HONDURAS : Copinh denuncia voluntad del Estado de llevar a la impunidad caso de Berta Cáceres

COPINH, Nicaragua y Más, 19 de abril 2017

http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com/2017/04/honduras-copinh-denunci...

Todas las actuaciones del Ministerio Público en el caso de Berta Cáceres han sido irregulares y sospechosas

Existe un claro interés de las autoridades de Honduras de no esclarecer los hechos y los actores detrás del asesinato de nuestra compañera. Las acciones del día de hoy en las cuales se pretendía realizar una audiencia preliminar sin que nuestros abogados tuvieran acceso a la información necesaria y que por derecho y debido proceso deben tener, es muestra de ello.





Foto G. Trucchi | Rel-UITA Foto G. Trucchi | Rel-UITA

Es preocupante de que, a pesar de la presencia de entes diplomáticos y organizaciones nacionales e internacionales observadoras de derechos humanos, el Ministerio Público siga realizando actuaciones en violación los derechos de las víctimas por lo cual ha sido señalado en múltiples ocasiones.

Esto es una clara muestra de la situación de impunidad y falta de Estado de derecho en Honduras. Estas actuaciones demuestran que no hay ningún interés de encontrar a los autores intelectuales del asesinato, y esto claramente supone la complicidad del Estado y la jueza que lleva el caso con quienes ordenaron el asesinato de Berta Cáceres.

Lo que se suma a una larga lista de problemas, irregularidades y negligencias con las que el MP lleva el caso.

Falta de indagación en el primer termino de las líneas de investigación relacionadas al trabajo organizativo de Berta Cáceres. El interés de tergiversar en primera instancia el asesinato. Los intentos de involucrar de manera inescrupulosa a miembros del Copinh en el asesinato. La falta de investigación en líneas que conduzcan a la detención de los autores intelectuales. La negligencia en la investigación a la empresa DESA evidentemente vinculada al asesinato por las amenazas a muertes contra nuestra compañera y organización. El establecimiento ilegal e ilegítimo para las víctimas en la investigación. La ausencia de una investigación e imputaciones mínimamente responsables hacia las personas actualmente detenidas. Los evidentes conflictos de interés entre las estructuras de investigación, el ejército hondureño y la empresa DESA. La ausencia de una necesaria perspectiva de pueblos indígenas y de género en la investigación. La carencia absoluta de profesionalidad en la investigación en el cumplimiento de estándares básicos que quedó evidenciado en el robo de expediente.

Con respecto a la situación del día de hoy, 19 de abril, informamos que debía realizarse, en el Juzgado de Letras de la ciudad de Tegucigalpa, la audiencia preliminar de cinco de los ocho imputados en el caso del asesinato de nuestra hermana, Berta Cáceres Flores.



Esta audiencia finalmente fue suspendida a petición de la acusación privada –que representa a Copinh y a la familia de nuestra hermana- debido a que NO fue entregada la documentación que sustenta las pruebas centrales de la acusación. A pesar de que la petición de acceso anticipado a dicha información se viene haciendo desde hace meses, esto no se ha cumplido.



Esta audiencia tenía el objetivo de formalizar los hechos objetos de juicio que, de ir mal planteados, no podrán ser modificados hasta que haya sentencia. Por tanto hacer una audiencia mediocre pone en peligro todo el proceso de búsqueda de justicia.



La audiencia fue aplazada para el 24 de mayo próximo para la cual estaremos convocando a la atención nacional e internacional sobre el desarrollo de la misma.