre, querida Patricia !



Compañer@s, así estamos, decíamos...! Permanecemos trabajando con Alegría, y con Conciencia de Privilegio, el Privilegio que ustedes, queridas Familias de nuestra Nicaragua, nos brindan de servirles. Y lo hacemos con Cariño, lo hacemos con Amor... AMORANICARAGUA, dice nuestro Comandante Daniel, y Siempre Más Allá, dice nuestro Comandante Daniel parafraseando a Sandino; esa frase que és profundamente espiritual : Crecer en Conciencia para tener la Fuerza, la Fortaleza del Espíritu, para ir Siempre Más Allá !



Estamos en comunicación en cualquier momento si és necesario, sino mañana a esta misma hora, si Dios lo permite. Que tengamos tod@s una buena tarde de Lunes Santo, y que nos preparemos, l@s que van a salir, aquellas Familias que van a salir, para seguir unid@s en Familia, recreándonos en Familia.



Y a tod@s l@s miles de Fieles, de Devot@s, que asisten a los Templos y a los Cultos, también recomendarles que sigamos unid@s en Oración, para que Dios Nuestro Señor, y para nosotr@s l@s Católic@s, Nuestra Madre María, sigan derramando Bendición, Protección, y Mucha Fuerza de Victorias, para todo este Pueblo, su Pueblo, para nuestra Nicaragua, esa Nicaragua de Cristianismo, Socialismo y Solidaridad. Muchas gracias.