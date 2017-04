ROSARIO : "Disfruta de estos días de Semana Santa, acudiendo las Familias a las Devociones, a los Templos, a las Iglesias, a las Procesiones; acudiendo a los Balnearios; celebrando junt@"

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua





12 de Abril del 2017



Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias de nuestra Nicaragua, Bendita, Linda, Siempre Libre! Buenas tardes de hoy Miércoles Santo.



Hemos estado en comunicación con l@s Compañer@s de nuestra Policía Nacional, el Comisionado General Díaz; hemos estado en comunicación con nuestr@s Secretari@s Polític@s en todo el País, y nos confirman que, gracias a Dios, nuestra Patria disfruta de Tranquilidad.



Disfruta de estos días de Semana Santa, acudiendo las Familias a las Devociones, a los Templos, a las Iglesias, a las Procesiones; acudiendo a los Balnearios; celebrando junt@s, reuniéndose en distintos Municipios del País. Y, sobre todo, sobre todo, encomendándonos a Dios, para que preserve esta Armonía, esta Tranquilidad, esta Nicaragua en Paz, por la que tanto le agradecemos !



Esta nuestra Nicaragua, en Paz, en Tranquilidad, en Armonía, donde el Modelo de Fé, Familia y Comunidad nos permite disfrutar... Disfrutar y cuidar nuestras Tradiciones. Disfrutar y cuidar nuestra Cultura Local, Gastronómica, Religiosa, Tradicional, Artesanal. Disfrutar y Cuidar nuestra Seguridad, y todos nuestros Patrimonios, nuestra Naturaleza, nuestras Playas, Ríos, Montañas. Disfrutarlos, y cuidarlos, esa és la capacidad que debemos tener tod@s l@s nicaragüenses.



Queremos saludar también a tod@s l@s muchach@s de Juventud que están trabajando en distintos Ámbitos, y contribuyendo mucho a la preservación, al cuido, a la limpieza de nuestras Playas, Ríos, Balnearios, como parte del Compromiso con la Madre Tierra; el Bien de la Madre Tierra, que és el Bien de la Humanidad.

Y saludar a tod@s l@s Compañer@s que estamos trabajando, y vamos a seguir trabajando, pendientes cada minuto de lo que ocurre en nuestro País.



Saludar a la Doctora Carolina Dávila, esposa del querido Compañero Enrique Beteta, Viceministro de Salud. Carolina és Médico y és la Responsable o Directora del SILAIS-Managua; Enrique és Médico y és el Viceministro de Salud. Enrique sufrió ayer un accidente cerebrovascular, pero gracias a Dios se está recuperando. Hemos estado muy pendientes, siguiendo muy de cerca, y sobre todo pidiéndole a Dios por su recuperación.



Así es que, Compañer@s, hoy Miércoles Santo seguimos trabajando, y pendientes, como decíamos, de la Seguridad y del disfrute de las Familias nicaragüenses.



Desde el MAG, el Compañero Isidro Rivera nos dice que los Mercados están abastecidos con las frutas de temporada, el Maíz, el Frijol, las Hortalizas, y los inventarios, incluso, son superiores al año pasado. Así que és una buena noticia para tod@s.



También la buena noticia és que ayer Martes Santo no hubo, gracias a Dios, Herman@s fallecid@s, ni por accidentes, ni por lo que la Policía llama “muertes homicidas”. Sí falleció un Hermano por sumersión, se ahogó en la Laguna de Apoyo ayer por la tarde. Un adolescente de 15 años, Sergio Antonio Calero Pasos, se introdujo al agua y no sabía nadar. Nuestro Abrazo Solidario a Claudia Vanessa Pasos, su Mamá, y Sergio Calero Sánchez, su Papá, del Barrio San Carlos de la Ciudad de Masaya.



Nuestra Policía sigue pendiente, está, como decimos, tendida en todos los espacios de circulación y recreación de las Familias. Todos los días hace las recomendaciones pertinentes para nuestra Seguridad, y a nosotr@s nos toca aplicar nuestra Responsabilidad Ciudadana, para nuestra Seguridad.



También el Reporte de Migración... 10,802 Herman@s entrando a Nicaragua, versus 8,293 el año pasado. Vamos a pedirle al Compañero Luis Cañas para el fin de semana, que nos envíe el Reporte completo, global, de estos días que vienen, y de la Semana.



Tuvimos 5 Sismos en nuestro Territorio, todos en nuestras Costas y todos menores a 4 grados, gracias a Dios. En ese sentido, por el momento, no hay Alertas o Alarmas.



Nuestros Volcanes en su estado de actividad habitual.



Más calor és lo que pronostica INETER... Más calor ! Las mismas condiciones del tiempo. Bueno, ese calor lo disfrutan l@s Bañistas, las Familias que están por irse también. Hoy para muchos és último día de trabajo y empiezan a disfrutar más de las Playas, de los Ríos, de los Paseos en todo el País.



El Doctor González entregando Plan Techo en El Sauce, Malpaisillo-Larreynaga, en León; y en Managua, San Rafael del Sur.





El Ministerio de Salud... 300,000 Atenciones en lo que va del año desde las Clínicas Móviles.



El Ministerio de Educación instalando Internet inalámbrico para inaugurar la próxima semana en Carazo, en 5 Centros Educativos.



Y el fin de semana, Sopas de Cuaresma en el Parque de Ferias, y 45 Ferias de la Economía Familiar con Comidas y Dulces de Cuaresma en todo el País.



También ayer informábamos que tenemos hoy Velada Cultural con Marimbas y Folklore en la Casona del Café; Concursos y Helados para nuestr@s Niñ@s de Oro, en la Hormiga de Oro. Luego, en el Parque Sandino de Granada será premiado el Mejor Platillo de la Cuaresma y, celebrando Semana Santa en Familia con todas las Actividades que, tanto el INTUR como la Economía Familiar han preparado en todo el País.



Compañer@s, hemos compartido estas informaciones este mediodía... Hemos estado pendientes. Seguimos estando pendientes ! Nuestro Comandante Daniel abraza a cada Familia nicaragüense, en el compromiso de preservar en primer lugar la Seguridad, la Tranquilidad, el Trabajo, la Paz; incrementar las posibilidades de trabajo en la medida de lo posible en nuestro País, y asegurar la Paz, Tesoro Patrimonial de las Familias nicaragüenses.



Estamos pendientes, cumpliendo con su Instrucción de trabajar todos los días un poquito más de ser posible, para brindarle al Pueblo nicaragüense el mejor servicio posible. Somos Servidor@s de Ustedes y, de verdad, cómo nos sentimos de orgullos@s de nuestro Pueblo, de la Tranquilidad que tenemos, del Fervor con el que acudimos a los Ritos de nuestra Fé; cómo nos sentimos de orgullos@s... ORGULLODEMIPAÍS, o de Nuestro País, de esta Armonía, esta Seguridad, esta Paz que hay en Nicaragua.



ORGULLODEMIPAÍS, y Agradecimiento a Dios Nuestro Señor... en el caso de nosotr@s l@s Católicos a Nuestra Virgen Madre, María de Nicaragua, por todas las Bendiciones, toda la Protección que derraman sobre esta Nicaragua de Milagros, de Portentos, de Prosperidad con el esfuerzo de tod@s, de Unidad, y de Victorias !



Vamos a estar en comunicación en cualquier momento si és necesario, y luego retomaremos estas Conversaciones de mediodía si hay necesidad el sábado, si no, será hasta el Lunes de Pascua. Vamos a procurar hacer un Resumen breve el sábado si fuera necesario; pero de todas maneras, estamos pendientes, estamos vigilantes, y estamos al habla en cualquier momento.



Debemos tener tod@s la certeza de que hay un Gobierno Comprometido, Responsable, que está velando por la Tranquilidad de las Vacaciones de Semana Santa, para todas las Familias nicaragüenses; que está cuidando el País.



Todas las Instituciones... el Ejército, la Policía, Gobernación, el MINSA, las Entidades que no pueden detener su trabajo, la Aduana, l@s Compañer@s que están atendiendo el Servicio de Agua, el Servicio de Energía Eléctrica, las Comunicaciones, tod@s estamos desplegad@s, trabajando para contribuir a este merecido descanso, al disfrute de tod@s. Y, sobre todo, para que estos días de descanso también nos permitan, como decíamos y hemos dicho varias veces a lo largo de estas palabras, invocar más la Bendición de Dios sobre nuestra Nicaragua, Cristiana, Socialista y Solidaria.



El Abrazo de nuestro Comandante Daniel, nuevamente, para todas las Familias nicaragüenses... Y al habla, Compañer@s ! Disfrutemos de la Paz, y de la Alegría de Vivir en Paz. Gracias.