ROSARIO : "Nuestra Cultura de Familia, de Comunidad... Cultura Religiosa, Cultura Tradicional, Cultura que nos fortalece, nos distingue, y nos defiende"

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4

17 de Abril del 2017



Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias; buenas tardes de este Lunes de Pascua, 17 de Abril.

Y Felices Pascuas a todas las Familias nicaragüenses... Feliz Renacimiento ! Hoy, ayer, celebramos la Resurrección del Señor Cristo Jesús, y lo celebramos con el Corazón y las Prácticas Cristianas, Socialistas y Solidarias, de esta nuestra Nicaragua, Bendita, Siempre Libre, donde valoramos como Tesoro Patrimonial nuestra Fé, nuestras Devociones, nuestras Tradiciones, nuestra Cultura de Familia, de Comunidad... Cultura Religiosa, Cultura Tradicional, Cultura que nos fortalece, nos distingue, y nos defiende.



Compañer@s, cuántas cosas en estos pocos días ! Hemos tenido una semana agitada en el Mundo, y una Semana también agitada en nuestra Nicaragua, en relación a que nos movimos más de un millón. Son 3 millones 762,512 personas que, según nuestra Policía Nacional que por la tarde va a dar el recuento completo, nos movilizamos en 420,000 vehículos... 419,826, hacia Balnearios, Actividades Religiosas, Deportivas, Culturales y Recreativas, y además, al libre ejercicio de sus actividades l@s Trabajador@s por Cuenta Propia.



Imagínense, 3 millones 800,000 Personas que fueron en todo momento resguardadas por un Operativo singular, sin precedentes, de nuestra Policía Nacional ! Todo el mundo tuvo que ver con esa presencia policial que gracias a Dios tenemos, porque la Policía se moviliza con el Corazón.



Nuestra Policía trabaja para defender la Alegría de Vivir en Paz, para hacernos sentir segur@s a las Familias nicaragüenses... Y bueno, ahí estuvimos viéndol@s desplegad@s, sin descanso, bajo el Sol inclemente de la Semana Santa, a tod@s nuestr@s Policías, cuidándonos con Cariño.



Son, desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección, 4,572 Actividades Religiosas entre Procesiones y Vigilias, 493 Balnearios los que se cuidaron; 540 Paradas de Buses, 24 Paradas Interdepartamentales, 206 Mercados, 188 Destinos Turísticos; 1,500 kilómetros de Carreteras, donde se priorizaron 97 puntos críticos; 67 tramos, 5 Puestos de Control de Fronteras, 8 Puertos, y 7 Aeropuertos.



Hubo una disminución de 206 delitos en relación al período homólogo del 2016. Tuvimos 1,137 delitos, de los delitos comunes que se viven, semana a semana, en cualquier parte del Mundo.



Tenemos también la disminución de 10 accidentes en relación al año pasado. Ocurrieron 696; el año pasado 706. 28 Herman@s fallecid@s lamentablemente en accidentes de tránsito, 4 menos que el mismo período del 2016 que fallecieron 31.



Doce de l@s fallecid@s este año fue por conducir en estado de ebriedad; 8 por exceso de velocidad, y 8 por otras infracciones a la Ley de Tránsito. De los 28 fallecid@s : 10 Conductores de motocicleta, 5 Pasajeros de motocicleta, 2 Ciclistas, 3 Pasajeros de camioneta, 1 conductor de automóvil, 7 Peatones; 22 de l@s fallecid@s eran Varones, y 6 Hermanas Mujeres. Se disminuyó en 7 l@s lesionad@s por accidente de tránsito : 87 este año, 94 el año pasado.



En el período tuvimos 17 Herman@s ahogad@s, 7 de ell@s lamentablemente se introdujeron al agua en estado de ebriedad; pero disminuyó en 9 en relación al 2016; 16 Varones, una Mujer.



Incluso, ayer, la lamentable noticia, después supimos que se habían ahogado los gemelos de 17 años, Carlos Aburto Alemán y William Aburto Alemán, y la prima de ellos, Keyla Ivonne Smart Alemán, tod@s de San Marcos. Esto fue en la Comunidad El Menco, Zona de El Cerrito, Buenos Aires, Rivas. Est@s Herman@s fallecid@s eran de San Marcos y hemos estado acompañando a las Familias, llevando a su Mamá, dándoles la noticia terrible, trágica... Bueno, esta és la Vida !



Aquí también está el resumen de la Actividad de la Policía en relación a los delitos. Esto también lo va a comunicar el Comisionado General Díaz en horas de la tarde, detallando más todo lo ocurrido.



Pero nosotr@s queremos felicitar, a nombre de nuestro Pueblo, de las Familias nicaragüenses, de nuestro Presidente, a la Policía Nacional por esa labor intensa, especial, que desarrolló en todo el País en esta Semana Mayor. Una Actividad que de verdad hizo sentir muy protegidas a la mayoría de las Familias nicaragüenses.



Ese és el sentido que tiene nuestra Policía : Cuidarnos, velar por nuestra Seguridad, y garantizarnos nuestras actividades, en este Derecho que tenemos tod@s a Vivir en Paz, a Vivir Unid@s, a Celebrar en Paz, y a ser Solidari@s.



Luego tenemos el Reporte de Migración : 97,113 Personas que entraron y 88,134 que salieron en la Semana.

El Compañero Amadeo Santana hizo un excelente Reporte también de cómo se garantizó la demanda especial de transporte de pasajeros entre el viernes y el martes en la Semana Mayor... No, esto no está completo. Le vamos a pedir al Compañero Amadeo que nos lo mande.



Hicimos también desde nuestr@s Compañer@s Secretari@s Polític@s un Reporte de cómo nos movilizamos en Semana Santa. Aquí el Reporte de l@s Compañer@s es que, en 612 Centros Vacacionales que monitoreamos desde las Alcaldías y Secretari@s Polític@s, tuvimos casi 3 millones de Veraneantes que se hicieron presentes en los 612 Centros Vacacionales de todo el País.



La Compañera Guiomar nos reportaba que hicimos un gran esfuerzo por atender la limpieza en 549 Sitios Turísticos; esto desde las Alcaldías. Se activaron Cuadrillas Especiales de Limpieza, pero hay lugares donde nos trascendió la realidad : Por ejemplo, San Juan del Sur; por ejemplo, me decía ella hace un momento, en las Playas de El Menco.



Pero sí logramos que los Pequeños Negocios tradicionales realizaran sus Actividades Económicas sin restricciones, que no se les cobrara por sus actividades; facilitamos el Derecho al Trabajo, y se impulsaron Actividades Recreativas, Ferias, Eventos Deportivos, Concursos y Competencias en los Balnearios más visitados.



Hubo apoyo desde las Alcaldías para mantener, en la medida de lo posible, el abastecimiento de agua, y respaldar a los Bomberos en el control de Incendios Forestales y Estructurales; también apoyar a las Familias que sufrieron la pérdida de Seres Queridos, ya sea por accidentes, o por ahogamiento o sumersión en Playas y Ríos. Los apoyamos para trasladar a sus Familias... Triste, triste trabajo, y tristes viajes o jornadas que hacemos con las Familias que sufren estas pérdidas.



Luego tenemos que el Ministerio de Salud en todos sus Puestos Médicos desplegados en todo el País en la Semana Mayor brindó 5,626 Atenciones Médicas; esto, entre 180 Clínicas Móviles y Unidades de Salud.

Tuvimos 1,121 Consultas por infecciones respiratorias agudas, 515 por Hipertensión, Diabetes y Epilepsia; por traumas, heridas leves, golpes, laceraciones, esguinces, 392; y por enfermedades diarreicas agudas, 235 Consultas; 131 por Neumonía; 127 por reacciones alérgicas a alimentos, o entorno, el ambiente; 66 atenciones por picaduras, mordeduras o lesiones por Rayas, Medusas, Abejas, animales de distinto tipo. Luego, insolación, 42; conjuntivitis, 27; quemaduras, 19; intoxicaciones alcohólicas, 18; intoxicación alimentaria, 1; otras afecciones : Dolor abdominal, articular, cabeza, mareo, 2,932. Esto fue el Ministerio de Salud a quien también felicitamos, desplegado en todo el País.



INIFOM... Felicitamos a Guiomar que no dejó de trabajar un solo día. Allí estábamos tod@s pendientes... el Doctor González, el Compañero Luis Cañas; la Policía, que ya dijimos... A tod@s, a todos nuestros Equipos de Trabajo, la felicitación de nuestro Pueblo, porque sabemos, nos han escrito muchas Personas reconociendo ese trabajo abnegado que hemos desarrollado en esta Semana Mayor.

Tuvimos entre el 6 y el 12 de Abril... Pero hoy estamos a 17 ! Compañero Luis talvez me actualiza esto. Porque él dice que del 6 al 12 tenemos 131 incendios : 22 en casas, viviendas o estructuras, 92 en maleza y 17 en basura. Vamos a pedirle que nos actualice esto para el día de mañana.



Luego pasamos a los sismos que son las noticias normales de todos los días : 3 en nuestras Costas, y todos menores a 4 grados, gracias a Dios. Transcurrimos una Semana Santa tranquila sin eventos sísmicos mayores, gracias a Dios que nos bendice, nos protege.



Estamos por inaugurar 25 nuevas Calles en el Municipio de Managua : El 18 de Abril, 11 de concreto hidráulico en el Barrio “Dios Proveerá”, Distrito V, y 14 en recarpeteo asfáltico, en Altagracia, Distrito III, de la Gasolinera El Güegüense una abajo, 3 al Lago... Buenas Nuevas desde la Alcaldía de Managua !



Vamos a estar entregando Plan Techo en el Distrito VI de Managua, Villa El Carmen, y en Telica, Quezalguaque y León, Departamento de León. Paquetes Alimentarios Solidarios en Tipitapa, San Francisco Libre, y los Distritos V, VI y VII. Y Sillas de Ruedas en Rivas y Carazo.



Tenemos en Epidemiología : 31 casos de Dengue en la semana. Chikungunya y Zika, negativo; Leptospirosis, 4 casos en la semana; acumulado de 181, 60 más, 127 llevábamos acumulado en el Año 2016. Influenza, negativo. Neumonía, 1,502, acumulado de 35,676, y 3 Herman@s fallecid@s esta semana, para un acumulado de 60, con una disminución del 22% respecto al 2016.



Tenemos el día de hoy el inicio de la Jornada Nacional de Vacunación para aplicar un millón 150,000 Dosis de Vacunas que nos protegen contra 16 enfermedades; entregando también desparasitantes a un millón 600,000 Niñ@s de 1 a 12 años de edad, y Vitamina A, a 800,000 Niñ@s.



29 y 30 de Abril son los días centrales de esta Campaña de Vacunación. Se han instalado 1,700 Puestos en todo el País, y están activadas las Brigadas Médicas para llegar a Comunidades de difícil acceso en este mes de Abril, Mes de la Vacunación y Jornada Nacional de Vacunación; 60,000 Personas, Voluntari@s de Salud, Brigadistas de Salud se movilizan, entre las Redes Comunitarias, la Juventud, los CLS, l@s Trabajador@s de la Salud.



Tenemos también desde el Ministerio de Salud, Brigadas Médicas que salen hacia el Río San Juan, Bluefields, Zelaya Central; y Cursos de Armonización en las Clínicas de Medicina Natural, en los 19 SILAIS del País.



El Ministerio de Educación se prepara para una Agenda de Trabajo intensa esta semana, con Congresos, Foros, y la preparación para el mes de Mayo. Vamos a hablar después de esa Jornada Especial que vamos a hacer en el Mes de Mayo.



Tenemos al Ministerio de la Economía Familiar con Feria de la Medicina Tradicional este fin de semana en el Parque Nacional de Ferias; 80 Ferias de la Economía Familiar, y Encuentros Interdepartamentales de Protagonistas de los diferentes Programas.



Instituto de Turismo... Tenemos del 17 al 23 de Abril recibimiento de Cruceros Nieuw Amsterdam y Oosterdam en el Municipio de Corinto, Chinandega; Festivales, Encuentros Orgullo de Mi Municipio, León visita Carazo; Carnaval en celebración del Aniversario de Fundación del Municipio de Santo Tomás, Chontales; y Fiestas Patronales en Honor a San José Obrero, en El Almendro, Río San Juan.



Tenemos desde nuestras Embajadas la información de que el jueves 20 va a presentar Cartas Credenciales en Noruega nuestra Embajadora la Compañera Verónica Rojas, y el 20 de Mayo ante el Gobierno del Reino de Dinamarca.



También estamos en la Comunidad Limay del Municipio de San Nicolás inaugurando Energía Eléctrica 40 viviendas; y en Las Cañitas, Municipio de Cárdenas, estamos inaugurando Energía Eléctrica para 41 viviendas. Nos informa el Compañero Salvador Mansell.

Esta semana vamos a estar inaugurando Servicio de Energía Eléctrica en Cárdenas, Las Cañitas, el día de hoy; San Lorenzo, Boaco, mañana; La Concordia, Jinotega, el miércoles 19; San Marcos, Carazo, ese mismo día; el 20, Jinotega, y Teustepe, Boaco; La Concepción, Masaya; Río Blanco, Matagalpa, el viernes 21; y el 22, Granada, y Las Sabanas, Madriz.



Estamos también, Compañer@s, preparándonos para Mayo, Mes de las Flores, Mes de la Lluvia, Mes del inicio del Ciclo Agrícola, que esperamos en Dios sea bueno; Mes de las Madres; Mes para conmemorar un Aniversario más del Natalicio de nuestro General de Hombres y Mujeres Libres; también el 4 de Mayo, Día de la Dignidad Nacional; el 30 de Abril un Aniversario más del Tránsito a la Inmortalidad de nuestro Comandante Tomás Borge, Fundador del Frente Sandinista, y el Primero de Mayo, Día Internacional de l@s Trabajador@s.



O sea que tenemos una Jornada intensa en el Mes de Mayo. Hemos hecho llegar a nuestr@s Secretari@s Polític@s, a la Juventud, a todas las Instituciones, los Énfasis del Mes de Mayo. Vamos a reanudar nuestra Proyección de Futuro, preparándonos para trabajar todavía más y mejor.



Vamos a asegurar en continuidad las Victorias de nuestro Pueblo. Vamos a dedicarnos a culminar también todas las Tareas de Evaluación de nuestro Modelo. Vamos a trabajar para, en Compromiso de Triunfos, concentrarnos en todas las Rutas Victoriosas que debemos seguir recorriendo en Protagonismo de Mayorías Complementarias, asegurando Trabajo, Seguridad y Paz, en nuestro Modelo de Alianzas, Diálogo y Consensos.



Vamos a promover ORGULLODEMIPAÍS en todos los Campos, afianzando nuestra Capacidad de Logros y Victorias, desde nuestros Valores Cristianos, en Fé, Familia y Comunidad... Adelante, ENAMORANICARAGUA, y Siempre más Allá !



Vamos a estar celebrando el Día de las Madres con Planes Especiales que van a integrar los Programas ORGULLODEMIPAÍS, reconociendo a nuestras Madres en cada uno de sus Espacios en nuestra Nicaragua; es decir, las Madres Productoras, las Madres Emprendedoras, las Madres Comerciantes, las Madres Profesionales, las Madres Académicas, las Madres Científicas, las Madres Trabajadoras.



Vamos a hacer un Programa Especial del 15 al 30 de Mayo, reconociendo ese aporte insustituible e imprescindible de las Madres nicaragüenses, que hoy nos destacamos en tantos Campos de la Actividad Social, Económica y Cultural, sin abandonar a nuestras Familias, y más bien inspirando a nuestr@s Hij@s, a todos nuestros Familiares, con nuestro Ejemplo de Vitalidad y Fortaleza.



En Mayo también hay hermosas Tradiciones Religiosas... El Mes de Mayo se consagra en Nicaragua, en el Catolicismo, a María, Madre, y se caracteriza, decíamos al inicio, por la llegada de las lluvias... ojalá, ojalá que en Mayo nos lleguen las Aguas, Agua de Mayo; como dice la gente : “Llega como Agua de Mayo”; el inicio del Ciclo Productivo, de las Floraciones, un cambio de Estación que marca también un giro positivo en la Naturaleza y el Ánimo de las Personas, Familias y Comunidades.



Vamos a celebrar Mayo, compartiendo con nuestro Pueblo su Fervor y Devoción, tanto desde las Iglesias Católicas, como desde los Cultos propios de las Iglesias Evangélicas o Cristianas.



Y en Mayo también iniciamos siempre las Fiestas de la Patria Libre, con todas las Efemérides de Liberación que año a año conmemoramos en distintos Municipios de nuestro País, en todo nuestro Territorio Sagrado. És el Patrimonio Heroico de Batallas Victoriosas que nos llevaron al 19 de Julio, y a la Instalación de la Nueva Historia de Democracia, Libertad, Prosperidad, que nuestro Pueblo, con la Revolución Popular Sandinista, ha ido reconociendo y recorriendo a través de las décadas.



Así que de ahí vamos a trabajar también un Plan Especial para marcar con Paso firme el Avance de nuestra Nicaragua, que vive en Amor, en Unidad, y va Adelante, Siempre Más Allá, en Luz, Vida y Verdad, como auguró nuestro General Sandino, desde aquellos y estos años de Dignidad y exigencia de Soberanía, que constituyen la Fundación de nuestro Carácter Nacional.



Compañer@s, nuestro Comandante Daniel nos saluda y nos abraza, a tod@s, y a cada un@, en Compromiso firme de Victorias, de Avances, de Trabajo, Seguridad y Paz, para nuestra Nicaragua, Bendita y Siempre Libre !



Vamos a estar en comunicación en cualquier momento si fuera necesario, sino mañana a esta misma hora, si Dios lo permite. Hoy tenemos Reunión de Comisiones Especiales de Trabajo de nuestro Gabinete, y vamos a estarles contando el día de mañana.



Un gran Abrazo de parte de nuestro Comandante Daniel y de tod@s nosotr@s, en Ánimo de Victorias, forjando el Futuro, tod@s junt@s ! Gracias.