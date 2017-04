ROSARIO : "La Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío, reconociendo la fecunda labor de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón"

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4

19 de Abril del 2017



Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias de nuestra Nicaragua, Bendita, Siempre Libre !



Buenas noticias este mediodía ! Tenemos cantidad de buenas noticias desde las Alcaldías; buenas noticias desde todas las Instituciones que estamos trabajando alrededor del Bien Común. Para fortalecer la Unidad de las Familias nicaragüenses, para fortalecer también nuestro avance, paso a paso, en las Rutas de Buena Esperanza, y de Prosperidad, que hemos venido forjando en nuestro País, con la Bendición de Dios. Habitando plenamente estos Tiempos de Victorias, por Su Gracia, y para Su Gloria.



Compañer@s, noticias que tienen que ver también con decisiones que ha tomado nuestro Presidente... Recuerden, recordemos que, en una Actividad de Celebración del Aniversario del JICA, la Agencia de Cooperación del Japón, nuestro Comandante Daniel se comprometió, y comprometió a nuestro Pueblo y Gobierno, en un Acto Especial de Reconocimiento a esa Agencia que ha dejado una huella profunda en nuestro País, en colaboración, para las Familias nicaragüenses, a lo largo de generaciones. Una Cooperación que tiene que ver con el Legado de Amistad, Respeto, y Colaboración Mutua entre nuestros Pueblos y Gobiernos.



Así es que, el Comandante Daniel, en el Acuerdo Presidencial Número 30-2017, estará entregando al JICA la Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío.



En los próximos días habrá una visita de Autoridades del Japón que estarán en nuestro País, y nuestro Comandante Daniel durante esa visita hará entrega al JICA y a sus Representantes en nuestro País, al Embajador del Japón en Nicaragua, de la Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío, reconociendo la fecunda labor de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, y su contribución al Desarrollo, apoyándonos en la creación de bases para revitalizar la Economía, todos los Beneficios al Sector Social; su apoyo a la Salud, la Educación, la Cultura, la Sismología, la creación de Infraestructuras, y al fortalecimiento de los Gobiernos Locales. Así es que, estamos reconociéndonos, y reconociendo tanta Amistad, tanta Buena Intención, tanta Cooperación.



Compañer@s, hoy és 19 de Abril, decíamos, y el Hermano Pueblo Venezolano está celebrando el 207 Aniversario del Grito de Independencia. Hemos hecho llegar un Saludo a las Familias venezolanas, al Pueblo venezolano, al Gobierno de Venezuela, al Presidente, nuestro Querido Compañero Nicolás Maduro.



Vamos a dar lectura a este Saludo que dice : En este 207 Aniversario del Grito de Independencia en la Heroica Venezuela, Potencia Espiritual de Nuestramérica, les abrazamos con Cariño, Solidaridad y mucha Fé en todas las Victorias Venideras.



Pedimos a Dios que derrame sobre esa Patria Querida, los Dones del Espíritu Santo, para que ese bravo Pueblo, tan nuestro, tan de tod@s, avance, respaldado y fortalecido su Vigor y su Gloria, como dice Rubén, a cada paso, a cada instante, en cada Batalla Memorable que se libra hoy para confirmar su Independencia.



Nicolás, Hermano, Cilia, Compañeros y Compañeras, Hij@s de Chávez, aquí está Nicaragua, de Darío y Sandino, en Unidad de Patria Grande, Nuestroamericana y Caribeña, estamos abrazad@s con su Pueblo, con las Familias de la Gran Venezuela, con Ustedes, en estos Tiempos de Lucha, Tiempos de Victorias, que Dios asegura con Su Gracia, para continuar creando las mejores condiciones posibles para la Libertad, la Justicia, el Bien Común, la Alegría que merecemos.



Herman@s Siempre ! Compañer@s Siempre ! Cerca, cerca, en un solo Corazón, con Bolívar, con Martí, con Fidel, con Chávez, con Sandino, Siempre Más Allá, en Amor y Esperanza. Paz y Bien. Paz, Patria y Prosperidad.



Adelante, marchemos Compañer@s,

avancemos a la Revolución.

Nuestros Pueblos son Dueños de su Historia,

Arquitectos de su Liberación.



Adelante, marchemos Compañer@s,

és nuestro el Porvenir !



Managua, 19 de Abril, 2017, y a nombre de todas las Familias nicaragüenses, firmamos el Comandante Daniel y mi persona.



Compañer@s, este és el Saludo que estaremos también haciendo llegar a todos los Medios de Comunicación, al que le dimos lectura en esta privilegiada Sesión de Comunicación con nuestro Pueblo que tiene lugar cada día y, por la Gracia de Dios, a esta hora.



Tenemos también las Informaciones del Sistema de Alta Presión que produjo caída de granizo en Jinotega, también en distintos Municipios de Nueva Segovia, en Jalapa, El Jícaro, Ciudad Antigua, y las lluvias intensas que se dieron ayer con una duración de unos 20 a 40 minutos.



És probable, dice INETER, que se registre nuevamente este mismo Fenómeno. Son lluvias características del inicio del período lluvioso, o previas al inicio del período lluvioso, que se calcula puede estar abriéndose ya el Invierno en la segunda mitad del Mes de Mayo.



Así que hubo lluvias fuertes en una cantidad de Municipios del Norte de Nicaragua, y del Caribe Sur, y luego lluvias débiles en varias Comunidades de nuestro País y, temperaturas también calurosas.



Estuvimos en comunicación con tod@s nuestr@s Secretari@s Polític@s y Alcaldes, para asegurar a las Familias que de alguna manera sufrieron percances... por ejemplo el viento, que levantó las láminas de techo, acompañarlas a Casas Solidarias donde pasaron la noche, y luego apoyar, en lo posible, en la recuperación del techo; o sea, la gente por su cuenta empieza a hacer las reparaciones necesarias. Gracias a Dios no hubo pérdidas mayores.



Tuvimos 3 sismos en nuestro Territorio : 1 en Fallamiento Local y 2 en nuestras Costas. El de Fallamiento Local, 2.6, en Chinandega, Puerto Morazán; y al Sureste de Corinto y al Sureste de Huehuete los otros sismos.



Luego, la Policía Nacional en su Reporte de todos los días nos explica que no ocurrieron, gracias a Dios, muertes homicidas. Sí fallecieron 4 personas, 2 en accidentes de tránsito, y por otro tipo de incidentes : Por ejemplo, un Adulto electrocutado, y una Niña de 3 años a quien desgraciadamente le cayeron encima varios barriles con agua... Qué terrible ! Eran barriles de agua que se transportaban en una carreta.



La muchachita Rubí Alina Sevilla, de 3 años, iba acompañada de su mamá, y le cayeron encima los barriles de agua a la criatura. Sus funerales se realizarán hoy, 19 de Abril, en el Cementerio de San Benito, kilómetro 38, Carretera a Boaco.



Nuestro Abrazo Solidario a la mamá de Rubí Alina; su mamá se llama Alina del Carmen Sevilla Rocha, y como vemos andaba trabajando.



Continúa nuestra Policía garantizando Seguridad en distintos Destinos Turísticos, Centros de Estudio, y prioriza también los partidos de Fútbol, Actividades Recreativas de nuestra Población, y las Actividades Laborales, el movimiento de las Personas en Barrios, Mercados, Paradas, Terminales de Buses, Carreteras, y también cuando acudimos las Familias a los Parques a recrearnos, ahora que los Parques están tan bonitos.



Que Dios nos dé Salud y Fortaleza para seguir mejorando todos estos Espacios de Unidad de las Familias nicaragüenses. És lo que nos ha instruido nuestro Comandante Daniel : Crear lo más posible y lo mejor posible estos Espacios de Unidad de las Familias.



Tenemos aquí que hoy conmemoramos el Natalicio del Tricampeón de la Unidad y la Reconciliación, Alexis Argüello, y l@s Muchach@s de Juventud tienen una cantidad de Eventos el día de hoy en Honor al Héroe del Deporte, Alexis Argüello. Vamos a estar en cobertura de esas Actividades de todos los Movimientos de Juventud.



La Federación de Estudiantes de Secundaria está trabajando el Programa “Orgullo de Mi Escuela”, entregando Reconocimientos a Estudiantes de Secundaria destacad@s en las distintas Materias.



L@s Muchach@s de Juventud preparan la Feria “Corazón Verde, Amor a la Madre Tierra”, un Evento grande que vamos a realizar en los próximos días. En la Ciudad de Juigalpa amos a estar desplegad@s, ENAMORANICARAGUA, y en Amor a la Madre Tierra.



Corazón Verde és una demostración más de la Conciencia de la Juventud nicaragüense que se alza para proteger los Derechos de la Madre Tierra... Paz y Bien a la Madre Tierra ! AMORANICARAGUA, Amor a la Madre Tierra ! Vamos a estar dando a conocer los detalles de esa Feria que haremos en Juigalpa, caminando en Amor a la Madre Tierra. En Amor y Esperanza. Amor a la Naturaleza !



Tenemos también que este sábado, al celebrar el Día Internacional de la Madre Tierra, vamos a estar trabajando para promover desde todos los Municipios del País el Amor a la Madre Tierra, a través de las Alcaldías y de nuestr@s Secretari@s Polític@s.



El Ministerio de Salud, inaugura en Somoto la Filial del Instituto de Medicina Natural, y un Puesto de Salud en el Barrio Aquiles Boniche, de Matagalpa; también la remodelación de las Salas de Emergencia e Imagenología del Hospital Bertha Calderón. Me imagino que tiene que ver con Rayos X.



Tenemos igualmente la Jornada de Vacunación... 300,000 vacunas hemos aplicado ya, 26% de la Meta. También estamos desparasitando y entregando dosis de Vitamina A, y Flúor para l@s Niñ@s en todas las Escuelas. Casi un millón de Niñ@s están siendo atendid@s con Flúor, para proteger la dentadura.



Tenemos al Ministerio de Educación entregando Obras en Rivas, Potosí, Instituto Benjamín Zeledón, rehabilitado; luego, Certámenes, Congresos, Encuentros, y la Celebración del Día Internacional del Libro en los próximos días, en los Centros Escolares del País.



INATEC finalizó Obras de Rehabilitación y Equipamiento en su Sede Central... 7.2 millones de córdobas de inversión, para facilitar las gestiones que cada día realizan quienes acuden a INATEC buscando cómo garantizar Capacitación a Trabajador@s, Empresas Públicas y Privadas, y emisión y reposición de Títulos. Luego la apertura, funcionamiento y acreditación de los Centros Técnicos Privados; emisión de Solvencia, etc., etc... Rehabilitadas y equipadas dos nuevas Áreas de Atención al Público en INATEC.



La Compañera Marcia Ramírez presentó ante Altos Representantes de la Iglesia Católica en nuestro País el Programa “Alianzas para una Vida Armoniosa y Respetuosa”; promover Valores para lograr una Vida más respetuosa en los Hogares, entre las Familias.



Estuvieron presentes Representantes de las Pastorales Familiares. Nuestra Idea és que podamos trabajar junt@s, para avanzar en la instalación de Valores que nos permitan fortalecer esa Vida en Armonía y con Respeto que necesitamos en todos los hogares, previniendo así la Violencia Intrafamiliar o de Género.



Tenemos al Compañero Salvador Mansell... Comunidad Agua Fría, Municipio de La Concordia, Jinotega, inauguración de Energía Eléctrica para 200 Herman@s. El costo és de 3 millones 474,000 córdobas.



Compañer@s, como les decía, Marcia estuvo reunida esta mañana trabajando para proponer esa Alianza que hemos desarrollado, y que estamos desarrollando... uno, por ejemplo, en la Defensa de la Vida, proponiéndonos trabajar para prevenir accidentes. Esto también és parte de la Defensa de los Valores, de la Vida, de las Familias, en nuestro País, y se presentó a los Líderes de las Iglesias Cristianas o Evangélicas hace algunos días, y ahora estábamos con Líderes de la Iglesia Católica al Más Alto Nivel.



Importante Reunión que nos permite identificar cómo trabajar por una Vida Mejor, una Vida más Saludable, más Sana, una Vida de Entendimiento, en nuestro País.



Compañer@s, queremos agradecer estos momentos de Privilegio, momentos de Comunicación con las Familias nicaragüenses; agradecer y saludarles a nombre de nuestro Comandante Daniel... Aquí estamos, empeñad@s en trabajar cada día mejor !



Esta mañana salieron hacia una Reunión con los Organismos Internacionales en Washington. Tengo aquí la Nota que me dejó el Compañero Ovidio Reyes : Reuniones en Washington de Presidentes de Bancos Centrales y Ministros de Hacienda. Esas Reuniones las convoca el Banco Mundial y el FMI.



Se va a estar evaluando el crecimiento de la Economía Mundial, los riesgos que se confrontan. Porque en 2017 se espera recuperación económica, aunque también se presentarán tensiones comerciales, y se evaluarán Políticas que pueden implementarse para contrarrestarlas.



Gracias a Dios, Nicaragua se vislumbra como una Economía dinámica. El FMI espera que el crecimiento económico de Centroamérica sea de 3.5% en 2017. Y Nicaragua espera que este crecimiento pueda ubicarse hasta en un 5%, porque en las Evaluaciones del FMI, Nicaragua se encuentra puntera con el crecimiento en 4.5%.



En esas Reuniones nuestros Compañeros, Iván Acosta, Ministro de Hacienda, y Ovidio Reyes, Presidente del Banco Central, van a sostener Reuniones con las principales Autoridades del Fondo Monetario, Autoridades de Centroamérica, las Agencias Calificadoras de Riesgo Internacional, para explicar los avances de nuestro País... avances, fruto de la continuidad de las Políticas, de las Nuevas Inversiones, y del Modelo de Alianzas, Diálogo y Consensos que, gracias a Dios, fortalece a nuestra Nicaragua; fortalece nuestra Economía, y fortalece nuestros Caminos de Futuro.



Gracias, Compañer@s. Mucho Cariño de parte de nuestro Comandante Daniel, para todas las Familias nicaragüenses. Su Compromiso, y el nuestro, su Equipo de Trabajo, és ir



Adelante, Siempre Adelante ! Promoviendo Unidad. Promoviendo nuestro Modelo de Fé, Familia y Comunidad. Trabajando Junt@s, por el Bien Común. Muchas gracias.