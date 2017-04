ROSARIO : "El próximo mes una Misión Especial de nuestro Gobierno y de nuestro Modelo de Alianzas estará en España"

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4

21 de Abril del 2017



Buenas tardes, Compañer@s... Hoy és Viernes 21 de Abril, y les saludamos con Cariño, como todos los días; con el Cariño de nuestro Presidente, el Comandante Daniel, y de tod@s nosotr@s su Equipo de Trabajo.



En primer lugar, nuestro Agradecimiento a Dios por la Vida, por la Salud, por la Fortaleza con la que trabajamos junt@s en esta Nicaragua, de Unidad por el Bien Común, de Bendición, Rutas de Prosperidad que debemos recorrer junt@s, y de Victorias.



Buenas noticias ! Empecemos con las buenas noticias... El Premio que ganó nuestro Compañero Renán Guevara, Becario nicaragüense en Taiwán; cursa Estudios Universitarios de Chino Mandarín en Taiwán; ganó Medalla de Oro en Categoría de Tae Kwon Do el fin de semana pasado en un Torneo Nacional, y además, lleva excelentes Calificaciones en sus Estudios de Mandarín.



El Joven Renán Guevara Serrano és hijo del Compañero Teniente Coronel Oscar Guevara Ocón, Viceministro de Defensa, y de la Compañera Marieluz Serrano Guillén, de Jinotepe. Así que, a Renán, a ell@s, el saludo, las felicitaciones... Orgullo de Mi País, Renán Guevara Serrano. Muchos saludos.



Nuestra Policía Nacional nos reporta que gracias a Dios no hubo muertes homicidas ni fallecid@s por accidentes de tránsito entre ayer jueves y hoy. Eso sí, muertes accidentales, ahogados; un muchachito que murió jugando con un columpio de esos de rin de llantas, allá en Bilwi. No son accidentes de tránsito, pero sí son muertes que han llevado dolor a Familias en El Tortuguero, también en Bilwi.



Y seguimos brindando Seguridad desde nuestra Policía Nacional a una cantidad de Eventos que se realizan : Beisbol en Laguna de Perlas, Managua, Masaya, Chinandega, Jinotepe, Ocotal, Granada y Rivas, y 487 Actividades en general : 115 Religiosas, 96 Deportivas, 84 Ferias, 82 Destinos Turísticos, todo esto proyectado para este fin de semana; 75 Ferias Culturales, Corridas de Toros, Hípicas y Fiestas Patronales. Un Fin de Semana para el Trabajo, la Recreación, la Alegría, la Seguridad, y la Paz !



Otras buenas noticias ! El próximo mes una Misión Especial de nuestro Gobierno y de nuestro Modelo de Alianzas estará en España, promoviendo exportaciones nicaragüenses hacia Europa, y promoviendo inversiones españolas en Nicaragua. Este és un trabajo que ha venido realizando nuestro Embajador, el Compañero Profesor Carlos Midence y nuestra Ministra Consejera, la Profesora Doctora Milagros. Ell@s están allá, y desde que llegaron, incansables, infatigablemente han promovido a Nicaragua. Son Orgullo de Nuestro País.



Nuestro Ministro de Fomento, Industria y Comercio y el Director de Fomento a las Exportaciones del MIFIC, así como nuestro Embajador firmarán Convenio con el Instituto de Comercio y Exportaciones de España. Va a ser firmado con la Secretaría de Comercio de España.



En esta Misión también van a haber Representantes de la Empresa Privada de Nicaragua que están preparándose para participar en esta Jornada de Promoción de nuestro País. Se van a reunir con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y con Empresas Privadas españolas interesadas en nuestro País. En los próximos días se dará una Reunión en la que se acordará la Representación del Consejo Superior de la Empresa Privada en esa Misión de nuestro Modelo de Alianzas.



Otra buena noticia és el Comunicado que ha enviado en Consulta la Compañera Ministra del Trabajo, Doctora Alba Luz Torres, para decretar el día Lunes 1° de Mayo, en tanto Día Internacional de l@s Trabajador@s, como Feriado Nacional.



Esto és obligatorio, está establecido en nuestra Constitución; és el Artículo 66 del Código del Trabajo el que establece como Feriado Nacional el 1° de Mayo, exceptuando, por supuesto, aquellos trabajos que no sean susceptibles de interrupción por su naturaleza, o por la índole de las necesidades que satisfacen. Así que, Lunes 1° de Mayo, Feriado Nacional Obligatorio con Derecho a Descanso y Salario.



En cuanto a los sismos, hemos tenido 1 en Fallamiento Local, al Este de El Castillo, Río San Juan, y 3 en nuestras Costas, todos menores a 4 grados. El de mayor magnitud fue al Sureste de Corinto, 3.7, esta mañana.



Continúa la vaguada, dice el INETER, con ocurrencia de lluvias dispersas y distintas intensidades, en las Regiones del Caribe y Región Norte; muy poca probabilidad de lluvias en el resto del Territorio. Y temperaturas altas.



El Compañero Doctor Guillermo González nos reporta que, como resultado de lluvias, hubo viviendas anegadas en Rosita, Triángulo Minero, y la caída de un árbol en la Comunidad Quebrada Arriba, Santo Tomás del Norte, Chinandega.

Desde la Alcaldía de Managua nos reporta el Compañero Fidel que estamos avanzando en la construcción del Nuevo Estadio Nacional de Beisbol, 100% todo lo que és obra gris del Edificio del Estadio, 10% en el techo, 75% en la colocación de la pantalla electrónica, 50% construcción de Palco, 75% construcción del Salón de la Fama, y 25% en los acabados interiores; 30% construcción del campo de juego, 5% en instalación de pisos exteriores; grama en proceso de crecimiento, y en las próximas semanas las luminarias empezarán a instalarse en el campo.

También desde Totogalpa, Madriz, iluminación del Estadio de Beisbol “Hugo Chávez Frías”, el día de hoy a las 6 de la tarde. 8 millones 941,000 córdobas en el Modelo de Alianzas, Gobierno Nacional, Gobierno Local, con la participación de ENATREL y la supervisión del IND... Juegos de Beisbol por la noche a partir de hoy, en el Estadio de Beisbol “Hugo Chávez Frías”, en Totogalpa. Muchas felicidades al Alcalde Marcio, y al Compañero César !



Luego tenemos aquí otra buena noticia... Este fin de semana, este Domingo se celebra la Divina Misericordia, una Devoción que tiene una cantidad de Participantes. Se empezó a esparcir por el Mundo entero en 1930, a partir de los Escritos de Santa María Faustina Kowalska, polaca.



Hay una Iglesia en Managua con much@s Fieles, és la Iglesia de la Divina Misericordia. Entonces, a la par de esa Iglesia se va a construir un Parque Natural, vamos a empezar allí a aplicar el Modelo de Parques Naturales por Instrucción de nuestro Presidente, la Presidencia... Inicio de Obras de Construcción del Nuevo Parque Natural de la Divina Misericordia, ubicado contiguo a la Iglesia del mismo nombre, en Villa Fontana.



Vamos allí a trabajar para que las Familias tengan un Espacio de Reunión y Encuentro en un Ambiente Natural, en Armonía con la Naturaleza, precisamente... Jardines, Plantas; Ambiente Hermoso, Natural ! Amplias áreas de estar para las Familias; Andenes y amplios Senderos Naturales; Cuerpos de Agua, Gimnasio al Aire Libre, porque hay árboles grandes en ese terreno; Bancas, Baños Públicos, Iluminación. El Parqueo va a ser compartido con la Iglesia de la Divina Misericordia.



Vamos a estar contribuyendo al Ornato, a la Belleza, y al disfrute en nuestra Ciudad Capital, honrando a la Divina Misericordia. La Misericordia que tiene que ver con la Solidaridad; precisamente és Amor al Prójimo, y además, reconocer en Dios la Grandeza del Amor y del Perdón... La Misericordia !



Vemos también la Misericordia que cambia al Mundo, dice el Papa; hace al Mundo menos frío y más Justo. El Rostro de Dios és el Rostro de la Misericordia, que siempre tiene Paciencia. Nunca se cansa de perdonarnos. Nosotr@s nos cansamos de pedir Perdón. No nos cansemos nunca. Dios és el Padre Amoroso, que siempre perdona, y que tiene Misericordia con tod@s nosotr@s.



Fiesta de la Divina Misericordia ! Nuevo Parque, Parque Natural de la Divina Misericordia, en Managua.



Tenemos también aquí el Reporte del Instituto de Cultura : Exposición “Rostro de Tomás” que se abre el sábado 29 de Abril, y Concierto de Poesía Clandestina de Tomás, musicalizado por Marcela, con la participación de Actores y Actrices peruan@s. 30 fotografías en una Exposición adicional que se va a inaugurar simultáneamente en Matagalpa en la Casa-Museo Carlos Fonseca, y el domingo 30, ese Concierto hermoso de Marcela tendrá lugar en Matagalpa.



Marcela nos escribió, és bonito lo que dice, vamos a leerlo : El Anfiteatro Tomás Borge, en la Plaza Julio Cortázar, albergará las expresiones de l@s Jóvenes Creadores cobijad@s en los Sueños de los Poetas Guerrilleros.



Imagino el Anfiteatro lleno de Muchach@s con Baile, Música, haciendo Teatro, Magos de la palabra, sacando conejos del Sombrero de Sandino, convirtiendo la Oscurana en Claridad, inventando Mundos Nuevos para tod@s, amando a Nicaragua como la quiso Tomás.



Homenaje al Comandante Tomás Borge este 30 de Abril, Anfiteatro Tomás Borge, contiguo a la Plaza de la Revolución, en la Plaza Julio Cortázar. Gracias, Marcela, por estas hermosas palabras.



El Movimiento Cultural Leonel Rugama recibirá ese Anfiteatro para llenarlo de es@s Jóvenes que canten a la Vida, que sean AMORANICARAGUA, para ir Siempre Más Allá !



En la Cancillería en los próximos días, se estará condecorando con la Orden José de Marcoleta en el Grado de Gran Cruz, al Embajador de México, Miguel Ignacio Díaz Reynoso, que concluye su Misión en Nicaragua. La fecha de la Condecoración és el 26 de Abril a las 3 de la tarde. Despedimos al Embajador Miguel Ignacio Díaz con mucho Cariño.



En los próximos días nuestro Canciller recibirá Cartas de Estilo de Finlandia, Arabia Saudita, Rumania, Luxemburgo, Noruega, Mauritania y Serbia. Intensa actividad en la Cancillería de la República.



También estaremos firmando un Convenio de Cooperación Cultural, Literaria, Artística, con la Hermana República de Honduras, el próximo miércoles 26 de Abril. Este és un Convenio que ha trabajado muchísimo la querida Embajadora, Hermana Diana Valladares, la felicitamos y vamos a estar compartiendo la Buena Nueva de profundizar los Vínculos Culturales y Literarios entre los dos Pueblos y Naciones.



Luego tenemos 93 Incendios en la semana : 19 Estructurales, 66 en Maleza y 8 en Basura, nos reporta el Compañero Luis Cañas.



L@s Muchach@s de Juventud que nos hacen llegar el Programa de la Caminata “Paz y Bien, Madre Tierra, AMORANICARAGUA, Corazón Verde”, que se realizará en Juigalpa, mañana 22 de Abril. Como decíamos ayer, mucha Música, mucha Danza, mucha Alegría; vivimos el Amor a Nicaragua, en Alegría, en Fé y en Esperanza.



El Ministerio de Salud realiza hoy el II Congreso Nacional para atender situaciones de Desastres; y en San Rafael del Sur inaugura la Clínica de Medicina Natural y Terapias Complementarias.



El Ministerio de Educación inaugura 6 Escuelas para atender mejor el Décimo Grado y la Secundaria a Distancia en el Campo, en el Municipio de La Dalia. Estamos participando hoy en la Reunión Semanal del Consejo Nacional de Educación; y mañana és el Primer Corte Evaluativo de Primaria y Secundaria a Distancia en el Campo. Tenemos también, Promoción de Lectura para crear Foro Nacional este 25 de Abril.



El Ministerio de la Economía Familiar en el Parque Nacional de Ferias, como decíamos ayer... Feria de la Medicina Tradicional de los Pueblos, y acompañamiento a Socios de Cooperativas que construyen Planta de producción de abono, y un Invernadero para producción de plántulas de Café. Esto és en Madriz. También tenemos una Micropresa Comunitaria para captación de agua de lluvia en la Comunidad El Troilo, de León.



INTUR... Ferias de Panificación, Hortalizas, Cajetas, Lecheburras y Caramelos de Coco, en Diriá, Granada y, el Encuentro ENAMORANICARAGUA, León visita Carazo... Orgullo de Mi Municipio ! Celebración de Nuestra Madre Tierra también en distintos Municipios y Departamentos del País.



El IPSA, recogiendo la inquietud de l@s Productor@s de Café ha presentado un Plan de Acción contra la Roya del Cafeto. Un Plan de Acción que estamos enviando a todos los Medios para informar sobre las Actividades que ha proyectado este importante Instituto, acogiendo las Propuestas de Productor@s de Café de nuestro País.



El MTI también nos adelanta todos los avances en las distintas Carreteras... Pantasma-Wiwilí, Chinandega-Guasaule, Boaco-Muy Muy, Naciones Unidas-San Francisco, Bluefields-San Francisco, Empalme Cerro Verde-Empalme El Portillo, Empalme Terrabona-Terrabona, Mulukukú-Siuna, El Rama-Empalme Kukra Hill. Todos estos Proyectos están en avances, que son descritos en este Informe por nuestro Compañero Amadeo Santana. Lo importante és que Vamos Adelante !



Hoy inauguramos Proyectos de Electrificación en el Barrio Sandino, Sector El Guayacán 1, en La Concha, Masaya... 270 habitantes, 51 casas. Y luego en Walanita- Sector Cerro de Agua, en Río Blanco, Departamento de Matagalpa... 138 habitantes, 23 casas. Mañana sábado, El Pegador, Municipio Las Sabanas, en Madriz... 130 habitantes, 25 casas; y El Pochote, Municipio de Granada... 570 habitantes, 109 casas, 2 millones 407,000 de inversión.



Compañer@s, estas son las Buenas Nuevas de este mediodía. Esperamos que tengamos tod@s un Fin de Semana Tranquilo, en Familia; en nuestras Comunidades, celebrando y dándole gracias a Dios por la Vida, y este Modelo de Fé, Familia y Comunidad que tenemos en Nicaragua, gracias a Dios, por eso decimos “démosle gracias a Dios”. Que nos permite avanzar junt@s. Que nos permite defender junt@s nuestra Cultura Tradicional, nuestra Identidad, nuestra manera de ser. Que nos permite Trabajar y Prosperar, junt@s.



Gracias, Compañer@s, por este privilegiado Espacio de Comunicación que tenemos todos los mediodías. Vamos a estar en Comunicación en cualquier momento, si és necesario, mientras tanto, como todos los días también, el Cariño y el Compromiso de nuestro Comandante Daniel, y de tod@s nosotr@s su Equipo de Trabajo... Aquí vamos, trabajando duro, trabajando con Esmero; sintiéndonos content@s de servirles y tratar de hacerlo mejor cada día. Buenas tardes, Compañer@s.