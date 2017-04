ROSARIO : "Vigilantes, como siempre... Pendientes de cualquier amenaza, para Tranquilidad de las Familias nicaragüenses"

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4

18 de Abril del 2017



Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias de nuestra Nicaragua, Bendita, Siempre Libre !



Martes 18 de Abril, y aquí estamos, dándole gracias a Dios por la Vida; dándole gracias a Dios por la Tranquilidad, la Seguridad y la Paz, en esta Nicaragua nuestra de Bendición, Rutas de Prosperidad que estamos transitando paso a paso, y en Victorias !

Hoy fue una mañana agitada en términos de sismos internacionales. En la Isla Fiji hubo un terremoto de 6, y en el Perú, hace unos minutos, otro terremoto de 6, afortunadamente en zonas montañosas. No se reportan víctimas o pérdidas materiales, hasta el momento.



En nuestro País tuvimos 4 sismos : 2 en Fallamiento Local, uno de ellos en la misma zona donde se dio el enjambre sísmico el año pasado; al Sureste del Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional, en la Carretera a Masaya. Ahí fue magnitud 2.1, profundidad 2.5, esta madrugada, 54 minutos después de medianoche; se reportó sentido en los sectores aledaños al epicentro. También 1 al Este de Puerto Morazán, 3.4; se reportó sentido en Chinandega y León. Y en las Zonas Costeras tuvimos 2 por la tarde de ayer, magnitudes menores a 4 grados.



Así es que se está agitando la Tierra y vamos a estar pendientes, vigilantes, como siempre... Pendientes de cualquier amenaza, para Tranquilidad de las Familias nicaragüenses.



Tenemos el Santoral y las Festividades Tradicionales y Religiosas de esta semana : Miércoles 19, San Martín de Porres... Cómo se venera a San Martín de Porres en Paiwas y Nueva Guinea, donde és el Santo Patrono ! Hay Procesiones, Corridas de Toros, Ferias, Fiestas, Bandas Filarmónicas, y Torneos. Dicen que ocasionalmente hay Torneos de Gallos. También hay Fiestas Patronales en Honor a Cristo Rey, en Muelle de los Bueyes, el jueves 20. Este Reporte lo hace el Compañero Wilmor López.



Está lleno de Festejo en lo que llamamos Zelaya Central, y también en Chontales. Ahí hay Corridas de Toros el jueves que és el día principal. En horas de la mañana, Misa, Procesión, y por la tarde, Corridas de Toros... Montaderas.



Tenemos que, Viernes 21, Sábado 22 y Domingo 23, en San Jorge, Departamento de Rivas, celebran como Santo Patrono a San Jorge; también en Waslala. Su día principal és el 22 de Abril. Desde las 7 de la mañana pasean a San Jorge en el Municipio que lleva su nombre; a la orilla del Lago se instalan enramadas, y bailan l@s Devot@s, en señal de agradecimiento por Favores recibidos. A las 4, la Imagen és acompañada por los Filarmónicos en la Esquina llamada “Linarte”, donde se da el tradicional Tope entre San Jorge de Arriba y San Jorge de Abajo.



Luego tenemos que en Waslala se celebra como Patrono de la Comunidad Kuskawás, donde el Viernes 21 y el Domingo 23 hay Procesión, Corridas de Toros, Torneos de Gallo, Elección de Reinas, y durante tres días, desde el Viernes 21 hasta el Domingo 23, se realizan Ferias Locales.



Estas son las Festividades Tradicionales, las Festividades Religiosas de nuestra Cultura Tradicional, esta semana : Cristo Rey en Muelle de los Bueyes; San Martín de Porres en Paiwas y Nueva Guinea; en San Jorge y en Waslala a San Jorge. Así que estamos llenos de Fiestas...! Todos los días celebramos y damos gracias a Dios, por la Vida, por los Milagros, por los Portentos, por esta Protección y Bendición que derrama sobre nuestra Nicaragua Bendita.



El Compañero Iván Acosta nos cuenta que está listo el Ministerio de Hacienda, siguiendo las Instrucciones de nuestro Comandante Daniel, para pagar el Salario del Mes de Mayo el día 28 de Abril, tomando en cuenta que el 1° de Mayo, Día Internacional de l@s Trabajador@s, cae en Lunes. Así es que, a partir del día Viernes 28 de Abril se estará pagando el Salario a tod@s l@s Trabajador@s del Estado nicaragüense.



L@s Compañer@s de la Policía Nacional nos reportan que, gracias a Dios, no hubo muertes homicidas en las últimas 24 horas. Sí hubo un fallecido por accidente de tránsito en Somotillo, Departamento de Chinandega, conduciendo una moto en estado de ebriedad.



Y esta mañana nos reportó el Compañero Filemón, nuestro Secretario Político en Nueva Guinea, de un accidente lamentable donde 35 Personas resultaron lesionadas en la Comunidad San Antonio, iban trasladándose. Eran Trabajador@s de la Finca San Antonio que acopia café, y bueno, el vehículo falló en una curva y no se pudo controlar el tráiler donde iban l@s Trabajador@s. Hay 4 Trabajador@s graves.



También esta mañana, a las 8:40, en El Chacalín, Municipio de Nueva Guinea, una camioneta recolectora de leche tuvo un desperfecto, se vino hacia atrás, pegó en un paredón, y falleció la joven Aracely Ortiz, de 30 años de edad.



Por eso no aparece en el Informe de las 24 horas que se cierra a las 7 de la mañana... Informe de nuestra Policía Nacional, que sigue garantizando protección y seguridad en Centros de Estudio, Destinos Turísticos, Barrios, Mercados, Paradas y Terminales de Buses, Carreteras, Parques y, garantizando la Seguridad de la Actividad Productiva en nuestro País.



Tenemos el lamentable fallecimiento del Militante Histórico del Frente Sandinista, Combatiente del Frente Norte “Carlos Fonseca Amador”, participante de todas las Insurrecciones de Estelí, y Fundador de nuestra Policía Nacional. Fue Jefe Departamental de Chinandega y Granada como últimos cargos. Se está velando hoy martes frente a la Escuela Normal, en la Ciudad de Estelí, y sus Funerales serán mañana miércoles, a las 9 de la mañana.



Comisionado Mayor en Retiro, Julio César Rugama Aráuz, que Descanse en Paz. Y el Abrazo Solidario a toda la Familia... Un Héroe, Orgullo de nuestro País ! Militante, Guerrillero, destacado Miembro de nuestra Policía Nacional, además de su Fundador.



Historia Viva que hoy nos deja y pasa a Otro Plano de Vida, y ese Legado suyo, el Legado de Valor, el Legado de Coherencia, de Consistencia, de Solidez Revolucionaria, queda aquí, entre l@s que todavía estamos transitando en este Plano y debemos continuar promoviendo el Bien Común; el Cristianismo, el Socialismo y la Solidaridad.



La Compañera Guiomar Irías nos reporta que tenemos en el Primer Trimestre del Año un total de 522 Proyectos finalizados de parte de las Alcaldías; una Inversión Municipal de 125 millones de córdobas, con 7,107 Empleos generados : 4,975 temporales y 2,123 permanentes.



290 millones han sido invertidos en Infraestructura, 65 millones en Miniacueductos Rurales, 205 millones en Proyectos de Promoción de Deporte, Cultura y Recreación, que incluye la rehabilitación de Espacios Deportivos Municipales; mejoras en Mercados, Cementerios, Rastros y Parques; 40 millones promoviendo y mejorando los Sitios Turísticos.



Casualmente el día de ayer nos envió el Compañero Noel Cerda, nuestro Alcalde en San Rafael del Sur, que se lo pedimos, un Listado con fotografías de los bellísimos Espacios Turísticos, Recreativos, y Culturales, con que cuenta el Municipio de San Rafael del Sur :



Petroglifos Las Torres, Petroglifo El Níspero, también tiene aquí Petroglifos Los Rizos, Petroglifo Cueva Los Larios, Petroglifo Puente La Cementera, Petroglifos Los Hurtado, Huellas Petrificadas La Gallina, Petroglifo Cueva de La Gallina, son Sitios Arqueológicos; así como hermosísimas Cascadas y Saltos del Municipio de San Rafael del Sur : Cascada La Iguana Verde, Los Velásquez, El Salto, Los Córdobas,



Los Chepenas... en fin, un potencial turístico extraordinario !



Así es que estamos trabajando para crear la Guía Nicaragua Linda, Nicaragua Natural, donde vamos a presentar todos estos lugares que conservamos cuidadosamente, para, por un lado, proteger nuestra Naturaleza, nuestro entorno, Deber nuestro, Responsabilidad nuestra, de tod@s l@s Ciudadan@s de este nuestro Querido País, y del Planeta. Y promover el Turismo, el Turismo Nacional, y el Turismo de otros Pueblos que nos lleguen, que nos conozcan, que nos valoren, que aprecien lo que tenemos.



Así que estamos trabajando esa Guía, precisamente por eso empecé pidiéndole a Noel, porque sabía de lugares hermosos.



El Comandante Daniel vio una Laguna muy linda que presentaron en el Canal 6; la Laguna creo que se llama Los Velásquez... Creo, no estoy segura ! Ayer, el Compañero Profesor José Milán fue a verla y nos reportó que és un lugar maravilloso, donde incluso ENACAL tomó muestras de Agua, porque és Agua limpia, Agua que no sólo sirve para recrearnos, un Espacio Turístico que podemos trabajar muy bien, sino también Agua que puede servir para llevar el líquido, utilizar la Fuente para abastecer a Familias y Comunidades.



La Laguna queda en una Finca, una propiedad privada, y con los dueños de esa propiedad se está trabajando para promover el lugar como Centro Turístico y como Fuente de Agua limpia.



Estamos avanzando entonces en ese Proyecto de Nicaragua Linda, Nicaragua Natural, donde vamos a incluir todas nuestras Bellezas Patrimoniales Naturales : Lagos, Lagunas, Ríos, Pozas, Quebradas, Cascadas, y todos los hermosísimos lugares donde las Familias se recrean, lugares que son a veces todavía ignorados o desconocidos por el Turismo Nacional en general, o Internacional.



Estamos trabajando con las Alcaldías y esperamos a más tardar el 30 de Abril tener el Listado de todos estos Sitios Patrimoniales Naturales con los que contamos, gracias a Dios, en nuestro País, para hacer esta Guía o Mapa que presentaremos y publicaremos en el Mes de Mayo.



Otra Actividad hermosa para Celebrar Mayo en Nicaragua, con las Flores, con las Frutas, con las Devociones, con la Tradición, con nuestros Patrimonios Heroicos, el Ani-versario Natal de nuestro General de Hombres y Mujeres Libres, y el Día de las Madres, una de las Fiestas más queridas por las Familias nicaragüenses.



Aquí está el Informe que nos hizo llegar, vamos a comentarlo el día de mañana... Dice : “Surge como resultado de excavaciones realizadas por la Cementera para extraer piedra caliza...” Entonces aquí habla también que, precisamente las excavaciones tocan el Manantial y se crea la Laguna.



És una propiedad ubicada dentro del Corredor Seco en el Pacífico, tiene alto potencial para Actividades Turísticas Acuáticas : remos, velas, canopy, clavado, buceo, pesca y baño, con restricción de áreas, y con salvavidas, ya que debido al corte profundo del cuerpo de agua puede ser peligrosa para personas que no sepan nadar.



El Análisis para determinar la calidad del Agua en diferentes puntos de la Laguna que realizó ayer ENACAL, muestra Agua de excelente calidad. Así es que vamos bien ! Y estos son los descubrimientos que tenemos que seguir haciendo.



Eso lo vio el Comandante Daniel en un Reportaje que hizo el Canal 6, y nos pidió que mandáramos inmediatamente, tanto al Profesor Milán, nuestro Asesor en Temas Ambientales Naturales, como a los Compañeros de ENACAL; hablamos con Ervin. Todo esto se hizo en Coordinación con Noel, nuestro Alcalde y, por supuesto, con el permiso de los Propietarios de la Finca donde está ese sitio hermoso.



Así que, ahí vamos... Nicaragua Linda, Nicaragua Natural, y Nicaragua Bendita, por Gracia de Dios !



Otra buena noticia és que el Banco Europeo aprobó un préstamo de 136 millones a Nicaragua, para rehabilitar y ampliar la



Pista Juan Pablo II, y construir Pasos a Desnivel en nuestra Ciudad Capital. Son 262.8 millones de dólares lo que cuesta todo esto, y van a ser financiados en parte por el Banco Europeo de Inversiones, BEI, los 136, y luego el BCIE, 105, y 21 millones con Recursos del Gobierno Central y la Alcaldía de Managua.



El Compañero Iván Acosta, nuestro Ministro de Hacienda, estará suscribiendo este Préstamo, firmando estos Convenios el 15 de Mayo, en Luxemburgo.

Tres años va a durar el Proyecto, tendrá amplias áreas de circunvalación vehicular, peatonal, un amplio circuito para caminar, con puentes peatonales, amplios andenes, ciclovías. Y luego también, construcción de paradas de autobuses, amplias áreas verdes, rehabilitación y ampliación de 9.5 kilómetros de la Pista Juan Pablo II, y 5 Pasos a Desnivel : La Rotonda El Periodista, ENEL Central, Rotonda Rubén Darío, Rotonda Santo Domingo, y Plásticos La Robelo. Imagínense cómo va a cambiar Managua, Dios Mediante, de Su Mano, y con Su Gracia !

Habrá también 3 carriles, pasando a 6 carriles en concreto hidráulico la Pista Juan Pablo II; 3 carriles a ambos lados, de los cuales un carril será para transporte público de uso preferencial. Se contemplan como Obras Complementarias la ampliación de los Cauces Oriental y Las Cuarezma; construcción de Drenaje Pluvial, Redes; Alcantarillado Sanitario, Agua Potable, Red de Hidrantes, Iluminación y Comunicación, los Sistemas soterrados.



La Alcaldía de Managua estará presentando estos Proyectos la próxima semana... Bendición de Dios para nuestra Ciudad Capital, y para nuestro País, porque esto, como tod@s sabemos, genera Trabajo; y luego, en la medida que mejora la Ciudad, también mejoramos tod@s, gracias a Dios.



Tenemos igualmente al Ministerio de Salud inaugurando la Clínica de Medicina Natural y Terapias Complementarias en El Crucero.



Luego, el Ministerio de Educación que hizo su Ejercicio de Prevención esta mañana, también va a estar realizando esta semana Talleres de Lecturas y Dramatizaciones, y Encuentros con Director@s de Centros Privados. Asimismo, está empezando los Juegos Escolares 2017 en varios Centros Educativos, el Nivel Municipal esta se-mana, y Departamental, entre Abril y Mayo.



Tenemos al INTA reunido con la Misión Técnica de Taiwán para evaluar los Proyectos de Cooperación Técnica de Arroz, Frijol, Plátano y Bambú. Vinieron l@s Especialistas, y dicen que ven progreso en la Agricultura en relación a la primera visita que hicieron en el 2009. Así es que és otra Bendición.

Tenemos también Taller Internacional sobre Mejoramiento Genético con Tecnologías Modernas desde el INTA, con el acompañamiento del Doctor Stephan Nielen, austríaco, Especialista en Mutagénesis para generar cultivos y plantas. Esto és el viernes próximo, y estamos en coordinación con l@s Compañer@s del IPSA y de MARENA, así como de las Universidades, para la participación de sus Expertos.



Usura Cero capacita y al mismo tiempo entrega créditos a 1,621 nuevas Protagonistas de 480 Grupos Solidarios, en 55 Municipios.

El Sector Turismo reuniéndose en una Mesa de Trabajo Especial para evaluar la Semana Santa. La estamos evaluando también desde el punto de vista del trabajo realizado por l@s Compañer@s de Migración, porque aquí hay que evaluar constantemente para mejorar.



El Ministerio de Economía Familiar realizando Capacitaciones y Encuentros.



Compañer@s, tenemos aquí también el Informe Especial de Transporte de Pasajer@s en Semana Santa, lo envía el Compañero Ministro Amadeo : 575 Rutas, 2,685 Unidades, se hicieron 48,207 viajes y movilizaron un millón 858,421 Pasajer@s. Vamos a hacerles llegar el Informe a través de los Medios de Comunicación.



También hay un Informe de la Dirección de Transporte Acuático que nos remite el Compañero Amadeo, donde reporta que se movilizaron 54,171 Pasajer@s en embarcaciones de todo tipo. En las Rutas Acuáticas que conectan Ometepe con San Jorge, el 25% de las Personas que se movieron son de otras nacionalidades... És Turismo, gracias a Dios !



También en San Juan del Sur, San Carlos, Puerto Cabezas o Bilwi se contabilizó el Transporte : 37,000 Turistas en 96 viajes autorizados. Y se realizaron Visitas Oficiales a buques en actividad internacional, embarcaciones turísticas y de recreo, todas de Banderas Internacionales. Un Informe muy bueno que manda el Compañero Amadeo Santana, Ministro de Transporte.



Comunidad El Pochotal, San Lorenzo, 242 habitantes inaugurando hoy Energía Eléctrica en 47 viviendas; 3 millones 211,000 córdobas del Programa Nacional. Nos reporta el Compañero Salvador Mansell.



Herman@s, estas son las Informaciones de este mediodía... És bastante ! Espero no haber repetido; espero no equivocarme. És mucho papel y mucha información, y gracias a Dios la mayoría son Buenas Nuevas, que alimentan la Esperanza Buena, que nos alientan y nos animan a tod@s, que promueven Trabajo, Paz, Seguridad, Bien Común, en esta Nicaragua de Fé, Familia y Comunidad.



Nuestro Comandante Daniel abraza a todas las Familias nicaragüenses, nos abraza a tod@s, con el Compromiso de Seguir Cambiando Nicaragua, para Bien y para Mejor; y de seguir, sobre todo, Unid@s, Tranquil@s, en el Modelo de Alianzas, Diálogo y Consensos. Un Modelo de Unidad Nacional, Único y Original. Un Modelo que nos promueve, que nos impulsa, a tod@s, y a cada un@, desde nuestros Espacios, como Ciudadan@s con Derechos, y como Ciudadan@s Trabajador@s, que con el Trabajo como Digno Laurel, Vamos Prosperando !



Gracias, Compañer@s. Espero no haberme tomado demasiado tiempo. Estamos en comunicación en cualquier momento, si és necesario. Y otra vez, el Saludo y el Compromiso de nuestro Presidente, el Comandante Daniel. Gracias.