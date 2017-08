DANIEL : "El principal desafío aquí es, primero, garantizar la Paz; porque la mayor amenaza que tiene el Mundo ahorita va contra la Paz"

Encuentro del Presidente-Comandante Daniel con el Señor Roberto Azevêdo Director General de la OMC

3 de Agosto del 2017

Palabras de Daniel

Buenas... ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¡Cuánto gusto!



Palabras de Roberto Azevêdo

Muchísimo gusto, y muchas gracias por tener el tiempo de recibirme. Ella es mi Asesora, Tatiana.

Palabras de Daniel

Al contrario, más usted, el tiempo de andar por estos lados... ¿Qué tal? ¿Cómo está?

Palabras de Roberto Azevêdo

No; es un placer. Es la primera vez aquí.

Palabras de Daniel

Primera vez por Nicaragua, ¿verdad?

Palabras de Roberto Azevêdo

Sí, como Director General, y personalmente también. Así que, para mí es un gran placer conocer el País.

Palabras de Orlando Solórzano

Roberto Azevêdo y Tatiana son brasileños.

Palabras de Roberto Azevêdo

Tatiana es la brasileña en mi Oficina.

Palabras de Daniel

¿De qué Región de Brasil?

Palabras de Roberto Azevêdo

Yo nací en Bahía, Salvador; después fui a Brasilia cuando mi padre fue transferido para trabajar en la Secretaría de Salud, en Brasilia.

Palabras de Daniel

¿Y ella?

Palabras de Tatiana Prazeres

Yo soy del Sur de Brasil, pero viví también en Santa Catarina.

Palabras de Daniel

¿Río Grande?

Palabras de Tatiana Prazeres

Casi, casi... Así que Usted conoce bien el Brasil.

Palabras de Roberto Azevêdo

¿Usted conoce Bahía, o no? Brasilia, por supuesto.

Palabras de Daniel

Sí, claro que conozco un poco de Brasil. Estuvimos también en una Reunión del Grupo de Río, estaba Lula de Presidente; fue una Reunión previa a la Reunión del Grupo de Río allá en México, donde ya vino la CELAC. Fue en un balneario allá... ¿Bahía es playa? ¡En Bahía creo que fue!

Palabras de Roberto Azevêdo

En la Playa del Forte que queda más arriba, al Norte de Bahía, recuerdo que hubo alguna cosa por allí, pero no recuerdo bien. Es un Estado muy interesante, muy turístico, y es donde nació Brasil. La Primera Capital de Brasil fue Salvador, donde nací. Fue creada en 1549, y ahí quedó la Capital hasta que la Familia Real portuguesa cuando partía de Europa por las guerras napoleónicas quedó en Río. Ahí, por supuesto, la Capital se dislocó hacia Río y quedó hasta que Brasilia fuera construida en 1960.

Bueno, yo estoy muy contento de estar acá, es una oportunidad muy interesante, porque para nosotros, Países como Nicaragua son muy importantes, porque si la Organización no puede funcionar para ayudar a los Países chicos, para ayudar a las Economías en Desarrollo, yo mismo que vengo de un País en Desarrollo, entonces no hay sentido para la Organización.

Y a mí me gustó muchísimo, le decía al Ministro en la Reunión que tuvimos hoy, donde estaban también Representantes del Sector Privado, porque la charla no solamente fue muy franca, muy abierta, muy honesta, también fue muy centrada, muy bien ubicada.

Las preguntas fueron todas muy interesantes, muy relevantes, no solamente de los temas que discutimos en general; pero en la actualidad, el Mundo, es un escenario económico y comercial que no es fácil hoy, sobre todo con los Movimientos Políticos que recién vemos en Europa, en Estados Unidos, y por otro lado también. Así que es un momento muy interesante.

Palabras de Daniel

Hay una remoción global.

Palabras de Roberto Azevêdo

¡Y que no va a parar, no va a parar! Nosotros hicimos muchos Estudios para ver qué está por detrás de los Movimientos Populares en Países adelantados que están contra el seguimiento, contra el establishment, contra todo; contra el Comercio, contra la Globalización.

Y nuestra experiencia, nuestros Estudios demuestran que, 80% de los Empleos que son perdidos en las Economías adelantadas son provocados por nuevas Tecnologías, por Innovación. No es por importaciones o competencias de terceros Países, es por problemas estructurales internos; y la tendencia es de acelerar, no es de desacelerar.

Esta es la gran diferencia, porque cuando se inventó la rueda, los primoides, en la Historia de la Humanidad, alguien perdió un empleo, y eso así fue hasta la Revolución Industrial, y después... Pero la diferencia para la realidad de hoy es la velocidad con que se pasa todo eso, y esas tensiones no van a desaparecer. Por eso es un gran desafío para las Economías, y las Economías en Desarrollo no están muy preocupadas con eso y creen que es un problema de dos avanzados. Pero no lo es... Va a llegar, va a llegar, va a llegar ! Es interesante.

Palabras de Daniel

Llega a las grandes Economías, ahora a las pequeñas Economías... Por todos lados está el problema ahí.

Palabras de Roberto Azevêdo

Pero la Economía nicaragüense ha hecho bastante progreso, en todo lo que vimos demuestra un crecimiento sólido. Hoy estuve muy satisfecho en escuchar que es una Economía que tiene interés en ubicarse de una manera competitiva en los flujos comerciales mundiales; tiene mucha claridad de la importancia de acceder a Mercados, de participar de otros Mercados; hasta el mismo, por el tamaño de la Economía, no es suficiente para justificar un crecimiento sostenible, mirando hacia adentro apenas, así que hay que estar bastante bien ubicados en las oportunidades internacionales.

Nosotros firmamos un Acuerdo en 2013, Acuerdo de Facilitación del Comercio en la OMC, y Nicaragua fue el primer País Latinoamericano que ratificó el Acuerdo y entregó sus Compromisos en la Organización, que demuestra, a mi juicio, justamente la Visión de conexión con el Mundo, no solamente en términos regionales que es muy importante.

Palabras de Daniel

Es el problema de la Sobrevivencia... ¡Sí! Estamos conscientes que somos un País muy pequeño, con una Economía muy frágil, porque hay Países pequeños con Economías muy potentes. Este es un País muy pequeño con una Economía muy frágil; tiene un potencial, indiscutiblemente, en Recursos Naturales, tierras para desarrollo agrícola, ganadería, etc., pero tenemos un rezago histórico enorme.

Palabras de Roberto Azevêdo

Y su progreso en muchas áreas... En Ganadería, por ejemplo, es impresionante los cambios; en algunos Sectores Agropecuarios los cambios son importantes, en Café también.

Palabras de Daniel

Hemos logrado ir avanzando.



Palabras de Roberto Azevêdo

No solamente en cantidad, está trabajando en la calidad de los productos también, y tiene espacio especial por la calificación de la producción. Así que, hay mucho que congratular, pero hay mucho por delante también.

Palabras de Daniel

Aquí, en la Época de los 60, 70, que fue el auge algodonero, había un Producto Interno Bruto bien alto en relación con la Población que tenía Nicaragua en ese entonces, y lo ponen como punto de referencia siempre en los Estudios de los Organismos Internacionales, siempre está el punto de referencia. Pero a contraparte también, en el año 79 cuando triunfa la Revolución la primera tarea fue buscar cómo alfabetizar al Pueblo. Es decir, el crecimiento de la Economía no se había traducido en alfabetizar a la Población. Nosotros encontramos casi un 60% de analfabetismo en Nicaragua.

Entonces, es bueno el dato de la Economía, cómo se movían esos recursos, dónde quedaban esos recursos, pero no se colocaban para poder sacar al País de la Extrema Pobreza, ni de la Pobreza. Y, una cuestión fundamental, indiscutiblemente, para sacar a un País de la Extrema Pobreza, és la Educación; incluso, Educación para que la gente le dé su debido valor a la Salud. Sin Educación se descuida todo mundo en el tema de la Salud también... ¡Es básica la Educación!

Palabras de Roberto Azevêdo

Puede defender sus Derechos.



Palabras de Daniel

¡Claro! ¡Claro! Entonces, yo diría que en estos últimos años, a partir de esta gran Alianza que hemos establecido, Trabajadores, Empresarios, Productores Agrícolas, hemos logrado ir avanzando, avanzando de forma realmente acelerada para lo que ha sido el ritmo del crecimiento de nuestra Economía después de todos esos períodos difíciles que vivimos.

Con la gran diferencia que ahora tenemos como objetivo central el ataque a la Extrema Pobreza, a la Pobreza; luego, la Salud, la Educación, están dentro de los grandes Programas y donde buscamos colocar también recursos del Presupuesto en esas direcciones. Ahí estamos dando esa batalla.

Palabras de Roberto Azevêdo

¿Cuál es el gran desafío hoy para Nicaragua? A su juicio, ¿cuál es el principal desafío?

Palabras de Daniel

Yo diría que el principal desafío aquí es, primero, garantizar la Paz; porque la mayor amenaza que tiene el Mundo ahorita va contra la Paz. Ya vemos cómo Países que han sido destruidos por diferentes razones se han desintegrado, y esas son zonas caóticas. Ahí no puede haber crecimiento económico, ahí no da tiempo a pensar siquiera en Programas.

Entonces, Nicaragua y Centroamérica que tanto nos costó alcanzar la Paz, no solamente por las guerras que se conocieron a finales del Siglo pasado, sino guerra en todas las Épocas, alcanzar la Paz es combinada con la Reconciliación, porque puede haber Paz y pueden estar polarizadas las Fuerzas Sociales, y las Fuerzas Políticas, las Fuerzas Económicas pueden estar confrontadas, que es lo más normal eso.

Entonces, aquí nosotr@s logramos finalmente, al llegar al Gobierno en el año 2007, al retomar el Gobierno en Enero de 2007, hacer esa Gran Alianza, que no había sido posible hacerla en Tiempos anteriores y, Gobiernos que tenían un corte totalmente Liberal, Neoliberal, no habían logrado hacer esa Alianza.

O sea, Gobiernos que habían sido respaldados por l@s Empresari@s, Empresari@s que nos adversaban a nosotr@s, y que no votaban por el Frente, lógicamente, estos Gobiernos no pudieron establecer ese tipo de Alianza que diera Paz, que diera Estabilidad, y que dé lugar a luchar para la Seguridad también del País.

Son factores indispensables, ¿por qué? Bueno, es cierto, le pusimos fin a la guerra, logramos la Paz, avanzamos en la Reconciliación, pero tenemos ese enemigo poderoso que sacude principalmente toda la Región Mesoamericana, de Colombia a México, y donde el gran mercado está en los Estados Unidos. Ahí está el mercado que provoca esta crisis en toda la Región.

Entonces, ¡un nuevo enemigo! Ya el enemigo no era la guerra en la lucha interna, sino la guerra contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado. Ese es el gran enemigo, lo que amenaza la Soberanía de los Países, porque estos apuntan al Narco-Estado. Ellos apuntan a tomarse el Estado, ¡y tenemos situaciones realmente duras !



Pero nosotr@s, con Recursos limitadísimos, con el Presupuesto más pequeño de toda la Región, hemos logrado aquí garantizar la Paz, la Estabilidad; y logrando Paz y Estabilidad hay más condiciones para garantizar la Seguridad también, en la lucha contra el Narcotráfico, contra el Crimen Organizado, ahora contra el Terrorismo, y eso es lo que más tenemos que cuidar y fortalecer.

Esto permite también que la Alianza que tenemos se pueda potenciar, porque un País que no logra Estabilidad y Seguridad... Bueno, tenemos el ejemplo de Pueblos Hermanos aquí mismo en Centroamérica, el Triángulo del Norte: Guatemala, El Salvador, Honduras, en situación difícil. Y nosotr@s estamos con la gran presión... ¡la presión es enorme ahí!

Entonces, ese sigue siendo nuestro principal objetivo. O sea, digamos, esa es la plataforma, esa es la base para poder avanzar en el Crecimiento Económico, avanzar en lo que sería el agregado de valor a todas nuestras actividades productivas tradicionales, darles valor; lograr acceder a mayores Mercados... Agregarle valor y también la calidad del producto que se ha hecho un esfuerzo grande para poder competir en el Mercado Internacional. Pero el objetivo nuestro sigue siendo la Paz, la Estabilidad, la Seguridad.

Palabras de Roberto Azevêdo

Con eso los demás nos siguen.

Palabras de Daniel

¡Sin eso, no hay forma! Aunque quisiéramos tod@s trabajar junt@s, si se nos impone una situación de inseguridad como la que tienen otros Países, en Centroamérica y en otras Regiones... México, ¡es terrible la situación de México! Entonces ya este tipo de Modelo no funciona, ¿por qué? porque eso ahuyenta inversiones. La gente lo que busca es cómo salvarse, cómo protegerse.

Entonces, yo diría que el enfoque principalmente está en esa dirección. Claro, ¿esto qué permite? Bueno, mantener las condiciones para que toda la creatividad de l@s Empresari@s, de l@s Productor@s, todas las potencialidades del Estado con las Instituciones correspondientes, en las plataformas que están establecidas... Porque este no es un Gobierno que llama al Empresario para que lo escuche, o para decirle: “vamos a hacer esto”, sino que lo incorpora. Está incorporado. ¿Les explicó eso? ¡Está incorporado!

Palabras de Orlando Solórzano

En la Reunión se mostró mucho eso.

Palabras de Roberto Azevêdo

¡Hay un buen Diálogo!

Palabras de Daniel

¡Sí! Entonces no hay sorpresas para el Empresario, en cuanto a que va a haber un impuesto de repente, que ha sido la práctica; escondido se prepara los impuestos el Gobierno y de repente puede existir el golpe. Eso genera, lógicamente, más inestabilidad.

Aquí lo que hemos aprendido es que, hay que trabajar junt@s, y si hay que enviar una Ley a la Asamblea para aprobar medidas de carácter impositivas, hay que buscar el Consenso; el Consenso interno en primer lugar, y luego el Consenso frente a los Organismos Internacionales, ¿para qué? Para que las Medidas que los Organismos Internacionales puedan estar recomendando no sean un factor de mayor desestabilización; sino... “está bien, coincidimos que hay que hacer esto, pero vamos a discutir un poco los tiempos”, que es lo que hemos hecho y hemos logrado junt@s, l@s Empresari@s, l@s Trabajador@s, el Gobierno, con los Organismos Internacionales.