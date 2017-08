ROSARIO : Se celebran las Fiestas tradicionales de agosto en todo el país

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua,

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4

7 de Agosto del 2017

Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias de nuestra Nicaragua, Bendita, Siempre Libre !

Hoy és Lunes 7 de Agosto, y desde la mañana amanecimos a la Alegría de Santo Domingo de San Andrés de la Palanca, en Managua, que está alojado en el Barrio Cristo del Rosario... Cumpliendo 86 años de tradición la llegada de Santo Domingo desde San Andrés de la Palanca, hasta el Barrio Cristo del Rosario, en Managua.

Hubo recorrido tradicional desde Ciudad Sandino, bajando por la Cuesta de los Mártires, llegando aproximadamente al Puente León esta tarde, donde se espera acompañado de Promesantes, Bailes Folklóricos, Cargadores Tradicionales, y Filarmónicos.

Tenemos también al Festival Sihkru Tara que prosigue en Bilwi, Región Autónoma de nuestro Caribe Norte, con presencia de Comunidades Miskitas hermanas que llegan desde Honduras. Una Actividad Binacional que se celebra con Canciones, Oraciones, Teatro Popular, Danzas Folklóricas, y Comida, Gastronomía Tradicional.

También el Miércoles 9, Vestida y Vela de Santo Domingo de Guzmán. Esto és en la Iglesia de Santo Domingo en Managua, y luego sale a las 6 de la mañana del Jueves 10 para Las Sierritas con todos sus aperos tradicionales. Se despide de Managua y, Dios Mediante, hasta el año que viene, como decimos todos los días, y para todo... “Si Dios lo permite”, “Si Dios quiere”. Llegará a Las Sierritas, Dios Mediante, a las 5 de la tarde del 10. También, ese día hay Desfile Hípico en Managua.

El Viernes 11, Santo Domingo recorre Las Sierritas y sube a su Altar en la Basílica de Santo Domingo, en Las Sierritas. Con la subida al Altar Mayor hay una Misa, estará presente Su Eminencia el Cardenal Leopoldo Brenes.

Tenemos asimismo, la Programación de las Fiestas Tradicionales en el Municipio de Granada, también en Juigalpa, y en todos los Municipios donde se celebran las Fiestas de Nuestra Señora de la Asunción la próxima semana, pero las Fiestas arrancan este fin de semana.

Nuestra Policía Nacional garantizó la cobertura de casi 500 Actividades en todo el País en el fin de semana. Y luego nos reporta que fallecieron 4 personas en accidentes de tránsito : 3 conductores de motocicletas, 2 de ellos en estado de ebriedad, y un peatón. Tenemos a la Policía cubriendo todas las Fiestas que detallamos, en Managua, y en otros Municipios de nuestro País.

Accidentes de tránsito en la semana, 744, 8 por estado de ebriedad de los conductores, 695 con daños materiales, 49 con víctimas, resultando 11 Herman@s fallecid@s, 41 Herman@s lesionad@s. Disminuyó en 7 el número de fallecid@s y en 52 l@s lesionad@s, en relación a la semana homóloga del año pasado. Se incrementó en 13 las colisiones; disminuyó en relación a la semana anterior de este mismo año, en 3 l@s fallecid@s, 2 l@s lesionad@s y 73 las colisiones.

Tenemos la visita de Funcionarios del Centro Humanitario King Salman, del Reino de Arabia Saudita, entre el 7 y el 9 de Agosto. Vienen para realizar la entrega de la donación de 309 toneladas métricas de Dátiles, para Escuelas de Jinotega, de la Costa Caribe Norte y de los Municipios del Corredor Seco, en apoyo a la Merienda Escolar que se está distribuyendo.

Luego tenemos el Informe Sismológico de las últimas 72 horas : 9 sismos en nuestras Costas, todos menores a los 4 grados.

Tormenta Tropical... Ayer el Compañero Doctor Guillermo González nos envió una Nota que hicimos llegar a los Medios de Comunicación sobre la Tormenta Tropical “Franklin”. Ayer Domingo estaba a 415 kilómetros de Cabo Gracias a Dios. No representa, dice, la Tormenta ningún riesgo para nuestro País, pero sí seguirá generando lluvias. El rumbo de la Tormenta, según tengo entendido que va por la Costa hacia Honduras.

Luego tenemos en Centroamérica las afectaciones por lluvias : En Honduras se declaró Alerta Verde por esa Tormenta Tropical “Franklin” para 18 Departamentos, y por 72 horas. Tenemos los datos de Guatemala, las afectaciones de la semana anterior, 5 Departamentos; Nicaragua, 6 Departamentos; Alerta Verde a Nivel Nacional en El Salvador, pero no hay incidencias.

Costa Rica y Panamá no han publicado sus datos. En Honduras las afectaciones son en 8 Departamentos.

Tenemos aquí una Nota del SINAPRED sobre el Diplomado en Gestión de Reducción de Riesgos de Desastres y Cambio Climático, en el que van a participar 50 Profesionales de las Instituciones de Primera Respuesta a las Emergencias... Nuestra Policía, Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos Unificados, MINSA, Gobiernos Locales, Cruz Roja, y SINAPRED.



El Diplomado será impartido a través de una Plataforma Informática desarrollada con la Universidad de Ingeniería. Así que, l@s Participantes se van a formar con el respaldo académico de Profesor@s de la Universidad de Ingeniería y continuarán en sus labores profesionales, institucionales. No és un Curso Presencial.

Tenemos también algunas Escuelas afectadas por las lluvias, sobre todo en cuanto a la asistencia a clases, porque crecieron los ríos y los Padres de Familia están acatando las Alertas, en Madriz, Nueva Segovia, Jinotega, Matagalpa, Boaco, Chontales, Río San Juan, y nuestro Caribe Norte.

Esta semana vamos a distribuir Plan Techo en el Distrito I de Managua; en San Marcos, Santa Teresa, La Conquista, y La Paz, en el Departamento de Carazo; 2,500 Paquetes Alimentarios Solidarios en los Distritos IV, V y VI de Managua, y en Tipitapa y San Francisco Libre; Sillas de Ruedas en Boaco y Chontales.

También hay supervisión de los Proyectos de la Alcaldía de Managua esta semana; una cada día, prácticamente. Y estamos trabajando para inaugurar cuadras de asfalto en la Colonia Morazán, y cuadras de concreto hidráulico en el Barrio Villa Reconciliación Norte, del Distrito VI.

400,000 Cartillas sobre Derechos de Mujer y de Familia, Derechos de la Niñez, se entregan casa a casa, y lo hacen l@s muchach@s de la Promotoría Solidaria de Juventud.

Tenemos Megacompetencia de Ajedrez, l@s muchach@s del Movimiento Alexis Argüello, de Juventud, promoviendo este Deporte... Colegio Salvador Mendieta, Distrito V.

Tenemos la Situación Epidemiológica de la semana : Chikungunya, todas negativas. 50 casos positivos de Dengue, disminuye en 23% respecto a la semana pasada. Zika, todas negativas. Leptospirosis, 14 casos confirmados, 272 casos en el año; Influenza, 60 positivas... No me dice si creció o disminuyó en relación a la semana pasada ! Voy a agradecer que me manden la Influenza con el Reporte de disminución o incremento.

Luego tenemos, Neumonía 2,809, acumulado de 77,184, 6% más de casos. Hay 5 Herman@s fallecid@s por Neumonía en esta semana, para 151 fallecid@s a lo largo del año. Malaria, 163 casos, para un acumulado de 3,889. Y disminución de 13% en los casos de Diarrea, tenemos 3,769.

Dos ahogados durante la semana, el incremento és de una persona en relación a la semana pasada. Once fallecid@s por accidentes de tránsito, como nos reportó nuestra Policía.

Curso de Diagnóstico en Medicina Tradicional China, y II Diplomado en el Manejo del Dolor, en el Instituto de Medicina Natural y Terapias Complementarias, con Fisiatras y Psicoterapeutas de todos los SILAIS del País.

Luego tenemos un Canal Virtual que se lanzará entre el Ministerio de Educación, Canal 6, INATEC y CNU, el 20 de Diciembre : TV EDUCA-6, en la Plataforma YouTube, para promover el uso de Materiales Audiovisuales que ya hayamos producido; así como transmitir Conferencias mensuales en vivo, impartidas por Especialistas Internacionales en Educación.

Tenemos, Compañer@s... Delegación de Corea entregando 200 Computadoras desde Gyeonggi, Corea, a 20 Centros Educativos del País. 500 Bicicletas del Programa “Ayúdame a Llegar”, de la Fundación Slim, entregándose en Jinotega, Chinandega y León. Y luego tenemos la asistencia de Estudiantes a Secundaria a Distancia en el Campo, 83.5%, y Primaria a Distancia, 81%.

Tenemos al INATEC con asistencia de los Programas de Educación Técnica en el Campo, el 91% de la Matrícula.

Ministerio de la Economía Familiar... Concursos de Diseño e Innovación en Bambú. Y en San Lorenzo, Boaco, saludando las Fiestas Patronales realizando la Feria en Honor al Santo Patrono.

INTUR... Mesa Departamental con Protagonistas del Turismo de Chontales y Zelaya Central; y Exposición “Feria de las Tradiciones” en Ciudad Sandino, Managua.

Trabajando también, Compañer@s, en inaugurar Energía Eléctrica para 80 Familias en la Comunidad Hermanos Casco, de El Jícaro, Departamento de Nueva Segovia. Nos reporta el Compañero Salvador Mansell.

Mañana vamos a explicar más sobre la cantidad de Madres y Padres de Familia que están ya depositando y retirando las Pensiones de Alimentos en Sucursales del BANPRO en todo el País. En Masaya son ahorita, a partir de hoy lunes 7 de Agosto, 1,832 los Padres o Madres de Familia que depositan y retiran Pensiones de Alimentos.

És un Sistema Automatizado de Pensiones que evita hacer filas; se pueden retirar hasta en fines de semana, y és un servicio gratuito. Lo que van a llevar és un Documento de Autorización del Ministerio de la Familia, su Cédula, su Pasaporte o Cédula de Residencia, si son Nacionales, o de otros Países. Al cumplir estos pasos el Banco les recibirá el monto de sus obligaciones y las mamás o papás van a recibir en sus celulares el mensaje de que ya cuentan con el depósito de la Pensión de Alimentos.

El Personal del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez estará ubicado en los Bancos de Masaya para dar instrucciones a la Población, dar orientación, guía sobre el Sistema. También pueden llamar o acudir a la Delegación del Ministerio de la Familia, para orientaciones adicionales.

Compañer@s, estas son las Informaciones que tenemos este mediodía... Aquí estamos, trabajando a su servicio, con Alegría y conscientes del Privilegio que significa servirles a ustedes, en esta Nicaragua, Cristiana, Socialista y Solidaria... En Bendición, Prosperidad y Victorias, Vamos Adelante !

Nuestro Comandante Daniel saluda a todas las Familias, a todos los Hogares nicaragüenses, en el Compromiso de Seguir Cambiando nuestra Nicaragua, para Bien y para Mejor; y seguir Construyendo el Porvenir !

Gracias, Compañer@s, y mucho Cariño de nuestro Comandante Daniel, y de tod@s nosotr@s su Equipo de Trabajo, aquí en la Presidencia de la República. Muchas gracias.