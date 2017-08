DANIEL : "Nuestras armas son morales, y lo demostramos en los Compromisos que tenemos de luchar por la Paz, y defender la Paz en nuestros Países"

Acto del 37 Aniversario de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua



14 de Agosto del 2017

Palabras del Capitán de Navío

Ángel Eugenio Fonseca Donaire

Jefe de la Fuerza Naval

Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República y Jefe Supremo del

Ejército de Nicaragua; Compañera Rosario Murillo Zambrana, Vicepresidenta de la República de Nicaragua; General de Ejército, Julio César Avilés Castillo, Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua; Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, Jefe del Estado Mayor General; Mayor General Marvin Elías Corrales Rodríguez, Inspector General; Doctora Martha Elena Ruiz Sevilla, Ministra de Defensa; Primera Comisionada Aminta Elena Granera Sacasa, Directora General de la Policía Nacional.

Monseñor Eddy Montenegro Avendaño, Prelado de Honor de Su Santidad; Vicealmirante Miguel Enrique Peña Acosta, Comandante General de la Armada de la República Dominicana; Contraalmirante Jesús Humberto Benítez, Comandante General de la Fuerza Naval de Honduras; Capitán de Navío René Francis Merino Monroy, Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Naval de la República de El Salvador, y sus distinguidas esposas; Agregados de Defensa, Militares, Navales, Aéreos y Jefes de Misiones Militares acreditados en nuestro País.

Oficiales Generales, Subalternos, Clases, Marineros, Auxiliares presentes en este Acto; Ex-Jefes de la Fuerza Naval y Oficiales en la honrosa condición de Retiro; Familiares del Comandante Richard Lugo, del Comandante de Brigada Hilario Sánchez Vásquez, y del Coronel Abraham Rivera, del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional; Familiares de Compañeros de la Fuerza Naval caídos en cumplimiento del Deber; Medios de Comunicación Social e Invitad@s Especiales.

Guiados por el ejemplo de nuestros Mártires que son la Estrella Polar, y navegando junto a nuestro Pueblo con rumbo hacia el Horizonte, arribamos el día de hoy al 37 Aniversario de la Fuerza Naval enarbolando en los mástiles de nuestros Buques la Bandera de la Patria, protegiendo día a día nuestra Soberanía Nacional en los Territorios Marítimos, Lagos y Ríos, cumpliendo con la Constitución, las Leyes de la República, Ordenanzas del Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra, y Comandancia General del Ejército de Nicaragua.

La Historia de Lucha y Defensa de la Patria originaron los Valores y Principios Institucionales que son la base de nuestra Educación Patriótica, y no se puede olvidar cada Gesta Histórica y Heroica de nuestros antepasados. Por ello trabajamos día a día como Herman@s, para construir la Patria que soñamos.

En la bitácora de la Fuerza Naval está escrito el Legado Histórico de l@s Compañer@s que han ofrendado sus Vidas en el cumplimiento de su Deber; su ejemplo siempre estará en nuestra Memoria y Corazones. Agradecemos la presencia de sus Familiares; a nuestros Compañeros en la honrosa condición de Retiro, quienes aportaron al fortalecimiento de la Fuerza Naval.

Nuestra Fortaleza son los Compromisos adquiridos con nuestro Pueblo; hoy reafirmamos seguir cumpliendo con el Espíritu de Servicio que nos caracteriza, patrullando nuestros Espacios Marítimos, defendiendo nuestras Fronteras, protegiendo nuestros Recursos Naturales, resguardando los Puertos Nacionales, protegiendo a la Población ante los Desastres Naturales y Antropogénicos, realizando Misiones de Búsqueda, Salvamento y Rescate, dando nuestros mejores esfuerzos, con el fin de proteger y salvar Vidas.

Nuestro buque navega hacia el Futuro, en la dirección del Plan de Modernización y Desarrollo, entre lo necesario y lo posible, como lo ha ordenado nuestro Comandante en Jefe, General de Ejército Julio César Avilés Castillo. Hemos avanzado con su apoyo en los aseguramientos, avituallamientos de las Tripulaciones, mantenimientos, reparaciones y reconstrucciones de Buques, para estar siempre listos para la Defensa de la Patria.

Mediante la Cooperación de Países Amigos hemos recibido apoyo en la construcción de Instalaciones nuevas, reconstrucciones de lanchas rápidas, Medios de Comunicaciones, Equipo de Salvamento Individual, y en el adiestramiento de nuestros Oficiales, Suboficiales, Sargentos, Comandos y Marineros, recibiendo preparación en la Federación de Rusia, Estados Unidos de América, Estados Unidos Mexicanos, República Bolivariana de Venezuela, Corea del Sur, China Taiwán, El Salvador y Guatemala.

Con Instrucciones Presidenciales contribuimos a que el Golfo de Fonseca sea una Zona de Paz, Seguridad y Desarrollo Sostenible, manteniendo Coordinaciones, Cooperación y Comunicaciones fluidas con los Jefes de Fuerzas Navales de Honduras y El Salvador.

Hemos alcanzado patrullajes conjuntos con la Federación de Rusia, y ejercicios conjuntos con el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos de América; y en el marco de la CFAC hemos realizado Operaciones coordinadas con El Salvador y Honduras a fin de neutralizar las acciones del Narcotráfico, Crimen Organizado, y actividades conexas.

Mantenemos de forma continua y sostenida la Misión de Paz y Soberanía “General Augusto C. Sandino” en el Mar Caribe, haciendo presencia desde el 25 de Noviembre del 2012, en cumplimiento al Fallo del 19 de Noviembre de 2012, emitido por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, defendiendo nuestra Frontera Marítima, protegiendo los Recursos Naturales brindando Seguridad y Protección a las embarcaciones que faenan en nuestras Aguas Jurisdiccionales, actuando con Valentía, Firmeza, Cautela y Prudencia, y evitando no caer en provocaciones.

Hemos realizado desde Agosto del 2016 hasta Agosto del 2017, 41 relevos de Unidades de Superficie y Tripulaciones, navegando 40,000 millas náuticas, garantizando la seguridad de embarcaciones que realizan actividades de pesca, cumpliendo 14 Misiones de Búsqueda, Salvamento y Rescate, rescatando a 157 Personas con Vidas, y auxiliando 12 Embarcaciones Pesqueras que faenan en esos Espacios Marítimos. Se han realizado 17,200 Misiones de todo tipo, navegando 110,000 millas náuticas.

En el Cumplimiento de la Estrategia del Muro de Contención hemos golpeado al Narcotráfico, capturando 1,671 kilos de cocaína, 417 kilos de marihuana, 18 narco-lanchas, 5 narcotraficantes, 640,900 dólares, 151,580 córdobas, y la retención de 134 Emigrantes de diferentes nacionalidades.

En las actividades de pesca ilegal se han capturado 33 embarcaciones extranjeras con 87 Tripulantes.



En la protección de los Recursos Naturales realizamos 227,000 sondeos a embarcaciones de todo tipo; 390 controles a los Dispositivos Exclusores de Tortugas; se liberaron 68 tortugas marinas; ocupamos 2,900 libras de langosta fuera de talla; incautamos 4,500 pies tablar, y 4,300 piezas de madera de diferentes especies, las que fueron entregadas a las Autoridades correspondientes.

En Seguridad Portuaria se realizaron 14 Auditorías, garantizando la Certificación de 6 Puertos, obteniendo los parámetros establecidos en los Convenios Internacionales. Garantizamos la Seguridad a 480 Buques que arribaron a nuestros Puertos, transportando carga de más de 3 millones de toneladas métricas. Se recibieron 71 Cruceros con 136,000 Turistas extranjeros; atendimos 10,000 Buques de Cabotaje, los que movilizaron 400,000 Pasajer@s y 232,000 toneladas métricas de carga.

El Plan de Defensa Pesquero ha permitido la pesca y exportación de más de 55 millones de libras de productos pesqueros, generando al País más de 200 millones de dólares.



A través de las Capitanías de Puertos y Puestos de Control de Embarcaciones se transmite el aviso oportuno de la situación de mal tiempo a las Comunidades Costeras, Flota Pesquera Industrial y Artesanal. Activando nuestro Destacamento de Guardia Combativa, y coordinando las Operaciones de Búsqueda, Salvamento y Rescate, hemos salvado 527 Personas con Vida, auxiliando a 27 Embarcaciones y recuperando 28 cadáveres.

Es importante destacar el esfuerzo que realizan nuestras Tripulaciones a bordo de nuestras Unidades de Superficie en la Misión de Búsqueda, Salvamento y Rescate a la Embarcación Miss Johana Betsey a partir del aviso de su desaparición, realizando ininterrumpidamente su búsqueda, coordinando las acciones con nuestros Hermanos de la Fuerza Aérea, empleando 18 Unidades de Superficie, apoyados por 7 Barcos de la Flota Pesquera. Hemos navegado 6,000 millas náuticas y recorrido 400 kilómetros de Costa; también coordinamos con el Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica, Servicio Aeronaval de Panamá, con el Grupo Militar de los Estados Unidos de América, y la Armada de Colombia, a quienes agradecemos por su Cooperación.

En apoyo al Consejo Supremo Electoral garantizamos la seguridad y transportación marítima, lacustre y fluvial del Material Electoral y de Funcionari@s, en los lugares de difícil acceso y más alejados del Caribe y del Pacífico. Transportamos 866 Funcionari@s y 792 Paquetes Electorales utilizando 43 Unidades de Superficie, 20 vehículos de transporte con el empleo de 426 Efectivos Militares navegando más de 4,000 millas náuticas, y recorriendo 600 kilómetros.

Para finalizar, felicitamos a los que hoy han sido condecorados por el Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra, con las Condecoraciones Honor al Mérito Naval Primera Clase, Segunda Clase, y Medalla Honor al Mérito Amistad y Cooperación.

Igualmente, agradecemos a los ex-Jefes de la Fuerza Naval por sus valiosos aportes al desarrollo de la Fuerza Naval. Agradecemos especialmente al Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, y a nuestra Comandancia General presidida por nuestro Comandante en Jefe, General de Ejército Julio César Avilés Castillo. Gracias por su apoyo incondicional.

Asimismo, agradecemos a quienes nos entregaron Reconocimientos, y a todos los presentes por compartir con nosotros este Aniversario; a nuestras Familias por su comprensión y apoyo, a ellos les damos nuestro agradecimiento; a nuestros Hermanos de Armas, Oficiales, Suboficiales, Clases, Marineros, Comandos, Infantes y Trabajadores Auxiliares, que con su apoyo, cohesión y lealtad nos permiten continuar navegando hacia más Victorias.

¡Viva el 37 Aniversario de Constitución de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua!

¡Viva el Ejército de Nicaragua!

Muchas gracias.

Palabras del General Julio César Avilés

Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua

Comandante Daniel Ortega, Presidente de la República y Jefe Supremo del Ejército de Nicaragua; Compañera Rosario Murillo, Vicepresidenta de la República; Hermanos de la Comandancia General, Mayores Generales Bayardo Rodríguez y Marvin Corrales; Capitán de Navío Ángel Fonseca, Jefe de la Fuerza Naval; Doctora Martha Ruiz, Ministra de Defensa; Primera Comisionada Aminta Granera, Directora de la Policía; Delegaciones Militares de Países Hermanos que nos acompañan; Monseñor Eddy Montenegro, gracias por sus Oraciones.

Jefes de la Fuerza Naval en condición de Retiro, General de Ejército Omar Halleslevens; Contralmirante Juan Estrada, Contralmirante Róger González; Hermanos Miembros del Consejo Militar, Oficiales y Personal de las diferentes Unidades que nos acompañan; Jefes, Oficiales, Tripulaciones, Suboficiales, Clases, Marineros, y Personal Auxiliar de la Fuerza Naval.

Estimad@s Funcionari@s de Gobierno, Entidades Privadas, Invitad@s Especiales; Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos, y Jefes de Misiones Militares acreditados en nuestro País. Estimados Familiares de nuestros Hermanos caídos en el cumplimiento del Deber, y Oficiales en Retiro que nos acompañan; Amig@s de los Medios de Comunicación.

Este día, con gran Satisfacción y Orgullo Institucional conmemoramos el 37 Aniversario de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua. La Fuerza Naval fue fundada el 13 de Agosto de 1980 como Marina de Guerra Sandinista, y en esa fecha fue integrada con Hermanos de Armas que pertenecían a las Tropas Guardafronteras. Durante estos años heroicos nicaragüenses han contribuido a la fundación y desarrollo de esta importante Fuerza.

Herman@s de la Fuerza Naval, en este Aniversario, en nombre de la Comandancia General, el Consejo Militar y los diferentes Componentes del Ejército de Nicaragua, queremos transmitirles el aprecio, nuestras felicitaciones, y el reconocimiento por cumplirle a la Patria. Nuestro reconocimiento y felicitaciones a los Jefes, Oficiales, Marineros, Tripulaciones, Sargentos y Personal Auxiliar, por su Patriotismo, Valentía y Disciplina en el cumplimiento de sus Misiones.

Nuestras felicitaciones y reconocimiento al Capitán de Navío Fonseca, al Estado Mayor, a los Distritos, al Destacamento Naval de Aguas Interiores, al Batallón de Tropas Navales y a las Unidades de Destinos Especiales.

En sus palabras, el Jefe de la Fuerza Naval ha informado los principales logros alcanzados en el período que se informa. Los datos son reflejo del Compromiso y alta Disciplina de nuestros Marineros en la Defensa de la Soberanía y la Seguridad de la Nación.

A ustedes, Herman@s, por las particularidades de sus Misiones les corresponde navegar a lejanas distancias de nuestras Costas. Estas Misiones requieren de largas y riesgosas Jornadas las que son realizadas con mucho Heroísmo y Firmeza, para hacer valer el Derecho de l@s nicaragüenses sobre las Aguas que nos pertenecen.



En este período ustedes navegaron 110,000 millas, gran parte de ellas inclusive en condiciones de alto riesgo. Nos sentimos orgullosos de su dedicación para cumplir la Misión Paz y Soberanía “General Augusto C. Sandino” en la cual navegaron 40,000 millas.

Nos sentimos orgullosos de ustedes por sus significativos aportes a la Seguridad del País. Ustedes forman parte del Primer Anillo Estratégico de la Seguridad de la Nación, y sus Misiones son fundamentales en la Estrategia Nacional del Muro de Contención.

En cumplimiento de esta determinante Estrategia para la Seguridad del País, ustedes, además de contener y desviar cargamentos de droga capturaron 2,088 kilos, de ellas 1,671 son de cocaína. Igualmente, capturaron importantes Recursos Financieros, Medios Navales, Narcotraficantes e Inmigrantes ilegales.

Además de luchar contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado, ustedes en cumplimiento de la Ley 399, la Ley de Transporte Acuático y la Ley 919, Ley de Seguridad Soberana, en coordinación con otras Instituciones como la Empresa Portuaria Nacional, Migración y Extranjería, la Dirección General de Aduanas y nuestr@s Herman@s de la Policía Nacional, entre otros, garantizamos óptimos Niveles de Seguridad en nuestros Puertos, lo que facilita el arribo o zarpe de todo tipo de embarcaciones con Mercadería y Turistas.

Ustedes, Heroicos Marineros, con la firme determinación para el cumplimiento de sus Misiones, contribuyen para que tod@s l@s nicaragüenses tengamos Seguridad, Estabilidad, Tranquilidad, y Paz.

Igualmente, este día queremos destacar su Disciplina y alto sentido de Solidaridad en el cumplimiento de las Tareas de Apoyo a la Población, participando activamente en Jornadas de Salud en lugares remotos de nuestros Ríos y Litorales. Pero sobre todo, queremos destacar de ustedes las titánicas y heroicas Misiones de Búsqueda, Salvamento y Rescate. Estos grandes esfuerzos desplegados por nuestros Marineros han permitido salvarles la Vida a 527 Personas.

Herman@s de la Fuerza Naval, queremos manifestarles que conocemos de las necesidades para que ustedes estén en mejores condiciones de cumplirle a la Patria, y en ese sentido estamos comprometidos en seguir haciendo las gestiones necesarias para mejorar sus Capacidades.

En este Acto queremos agradecer la presencia de las Delegaciones extranjeras presididas por el Vicealmirante Miguel Peña Acosta, Comandante de la Armada de Dominicana; la del Contralmirante Jesús Benítez Alvarado, Jefe de la Fuerza Naval de Honduras, y la del Capitán de Navío René Merino Monroy, Jefe de la Fuerza Naval de El Salvador.

Y felicitar a quienes recibieron la Medalla Honor al Mérito Naval de manos del Presidente de la República; igualmente, nuestras felicitaciones al Teniente de Fragata Medina, al Teniente de Fragata Morán, al Teniente de Corbeta Galeano, al Sargento Tercero Cruz, al Marinero Martín González Gamboa. Felicitaciones en nombre de la Comandancia General.

Herman@s de la Fuerza Naval, al conmemorar su 37 Aniversario de Fundación, reciban el reconocimiento por los logros alcanzados y siéntanse orgullosos de servir a la Patria de la forma en que lo están haciendo.

Presidente, queremos agradecerle en nombre de estos Heroicos y Valientes Marineros, el respaldo que Usted nos brinda para cumplir nuestras Misiones de Defensa y Seguridad en beneficio de tod@s l@s nicaragüenses. Gracias, Presidente, por apoyarnos firmemente. Gracias también a Usted, Compañera Rosario, por acompañarnos siempre en todas nuestras gestiones. Le agradecemos mucho.

Nuestro agradecimiento también a las diferentes Instituciones del Estado, Autoridades Locales, Regionales, Gremios, y Fuerzas Navales amigas, por el apoyo brindado; a los Familiares de nuestros Marineros, nuestro Cariño.

Nuestro saludo a los Miembros de la Fuerza Naval en la honrosa condición de Retiro; a todos ellos les agradecemos sus aportes. Nuestro Respeto infinito a los Compañeros caídos, ellos son el ejemplo y motivación para cumplirle a la Patria.

Herman@s de la Fuerza Naval, en nombre de la Comandancia General les reiteramos nuestras felicitaciones y reconocimiento, y junto a ustedes le decimos a nuestro Pueblo, que trabajamos día a día como Herman@s para construir la Patria que soñamos.

¡Viva el 37 Aniversario de la Fuerza Naval!

¡Viva el Ejército de Nicaragua!

Palabras de Daniel

Herman@s nicaragüenses, Familias de esta Tierra, Bendita y Libre, Cristiana, Socialista y Solidaria; la Tierra de Darío, la Tierra de Sandino.

Querido Hermano, Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo; querida Compañera Rosario; querido Compañero Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, Jefe del Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua; querido Compañero Mayor General Marvin Elías Corrales Rodríguez, Inspector General del Ejército de Nicaragua.

Querido Compañera Ministra de Defensa, Martha Elena Ruiz Sevilla; querida Compañera Directora General de la Policía Nacional, Primera Comisionada Aminta Elena Granera; querido Compañero Capitán de Navío Ángel Eugenio Fonseca Donaire, Jefe de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua; querido Monseñor Eddy Montenegro, Prelado de Honor de Su Santidad.

Querido Compañero General de Ejército en Retiro y ex-Jefe del Ejército de Nicaragua, Fundador del Ejército Popular Sandinista, Omar Halleslevens, hoy Ministro Asesor de la Presidencia de la República.

Querid@s Herman@s que nos acompañan de las Islas del Caribe, de esas Tierras Heroicas de República Dominicana, Vicealmirante Miguel Enrique Peña Acosta, Comandante General de la Marina de República Dominicana; y saludamos también a su esposa Maggi de León de Peña. Bienvenid@s querid@s Herman@s dominican@s.

Querido Hermano Centroamericano, Contralmirante Jesús Humberto Benítez, Comandante General de la Fuerza Naval de la República de Honduras; y saludos a su esposa Nolvia Rodríguez.

Querido Capitán de Navío René Francisco Merino Monroy, Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Naval de la República de El Salvador, Hermana República Centroamericana; y su esposa Martha Iris Marroquín... Bienvenid@s, Herman@s.

Querid@s Herman@s, Compañer@s de Lucha en la Batalla por la Libertad, y luego de Constructores del Ejército de Nicaragua; Cuerpo de Generales y Oficiales Superiores, Miembros del Consejo Militar del Ejército de Nicaragua. Son parte de toda esa Batalla ustedes, Herman@s, asumiendo los retos, los desafíos, y alcanzando siempre Victorias que culminaron con la gran Victoria de la Paz, la Paz para Nicaragua.

Queridos Hermanos ex-Jefes de la Fuerza Naval y Oficiales Superiores en Retiro; Agregados de Defensa, Militares, Navales y Aéreos, Adjuntos y Jefes de Misiones Militares que nos acompañan, todos ellos acreditados aquí en nuestro País.

Queridos Familiares de nuestro Héroe Nacional, el General de Hombres Libres Augusto C. Sandino; Oficiales de la Fuerza Naval en la honrosa condición en Retiro, Compañer@s, Herman@s; queridos Familiares de Compañeros a la vez Miembros de la Fuerza Naval, caídos en el cumplimiento del Deber.

Jefes, Oficiales, Suboficiales, Clases, Marineros, y Personal Auxiliar de la Fuerza Naval, y Bloque de Tropas Representativas de la Fuerza Naval. Nuestros Saludos también para todos l@s Invitad@s Especiales.

¡37 Años...! Pasando de Tiempos duros, de Tiempos de combates, al final, a Tiempos de Paz. No ha sido fácil, tod@s lo sabemos, y lo sabemos sobre todo los Países y los Pueblos Centroamericanos.

Precisamente en este mes de Agosto se conmemora un Aniversario más de la Firma de los Acuerdos de Paz de Esquipulas. ¿Por qué la Paz? ¿Por qué la Firma de esos Acuerdos? Precisamente porque la Región estaba en guerra... El Salvador, Guatemala, y Nicaragua, e involucrados, por ser Países fronterizos, los otros Pueblos Hermanos.

O sea, involucrados aunque no lo desearan, cuando hay un conflicto como los que hemos tenido en la Región, esto trasciende, y trasciende tanto que lleva y llevó en ese momento a Pueblos Hermanos de América Latina, de Europa, a tomar iniciativas para promover la Paz en la Región Centroamericana.

Al final, fuimos los Centroamericanos, los Presidentes Centroamericanos, desafiando las presiones, desafiando las amenazas, los que dijimos: No queda nada más que reunirnos, dialogar, llegar a Acuerdos, y alcanzar la Paz. Asumimos el reto, asumimos el desafío, a pesar de las amenazas.

De ahí se fueron poniendo en práctica los Acuerdos de Paz, primero en Nicaragua, luego en El Salvador, y luego en Guatemala. Y hemos logrado defender esa Paz. Nuestros Pueblos y sus Instituciones, todas esas Instituciones, sus Instituciones Armadas y sus Instituciones Civiles, todas luchando para defender esa Paz conquistada.

Hoy esa Paz conquistada está amenazada por lo que es el Narcotráfico, el Crimen Organizado; esa nueva epidemia que se ha instalado en nuestra Región y que no es causada por nuestros Pueblos. Nuestros Pueblos no son los responsables de esta epidemia, no son los responsables del Narcotráfico y el Crimen Organizado. Ninguna culpa tiene el Pueblo salvadoreño, ni el Pueblo hondureño, ni el Pueblo dominicano, porque todos estamos afectados por esa peste, por esa epidemia.

Las causas están en que existe un gran mercado, un gigantesco mercado que consume la droga, y Países en el Sur de nuestra Región, de nuestro Continente, que producen una hoja, la hoja de Coca, que en su uso tradicional no le produce mal a nadie, pero que luego se fue descubriendo que procesando esa hojita que la consumen masticándola los habitantes de estos Países, nuestros antepasados indígenas, los pobladores, Campesinos Indígenas de esas Regiones mastican la hoja de Coca, y no produce ningún daño.

Pero luego las demandas de los grandes mercados, donde descubrieron que procesando la hoja de Coca de ahí podrían derivar droga con un alto valor y sobre todo con un gran mercado de consumidores, entonces empezó la producción, por un lado ya no para el consumo local, entre las Comunidades Campesinas, Indígenas del Perú, de Bolivia, de Colombia, sino que ya vino de ahí un proceso de industrialización y de mercadeo de esa hojita de Coca convertida en droga, en veneno, que tenía y tiene una gran demanda en el mercado norteamericano.

Y donde los Gobernantes norteamericanos, que poseen los armamentos más avanzados que puedan existir sobre el Planeta; que poseen las capacidades de Inteligencia para perseguir y detectar criminales; que poseen las más grandes Agencias de Inteligencia y más sofisticadas Agencias de Inteligencia, con la Tecnología de punta que va al día; que tienen la Potencia como para invadir cualquier País en cualquier Zona del Planeta, y destruirlo, no han logrado defender a su Pueblo, no han logrado defender a su Juventud, no han logrado utilizar todas esas capacidades para cerrar las fronteras a la entrada de la droga; para cerrar ya el propio interior de los Estados Unidos.

Porque, ¿cómo nos explicamos que la droga trafique en las Ciudades norteamericanas? Significa que ahí existen redes muy grandes, redes de narcotraficantes poderosos. ¿Y cómo entra la droga por la Aduana norteamericana, y cómo entra la droga por los Puertos norteamericanos, y por los Aeropuertos norteamericanos? Porque por algún lado tiene que entrar la droga.

Hacen planes para cerrar el ingreso de l@s Ciudadan@s centroamerican@s, mesoamerican@s, pero los planes para cerrarle el paso al ingreso de la droga como que no existieran, porque ahí está ese gran mercado, y nos hace víctimas a nosotros que estamos en el camino; nos contamina.

Y hoy, defender la Paz, defender la Soberanía, pasa por esta lucha sin cuartel contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado, que estamos librando en toda Mesoamérica, que estamos librando en el Caribe, que estamos librando l@s centro-american@s, con condiciones limitadas.

Porque nuestras Economías no son Economías poderosas, nuestros Ejércitos no son Ejércitos poderosos; nuestras Fuerzas Navales no son Fuerzas Navales poderosas, sino batiéndonos con las uñas; los salarios de nuestros Oficiales y de nuestros Soldados son salarios realmente bajos, no tienen comparación con el salario que pueda tener un Oficial de un País desarrollado como los Estados Unidos de Norteamérica.

Y claro que esta Batalla la hemos librado y la seguimos librando por razones de Principios, y demandándole a los Estados Unidos, yo no me canso de demandarle a los Estados Unidos que inviertan, que fortalezcan las Fuerzas Navales de los Países Centroamericanos. Es una inversión, no les estamos pidiendo un regalo, sino que es una inversión, porque nosotros, Países pobres que venimos luchando contra la Pobreza les estamos defendiendo a la Juventud norteamericana, al Pueblo norteamericano, que la droga no llegue en las cantidades que llegaría si aquí no estuviésemos nosotros bloqueando y combatiendo ese tráfico de droga.

Ellos deben de pensar en invertir, dotando de más y mejores medios a las Fuerzas Navales de la Región, a las Fuerzas Aéreas de la Región, que son parte determinante también en la Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado. La combinación de la Fuerza Naval con la Fuerza Aérea es fundamental, y claro que también las Unidades Terrestres Especializadas, todas combinadas.

Bueno, y nosotros estamos ahí con nuestra Marina, con recursos limitados, pero cumpliendo con nuestro Deber, ¡con recursos limitadísimos! Nuestros Marinos desafiando momentos en los que nuestros Mares están embravecidos, desafiando ahí para cumplir con su Deber; porque la lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado es la Lucha por la Paz, es la Lucha por la Estabilidad, es la Lucha por la Seguridad de las Familias de nuestra Región, Centroamericana, Caribeña, Mesoamericana.

Ojalá nos escucharan los Gobernantes norteamericanos, e invirtieran lo que deberían de invertir para fortalecer estas Instituciones con las cuales hay buenas relaciones, hay Acuerdos, hay Cooperación, pero no existe una inversión sustantiva de parte del Gobierno de los Estados Unidos en toda nuestra Región. Que debería de venir acompañada también de Programas Sociales, invertir en Programas Sociales, ¿para qué? Para quitarles bases a los narcotraficantes que ya sabemos se fortalecen allá donde están las Comunidades empobrecidas, y sobre todo en las Zonas Costeras de nuestro País.

Y nuestra Fuerza Naval con esas limitaciones, ya nos daba los datos, nuestro Compañero, nuestro Hermano Jefe de la Fuerza Naval, de los éxitos que se han obtenido en este campo, en esta batalla. Con esas limitaciones se logra capturar cantidades de droga, se logra obstaculizar el trasiego de la droga desde el Sur de Nuestramérica hasta el gran mercado de los Estados Unidos de Norteamérica.

Así es que, los felicitamos Compañer@s de la Fuerza Naval por el trabajo que ustedes hacen, que lo hacen con mucha Conciencia, con mucho Coraje, con mucho Valor, con mucha Decisión, y con recursos limitados. Eso ennoblece aún más la labor que ustedes desarrollan.

Hoy es 14 de Agosto... Hace 105 años, hace un siglo y cinco años, un 14 de Agosto ya estaban en la Zona de Puerto Corinto los barcos de guerra del Ejército norteamericano, la Fuerza Naval norteamericana, en proceso de desembarcar en Nicaragua. Ya para el día 15 habían desembarcado las Tropas.

Mientras tanto un Héroe Nacional, el General Benjamín Zeledón estaba dando la batalla y ya había tomado plazas muy importantes como Managua, Masaya, Granada, y las Tropas norteamericanas venían aquí a poner el “orden”. Es decir, a poner en el Gobierno a quien ellos consideraban debía ser el Gobernante de nuestro País, de quien debía ser el Presidente de nuestro País.



Bueno, desembarcaron las Tropas norteamericanas con un General al frente; venían supuestamente por unos días, combatieron con los Patriotas. El General Zeledón cayó en combate el 4 de Octubre; De Agosto a Octubre. El 4 de Octubre cayó Zeledón allá al lado de El Coyotepe, La Barranca, en esta Zona, y las Tropas que supuestamente venían simplemente a quitar un Gobierno, lograron quitarlo y poner otro Gobierno, se fueron quedando, ocupando nuestro País desde el año 1912 hasta el año 1932, 33, que se retiraron de Nicaragua, después de las batallas heroicas de Sandino se tuvieron que retirar de Nicaragua. ¡Hace 105 años!

¿Y qué dejó esa invasión norteamericana? ¿Qué dejó de bueno? Ah, si las invasiones yanquis fueran buenas, Nicaragua seguramente hubiese salido de la Pobreza. Si las invasiones yanquis trajesen Prosperidad, Bienestar, Nicaragua no tendría los índices de Pobreza que tiene actualmente; tendría una Economía potente.

Y si vamos siguiendo los pasos de los Países que fueron ocupados en diferentes momentos por las Tropas norteamericanas, por esas Fuerzas de ocupación norteamericana donde, claro, la Fuerza que iba siempre de avanzada porque es la que venía con el grueso de la Tropa era la Marina del Ejército norteamericano.

¿Qué resultados han tenido las ocupaciones de las Tropas norteamericanas en nuestra América Latina y Caribeña? ¿Qué resultados han tenido? Que nos mencionen los Gobernantes norteamericanos resultados exitosos, que serían que donde ellos llegaran inmediatamente sembraron el Progreso, el Bienestar, se erradicó la Pobreza; y no que donde ellos llegaron hace 105 años, aquí en Nicaragua, fíjense, y llegaron simplemente irritados porque se había producido una Revolución Liberal.

En el año 1893 se produce una Revolución Liberal en nuestro País, encabezada por el General José Santos Zelaya, y luego ellos decidieron que esa Revolución no debía ser.

Eran las Revoluciones Liberales de la Época, inspiradas por la gran Revolución Francesa, y Nicaragua era un blanco para ellos, le prestaban atención por el tema del Canal; les interesaba por el tema del Canal.

A Zelaya lo derrocaron, y con el derrocamiento de Zelaya vino la inestabilidad, la inseguridad, la lucha violenta, la lucha armada. O sea, Herman@s a Herman@s haciéndonos la guerra desde entonces, provocada por la Intervención norteamericana. Y ya cuando estallaba la guerra entonces venían ellos con sus tropas a poner el “orden”, mano militar sí, mano militar.



¡105 años, fíjense, 105 años! Y yo he escuchado a Políticos norteamericanos que dicen: Es bueno siempre no olvidarse del Pasado, para no cometer los errores del Pasado. Porque parece increíble que ya en este Siglo, en este Nuevo Siglo, donde se suponía que con el fin de la Guerra Fría, con el surgimiento de diferentes Bloques en el Mundo, deben ser los Tiempos del Diálogo, del Entendimiento, del Fortalecimiento de la Paz, de la Seguridad, de la Estabilidad en el Planeta, para luchar para erradicar la Pobreza, para luchar para defender la Naturaleza.



O sea, sin guerras todo eso se puede hacer, se pueden dedicar más Recursos para ello; pero nos encontramos en estos Tiempos todavía con que siguen lanzándose amenazas contra Pueblos Hermanos Latinoamericanos y Caribeños. Ahora, ha lanzado el Presidente de los Estados Unidos en contra de la República Bolivariana de Venezuela una amenaza que no tiene cabida, ¡no tiene cabida!

Porque nosotros, los Latinoamericanos y Caribeños, independientemente de las diferencias políticas e ideológicas, y los Modelos de cada País, fue precisamente en la Reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC, en La Habana, donde Declaramos a América Latina y el Caribe como Zona de Paz. Así lo dijimos, así lo firmamos, así lo aseguramos, y así se está ratificando en estos momentos, fíjense bien, después de la declaración del Presidente de los Estados Unidos, de la amenaza del Presidente de los Estados Unidos.

Aun aquellos Gobiernos, aquellos Países que tienen posiciones encontradas con la República Bolivariana de Venezuela han sido claros, es unánime el grito en América Latina, ¡nadie quiere Intervención Militar de los Estados Unidos! Nadie le está pidiendo a los Estados Unidos que vengan a intervenir militarmente a ningún País Latinoamericano y Caribeño.

Y se lo están diciendo al Vicepresidente de los Estados Unidos que anda de visita... Allá en Colombia se lo dijo con toda claridad el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y ya sabemos que entre Colombia y Venezuela siempre ha habido relaciones complejas; han sido relaciones muy estrechas y de repente relaciones muy complejas.

Y así lo han repetido todos los Países, todos los Gobiernos Latinoamericanos, rechazando la amenaza que significa la declaración del Presidente de los Estados Unidos, de que no descarta la acción militar en contra de Venezuela.

¡Queremos Paz! Suficiente tenemos ya con escuchar al Presidente de los Estados Unidos con el Presidente de la República Popular Democrática de Corea de estar amenazándose con lanzarse cohetes atómicos, cohetes con ojivas nucleares... ¡Imagínense! Es algo que resulta totalmente en una amenaza para la Seguridad del Planeta, que se estén amenazando.

Ya sabemos lo que es el arma atómica. Suponíamos y pensábamos que ya el uso del arma atómica como que estaba bien lejos; pero fíjense, precisamente fue en el mes de Agosto, a inicios del mes de Agosto, a finales de la II Guerra Mundial, allá por los años 45, cuando los Estados Unidos de Norteamérica lanzaron dos bombas atómicas sobre Japón.

Y no las lanzaron sobre bases militares japonesas, no las lanzaron sobre objetivos militares japoneses; las lanzaron contra dos Pueblos de Japón: Hiroshima y Nagasaki, donde lo que había era población civil, no habían militares, no habían bases militares, eran desde niñ@s hasta ancian@s, Familias enteras que fueron exterminadas en esos dos bombardeos; más de 250,000 Niñ@s, Jóvenes, Adult@s, Ancian@s asesinad@s. ¡Un genocidio! Eso se llama genocidio.



¿Cuántos Países tienen armas atómicas? ¿Qué pasaría en el Mundo si ahora los que tienen armas atómicas se sienten con el derecho de buscar cómo doblegar a otros Países con los cuales tienen contradicciones disparándoles armas atómicas? Sencillamente sería una acción ofensiva, ofensiva desde el punto de vista militar, pero también una acción suicida, porque todos los que tienen armas atómicas empezarían a pensar, podrían pensar: ¿A qué hora intentan lanzarme una a mí? O sea, una situación realmente grave esta de las amenazas entre la República Democrática Popular de Corea y su Dirigente Kim Jong-un, y el Presidente de los Estados Unidos.

Nosotros estamos en contra del arma atómica. América Latina y el Caribe está en contra del arma atómica. Somos una Zona de Paz. Somos suscriptores de un Acuerdo que se llama Tratado de Tlatelolco, donde nos comprometimos hace muchos años a no permitir que País alguno de América Latina y el Caribe, por mucho recurso que tenga, por mucha potencia económica que logre desarrollar, que no se le ocurra desarrollar armas atómicas.



Eso está totalmente cerrado, no hay espacio para armas atómicas en América Latina y el Caribe. Y ojalá, Dios quiera, Dios quiera que prevalezca la Razón, que prevalezca la Sensatez, y que esta confrontación que algunos dicen que es una confrontación verbal, que no va a pasar a más... Pero hay preocupación ya.

Estaba viendo unos reportajes en los Estados Unidos, donde ya hay Ciudadanos norteamericanos que están buscando cómo comprarse un refugio, porque están temiendo ya. O sea, el temor, la inseguridad que se infunde en el Mundo cuando se empiezan a lanzar amenazas de ese tipo. Cuando lo que debería de prevalecer es el Diálogo, la Negociación, y el Compromiso de ir reduciendo los arsenales nucleares en el Mundo, hasta que desaparezcan los arsenales nucleares de nuestro Planeta; porque hay tanto armamento atómico en el Planeta suficiente como para hacer desaparecer unas cuantas veces toda la población del Planeta Tierra.

Dios quiera, Monseñor Eddy, que los que tienen el poder de arma atómica entiendan que hay que renunciar a ese poder del arma atómica y que hay que buscar el Camino de la Paz, el Camino del Entendimiento; y que esos enormes recursos que se utilizan en el desarrollo del armamento atómico, se utilicen para combatir la Pobreza, para desarrollar Programas que le permitan a esa Población migrante de la Región Centroamericana, Mesoamericana, mejorando sus condiciones de Vida en sus respectivos Países, no sea obligada a ir hacia los Estados Unidos por necesidad, sino que viaje a los Estados Unidos para estudiar, para pasear, para hacer Comercio.

Igual, que esa Población migrante que llega de África hacia Europa, la otra gran tragedia resultado de las guerras que se han provocado en aquella Región; que esa Población migrante tenga recursos en sus respectivos Países como para encontrar trabajo, una Vida Digna, y no verse obligados a ir en condiciones verdaderamente trágicas hacia Europa en búsqueda de trabajo.

Es lo menos que nos queda a nosotros los nicaragüenses, manifestar nuestra Posición. Es lo que nos queda, nos queda la palabra. Nosotros no tenemos armamento atómico como para decirles: Vengan, vamos a negociar. Nuestras armas son morales, y lo demostramos en los Compromisos que tenemos de luchar por la Paz, y defender la Paz en nuestros Países, en nuestra Región, y en ese compromiso que tenemos tod@s de ir adelante en esta lucha por la Paz, y cerrar filas cuando aparecen amenazas de querer agredir a un País Latinoamericano o Caribeño.

Querid@s Herman@s de la Fuerza Naval, en este 37 Aniversario, en nombre de nuestro Pueblo, de forma unánime diría, de todos los Sectores Económicos y Sociales de la Sociedad nicaragüense, les podemos transmitir el reconocimiento y las felicitaciones por la labor que ustedes vienen desarrollando para seguir defendiendo la Seguridad, la Estabilidad, y la Paz, en esta Patria, Bendita y Siempre Libre. Gracias, Compañer@s.



Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua, después del Acto en Conmemoración del 37 Aniversario de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua



14 de Agosto del 2017



Buenas noches, Compañer@s... Aniversario Número 37 de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua !

A lo largo de estos 37 años, cuántos llamados han hecho las Familias de las Zonas Costeras, las Familias de las Zonas donde se trabaja pescando, a la Fuerza Naval ? Cuántos llamados, y cuántas veces la Fuerza Naval ha acudido, para socorrer, para buscar, para auxiliar, para rescatar, gracias a Dios la mayor parte del tiempo, a l@s Mariner@s, o las personas que quedan a la deriva con Vida ?

En algunos casos no ha sido posible, como el caso reciente del Barco Johana Betsey. Pero nuestro Pueblo sabe que puede contar con su Ejército de Nicaragua, que puede contar con su Fuerza Aérea, que puede contar con su Fuerza Naval. Y aunque, como dice nuestro Comandante Daniel, nuestros recursos son pocos, el Coraje, el Valor, el sentido de Misión, de Apostolado que tienen nuestr@s Compañer@s en cada uno de los Órganos del Ejército, como en la Policía Nacional, muchas veces compensa... No compensa totalmente, pero compensa, porque cubre la necesidad, atiende la necesidad; y lo hacemos, de verdad, con Voluntad, con Disposición, con Mística, con Cariño.



Yo quiero destacar ese trabajo de la Fuerza Naval que aparece siempre tan cercano a la Familia, aparte de todas sus otras Tareas Especializadas, y aparte del gran aporte que representa su labor cotidiana, de esmero, de disciplina y de Especialistas en la salvaguarda de nuestras Fronteras, de nuestra Seguridad, nuestra Soberanía Nacional, y en la Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado, hay mucha efectividad reconocida todo el tiempo.

Pero además de esa efectividad, que también por supuesto tiene que ver con las Familias y con la Seguridad, está el conocimiento que tienen nuestr@s Herman@s de todo el País, y de las Zonas Costeras en particular; el conocimiento o la seguridad que tienen, la certeza que tienen de que cada vez que acuden y buscan a la Fuerza Aérea, a nuestra Fuerza Naval, o a los Batallones Ecológicos de nuestro Ejército, ahí están, ahí estamos siempre para servir a nuestro Pueblo.

Y luego, hablando de la Seguridad, muchas veces en los últimos tiempos sobre todo he repetido que la Paz és la Salud de las Sociedades, de los Pueblos, y la Seguridad és parte de la Paz. Y, continuamente recibimos nosotr@s preguntas de Herman@s de otros Países que quieren saber cómo hacemos, y quieren venir a conocer nuestra experiencia, y nosotr@s los invitamos a que vengan, que conozcan.

Pero hay una gran verdad, y es que, los Modelos no se pueden replicar, porque cada País, cada Sociedad tiene sus realidades. Aquí lo que permanece és el Espíritu de una Revolución Popular que tiene una Base de Familia y de Comunidad, pero además de Fé, de Devoción; pero en este Tema de la Seguridad, de Familia y de Comunidad.

Y la verdad es que, tod@s contribuimos a que nuestro País sea Seguro; porque, aun en la misma Casa, en la Familia detectamos signos, señales, que son Alertas... Que son Alertas para las Madres, para las Familias, y que nos ayudan a identificar, por lo general, antes de que se conviertan en crisis mayores esos problemas que pueden desencadenar graves problemas de Seguridad.

Nosotr@s aquí nos sentimos, en primer lugar, protegid@s por nuestro Modelo de Fé, por nuestra Fé, nuestras Devociones, nuestras Fiestas y Celebraciones Religiosas; el convencimiento que hay en la Familia de que somos un Pueblo Cristiano, gracias a Dios. Pero también nos sentimos protegidos por nuestros Valores que venimos reproduciendo y que venimos trasladando de generación en generación.

Y uno de esos Valores, un Valor fundamental és el cuido, el Cariño entre nosotr@s mism@s; el cuidado que debemos tener para seguir siendo Seguros. Que eso está combinado, lógicamente, con el esfuerzo que hace el Gobierno, el Estado, para garantizar que vayamos, poco a poco, protagonizando la Prosperidad.

Mejor Educación...! Hoy estaba comunicando sobre todo lo que estamos haciendo en coordinación con las Universidades, y en coordinación con el INATEC y el Ministerio de Educación, para preparar mejor las condiciones, l@s Maestr@s, para impartir el Inglés en todos los Colegios, en todas las Escuelas, desde Primaria, que és una necesidad en estos Tiempos.



Hemos definido Prioridades para el año que viene... por ejemplo, el Idioma Inglés; por ejemplo, las Tecnologías, que son las que nos ayudan a, no me gusta la palabra “competitividad” a mí, porque a veces se entiende mal... Pero, a Prosperar !

A Trabajar, Emprender y Prosperar en mejores condiciones, porque podemos insertarnos en este Mundo, donde rigen las Tecnologías, donde se moviliza el Comercio, la Actividad Productiva, la Actividad Intelectual inclusive, a través de las Tecnologías; la Actividad Formativa, Educativa, Docente. Y luego los Idiomas, y en particular el Idioma Inglés, porque nos permite conocer más, comunicarnos más, y conectarnos más con este Mundo.

Decíamos, combinar ese Modelo que tenemos, de Cristianismo, Valores Cristianos, Valores de Familia, que nos distingue y nos defiende, y que nos hace seguros... Combinarlo con todos los Programas.

Estaba anunciando yo hoy que, a partir de mañana vamos a dar a conocer el Programa de Microcrédito Justo, de la Economía Familiar. Que no sólo quede para las Ciudades el Programa Usura Cero, sino también para el Campo. Que las Familias Protagonistas del Campo que estaban solicitando o que estaban participando por ejemplo del Bono Productivo Alimentario, ahora puedan participar también de Microcréditos para poner un Pequeño Negocio.

Talleres de Reparación...! En el Campo hay más demanda ya de Talleres para reparar electrodomésticos, porque la gente puede comprar sus aparatos y los cuida, pero también se descomponen y hay que repararlos; y en la misma Comunidad se pueden montar los Talleres Eléctricos, los Talleres de Reparaciones; los Talleres de Reparación de Celulares. Mucha gente recurre al uso de Técnicos para reparar los Celulares.

Pero para eso requerís una pequeña inversión; entonces, que las Familias de las Zonas Rurales puedan, a través del Microcrédito, tener mejores condiciones para Prosperar en estos Pequeños Negocios. Poner una Pulpería, poner una Venta de Ropa, poner un Salón de Belleza, una Barbería... En fin, lo que cada uno quiere.



Es decir, no limitarlo al cerdo, a las aves, sino ampliar, para que las personas elijan lo que quieren hacer con su crédito. Hay personas que les gusta criar aves, criar cerdo... Hay personas que no, que prefieren poner un Pequeño Negocio, y eso és lo que nosotr@s queremos respaldar.

Entonces, la Seguridad está hecha de todos estos esfuerzos, el hecho de que la gente pueda trabajar, pueda tener mejores condiciones de Vida con su esfuerzo, y los respaldos pertinentes todos los días. Que puedan estudiar l@s muchach@s, y que puedan estudiar l@s Adult@s que quieran hacerlo también. En fin, que tengamos mejores condiciones, más calidad en la Salud, mejores condiciones con Laboratorios y Equipos en los Hospitales, en los Centros de Salud de todo el País, és un esfuerzo que vamos haciendo todos los días.

Y destacar que todo esto también forma parte de este Proceso que estamos desarrollando hacia las Elecciones en Noviembre. Es decir, estamos trabajando Planes Municipales que le permitan a nuestr@s Herman@s en todos los Municipios, a las Familias, conocer qué és lo que estamos proponiendo.

Por un lado, en todos estos Planes hay un Componente rutinario, porque todas las Alcaldías tendrían que estar reparando Caminos, Aceras; condiciones mejores para la movilidad de las Personas con Discapacidad; hacer Instalaciones Deportivas; mejorar los Mercados; atender los Cementerios; las Calles.

Todo eso és parte del trabajo ordinario de las Alcaldías, pero hay otros Proyectos que la gente demanda y que, porque son Proyectos costosos no podemos hacer de un día para otro, pero hay que hacerlos. Eso lo tenemos en lo que nosotr@s llamamos lo prioritario, lo necesario.

El Agua...! Estamos conscientes de la necesidad de continuar desarrollando todos los Programas de Agua Potable y Saneamiento, en todo el País. És una necesidad, és una prioridad. A veces és más fácil estar sin luz un rato, que estar sin Agua ahora, y és una realidad que tenemos, y tenemos que transformar.

Entonces, en los Planes Municipales no sólo están los Proyectos rutinarios a los que hay que darles seguimiento, en los que hemos venido trabajando con buenos resultados; sino también estos otros que aunque hemos venido trabajando ya, tenemos que lograr que sean concebidos como prioritarios, y desarrollados como prioridad, en la Alianza Gobierno Nacional, Gobierno Local.



Agua, Saneamiento, continuar con toda la Energía, Electrificación; continuar desarrollando el acceso a la Telefonía Celular y Convencional, en todo el País; igual la Tecnología, el Internet... Todos estos son espacios que vamos a proponer continuar desarrollando.

Pero además hay Obras grandes, que yo digo que son como la ilusión de las Familias. Hay Municipios que quieren tener Estadios Municipales bonitos, y bueno, dirás, talvez no és una prioridad, pero és una gran ilusión. Y hay que saber combinar la ilusión con la necesidad, de manera que tod@s nos sintamos un poco más satisfech@s.

Para nosotr@s el objetivo és, que las Personas, las Familias, l@s Jóvenes, l@s Niñ@s, nos sintamos cada vez mejor en esta nuestra Nicaragua. Que podamos generar las condiciones para vivir cada vez más tranquil@s, cada vez más segur@s, y cada vez más alegres.

Recordemos que la Alegría és un Don de Dios ! La Alegría hay que fortalecerla cada día de manera genuina. No se puede orientar “estemos alegres”... No ! Tenemos que sentirla, y que la sintamos tod@s és parte también del esfuerzo que hacemos, porque sabemos lo que alegra a la gente.

La Alegría no se puede decretar. Pero sí sabemos cómo nos alegramos tod@s, y podemos trabajar para fortalecer esa Alegría natural todos los días. Ese és el empeño, esa és la responsabilidad, y creo yo que ese és el hermoso Deber que tenemos, nuestro gran Privilegio : Poderle servir a nuestro Pueblo; generar mejores condiciones de Vida; generar más Satisfacción, y generar, entre tod@s, más Alegría.

Y todo esto a partir de que le agradezcamos a Dios Nuestro Señor, a la Virgen, nosotr@s l@s Católic@s, todos los días, esta Nicaragua que hoy tenemos... Bendita, Tranquila, Segura ! Que quiere estar todavía más Segura, con Trabajo y Paz. Esta nuestra Nicaragua, gracias a Dios, Siempre Libre.

Mucho Cariño a tod@s... Vamos a seguir trabajando ! Gracias, Compañer@s.