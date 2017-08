Acto del 38 Aniversario de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua 31 de Julio del 2017

Palabras de General de Brigada

Spiro José Bassi Aguilar

Jefe de la Fuerza Aérea

Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República de Nicaragua y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua; VicePresidenta de la República de Nicaragua, Compañera Rosario Murillo Zambrana; General de Ejército, Julio César Avilés Castillo, Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua; Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, Jefe del Estado Mayor General; Mayor General Marvin Elías Corrales, Inspector General; Doctora Martha Ruiz Sevilla, Ministra de Defensa; Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa, Directora General de la Policía Nacional.

Monseñor Eddy Montenegro Avendaño, Prelado de Honor de Su Santidad; General de División Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional de Estados Unidos Mexicanos; Almirante Francisco Soberón Sanz, Secretario de la Marina de Estados Unidos Mexicanos; Comandante General de la Fuerza Aérea de Honduras; Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Salvadoreña; ex-Jefes de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua.

Familiares del destacado Patriota nicaragüense Carlos Ulloa; Oficiales en la honrosa condición de Retiro; Estimados Familiares de los Integrantes de la Fuerza Aérea; apreciados familiares de nuestros Compañeros caídos en el cumplimiento del Deber; Hermanos Integrantes de la Fuerza Aérea, Defensa Antiaérea; Invitad@s Especiales; Hombres y Mujeres de Prensa, tengan tod@s buenas tardes.

En este Acto Conmemorativo de Constitución del 38 Aniversario de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua, nos complace informar las Tareas y Misiones fundamen-tales, cumplidas de Agosto 2016 a Julio 2017.



De acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de Nicaragua, las Leyes y demás Órdenes y Disposiciones planteadas por el Alto Mando del Ejército de Nicaragua, hemos llevado a cabo las siguientes Actividades:

Las Unidades Aéreas han cumplido 1,949 Misiones de Vuelo en apoyo a las Tropas Terrestres y Navales, para el cumplimiento de los diferentes Planes Operacionales y Contingentes; Adiestramiento, Tareas de Apoyo a la Población y a las Instituciones del Estado.

En este esfuerzo continuamos ejerciendo Soberanía en nuestro Espacio Aéreo, y particularmente en el Mar Caribe, en cumplimiento a la Misión Paz y Soberanía, General Augusto C. Sandino, en apoyo a nuestros Hermanos de la Fuerza Naval.

Queremos también destacar las Misiones de búsqueda de la embarcación desaparecida, Miss Johana Betsey, con 13 personas a bordo, en sectores cercanos a la Isla Pequeña del Maíz. En esta importante Misión Humanitaria participaron también aeronaves de la Fuerza Aérea Hondureña, de Estados Unidos, y en los sectores limítrofes, aeronaves del Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica. En resumen, se cumplieron 40 a 46 horas de vuelo y se exploró un área de 37,974 kilómetros cuadrados, empleándose 6 medios aéreos.

Con el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil y la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales, mantuvimos el seguimiento y control de nuestro Espacio Aéreo, y la Certificación, Inspecciones Técnicas del estado y funcionamiento de los Radares Secundarios, además de la explotación y control de los Aeródromos existentes en nuestro País.

Asimismo, y en cumplimiento a su Orden, Presidente, hemos asegurado en conjunto con la Empresa INAC y la Empresa de Aeropuertos, la preparación de Oficiales para el apoyo de Servicios de Información de Vuelos, AFIS por sus siglas en inglés, y de esta manera fortalecer el control del tráfico aéreo en los Aeródromos.

Seguimos participando en Comisión de Trabajo correspondiente para emitir nuestro Aporte Técnico y de Seguridad en el Proyecto de Modernización del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino.

En el cumplimiento de la Ley 939 que reforma el Decreto 12-92 de la Empresa Administradora de Aeropuertos, estamos participando como Miembros del Consejo Consultivo en las Reuniones semanales de la Comisión de Aeropuertos, y en las Reuniones mensuales de Alto Nivel.

En la Estrategia de Modernización y Desarrollo del Ejército de Nicaragua, particularmente en la Fuerza Aérea, hemos iniciado con el apoyo de la Federación de Rusia el proceso de construcción de Módulos de Reparación, Mantenimiento y Pintura de Aeronaves, así como de un moderno Edificio para el adiestramiento de las Tripulaciones de aviones medianos, Ingenieros y Técnicos de Aviación.

Continuamos cumpliendo con los Procesos de Adiestramiento de nuestras Tripulaciones y Personal de Especialistas Aéreos, aprovechando las Capacidades Tecnológicas existentes en nuestro Complejo de Simulador de Helicópteros y Paracaídas “Coronel Piloto Aviador Manuel López García”, con más de 3,000 ejercicios de tiro, individual y en pareja, y casi 500 saltos de Paracaidismo.

Hemos asegurado la preparación y actualización del 100% de nuestras Tripulaciones de Helicópteros en vuelos de rescate en zonas montañosas de baja y mediana altura.

Seguimos fortaleciendo a nuestra Fuerza Aérea en la formación profesional de nuevos Cuadros de Mando, Personal Ingeniero, y Técnicos, en Países Hermanos.

Desarrollamos de forma exitosa los diferentes Cursos y Maniobras de los Componentes de Defensa Antiaérea de la Fuerza Aérea y de otras Unidades Militares, que aseguran el Plan de Defensa y Seguridad de nuestra Nación.

En las Tareas de Protección, Apoyo y Socorro a la Población, participamos en tres Ejercicios Multiamenazas a Nivel Nación, que nos permite fortalecer nuestras capacidades de respuesta inmediata ante una situación de Emergencia.



Continuamos a Nivel Internacional participando en el Sistema de Cooperación de Fuerzas Aéreas Americanas, CICOFA, y en las Reuniones Especializadas de Fuerzas Aéreas, en el marco de la Conferencia de Fuerzas Armadas de Centroamérica, CEFAC, lo que nos ha permitido fortalecer nuestros Lazos de Amistad y Cooperación.

En este sentido, agradecemos el apoyo incondicional prestado a nuestro Pueblo por la Fuerza Aérea Hondureña, designando un Medio Aéreo y su Tripulación, para contribuir a la búsqueda de nuestros Hermanos de la Costa Caribe que desaparecieron desde finales de Junio en sectores cercanos a la Isla Pequeña del Maíz.

Para finalizar quiero transmitir nuestro agradecimiento al Comandante Daniel Ortega, y a la Comandancia General del Ejército de Nicaragua, por sus incansables gestiones para la adquisición de los Medios necesarios que aseguren el cumplimiento exitoso de nuestras Misiones.

Nuestro agradecimiento a nuestras Familias por su permanente apoyo, dándonos la fortaleza y el empuje necesario para seguir cumpliéndole a nuestro Pueblo. Para quienes prestaron su Servicio a esta Unidad Militar, seguimos agradeciendo su ejemplo y su permanente respaldo; mis deseos de bienestar en la honrosa condición de Retiro en que hoy se encuentran.

Deseo expresar un merecido Reconocimiento a los Oficiales Superiores, Subalternos, Sub-Oficiales, Clases, Soldados, y Personal Auxiliar de la Fuerza Aérea. Son ustedes, con su esfuerzo diario, los que han hecho posible los éxitos alcanzados. Recordemos siempre, Compañer@s, que todos los logros de nuestra Fuerza Aérea se traducen en Beneficio para nuestro Pueblo.

A los Señores Secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina de Estados Unidos Mexicanos; Jefes de las Fuerzas Aéreas de Honduras y El Salvador, que nos han honrado con su presencia, nuestro agradecimiento por acompañarnos a esta importante Celebración.

Para las Familias de nuestros Hermanos caídos en el cumplimiento del Deber, nuestra Eterna Gratitud y nuestro Compromiso de servirle a la Patria y a nuestro Pueblo, con Dignidad y Patriotismo, contribuyendo siempre a la Paz, la Estabilidad y la Tranquilidad.

¡Que Viva el 38 Aniversario de Constitución de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua!

¡Viva el Ejército de Nicaragua!

Muchas gracias.

Palabras del General de Ejército

Julio César Avilés Castillo

Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua

Comandante Daniel Ortega, Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua; Compañera Rosario Murillo, Vicepresidenta de la República; Hermanos de la Comandancia General, Mayores Generales Bayardo Rodríguez y Marvin Corrales; General de Brigada Spiro Bassi, Jefe de la Fuerza Aérea; Doctora Martha Ruiz, Ministra de Defensa; Primer Comisionada Aminta Granera, Directora de la Policía.

Secretarios de Defensa Nacional y Marina Armada de los Estados Unidos Mexicanos, General Salvador Cienfuegos, y Almirante Vidal Soberón; Delegaciones Militares de Fuerzas Aéreas extranjeras y sus Señoras esposas que nos acompañan; General de Brigada José Luis Sauceda, Comandante de la Fuerza Aérea de Honduras; Coronel Salvador Hernández, Jefe de Estado Mayor General de la Fuerza Aérea de El Salvador.

Monseñor Eddy Montenegro, gracias por sus Oraciones; ex-Jefe de la Fuerza Aérea en Condición de Retiro, General de Brigada Leonel Martínez; Hermanos del Consejo Militar, Oficiales y Personal de las diferentes Unidades que nos acompañan; Jefes, Oficiales, Tripulaciones, Sub-Oficiales, Clases, Soldados, y Personal Auxiliar de la Fuerza Aérea; estimados Funcionarios de Gobierno y Representantes de Instituciones; Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos, y Jefes de Misiones Militares acreditados en nuestro País.

Estimados Familiares de los Compañeros de la Fuerza Aérea y de nuestros Hermanos caídos en el cumplimiento del Deber, Invitados todos; Amigos todos de los Medios de Comunicación.

Hoy 31 de Julio nos sentimos orgullosos de Conmemorar el 38 Aniversario de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua. Hace 38 años, Hermanos de Lucha integrados a la Liberación de nuestro Pueblo, fundaron la Fuerza Aérea Sandinista y Defensa Antiaérea, la FASDAA.

A lo largo de estos años los Fundadores y otros miles de nicaragüenses han cumplido, y siguen cumpliendo con Patriotismo y Disciplina las Misiones y Tareas que esta heroica Fuerza Aérea realiza en beneficio de l@s nicaragüenses.

En ocasión de su Aniversario, en nombre de la Comandancia General y de todo el Personal del Ejército de Nicaragua, queremos transmitirles nuestras Felicitaciones y Reconocimiento a los Jefes, Oficiales, Ingenieros, Tripulaciones, Sub-Oficiales, Clases, Soldados y Personal Auxiliar.

Nuestras Felicitaciones y Reconocimiento al General Spiro Bassi, quien hizo un Informe-Resumen del 2016 a la fecha, del cual destacamos las casi 2,000 Misiones y Tareas cumplidas.

Queremos resaltar de nuestros Hermanos de la Fuerza Aérea su alto Sentido Patriótico, y Valentía, en el cumplimiento de sus Sagrados Deberes. Ustedes son vivo Ejemplo de Disciplina y del Compromiso que tenemos los Miembros del Ejército de Nicaragua por el Bienestar de la Nación. Las Misiones y Tareas de la Fuerza Aérea complementan el esfuerzo de otros Componentes del Ejército de Nicaragua, en Defensa de la Soberanía y la Seguridad del País.



Ustedes contribuyen firmemente en la exitosa lucha que libramos contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado desde la Estrategia Nacional del Muro de Contención. Ustedes con su dedicación aportan significativamente a que Nicaragua tenga Seguridad, Estabilidad, Tranquilidad y Paz.

Y en cumplimiento de la Ley Aeronáutica y la Ley de Seguridad Soberana, nuestra Fuerza Aérea, la Dirección de Información para la Defensa y el Destacamento de Seguridad Aeroportuaria, trabajan altamente coordinados con Aeronáutica Civil, la Empresa Administradora de Aeropuertos, y nuestr@s Herman@s de la Policía Nacional, para garantizar altos Niveles de Seguridad de nuestros Aeropuertos, mismos que son reconocidos y avalados por la Organización de Aviación Civil Internacional.

Nuestros Pilotos, como valientes Soldados de la Patria, cumplen Tareas de Apoyo a la Población, y en condiciones de vuelo muy complejas realizan labores de Búsqueda, Salvamento y Rescate aun con todas las limitaciones que tenemos. Y en ocasión de este 38 Aniversario les reiteramos el Compromiso de continuar haciendo las gestiones necesarias para fortalecer sus Capacidades y servir de la mejor manera posible a la Patria.

En el marco de las Relaciones de Amistad y Cooperación, el Ejército de Nicaragua tiene la visita de los Secretarios de Defensa Nacional y de la Marina Armada de los Estados Unidos Mexicanos, con quienes firmamos un Memorándum de Entendimiento.

Queremos agradecer al General Salvador Cienfuegos, y al Almirante Vidal Soberón, su presencia y el apoyo que nos han brindado. Ellos, como un Reconocimiento meritorio recibieron el día de hoy nuestra más alta Condecoración: la Orden Ejército de Nicaragua. Felicidades Estimados Amigos, nuevamente.

Igualmente, felicitamos por recibir la Medalla Honor al Mérito Aéreo y Amistad y Cooperación, al General de Brigada José Luis Alfredo Saucedo Sierra, Comandante de la Fuerza Aérea de Honduras; al Coronel Salvador Ernesto Hernández Vega, Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea de El Salvador.

También queremos felicitar a quienes con su aporte recibieron como Reconocimiento la Medalla Honor al Mérito Aéreo... Al Coronel Dolmuz; al Teniente Coronel en Retiro Ramón Traña; al Teniente en Retiro Doctor Raúl Campos, y al Subteniente en Retiro Eddy Ríos.

Como dijimos al inicio de nuestras palabras, la Fuerza Aérea realiza Misiones de Búsqueda, Salvamento y Rescate, y recientemente en las intensas labores desplegadas en la búsqueda de la Tripulación de la embarcación Miss Johana Betsey, contamos con el apoyo de Medios Aéreos de varios Países, de los cuales quiero destacar a la Tripulación de la Aeronave de las Fuerzas Armadas de Honduras, que este día fueron condecorados con la Medalla Amistad y Cooperación.

Ellos son, el Capitán Raúl Salgado Zelaya; el Capitán Esdras Hernández Cárcamo; el Teniente de Aviación Oscar Espinal Osorto; el Teniente de Fragata Julio López Canales, y el Comando Tercero, Marvin Flores Montes. Gracias, Hermanos hondureños por su Disposición y Solidaridad. En nombre de la Comandancia General felicitamos a todos los Condecorados.

En esta Ceremonia los Miembros del Ejército de Nicaragua, y en particular de mis Hermanos de Armas de la Fuerza Aérea, queremos agradecerle, Presidente, su permanente apoyo. Gracias, Presidente. Gracias también a Usted, Compañera Vicepresidente Rosario Murillo, por apoyarnos siempre en todas nuestras gestiones.



Agradecemos a las diferentes Instituciones por interactuar y facilitar a la Fuerza Aérea el cumplimiento de sus Misiones, en beneficio de tod@s l@s nicaragüenses. Nuestro Agradecimiento a las Fuerzas Armadas amigas, que nos apoyan para el fortalecimiento de nuestras Capacidades.

Saludamos y felicitamos a los Familiares del Personal de la Fuerza Aérea, por el apoyo que siempre les dan para cumplirle a la Patria. Nuestros Saludos a los Miembros de la Fuerza Aérea en condición de Retiro. Nuestro Respeto y Admiración permanente a los Compañeros caídos en el cumplimiento del Deber, y a sus Familiares nuestra Solidaridad siempre.

Herman@s de la Fuerza Aérea, en nombre de la Comandancia General les reiteramos nuestras Felicitaciones y Reconocimiento, y junto a ustedes, en este 38 Aniversario, reafirmamos ante nuestro Pueblo que, como nicaragüenses firmemente defendemos nuestros Derechos a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación Nacional. Y también en este 38 Aniversario reafirmamos ante nuestro Pueblo, que trabajamos día a día como Herman@s, para construir la Patria que soñamos.

¡Viva el 38 Aniversario de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua!

¡Viva el Ejército de Nicaragua!

Palabras de Daniel

Querid@s Herman@s nicaragüenses; queridas Familias de esta Patria de Diriangén, la Patria de José Dolores Estrada, de Andrés Castro; la Patria de Zeledón, la Patria de Sandino, la Patria de Darío.

Querida Compañera Rosario; querido Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés Castillo; querido Jefe del Estado Mayor General, Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz; Inspector General del Ejército de Nicaragua, Mayor General Marvin Elías Corrales; querida Compañera Martha Elena Ruiz Sevilla, Ministra de Defensa; querido Hermano, Compañero Spiro Bassi, Jefe de la Fuerza Aérea; Prelado de Honor de Su Santidad, Monseñor Eddy Montenegro, siempre con sus Palabras llenas de mucha Solidaridad, de mucha Fortaleza.



Querido Hermano Latinoamericano y Caribeño, Mesoamericano, Secretario de la Defensa Nacional de los Estados Unidos Mexicanos, General Salvador Cienfuegos Zepeda... Bienvenido. Querido Hermano Latinoamericano y Caribeño, Hermano Mesoamericano, Secretario de la Marina de los Estados Unidos Mexicanos, Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz.

Con México tenemos vínculos históricos, tenemos Raíces Comunes, Sueños Comunes, y en estos Tiempos tenemos Retos comunes. O sea, en Mesoamérica está descansando hoy la gran Batalla por la Soberanía de nuestros Pueblos, amenazada por el Narcotráfico y el Crimen Organizado. Esa es la mayor amenaza para la Soberanía de nuestros Pueblos, y la primera línea de defensa está en Mesoamérica.

Claro, le estamos ahí prestando ese alto servicio al Pueblo norteamericano. Porque el Pueblo norteamericano, todos sabemos, es el principal mercado, el más grande mercado de la droga.

Claro, ellos libran la Batalla también, los Estados Unidos, con ellos tenemos coordinaciones, ellos también hacen sus Monitoreos, plantean sus inquietudes sobre la forma en que nosotros libramos esta Batalla; pero ellos tienen los más grandes y más sofisticados recursos para poder hacer ahí un verdadero muro para que no entren las drogas, que no entre el Narcotráfico con la droga.

Ahora que tanto se habla de muro... No hace falta construir esa muralla, simplemente, los Sistemas de Inteligencia que tienen los Estados Unidos, las capacidades, los recursos que tienen los Estados Unidos, y ahí nosotros tenemos que reclamarles, así como ellos nos reclaman también.

Tenemos que reclamarles que hagan un mayor esfuerzo; que utilicen con mayor eficiencia esos inmensos recursos que tienen. ¿Para qué? Para no permitir que la droga penetre por sus Puertos, por sus Aeropuertos, por las Fronteras Terrestres y, más grave aún, no permitir que la droga circule como circula en las Ciudades norteamericanas.

Esa és responsabilidad de ellos. No es responsabilidad nuestra. Nosotros no somos productores, ni procesadoras de la droga que va al mercado norteamericano. Simplemente estamos en el camino, estamos en la ruta, y con nuestros limitados recursos, librando la Batalla.

El Pueblo Centroamericano con recursos limitados; el Pueblo hondureño con recursos limitados librando la Batalla; el Pueblo salvadoreño... Todos con recursos limitados, ¡librando la Batalla! México haciendo esfuerzos, claro, un País con más recursos, pero invirtiendo mucho en esa Batalla, porque tiene también esa enorme Frontera con los Estados Unidos.

¡Cuánto dolor, cuánta sangre le ha costado a Centroamérica, y cuánto dolor, cuánta sangre le ha costado y le cuesta a México esta Batalla contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado! Más, mucho más muertos ha puesto México y Centroamérica en esta Batalla que los que han puesto los Estados Unidos de Norteamérica.

Y faltan más recursos de parte de los Estados Unidos, lo hemos hablado, muchas veces lo hemos dicho, y sigue siendo una necesidad. La prioridad para la Paz es, erradicar el Narcotráfico y el Crimen Organizado. Esa és una prioridad para la Paz, y para la Soberanía de nuestros Pueblos.

Ya sabemos que el Narcotráfico y el Crimen Organizado tratan de avanzar, para tomarse las Instituciones, para tomarse los Estados. Por eso decimos que es una gran Batalla por la Soberanía, y los recursos que invierte Estados Unidos en Centroamérica son muy limitados.



Ellos llaman que es “Colaboración”. ¡No és ninguna Colaboración! Simplemente es una inversión que ellos hacen, y muy poca inversión, para que les cuidemos a sus Ciudadan@s, a la Juventud norteamericana; para que no lleguen mayores volúmenes de droga a Territorio norteamericano, y a circular a las Ciudades norteamericanas. La sangre la ponemos nosotros, el sacrificio lo ponemos nosotros, y los recursos todavía son muy limitados, ¡muy limitados!

Nosotros hemos respaldado con mucha firmeza la decisión de los Estados Unidos de aportar un pequeño fondo a lo que llaman el Triángulo del Norte, a Guatemala, El Salvador y Honduras... ¡Un pequeño fondo! Pero tienen que invertir mucho más.

Y eso no es ninguna “donación” de parte de Estados Unidos, no es ninguna “cooperación”; simplemente es una pequeña inversión ahorita. Porque ¿qué son 900 millones de dólares, 2,000 millones de dólares, que luego se han reducido un poco, frente a los miles de millones de dólares que Estados Unidos invierte en su aparato militar, para mantener su dominación en el Planeta?

Son centenares de miles de millones de dólares los que invierte Estados Unidos. ¿Qué le costaría sacar un poco más de sus recursos, e invertirlos en Centroamérica, invertirlos en El Salvador, en Honduras, en Guatemala?

No les estamos pidiendo, Nicaragua no le está pidiendo a Estados Unidos. Eso depende de ellos. No les estamos cobrando, porque es un Deber nuestro, con nuestros limitados recursos librar esta Batalla. Está en nuestra Ética, está en nuestros Principios, está en nuestra Moral y, por lo tanto, no es que le estemos cobrando.

Simplemente los llamamos a que reflexionen, que se den cuenta que mientras están invirtiendo billones de dólares, un presupuesto cada vez mayor, en su gigantesco aparato militar; multiplicando bases militares, desarrollando armas más sofisticadas cada día, que no sirven para nada en cuanto a combatir el Narcotráfico y el Crimen Organizado.

Sirven nada más para tratar de mantener una hegemonía en el Campo Global, en el Campo Mundial, y eso a final de cuentas no resuelve los grandes problemas que tiene el Planeta, que tiene el Mundo, y donde ponemos en primer lugar, Narcotráfico y Crimen Organizado.

Que nos permita Seguridad, Estabilidad y Paz, o sea, controlar, extirpar de nuestros Países esta amenaza del Narcotráfico y el Crimen Organizado, nos daría inmediatamente una enorme Estabilidad, una enorme Seguridad, mucha Paz, y mejores condiciones, ¿para qué? Para enfrentar los retos que tenemos del combate a la Pobreza, a la Extrema Pobreza; de mejorar las condiciones de Vida de las Familias de nuestra Región. Porque toda nuestra Región, en mayor o menor grado, tiene grandes rezagos en el Campo Económico y Social.

Es cierto que ahí vamos luchando, vamos avanzando, en medio de estas condiciones tan complejas vamos avanzando, pero tomando en cuenta que esta es una Lucha donde le estamos brindando, por razones de Principios, una colaboración. Nosotros sí estamos brindando una Colaboración, una Cooperación, al Pueblo norteamericano. Pero el Congreso de los Estados Unidos ahí anda debatiendo temas, y tratando temas, y aprobando temas, que más bien vienen a sembrar más daño.

Deberían de preocuparse por estar debatiendo cómo fortalecer a la Región Centroamericana, a la Región Mesoamericana cómo fortalecerla, para que se pueda librar mejor esta Batalla contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado y, lógicamente, el Terrorismo, porque no podemos descuidarnos, pensar que las actividades terroristas están nada más allá en otras Regiones, o que de repente explotan actividades terroristas en los Estados Unidos.

Nosotros estamos expuestos también, estamos expuestos a que nuestros Países sean víctimas de la actividad terroristas o sean un puente para ir a desarrollar actividades terroristas a Países como los Estados Unidos de Norteamérica.

Ahí, incluso, estamos nosotros dedicando esfuerzos, recursos, capital humano, ¿para qué? Para establecer coordinaciones también con las Autoridades norteamericanas correspondientes, en la Lucha contra el Terrorismo. O sea, con nuestros limitados recursos invirtiendo para proteger a los Estados Unidos, porque Estados Unidos indiscutiblemente que es un gran blanco para los terroristas.

Saludar también al General de Brigada, José Luis Sauceda Sierra, Comandante General de la Fuerza Aérea de la República de Honduras, y a su Señora esposa Maritza de Sauceda. Al Coronel Salvador Ernesto Hernández Vega, Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea de la República de El Salvador, y a su Señora esposa Karla Hernández.

Bienvenidos, querid@s Hermanos mexicanos, queridos Hermanos Centroamericanos, a estas Tierras, que por un accidente desastroso de la Historia está partida por las Fronteras. Llegará el día en que esas Fronteras van a desaparecer... Llegará el día. Es un Sueño ahora, pero llegará el día y seremos un solo Pueblo, una sola Nación.

Queridos Hermanos Generales y Oficiales Superiores, Miembros del Consejo Militar del Ejército de Nicaragua. Queridos Compañeros, Hermanos, ex-Jefes de la Fuerza Aérea, y Oficiales Superiores del Ejército de Nicaragua en la honrosa condición de Retiro.

Querido Hermano Edén, Precursor de la Fuerza Aérea... Fue Precursor de la Fuerza Aérea en aquel período de las Batallas contra la tiranía impuesta por los yanquis aquí en Nicaragua. Ahí, en esa Batalla los primeros vuelos, abasteciendo los Frentes de Lucha aquí en Managua, los Barrios de Managua, abasteciendo a algunos Departamentos también.

Claro, un pequeño avioncito con un poquito de armas, que era mucho en esos momentos de la Batalla por la Liberación de nuestra Patria. Y ahí estaba Edén con un grupo de Compañeros también desarrollando esas actividades.

Queridos Miembros del Cuerpo Diplomático, Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos Adjuntos, y Jefes de Misiones Militares acreditados en la República de Nicaragua.

Querid@s Funcionari@s de Gobierno, Alcaldes(as); Familiares del General Sandino; Familiares del Primer Teniente Carlos Ulloa, Héroe; Jefes, Oficiales, Pilotos, Técnicos y Navegantes de Vuelo; Sub-Oficiales, Clases, Soldados, y Personal Auxiliar de la Fuerza Aérea, Bloques de Tropas Representativas de la Fuerza Aérea; Familiares de los Héroes y Mártires, tod@s, junt@s, marcamos una Ruta, y vamos abriendo un Camino, ¿para qué? Para defender la Paz. Ese es nuestro gran objetivo, defender la Paz.



Y, como les decía, cuanto más asegurado tenemos la Paz, mejores condiciones para enfrentar otros retos que tenemos como País, en el Campo Económico, en el Campo Social, para poder atender situaciones de Emergencia, cuando tenemos Desastres Naturales, cuando tenemos Inundaciones, cuando nuestra Fuerza Aérea tiene que llegar a lugares donde sencillamente sólo se puede llegar por aire porque han quedado totalmente aislados.

Eso lo sabemos en todos nuestros Países, ahí tiene que trabajar duro la Fuerza Aérea, claro, coordinada con otras Fuerzas también, del Ejército, la Policía, la Defensa Civil, en lo que es la Política de Estado que tenemos en nuestros Países.

Una Política de Estado para poder enfrentar los embates de la Naturaleza; para poder asegurar lo que son tareas que tienen que ver con la Vida de las personas, frente a Epidemias donde no queda más que recurrir a la Fuerza Aérea para sacar personas que están pasando una situación altamente crítica, o donde hay que llevar medicamentos rápidamente para atender situaciones altamente críticas.

Es decir, frente a los Desastres de la Naturaleza, frente a lo que son las pérdidas de pescadores o navegantes, ahí se tiene que combinar la Fuerza Aérea con la Fuerza Naval, como lo han estado haciendo recientemente con los Hermanos de la Costa del Caribe que es la fecha y se han hecho esfuerzos enormes.

Ha habido mucha colaboración de varios Países, incluyendo los Estados Unidos han estado participando en estas labores, desplazando algunos medios que tienen aquí cerca en Honduras, para ayudar en la búsqueda. Claro, y la Brigada de Honduras que ha estado aquí trabajando.

O sea, Labores Humanitarias, y también en Labores Cívicas que tienen que ver con el fortalecimiento de la Institucionalidad de nuestros Países, como son las Elecciones. O como son las Campañas de Alfabetización, donde a lugares muy alejados en los helicópteros de la Fuerza Aérea se trasladan desde lo que es el televisor para las pizarras, las baterías para que el televisor funcione en las Comunidades más aisladas y que ahí se pueda alfabetizar a la Población que todavía se encuentra en el analfabetismo.

Y en las Elecciones, igual, tanto para distribuir el Material Electoral hay zonas donde se llega nada más con los helicópteros, más con los tiempos que requiere una actividad electoral, tanto para llevar el material como para luego retirar el material electoral y traerlo a los Centros de Conteo o a los Centros de Recuento de Votos.

Y en todo esto, como les decía, hay una cohesión, hay una unidad desde una Política Nacional, una Política de Estado, donde se combinan todas las Instituciones, y donde las Familias de los Compañeros que están en la Fuerza Aérea acompañan también todas estas labores.

Hoy estamos conmemorando un Aniversario más de una Fuerza Aérea muy joven; tenemos una Fuerza Aérea, un Ejército, una Policía de las más jóvenes de Nuestramérica. Estas Fuerzas Armadas nacieron al fragor de la Batalla, del Combate, de la Lucha, a partir del 19 de Julio del año 1979.

38 Años tienen apenas, y han venido desarrollándose, fortaleciéndose, preparándose, con mucha Disciplina, con mucha Moral, y con mucha Ética, y potenciando la Colaboración que nos brindan Pueblos Hermanos.

Los Hermanos mexicanos brindan Cooperación en la preparación de Compañeros en diferentes Especialidades; los Hermanos venezolanos brindan Cooperación también en diferentes Especialidades; los Hermanos cubanos. Con Estados Unidos hay también un nivel de cooperación en ese campo de preparar Cuadros; con la Federación Rusa, igual.

Es decir, yo diría que son muchos los Países con los cuales tenemos ese Intercambio; claro, aquí en la Región es mucho más estrecha la relación ya a Nivel Centroamericano, donde vamos fortaleciendo esta Integración de los Países Centroamericanos en el Sistema de Integración Centroamericana, y donde está el Organismo que reúne también a las Fuerzas Armadas de la Región Centroamericana, y que ha venido funcionando muy bien ya. Es un Organismo establecido, consolidado.

Y estrechando las relaciones con todos los Pueblos y Gobiernos que han venido dando esa Cooperación para el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas de Nicaragua, del Ejército de Nicaragua, de la Policía de Nicaragua, y en este caso específico de la Fuerza Aérea de nuestro País. Así es que, agradecemos a todos los Pueblos y Gobiernos que de forma incondicional han venido brindando esta Cooperación a nuestro País.

Y decirle a nuestro Pueblo que, junt@s tenemos que seguir dando esta Batalla. Porque aquí lo importante es que el vínculo del Pueblo con el Ejército, con la Policía, con las Instituciones del Estado, es determinante para poder tener una base sólida como base de Cooperación.

Y también de Información de trabajo, para librar las Batallas que tienen que ver con la Seguridad de las Familias nicaragüenses. Si las Familias participan, como lo hacen aquí, son las primeras en estar pendientes de ir a la Policía a decir: “Miren, aquí hay una situación que amenaza la Seguridad de la Familia”.

O sea, esa relación que nació con el Pueblo desde el año 1979, y que se ha venido fortaleciendo, y con todos los Sectores de la Sociedad nicaragüense. Es decir, con el Pueblo Trabajador, con los Obreros, con los Campesinos, con los Productores, con los Empresarios, y con todos los Sectores de la Sociedad nicaragüense hay una relación estrecha, que nos permite fortalecer cada vez más estas Instituciones, para garantizar la Seguridad, la Estabilidad, y la Paz, de Nicaragua, y con ello contribuir también con los Hermanos Pueblos Centroamericanos, con los Hermanos Pueblos Mesoamericanos, contribuir a la Lucha por la Paz, la Seguridad, la Estabilidad, en toda nuestra Región.

Felicidades, querid@s Herman@s de la Fuerza Aérea en su Aniversario. Felicidades General Avilés, que está al frente del Ejército y que ha sabido seguir fortaleciendo las líneas de trabajo con las diferentes Direcciones del Ejército, y en este caso particular de la Fuerza Aérea, que ha venido poco a poco, poco a poco, fortaleciéndola, para la Paz, no para la Guerra.

Y felicitar a sus Familias, a las Familias que nos acompañan, y a tod@s ustedes, querid@s Herman@s. Y decirles que hoy es un día que nos llena de Orgullo, nos llena de Alegría y nos llena de un mayor Compromiso para seguir fortaleciendo a la Fuerza Aérea del Pueblo nicaragüenses, de l@s nicaragüenses. Gracias, Compañer@s.



Declaraciones de Compañera Rosario Vicepresidenta de Nicaragua después del Acto en Conmemoración del 38 Aniversario de la Fuerza Aérea del Ejército de Nicaragua 31 de Julio del 2017

Muy buenas tardes, Compañer@s; queridas Familias... Estamos concluyendo un Acto bonito, fluido, dinámico, alegre ! Un Acto en el que celebramos la Hermandad.

El Comandante Daniel hablaba de cómo en nuestro País tod@s aportamos a la Seguridad y a la Tranquilidad. Las Instituciones Especializadas, en primer lugar el Ejército de Nicaragua... Hoy estamos Conmemorando el 38 Aniversario de nuestra Fuerza Aérea. Tenemos también a nuestra Policía Nacional, a nuestro Ministerio de Gobernación... a la Familia Nicaragüense en general ! Porque atesoramos esta Seguridad que tenemos y que nos reconocen todos los Países, todos los Gobiernos.

Luego, esa hermosa línea del Himno del Ejército, donde se habla de cómo nos unimos y trabajamos como Herman@s, para construir la Patria que soñamos. Y eso és lo que estamos haciendo todos los días : Construir, cuidándola ! Cuidando la Paz ! La Paz tenemos que fortalecerla y cuidarla todos los días; las Libertades, la Democracia y, cuidar la Unidad de las Familias nicaragüenses.

Esto que hemos venido nosotr@s construyendo, nosotr@s como Pueblo, nosotr@s como Gran Familia : la Unidad, el Cariño, la capacidad de reunirnos y entendernos, todos los días... Cuidarlo ! Porque, cuidarlo nos permite estar conscientes de que és un Tesoro, que és algo Especial, que és un Don de Dios.

Reitero, la Alegría, és un Don de Dios; el Ánimo, el Aliento, és un Don de Dios ! Y en esta Nicaragua, donde hubo tanto conflicto en el Pasado, hoy que estamos unid@s, tenemos que cuidar esa Unidad, porque és un Milagro, un Prodigio, un Don de Dios.

Y aquí estamos, entonces, conmemorando, saludando, felicitando, a tod@s l@s Compañer@s de la Fuerza Aérea; a sus Familiares, a sus Esposas, a sus Hij@s, felicitándolos, saludándolos, y comprometiéndonos a seguir trabajando al Servicio de nuestro Pueblo, fortaleciendo la Paz, fortaleciendo la Unidad. Conscientes de que vivimos Tiempos Especiales, Tiempos de Desafíos y, el sentirnos cada día frente a Desafíos grandes, Retos grandes, fortalecid@s en Fé, és un Privilegio.

Nosotr@s sentimos estos Tiempos de Victorias como un Privilegio, porque, desde un Alma, un Espíritu fortalecido, somos capaces de enfrentar todos los Desafíos. Y saber que Vamos Adelante, porque estamos Unid@s, y porque sabemos que, Unid@s, somos Fuertes.

Entonces, tenemos el Privilegio, la Bendición de contar, por un lado, con un Presidente, con un Gobierno que tiene mucha Experiencia, mucha Serenidad, y somos capaces de ir viendo cada acontecimiento, dimensionándolo en lo que verdaderamente significa, y luego ir cuidando todo lo que hemos construido, para seguir construyendo !

Nosotr@s sabemos que nuestro Pueblo quiere prosperar; que nuestro Pueblo quiere que nos desarrollemos en Paz y Unidad. Que tengamos Trabajo. Que vayamos siendo, en los Barrios y Comunidades, ese País Seguro que sabemos que tenemos a Nivel Nacional, Global. Pero en cada Barrio, en cada Comunidad las Familias queremos vivir más segur@s, y tenemos que alcanzarlo. Ese és el Reto : Seguir en estos Caminos de Milagros, de Portentos, que Dios ha derramado sobre Nicaragua, y cuidar esos Caminos, fortaleciendo la Tranquilidad, la Armonía, la Paz... El Respeto entre nosotr@s !

Año Electoral ? Año para ser todavía más respetuos@s. Para entendernos. Para saber que el hecho de que vamos con distintos Signos Políticos a buscar el respaldo de las Familias en cada lugar a las mejores Propuestas, no nos vuelve enemig@s. Nos hace reconocer que vivimos en un País, con Democracia, donde fortalecer la Democracia implica fortalecer la capacidad de entendernos, de dialogar, de respetarnos, y de crecer cada día en ese Ánimo de Alianzas, Diálogo y Consensos, que és un Modelo Original, y que también constituye un Don de Dios para esta Patria, Bendita y Siempre Libre !

Gracias, Compañer@s... Vamos Adelante, a seguir trabajando, con la Gracia de Dios ! Gracias a tod@s.