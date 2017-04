ROSARIO : Se celebra 148 años del establecimiento de la Iglesia Morava en Tasbapauni

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4



20 de Abril del 2017



Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias de nuestra Nicaragua, Bendita, Siempre Libre ! Hoy és jueves 20 de Abril, y aquí estamos, como cada día, gracias a Dios con Salud, y saludándolos con Cariño, de parte de nuestro Comandante Daniel, y de tod@s nosotr@s.

Quiero empezar felicitando a la Comunidad de Tasbapauni, en la Cuenca de Laguna de Perlas, Caribe Autónomo Sur de nuestro País, donde este Domingo celebran los 148 años del establecimiento de la Iglesia Morava; estamos hablando de 1869 que fue cuando llegó la Iglesia Morava. Primero se estableció en Bluefields, después fue a la Comunidad de Pearl Lagoon, Laguna de Perlas, y después a Tasbapauni. En Bluefields, 1849; luego, 1855 en Laguna de Perlas, y Tasbapauni en 1869... Celebran 148 años !



Dice nuestro Compañero Antropólogo y Secretario Político Johnny Hodgson, que la Iglesia Anglicana fue la primera en llegar a la hoy Costa Caribe de Nicaragua con los británicos, a inicios del Siglo XVII; pero no se establecieron.



La llegada de la Iglesia Morava a Laguna de Perlas y luego a Tasbapauni, primero a Bluefields, significó mucha transformación para l@s Comunitari@s, incluyendo transformación de sus Prácticas Culturales, Religiosas, Medicinales, Educativas. Solamente existían en ese momento 4 Comunidades, hablando de 1869, en toda la Cuenca.



Tasbapauni está de Fiesta este fin de semana, tres días seguidos, por este acontecimiento : Viernes 21, Sábado 22, y Domingo 23. Una Gran Fiesta Ecuménica con la participación de todas las Denominaciones Religiosas de la Comunidad... Católicos, Anglicanos, Moravos, Bautistas, Adventistas, Evangélicos, y reciben la visita de los Hermanos moravos de todas las Comunidades de la Región Autónoma del Caribe Sur, y de Managua.



Gran Fiesta en Tasbapauni, un lugar muy lindo que conocimos en 1979. El Comandante Daniel, el Comandante Lumberto, y yo, estuvimos allí alrededor de Agosto del Año del Triunfo de la Revolución... Hermoso lugar !



Saludamos entonces, con mucho Cariño, a l@s Comunitari@s, como dice nuestro Hermano Johnny, de Tasbapauni, en la Cuenca de Laguna de Perlas... Mucho Cariño !



Compañer@s, también tenemos una Nota preparada por el Compañero Profesor José Antonio Milán, quien nos está representando en la Reunión de Ministros de la CCAD, de la Comisión del Ambiente del SICA, de Centroamérica.



Nos explica que la formación de lo que se llaman Eventos Meteorológicos Extremos, raros, que han causado algunos daños en el País... granizo, tormentas eléctricas, tornados y lluvias en algunas Localidades, son propios de una Atmósfera que se calienta debido a la devolución de calor que és absorbido por la Tierra durante el día, y ocurre en el mes más cálido; se une a ese Clima que és más cálido, más caliente, y todo esto genera que esas corrientes de aire caliente asciendan y se mezclen con nubes muy frías, pudiendo generar granizo y tormenta eléctrica.



Mientras que los tornados son mezclas de aire frío y caliente que asciende desde la Tierra hasta cierta altura en la Atmósfera, produciendo un movimiento de traslación que parece Ciclón, y és muy destructivo.



Se les conoce como “Eventos Extremos”; han ocurrido en nuestro País de forma ocasional en el Pasado, cuando existen condiciones como las que se han estado presentando en el Mes de Abril : Atmósfera caliente, masas de Aire. Entonces son más probables, y además, muy poco predecibles.



Las lluvias que han llegado a nuestra Región Central también al Pacífico, provienen del Mar Caribe, y las temperaturas en los Océanos han sido favorables para que se produzcan estas lluvias, debido a las condiciones neutras del Fenómeno “El Niño”.



Desde el punto de vista científico, dice el Profesor Milán, los eventos anteriores no tienen un vínculo evidente sobre el comportamiento del Invierno, pues el Cambio Climático está borrando las señales en el comportamiento de la Atmósfera; señales que en el Pasado han permitido hacer pronósticos más certeros, como los que hacían nuestros Padres y Abuelos.



Hace poco se formó un Ciclón Tropical en el Atlántico, Fenómeno que se ha anticipado casi dos meses a la temporada ciclónica. Aunque en esta Zona puede surgir un Ciclón en cualquier momento, son mucho más probables tradicionalmente en las temporadas que van de Junio a Octubre.



La mayoría de los modelos numéricos que realizan proyecciones de comportamiento de los Océanos y la Atmósfera, no obstante están prediciendo, y eso és lo importante, Compañer@s, el establecimiento de un período lluvioso en condiciones normales, hasta el momento, para los meses de Mayo y Junio.



Compartimos esa importante Nota del Profesor José Antonio Milán sobre esos Fenómenos que se nos dieron en los últimos días, y luego la proyección del Invierno. Pero además, subrayando los estragos que en cuanto a las posibilidades de pronosticar realiza el Cambio Climático, o impone el Cambio Climático... Son estragos, porque borra las señales, borra todos los indicios que permiten a los Expertos pronosticar o predecir. Entonces, estamos hablando de mucha incertidumbre climática, sin embargo, como él mismo dice, hasta el momento todo indica que vamos a tener un Invierno normal... Ojalá así sea !



Nuestra Policía Nacional nos informa esta mañana de un accidente, falleciendo un Hermano de 64 años que invadió carril, y luego otro accidente en la Carretera Vieja a León, a las 9:40, también invasión de carril... Los dos son de ayer. Son los Reportes de nuestra Policía que sigue atenta, cuidándonos en todos los Centros de concentración, ya sea para Recreación, o de Fervor Religioso, o de Deporte, o también Espacios de circulación amplia de personas.



Guiomar, de INIFOM, reporta 410 nuevos Emprendimientos en la tercera semana de Abril, con inversión de 38 millones de córdobas, y 10 Permisos de Construcción tramitados para Viviendas Familiares, ampliación de Negocios, con una inversión de 708 millones de córdobas adicionales a los que ya estábamos informando. Empleos generados 1,294, divididos entre 748 temporales y 546 permanentes.



Tuvimos 5 sismos en nuestro Territorio, todos, gracias a Dios, menores a 4 grados; 4 en las Costas y 1 en Fallamiento Local, en Chinandega, al Este del Volcán San Cristóbal.



Luego las lluvias que están pronosticadas : Una débil vaguada en el Sector Norte desplazándose hacia el Caribe Norte, saliendo hacia el Mar Caribe... Y mucho calor !



Luego, una noticia triste... Muerte Materna en Matiguás, Matagalpa ! Precisamente el Ministerio de Salud está preparando un Informe, pormenorizado, detallado, con las Estadísticas de Mortalidad Materna que han bajado, gracias a Dios, que son mucho mejores para el Mes de las Madres.



Pero, aunque sean mucho mejores, tenemos que dedicarnos a trabajar más en promover que las Madres, y sobre todo las Mujeres Jóvenes que van a dar a luz por primera vez y que viven en lugares recónditos, asistan a este Programa Especial que tenemos de Casas Maternas donde pueden estar mientras esperan dar a luz, bien cuidadas, bien atendidas.



En casi todos los Municipios del País hay Casas Maternas; entonces, promover la atención del embarazo y el parto en las mejores condiciones posibles, para que no tengamos, hasta donde se pueda prevenir, Muertes Maternas. Evitar la Muerte Materna.



En el Hospital Primario de Matiguás, Matagalpa, 9 meses de embarazo, de 26 años la muchacha, originaria de Argelia, una Comunidad en Matiguás, se le atendió, se presentó una hemorragia postparto, más Preeclampsia Moderada. No respondió al tratamiento, y lamentablemente falleció a la 1:30 de la mañana de hoy 20 de Abril, Zayda Lisseth Pineda, 26 años, Madre joven, originaria de una Comunidad remota en Matiguás.



Insistimos que aquí lo único que podemos hacer és promover más Conciencia de Prevención, para que podamos seguir disminuyendo las cifras, las Estadísticas de Muerte Materna.



Inauguración de Clínica de Medicina Natural y Terapias Complementarias en el Hospital Primario Jorge Navarro, en Wiwilí... Avances ! Nosotr@s tenemos precisamente este fin de semana, en el Parque Nacional de Ferias, todo dedicado a la Medicina Natural y a todas las posibilidades que derivan de las Terapias Alternativas, que son Complementarias, para atendernos mejor, para cuidarnos mejor !



Tenemos desde el Ministerio de Educación la preparación de Torneos de Ajedrez con Estudiantes de Tercer Grado a Nivel Nacional, con piezas de juego en tableros gigantes; estas Demostraciones se realizan en Canchas Deportivas. Y en la Escuela Normal Gregorio Aguilar Barea, del Municipio de Juigalpa, mejorando condiciones de Estudio. Estamos hablando de Obras de Rehabilitación, reparaciones de Aulas para 810 futur@s Maestr@s, futur@s Docentes. Preparad@s, tratando, hasta donde nos és posible, de mejorar las condiciones en los Centros de Estudio, y pidiéndonos a tod@s, a la Comunidad Educativa en general, cuidar esos Centros.



Luego tenemos Matagalpa y Madriz, Cooperativas Agropecuarias construyendo dos Centros de Acopio y Procesamiento de Café Orgánico en el Programa NICADAPTA.



Tenemos además el Programa de la Caminata, la Feria “Paz y Bien con la Madre Tierra, Siempre Más Allá, ENAMORANICARAGUA, Corazón Verde”, que vamos a realizar en Juigalpa, Chontales, el 22 de Abril durante todo el día. Esta és una Caminata, una Feria, una Fiesta : “Amor a la Naturaleza, Corazón Verde”.



Mañana vamos a estar precisando todas las Actividades que se realizarán a lo largo del día sábado, ENAMORANICARAGUA y Siempre Más Allá ! Paz y Bien, Amor a la Madre Tierra. Habrá Presentaciones Culturales, Bailes Folklóricos, Concursos, entrega de Reconocimiento a Jóvenes destacad@s en la Protección... Recordemos que el 22 és el Día de la Madre Tierra.



Tenemos, igualmente, Inauguración de Energía Eléctrica en dos Comunidades de Boaco y Jinotega : Teustepe, Comunidad Los Negritos, 85 habitantes, estamos hablando de 25 casas, 8 empleos temporales, 2 millones 239,000 de inversión; y Comunidad La Fortuna, Sector Los Pineda, Jinotega, 20 casas, 100 habitantes, 8 empleos temporales, 638,000 de inversión. Nos reporta el Compañero Salvador Mansell.



También hay un Reporte completo del Compañero Amadeo Santana sobre los Proyectos en ejecución; mañana vamos a dar a conocer ese Reporte.



Y para finalizar, el Compañero Johnny Hodgson nos reporta que están organizando un Intercambio Deportivo y Académico, allá en Bluefields, Región Autónoma del Caribe Sur, con la Bluefields Indian & Caribbean University (BICU).



És la Universidad India y del Caribe, con Sede en Bluefields, que han firmado un Convenio de Intercambio con el Gobierno Regional. És un Convenio con el Gobierno, y és un Intercambio que contempla viajes de Atletas, Jugadores de distintos Deportes, Jugadores en este caso de Beisbol y Basquetbol, y Equipos Universitarios y Catedráticos, que están viajando a San Andrés en un Intercambio entre Familias de Raizales. Luego van a recibir de San Andrés a Bluefields y Corn Island también una Delegación Especial. Así es que saludamos esta Iniciativa de la Universidad de Bluefields, para Comunidades Indígenas y el Caribe.



Compañer@s, queremos saludar de manera especial, ayer enviamos a través de los Medios el Diseño de un Anfiteatro que se inaugurará el 30 de Abril, que lleva el nombre de nuestro Comandante Fundador Tomás Borge; va a estar en la Plaza Julio Cortázar, costado Oeste del Palacio Nacional. Así que vamos a estar dando más informaciones en los próximos días. És un bonito Espacio para Celebración de nuestra Identidad Cultural.



Compañer@s, nuestro Comandante Daniel, como cada día, saluda a todas las Familias nicaragüenses, en el Compromiso de fortalecer la Paz, la Armonía, el Diálogo; en el Compromiso de continuar desarrollándonos en el Modelo de Alianzas, Diálogo, Consensos, para avanzar en las Rutas de Prosperidad que Dios ha dispuesto para esta Patria Querida, esta Patria Linda, esta Patria Bendita, Libre, de Tod@s.



Gracias, Compañer@s. En comunicación en cualquier momento si és necesario, sino mañana a esta misma hora, si Dios lo permite. Muchas gracias.