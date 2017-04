Así fue la histórica toma del Fortín de Acosasco en León

Dick y Miriam Emanuelsson, Resumen Latinoamericano, 24 de abril 2017

http://www.radiolaprimerisima.com/noticias/general/220923/asi-fue-la-his...

¡A restaurar el Fortín y reconstruir para que las nuevas generaciones no olviden la historia de un pueblo heroico!

En este reportaje desde “La Capital de la Revolución”, la ciudad de León, liberada 12 días antes de la victoria, los reporteros Dick & Miriam Emanuelsson conversan con ex combatientes sandinistas. Ellos participaron en la insurrección de la segunda ciudad de Nicaragua así como en la liberación de León y el emblemático Fortín de Acosasco. El Fortín fue un centro de tortura, impenetrable por su posición geográfica y topográfica excelente de punto de vista militar. Ahí fueron torturados, interrogados y ejecutados centenares de presos sandinistas por la Guardia Somocista.

Hoy, la tarea que se han puesto estos veteranos guerrilleros, es restaurar el Fortín para que sirva como un visible monumento y museo para esta y próximas generaciones de jóvenes nicaragüenses.

Desde el Fortín Acosasco se tiene una vista a todos los flancos y una posición excelente

para combatir al enemigo que viene del Mar Pacífico. FOTO: MIRIAM EMANUELSSON.

LEÓN, NICARAGUA, 7 DE JULIO DE 1979: Metro por metro avanzan las columnas guerrilleras hacia el inexpugnable Fortín de Acosasco. Paralelamente va con velocidad lenta un equipo móvil de la emisora Radio Venceremos, órgano oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional. El encargado de la radio, Edmundo Icaza toma el micrófono y con una voz jadeante narra en directo el avance de la guerrilla a través de la frecuencia de onda corta de la radio, contando que faltan pocos metros para llegar al Fortín en donde la Guardia escapa pero es perseguida por los guerrilleros del Frente Sandinista.

DESPUÉS UN MES DE COMBATES callejeros en León al fin los habitantes pudieron salir a las calles para festejar, pero también para exigir castigo a los verdugos sanguinarios del pueblo. Una de las peores dictaduras de Latinoamérica, la dinastía Somocista, había llegado a su fin. Fue una dictadura creada y respaldada por los gobiernos de turno de los Estados Unidos. En su ”Hoja de Vida” se registraba el asesinato en 1936 del Héroe Nacional Augusto César Sandino. Más de 50.000 nicaragüenses habían sido asesinados por esa Guardia Nacional que fundó EE.UU. bajo el mando del primer Somoza: Anastasio”Tacho” Somoza García.



El último baile de Somoza en León .

Pasaron 20 años desde el asesinato de Sandino. El reloj marcaba las 23.20 el 21 de septiembre de 1956. El Partido Liberal Nacionalista (PLN) festejaba que había lanzado nuevamente a Somoza como su candidato presidencial, un hecho netamente formal en un país en donde el Dictador se vestía en ropas democráticas. Somoza se movía alegremente en el baile en la “Casa del Obrero” en León donde se había efectuado el proceso de la postulación del Dictador al tono de la música del “Caballo Negro”. Lo que no vio o no notó fue el joven poeta de 28 años, Rigoberto Lopez Perez, que se había levantado de su silla y se acercaba a Somoza con una sonrisa cuando sacó su Smith&Wesson, de calibre 38 disparando cinco veces contra el Hombre de los Gringos que cayó mortalmente herido al piso.

El joven poeta Rigoberto López Pérez.

Anastasio Somoza y Jack Murphy, un congresista estadounidense

que estudiaba junto con Somoza en West Point.

EL HIJO, ANASTASIO SOMOZA DEBAYLE, fue el natural heredero del poder. A sus 10 años de vida fue enviado a Estados Unidos y su carrera fue coronada 1943, cuando a la edad de 17 años comenzó a estudiar en West Point, la Academía de Guerra de EE.UU.

Cuando la Revolución Sandinista se había convertido en un hecho indiscutible el 19 de julio de 1979, Anastasio huyó con la guaca del estado (el Banco Nacional) a Miami, lugar donde frecuentemente arriban los diferentes dictadores latinoamericanos cuando son derrocados por sus propios pueblos. Pero el presidente entonces, Jimmy Carter, sorprendió al mundo negando a Somoza asilo y un lugar tranquilo donde terminar sus días. El sucesor de Carter, el demócrata y ex presidente Franklin D Roosevelt, expresó una vez acerca de las críticas por las excelentes relaciones entre EE.UU y la dictadura de Somoza que “Tal vez Somoza sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”.

Para Somoza no hubo otra alternativa que la de volar donde su íntimo amigo en el Paraguay, el dictador militar general Alfredo Stroessner (1953-1989). Pero fue un exilio corto, porque el 18 de septiembre de 1980 el carro blindado de en el que viajaba con sus escoltas cayó en una emboscada en la capital Asunción, acción militar ejecutada por el movimiento argentino Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP. La Dinastía Somocista ese día fue definitiva y literalmente enterrada.

Los restos del carro de Somoza después del "Bazukazo" en la capital paraguaya,

acción armada ejecutada por el ERP.

El Fortín como defensa a los Piratas

EL SOL BRILLA Y CALIENTA SIN PIEDAD la mañana dominical cuando llegamos al Fortín de Acosasco. Fue el último bastión que la Guardia controlaba, prácticamente imposible de tomar. Fue construido 1889 por el entonces presidente conservador Roberto Sacasa. El motivo era defender León de los piratas que operaban en ambas costas de la “Cintura de América”. Con la dictadura somocista fue convertido en una base en donde los enemigos a la dictadura eran torturados y asesinados.

Con el triunfo del 19 de julio de 1979 el Fortín fue gradualmente abandonado y a partir de 1990 se convirtió en un escondite de ladrones. Las rejas de las celdas u otro tipo de hierro del Fortín fueron desmontadas y vendidas como chatarra. La humedad tropical invadió a los calabozos que fueron deteriorados.

EL AÑO 2012 EXCOMBATIENTES SANDINISTAS fundaron un grupo de trabajo que con el respaldo del alcalde y el concejo de León quiere restaurar el Fortín para mantenerlo vivo como un museo. Turistas extranjeros siempre nos preguntan sobre el Fortín. Pero faltan recursos económicos, dice Edgar Lanza Casas, ex combatiente del pelotón sandinista Abraham Zapata del barrio Zaragoza, cuando comenzamos nuestra excursión en el Fortín, construido como un triángulo.

– Nosotros nunca pudimos tomar el Fortín de Acosasco, era impenetrable. A partir del 3 de julio, cuando comenzó la insurrección o la ofensiva final que encabezó el Frente Sandinista, se intensificó el cerco al Fortín. La Guardia salió (del Fortín) por que la estratégia fue desabastecerlos, no permitir que les llegaran ni armas ni municiones o comida.

Omar Iglesias cuenta sobre el rol del Fortín durante su existencia. FOTO: MIRIAM EMANUELSSON.

Video: https://youtu.be/Idn0eRo6J24

Tomada la tenebrosa cárcel “la 21” y el Comando

Omar Iglesias, otro de los combatientes, cuenta que el plan militar del Frente Sandinista era dispersar a la Guardia Nacional en todo el país. En León fueron atacados al mismo tiempo los puntos estratégicos más importantes de la Guardia. Fueron El Comando de la GN, la cárcel “La 21”, el aeropuerto Godoy, el Banco Central y el Hospital. A la vez fueron colocados comandos sandinistas en la salida de las carreteras hacía la capital Managua, a la ciudad Chinandega y a la carretera que se dirigía hacia el Fortín. Los comandos tenían la tarea de emboscar los refuerzos enviados para aliviar la presión en los cinco puntos estratégicos y cercados en León.

– Todos esos puntos eran estratégicos y la Guardia no tenía por donde entrar porque estaban rodeados.

– Al principio de la insurrección tuvimos muchos muertos producto de la inexperiencia. Después vinieron compañeros con más experiencia y tuvimos un buen resultado. Y ahí la Guardia iba retrocediendo hasta que venimos y los hacemos recular a la “21” y el Comando (general de la GN). Llegó un momento cuando el 16 de junio de 1979, la Guardia abandona “la 21” y se viene para el Fortín. Lograron romper el cerco tanto de los “Terceristas” como los de “GPP” (dos de las tres “tendencias internas del Frente que en 1975 se había dividido pero se unió en la insurrección del 1978-79), subraya Omar y sigue su relato:

– El 20 de junio se da la liberación del Comando. Pero antes de eso tuvimos que perder algunas vidas valiosas de compañeros combatientes y también comandantes al mismo tiempo que habían estado con nosotros casi todo el tiempo de la insurrección. Entre muchos Vicente Patiño, un ecuatoriano conocido como “Ariel”.

Combatientes sandinistas en combate en una de las calles de León.

Adentro del Comando se encontraba en esos días de la confrontación militar el máximo jefe de la Guardia Nacional en León, el Mayor General Gonzalo Evertz, alias ”Vulcano”. Ante el hecho de la derrota militar, el general tomó civiles como rehenes y puso a los sandinistas ante un delicado problema; matar al general que estaba en medio de una multitud y arriesgar matar a civiles o permitir que se trasladara al Fortín. Se eligió la segunda alternativa. El general fue rescatado el 7 de julio por un helicóptero militar cuando el Fortín estaba totalmente cercado y los soldados de la Guardia Somocista huían hacia Puerto Sandino.

Ricardo Baltodano, que en el 1979 luchaba bajo el alias de “Lucas” era uno de los combatientes sandinistas que entró al Comando el 20 de junio. En un programa radial en el año 2001decia:

“Los guardias habían hecho un hoyo en la pared del Comando, por cierto se las fui a enseñar a mis estudiantes de historia un día de éstos, y en la casa de al lado estaba la fosa, donde enterraron las armas y encima les pusieron los cadáveres. Cuando nosotros llegamos, ya estaban en descomposición; en ese momento estaban engusanados. A mí hasta me dio hepatitis por haber manipulado esos muertos.

Las armas estaban amarradas en moños. Yo puse los primeros moños en la camioneta y los Terceristas me los quitaban, y se dio un forcejeo entre la Dora María, “La China” y Mauricio. Yo me llevé unas ochenta armas. Me las llevé a donde un colaborador de Zaragoza y delegué a un combatiente de la Unidad de Combate Carlos Agüero, quien pasó varios días limpiándolas y armándolas. Luego me dieron la orientación de cómo se iban a repartir. El hedor no se les pegó tanto, porque estaban bastante engrasadas.

Ése fue el lote de la GPP, pues los Terceristas querían quedarse con todo. Sobre el propio lugar se dividen las armas. La China me las manda a dejar. Y luego regreso y me llevo a los guardias” [1].

Las destacadas mujeres combatientes

Al interior de la guerrilla sandinista se destacaron sobre todo las mujeres. Los combatientes que habían sido apostados en la falda de la montaña donde estaba ubicado el Fortín fueron comandados por la comandante guerrillea Leticia Herrera, alias “Miriam”. Andrés Lara, que en esos días tenía 18 años se recuerda esos días como fueran ayer cuando participaba en la toma del Fortín bajo el mando de “Miriam”:

– Venimos el 7 de julio (al Fortín) cuando la Guardia salía desbandada y la seguíamos. Pero aquí, dice y hace un gesto con la mano hacia las trincheras, la Guardia no dio lugar. Llegaron compañeros, tomaron posiciones pero la Guardia ya era aniquilada.

– Les tocaba de salir (los sobrevivientes guardias) del Fortín y los seguíamos, pese a los helicópteros y aviones dándonos balas hasta llegar a Puerto Sandino, unos 25 kilómetros del Fortín. Ahí estaban esperando unas pangas, barcos de la Guardia. Nosotros regresamos al Fortín.

Cuenta que había cascos y uniformes de guerra de la Guardia tirados ya que los guardias se dieron cuenta que el juego ya estaba perdido. Trataron de mezclarse con la población civil para evitar ser tomados como prisioneros de guerra. Lara hace un gesto con la mano, indicando un rincón al lado el muro del Fortín, donde había una fosa con cadáveres de toda clase de presos.

Andrés Lara tenía 18 años cuando participaba en la toma del Fortín. FOTO: MIRIAM EMANUELSSON.

Dicen que aquí hay unos 50 guardias enterrados. . .

– No solo guardias sino también compañeros y luchadores políticos. Aquí los traían para asesinarlos.

¿Cuántos guardias permanecían apostados aquí?

– Eran por lo menos mil guardias. Esto era al mismo tiempo un lugar de tránsito, un lugar de descanso. Difícil decir exacto pero eran bastantes. Cuando el Frente los presionó salieron en desbandada. La liberación de este pueblo costó, a sangre y fuego se hizo.

¿Sentía mucho júbilo por que León estaba prácticamente liberada de la Guardia

– Si, porque el Fortín era lo último que tenía la Guardia.

Video: “Aquí estaba la cárcel y aquí torturaban”

El Búnker del Fortín y la tortura

Es húmedo y refrescante cuando bajamos por la grada y entramos al Búnker del Fortín. Es totalmente redondo y contra las que fueron las paredes estaban las celdas de los presos políticos. Segustín Reyes Hernández, como guerrillero sandinista llamado ´William´, pertenecía a la Columna Carlos Manuel Jarquín y operaba en León y en otras partes del país con sus hermanos de guerra. Hace gestos con la mano para indicar las celdas y la pila en donde los verdugos de la Guardia Nacional metían sus víctimas en agua mezclada con sal para que la piel del preso se secara.

En el arduo trabajo para reconstruir el Fortín como un museo y lugar emblemático por la lucha heroica del pueblo sandinista, los entusiastas como Segustín y Omar han recopilado los nombres y apellidos de los presos que fueron traídos al Fortín, vivos y muertos. Son muchos.

Entre las historias rescatadas de la lucha contra la dictadura somocista figura el relato de cómo fueron encontrados 200 cuerpos de sandinistas o luchadores políticos que habían sido presos en el Fortín y que fueron ejecutados y enterrados en el terreno de un matorral en las cercanías del Fortín.

– Aquí al lado (del Fortín) estaba el Repollal, donde llevaban todos los chavalos que agarraban presos en León y ahí los mataban. Ahí mismo hacían el hoyo y “ruung” quedaba ahí, pues, dice Segustín.

Otros personajes como el poeta Guillermo Ramos, con 70 años de edad se recuerda también la época de los Somoza el gran terror de los días oscuros de “El Repollal”, como llamaban al montoso terreno alrededor del Fortín de Acosasco, “ya que cualquier preso que era enviado a ese lugar difícilmente regresaba con vida a su casa. Es más, nunca se sabía su paradero”, indica. Los asesinados quedaban al aire libre, y sus calaveras esparcidas por el terreno de lejos se miraban como repollos.