ROSARIO : "Las Autoridades del FMI destacaron el Crecimiento Económico de Nicaragua, nuestra Estabilidad Financiera"

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4



24 de Abril del 2017



Buenas tardes, Compañera; buenas tardes queridas Familias; buenas tardes de hoy lunes 24 de Abril. Estamos iniciando otra semana, para el Trabajo y la Paz, en esta nuestra Nicaragua, de Bendición, de Protección, de Rutas de Prosperidad que debemos transitar tod@s junt@s, y de Victorias !



Estamos iniciando la Semana con una Nota muy positiva que nos han hecho llegar, nuestro Ministro de Hacienda, el Compañero Iván Acosta; el Presidente del Banco Central, Compañero Ovidio Reyes, quienes concluyeron el día de ayer la participación, en Washington, en las Reuniones de Primavera de Ministros de Hacienda y Gobernadores de Bancos Centrales; Reuniones que realizan el FMI y el Banco Mundial, año con año.



Nuestros Compañeros se reunieron con Representantes del Fondo Monetario Internacional en distintos Niveles. Nos explican que las Autoridades del FMI destacaron el Crecimiento Económico de Nicaragua, nuestra Estabilidad Financiera; y manifestaron su disposición a continuar brindando apoyo a Nicaragua con Asistencias Técnicas para mejorar las Estadísticas, la Administración Tributaria, y la Formulación de Políticas Económicas.

Las Agencias Calificadoras de Riesgo, Moody's, Fitch, y Standard & Poor´s, destacaron la Estabilidad Macroeconómica de Nicaragua y la capacidad que tiene nuestro País para enfrentar riesgos. Indicaron que seguirán realizando Evaluaciones que permitan la ubicación del País en el contexto internacional para la toma de decisiones de Inversionistas Extranjeros.



Precisamente hoy, la Misión del FMI en Nicaragua instaló su Período Evaluativo que estará desarrollándose durante los próximos 15 días, viendo Finanzas Públicas, principales variables financieras; el comportamiento de nuestras Instituciones, etc., etc. Son Buenas Nuevas, Buenas Noticias, desde nuestras Instituciones Eco-nómicas.



También el Compañero Ovidio Reyes nos envió el Reporte de lo que se conoce como IMAE, que creció en el Mes de Febrero en 4.9%, indicando que durante los dos primeros meses la Economía mantiene un ritmo de actividad económica reflejada en el Año 2016. Y en estos resultados se destaca la dinámica del Sector Productivo, Agropecuario, Manufacturero, y de Servicio; así como muy destacados los resultados que se han venido dando en las exportaciones, las que durante el Primer Trimestre ascendieron a 722 millones con más de un 30% de crecimiento.



Luego tenemos aquí también, ya en los Reportes de cada día, en primer lugar, nuestro Saludo a la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicio, y a la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, que estarán realizando entre el 23 y el 25 de Abril, es decir, a partir de hoy, su Reunión XLVI. Se realizará en nuestro País y fue inaugurada esta mañana con el Saludo de parte de nuestro Presidente Daniel, ese Saludo que llevó el Ministro de Fomento, Industria y Comercio, Compañero Orlando Solórzano.



Tienen dos días de trabajo, hay Delegaciones de un sinnúmero de Países, y nuestro Presidente va a estar recibiendo al Comité Ejecutivo, los Presidentes o Vicepresidentes de la Asociación en distintos Países. Esta Reunión va a tener lugar el día de mañana, así que nuestro Saludo a esta Asociación y Comisiones de Fomento del Comercio, la Industria y los Servicios que se reúnen en nuestro País.



Luego tenemos el Informe de nuestra Policía Nacional, Informe de la Semana... 622 accidentes de tránsito, 6 con Conductores en estado de ebriedad, 582 con daños materiales, 40 con víctimas, 15 Herman@s fallecid@s, 17 por estado de ebriedad, 32 lesionad@s.



En comparación con la semana homóloga del año anterior, se incrementaron en 5 l@s fallecid@s por accidentes de tránsito, y las colisiones disminuyeron en 181 en relación a la semana anterior del Año 2017; es decir, a la semana pasada. Disminuyeron en 5 l@s fallecid@s por accidentes de tránsito y en 71 las colisiones.



Se aplicaron 4,490 multas a Conductores infractores de las Leyes de Tránsito; 76 Licencias fueron suspendidas por un año a Conductores en estado de ebriedad.



La mayor parte de los accidentes fue causado por no guardar distancia, 209; 95, invasión de carril; 86, giros indebidos; 80, falta de precaución al retroceder; 64, no atender las Señales de Tránsito; estado de ebriedad, 6; interceptar el paso, 38. Autos, 241; camionetas, 136, motocicletas, 110. En Calles, 422; Carreteras, 195; Caminos, 5. En Managua, 471 de los 622 accidentes; en Chinandega, 26; 23 en León, 15 en Granada y, de las 4 de la madrugada a las 8 de la mañana se produjeron 150 de los 622 accidentes de tránsito.



Tenemos además la cantidad de fallecidos este fin de semana por accidentes, fue de 8 Hermanos... 7 en accidentes de tránsito : 4 Conductores de motocicleta, un Pasajero de motocicleta, un Peatón, un Conductor de camión; una Persona fallecida al caer de su caballo.



Y un bebé de 18 meses, desaparecido, és el reporte del fin de semana; un bebé en Siuna, que se sigue buscando en el Triángulo Minero, Comunidad San Martín Yaoya, a 45 kilómetros. Hay un Equipo que envió la Dirección de la Policía Nacional hasta esa Comunidad.



El menor se llama Francisco Gadiel Jirón Laguna, hijo de Ana María Laguna Cano, de 32 años. Vamos a estar muy pendientes de los trabajos del Equipo de Investigadores de la Dirección de Auxilio Judicial de nuestra Policía, que están en la búsqueda y captura de l@s delincuentes.



Tenemos también, Compañer@s, 761 denuncias en cuanto a la actividad delictiva en la semana : 54 delitos peligrosos y 707 menores. L@s Compañer@s de la Policía Nacional comparan la semana anterior y hablan de una disminución de delitos de 56; y con relación al período homólogo del 2016, disminución de 32.



7 muert@s homicidas, 6 Hombres, 1 Mujer; en la vía pública los lugares de ocurrencias de esas muertes, y las causas : rencillas personales, 6, y 1, robo; 2, Nueva Segovia; 1, Managua; 1, Matagalpa; 1, Estelí; 1, la RAACS, y Chinandega, 1.



En cuanto a los sismos, 11 en nuestro Territorio : 3 en las cercanías de Corinto, magnitud 3.7 el más fuerte; 3 frente a San Juan del Sur, el de mayor magnitud 5 grados, profundidad 10 kilómetros. Esto fue anoche a las 9:24. L@s Compañer@s se comunicaron con nosotr@s inmediatamente. No se reportó sentido en Managua, pero sí en el Departamento de Rivas. Dos en las Zonas de Poneloya también; 1 por Jiquilillo; 1 en El Realejo, Chinandega, y 1 al Suroeste de Pochomil.



INETER pronostica lluvias ligeras y dispersas en el Caribe y el Norte del País, y las mismas condiciones climáticas con muy poca probabilidad de lluvias en el resto del País.



Tenemos también las Informaciones sobre las Fiestas Tradicionales de esta semana de parte del Compañero Wilmor López : San Marcos, hoy lunes 24 el Tope de las Imágenes entre San Marcos, Departamento de Carazo, y La Concha; se juntan las Imágenes de San Marcos y la Virgen de Monserrat. És el Primer Encuentro.



Después en El Mojón, Carretera a Jinotepe, el Segundo Tope con Santiago, San Sebastián y la Virgen, así como San Marcos. Entra acompañado de gran Feligresía en horas de la tarde a la Ciudad de San Marcos. Mañana és la principal Actividad, la Procesión de San Marcos, acompañado por Promesantes y los Bailes Tradicionales.



Luego tenemos, Viernes 28, Sábado 29, Domingo 30 y Lunes 1º de Mayo, San José Obrero, en El Almendro, Río San Juan.



Y este Sábado 29 y Domingo 30, la Feria Tradicional Gastronómica del Mar en Corinto, Chinandega, que estableció el querido Padre José Shendell, muy recordado, muy apreciado, y Tere Arana, en 1996. Desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en el Parque Central de Corinto, este fin de semana que viene, la Feria Tradicional Gastronómica del Mar.



Saludos a l@s Compañer@s, a las Familias de Villanueva, donde están celebrando el 117 Aniversario de la creación del Municipio de Villanueva.



Luego, Parques Naturales... Iniciamos con el Parque de la Divina Misericordia aquí en Managua, y 101 Municipios ya cuentan con el terreno, están formulando y licitando para iniciar la construcción; otros 33 Municipios realizan las gestiones para asegurar el terreno.



También 105 Municipios ya cuentan con terrenos o instalaciones para ubicar las Casas de Salud para Personas con Necesidades Especiales, y en 28 Municipios se hacen las gestiones para asegurar lo más pronto posible los terrenos e instalaciones.



Empezamos el día Viernes 28 de Abril los Primeros 17 Ejercicios Municipales de Prevención, que se realizarán de acuerdo a las particularidades y los principales riesgos de cada Municipio. Vamos para Condega, Yalagüina, El Jícaro, Cinco Pinos, El Viejo, El Sauce, Ciudad Sandino, Diriamba, Granada, Nindirí, Cárdenas, Camoapa, La Libertad, El Rama, San Sebastián de Yalí, Rancho Grande, y El Castillo. Estos Ejercicios los realizaremos en todo el País, entre Mayo y Junio de este Año de Victorias.



Tenemos también el Plan Techo distribuyéndose en Managua, Chinandega y León, esta semana; los Paquetes Alimentarios que se distribuyen en los Distritos de Managua y en Ciudad Sandino y Mateare, esta semana; Sillas de Ruedas en Granada y Masaya, y 30 Viviendas Solidarias que se construyen y entregan en Managua.



L@s Atletas nicaragüenses continúan preparándose para los XI Juegos Centroamericanos; continúa el proceso de preparación y entrenamiento en 28 Disciplinas Deportivas. La Delegación de nuestr@s Atletas son 637 Jóvenes. Los Juegos, recordamos, se celebrarán del 3 al 17 de Diciembre de este Año de Victorias, Dios Mediante.



Así es que vamos a circular estos detalles a nuestros Medios, para que completen la información y hagan las Entrevistas correspondientes con l@s Atletas, l@s Deportistas, l@s Jóvenes que se preparan para representar a nuestro País en este importante Encuentro del Deporte Centroamericano.



En cuanto a Epidemiología : 32% de incremento en los casos de Dengue; son 41 casos positivos. Malaria, 111 casos, para un acumulado de 1,759; el año pasado llevábamos 1,314 a estas alturas. Chikungunya,

todas negativas. Zika, todas negativas. Leptospirosis, 6 casos; acumulado de 187. Influenza, negativas. Neumonía, 2,363, acumulado de 38,039; 7 Herman@s fallecid@s por Neumonía, para un acumulado de 67 en lo que va del año.



También el MINSA nos pasa el Consolidado de las Personas que fallecieron por sumersión, ahogad@s : 7 ahogad@s por sumersión, 8 fallecid@s menos en relación a la semana pasada.



El MINSA con Talleres de Formación de Índices de Seguridad Hospitalaria; Taller en Diplomacia de Salud y Organismos Internacionales; y la entrega de 65 Unidades Dentales Portátiles para Hospitales, Centros de Salud y Clínicas Móviles.



Avanza la Jornada del Poder Ciudadano para la Vacunación : 56% de la Meta, 640,000 dosis; 400,000 de Vitamina A, 54% de la Meta, y 760,000 de Antiparasitarios, 47% de la Meta.



El Ministerio de Educación inauguró la rehabilitación del Centro Educativo José Dolores Estrada en Dipilto. La Modalidad de Secundaria a Distancia en el Campo tuvo una asistencia del 91.1%, y en Primaria a Distancia, 87%. Luego tenemos Encuentros que se realizan en todos los Centros Educativos de Multigrado : “Aprendiendo, Emprendiendo y Prosperando”.



INATEC nos reporta 90% de la Matrícula Inicial, o sea, 10,262 Herman@s participando en el IV Encuentro del Programa de Educación Técnica en el Campo.



El INTA está desarrollando el II Congreso Internacional “Productividad y Calidad en la Producción Agropecuaria para el acceso a Nuevos y Mejores Mercados”, con Especialistas Internacionales de México, Colombia, Taiwán, Honduras, Venezuela. Acompañado este Congreso de la Feria Nacional de Innovaciones Agropecuarias, donde estaremos reconociendo y estimulando a Productor@s ORGULLODEMIPAÍS, destacad@s en Innovación, con más productividad y rendimiento en sus cultivos y con el uso de Sistemas de Riego Eficiente.



El Ministerio de la Economía Familiar está realizando Enlazamientos Comerciales e Intercambios de Experiencias... Matagalpa visita León. Y Proyectos de Recolección de Agua en Madriz, acompañando técnicamente a Productor@s en la construcción de macro túneles, para producir alimentos como hortalizas y frutas en temporada de Verano, época seca.



En el Parque Nacional de Ferias este fin de semana, “Feria del Trabajo en Victorias”. Este fin de semana estaremos conmemorando a Tomás y conmemorando el Día Internacional de l@s Trabajador@s, inaugurando el Anfiteatro Tomás Borge en la esquina de la Plaza de la Revolución, Plaza Julio Cortázar.



Incremento en la llegada de Turistas a nuestro País : 12.7%. De Enero a Marzo de 2017 recibimos 429,374; 50,000 Turistas más que el mismo Período en el 2016.



Luego, Energía Eléctrica inaugurándose el día de hoy en la Comunidad El Manantial, del Municipio de Masaya, Masaya... 418 habitantes, 2 millones 404,000 córdobas, 8 Empleos temporales, y en la Comunidad Los Millones, del Municipio de Villa Sandino, Chontales... 211 habitantes, 41 casas, 8 Empleos temporales, 515,000 córdobas. Informa el Compañero Salvador Mansell.



Con esto, Compañer@s, estamos culminando este Encuentro de todos los días que a nosotr@s nos honra, nos llena de Alegría. Vamos a estar el día de mañana, si Dios lo permite, retomando este esfuerzo de dar a conocer todo lo que vamos avanzando, paso a paso, y día a día, en esta Nicaragua, de Trabajo, de Paz, de Unidad, y de Victorias !



El Saludo y el Abrazo de nuestro Presidente, el Comandante Daniel, a tod@s, y a cada un@. Aquí estamos... Nos comunicamos en cualquier momento, si és necesario.



El día de mañana vamos a dar a conocer el Plan de Mayo, de Titulación. Acordémonos que Mayo és el Mes de las Madres, és Mes de tantas Fiestas en nuestro País, y lo vamos a celebrar con más Títulos de Propiedad, para Madres y para Familias nicaragüenses en general.



Que tengamos tod@s una buena tarde ! Un gran Cariño para tod@s de parte de nuestro Comandante Daniel, y el Compromiso de ir Siempre Más Allá ! De ir avanzando, EN AMORANICARAGUA, con Paz y Bien para Tod@s, y en Victorias ! Muchísimas gracias.