Nicaragua aparecerá en un documental internacional "Latinoamérica en tus ojos"

Houston Castillo, 100% Noticias, 12 de agosto 2017

Nicaragua se proyectará en un documental realizado por un comunicador mexicano. El documental que lleva por nombre: “Latinoamérica en tus ojos” se trata de un viaje que se hizo a 13 países, partiendo desde México y terminando en Argentina. La aventura fue vía terrestre. Dentro de este viaje —según explicó el productor del documental a 100% NOTICIAS— , se impartieron talleres de pintura, música y teatro.

Alexander Díaz, director del documental conversó con 100% NOTICIAS vía correo electrónico para contarnos su experiencia y qué se puede esperar de este proyecto.

1) ¿De qué se trata el documental Latinoamérica en tus ojos?

Este documental trata de un viaje que se hizo a lo largo de Latinoamérica, partiendo desde México y terminando en Argentina, fueron 13 países de aventura por vía terrestre. Dentro de este viaje estuvimos dando talleres de pintura, música y teatro.

2) ¿Qué fue lo que más te impactó de cada país?

De Guatemala – Que a pesar de que es vecino con México, la gente es muy diferente.

De El Salvador – Que en sus calles se siente un poco de miedo por los señalamientos que dicen: no portar armas.

De Honduras – Su vegetación y que es un país muy chico.

De Nicaragua – Sus bellos lugares y su seguridad, ya que como mexicano fue muy difícil entrar a este país.

Costa Rica – Sus playas

Panamá – La infraestructura moderna que hay, pero que aún conservan sus raíces.

Colombia – Su gente, su comida y que los mexicanos somos muy parecidos a ellos.

Ecuador – El precio de la gasolina ya que es muy económico.

Perú – Sus paisajes y su comida exótica como gatos, cuyos y monos.

Bolivia – Que tiene una cultura muy autóctona, y sus bellos paisajes.

Uruguay – Su gente tan amable, su comida sabrosa y sus paisajes.

Argentina – Sus lugares turísticos para visitar.

3) Nicaragua: ¿Qué experiencia en particular experimentaste y te asombró?

Me asombro sus paisajes, la lluvia extensa que hay, su gente es curiosa pero llena de color. Y que en la frontera los mexicanos no somos muy bien recibidos.

4) Sobre la política y la economía de Nicaragua ¿Qué pudiste percibir?

La economía se me hizo buena, ya que hay turismo y las ciudades principales se ven de buena calidad y muy agradables para salir. La pobreza no se ve tanto como en los países anteriores (Guatemala, Honduras o el Salvador) y sobre política no tuve la oportunidad de adentrarme tanto.

5) ¿Qué tan fácil se te hizo ingresar a Nicaragua ¿Hubo obstáculos?

Sí hubo bastantes obstáculos desde la primera vez que fui, ya que nos estuvieron revisando por más de 16 horas y no nos dejaban pasar, aparte nos hicieron cantar el himno nacional mexicano, para ellos comprobar que si veníamos de allá. Y la segunda vez que cruce, no fue tanto pero los tramites fueron bastantes largos, duramos como 8 horas para cruzar.

6) ¿Dónde será transmitido el documental?

La premier será en el norte de México en ciudad Juárez, pero posteriormente se estará presentando en diferentes ciudades de la República mexicana.

7) ¿Qué esperas del documental?

Sembrar semillas de aprendizaje y cosechar esperanza en las personas.

8) Si te tocara vivir en uno de los países que visitaste, ¿dónde sería?

En Argentina o en Panamá

9) ¿Cómo nace la idea de visitar 13 países? ¿Cuáles son?

La idea nace cuando me invitaron a participar en un proyecto para grabar un reality show y en este proyecto el recorrido era viajar por más de 20 mil kilómetros en América Latina.

10) ¿Qué viene después del documental? ¿Qué otros proyectos tienes?

Quiero darle promoción durante un tiempo a este documental, para dar a conocer lo lindo que es Latinoamérica y además quiero presentarlo en escuelas, universidades y donde se nos de la oportunidad, después de esto ya estaremos pensando en algún otro proyecto.