Honran legado de Selim Shible

Redacción Central, La Voz del Sandinismo, 7 de agosto 2017

Selim Shible

Con los versos del poema “Conociste a Selim”, del revolucionario Leonel Rugama, este domingo se rindió homenaje al guerrillero nicaragüense que pasó a la inmortalidad el 6 de agosto de 1957, luego de que fuera asesinado por la dictadura somocista.

En el barrio de Managua que lleva su nombre, las familias se congregaron en una jornada político-cultura para rendirle honores.

Selim inició su vida militante antisomocista en los movimientos revolucionarios juveniles que se gestaban alrededor del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

El acto de conmemoración tuvo lugar en el parque del barrio, el lugar que la Revolución Sandinista ha construido para que las familias puedan disfrutar en paz de la libertad que hoy gozamos.

“Los héroes sandinistas dieron su vida para que todos nosotros estemos en otro nivel, para que tengamos salud, educación, para que tengamos un mejor nivel de vida y la Revolución, no se hace en uno, dos o tres años, no me refiero a la de los movimientos armados, me refiero a la revolución de los cambios de gobierno, de forma de administración de la economía nacional. Nicaragua está fertilizada por la sangre de nuestros héroes y mártires”, destacó Armando Shible, hermano de Selim.