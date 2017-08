ROSARIO : "Nuestro Saludo Fraternal al Hermano Pueblo de Ecuador, a su Gobierno, en esta fecha tan importante donde conmemoramos Independencia, y comprometemos y fortalecemos la Unidad de Nuestramérica"

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua,

en Edición del Mediodía de Multinoticias Canal 4



15 de Agosto del 2017

Buenas tardes, Compañera; buenas tardes, queridas Familias de nuestra Nicaragua, Bendita, Siempre Libre !

Compañer@s, hoy és Martes 15 de Agosto... En primer lugar, agradecer a l@s Compañer@s que nos hicieron llegar un cesto de dulces riquísimos de la Gritería Chiquita de León... Al Compañero Evertz Delgadillo.

De verdad, cuánta Devoción en esa Primera Capital de la Revolución ! Con cuánto Cariño se celebró, con cuanta Devoción, con cuánta Fé, la Gritería Chiquita !

Queremos saludar, nuevamente, a las Familias de León; a Monseñor Bosco de manera particular, Guardián, Portador de la Tradición. Pero además, cómo Monseñor Bosco se empeña en mantener y fortalecer la Fé y la Devoción a Nuestra Madre María, desde León, desde esa hermosísima Catedral y esos bellos, bellos, bellísimos Altares de la Catedral de nuestra Primera Capital.

Nuestra Policía Nacional también estuvo garantizando la protección a las Celebraciones, allá en León, en Chinandega, en Granada, en Masaya, porque estamos de Fiesta ! La Virgen de la Asunción... Juigalpa, Granada, Ocotal, Masaya, de Fiesta.

Cuánta Alegría en nuestro País ! Cuánto le agradecemos a Dios por esa Alegría que nos anima, que nos llena a tod@s... Esa Fé, esa Esperanza en alto, ese Aliento que tenemos l@s nicaragüenses.

Y cuánto agradecemos a Dios que nos permite trabajar junt@s; fortalecer la Unidad por el Bien Común en nuestro País; fortalecer la Unidad de Tod@s, por el Bien de Tod@s !



Así és como nos vemos, así és como nos queremos...! Y esa és garantía también de la Seguridad y de la Prosperidad que tod@s queremos : Esa Unidad por el Bien Común.

Cuánto le debemos a Dios Nuestro Señor, que derrama Bendiciones; y la principal Bendición és la Paz, la Seguridad, y de ahí se deriva esta Alegría que tod@s tenemos, con la que vamos a todos estos Festejos, a todas estas Celebraciones.

Casi todos los días hay una Fiesta Patronal, una Fiesta Tradicional en nuestro País, y nuestro Pueblo se moviliza, las Familias, con Fervor... De verdad, con mucha Fé ! Y ese Modelo de Fé, Familia y Comunidad que cultivamos y que tratamos de fortalecer todos los días, nos distingue y nos defiende.

Estamos, Compañer@s, también reportando que el Comisionado General Díaz nos informa que fallecieron, desgraciadamente, 2 personas en accidentes de tránsito : Una pasajera de motocicleta, y un peatón. Esto fue en Terrabona, Comunidad El Terrero, Matagalpa, desgraciadamente; y el segundo caso en Masaya, Niquinohomo... 30 años, Rafael Carballo caminaba a la orilla de la vía, y fue atropellado por un microbús.

Hoy tenemos una cantidad de Actividades que está garantizando nuestra Policía, entre ellos un juego de Beisbol en León. Parece que va a atraer a muchos fanáticos.

Compañer@s, hoy és la celebración aquí de la Fiesta Nacional del Ecuador; nuestro Abrazo a la Embajadora Aminta; nuestro Saludo a ese Hermano Pueblo.

Hay una Actividad, un Concierto, “Nicaragua canta al Ecuador”... 208 Aniversario del Primer Grito de Independencia, y nuestro Canciller, el General en Retiro Denis Moncada, va a estar ofreciendo el Saludo a nombre de nuestro Gobierno, de nuestro Presidente, de tod@s nosotr@s, en esa Actividad; presidiendo esa Actividad.

Nuestro Saludo Fraternal al Hermano Pueblo de Ecuador, a su Gobierno, en esta fecha tan importante donde conmemoramos Independencia, y comprometemos y fortalecemos la Unidad de Nuestramérica, por la Paz, la Justicia y el Desarrollo.

No hubo sismos en nuestro Territorio, entre ayer y hoy.

Luego, el Doctor Guillermo González nos está informando que estamos preparándonos para el III Ejercicio del Año, de Protección y Prevención. Lo teníamos proyectado para el Domingo 17 de Septiembre, pero lo vamos a trasladar para el Domingo 24.

Recordemos que quedamos de hacer un Ejercicio en día Domingo para involucrar más a las Familias en la Casa, en la Comunidad, y no tanto en las Instituciones o en el Comercio. Entonces me decía el Doctor González, con mucho tino, que el día 17 és parte de un fin de semana largo, el fin de semana de las Fiestas de Independencia, que sería mejor el 24, y estamos de acuerdo.

El 24 de Septiembre el III Ejercicio del Año, de Protección de la Vida, Defensa de la Vida, y para organizarnos mejor para atender cualquier Calamidad, cualquier situación de Emergencia.



Luego tenemos desde el Ministerio de Salud el Plan de Actividades : Taller para analizar la calidad de los datos, la información, las estadísticas sobre Vacunación. Luego tenemos V Jornada Científica en Boaco, en el SILAIS.

Y, una información triste... la muerte de una Hermana de 33 años, Muerte Materna, tenía antecedentes de 2 partos anteriores. Llevaba un embarazo de 2 meses y medio; ingresó al Hospital Solidaridad el día sábado 12 con fiebre de tres días. Al examinarla se encontró al bebé muerto en el vientre y datos de infección generalizada. No se realizó legrado porque tenía las plaquetas muy bajas.

Se estabilizó, logró expulsar al bebé el 13 de Agosto, pero tuvo que ingresar a Cuidados Intensivos en condición grave, con dificultades respiratorias. No respondió al tratamiento, y desgraciadamente falleció el 14 de Agosto, ayer a mediodía. Así que, una Muerte Materna más, desgraciadamente, en este Año 2017.

El Ministerio de Salud estará participando en el Congreso Nacional de Pediatría; estará la Ministra participando, los días 17, 18, y 19, en el Hotel Holiday Inn. Vamos a saludar a ese Congreso de Especialistas en Enfermedades, o en la Salud... Mejor ponerlo en positivo, en la Salud ! En promover Salud para l@s Niñ@s.

El Ministerio de Educación nos informó de una epidemia, también el MINSA, de Conjuntivitis en distintas Escuelas del Departamento de Rivas. Ya está atendiendo la situación el Ministerio de Salud con el Ministerio de Educación.



Luego tenemos la participación de todas la Escuelas en el VII Ejercicio de Protección y Salvaguarda de la Vida que se desarrolló en la mañana, y luego en la tarde otra cantidad de Estudiantes. Ahorita se contabilizan 900,000 Estudiantes, 36,000 Docentes, 6,198 Centros Educativos Públicos y 1,035 Privados. A las 2 de la tarde és el Ejercicio del Turno Vespertino.

Tenemos ampliación y mejoramiento del Centro Educativo Augusto Sandino, del Municipio de Quezalguaque, León. Ahí estamos entregando las Obras. Y nos preparamos, por supuesto, para el Mes de la Patria. Arrancan en los próximos días los Desfiles por Distrito, en todos los Municipios del País.

Tenemos al Ministerio de la Economía Familiar acompañando a Familias para los Programas de Injertos de Cacao; Ferias Municipales. Y tenemos a Usura Cero entregando 2,562 créditos a igual número de Protagonistas; 775 Grupos Solidarios, y 84 Municipios.

Ayer hablábamos un poco de estos Programas de Microcrédito Justo que se van a extender hacia las Zonas Rurales de nuestro País; Programas en la misma lógica de Usura Cero, para asegurar financiamiento a las personas en distintas Modalidades de Emprendimientos.

Estamos hablando de que en el Campo se incorporen también a los Programas de Microcrédito Justo, Familias que quieran desarrollar Actividades Económicas en el campo del Comercio, en el campo de la Producción, en el campo de las Reparaciones; todo lo que las personas emprenden, que se propongan, para trabajar, mejorar sus ingresos, y mejorar sus condiciones de Vida.

El Documento se está trabajando desde el Ministerio de la Economía Familiar para mejorarlo, para poderlo distribuir y para poderlo dar a conocer textualmente... Pero la lógica és esa, la que nos planteábamos y comentábamos ayer al salir del Acto de la Fuerza Naval.

La lógica és, que las personas en el Campo puedan optar a financiamiento para ge-nerar Emprendimientos, de acuerdo a lo que deseen... A sus aspiraciones ! No necesariamente vinculados a los Programas actuales del Ministerio de la Economía Familiar, sino que puedan optar a desarrollar sus Pequeños Negocios en el campo en que se sientan atraídos a realizarlos : Por Vocación, porque les gusta, porque hay condiciones, etc., etc.

Entonces vamos a estar compartiendo con ustedes... El Programa ya está lanzado desde el 10 de Agosto, lo que tenemos és que explicarles mejor a tod@s ustedes, explicarnos mejor, para conocerlo mejor tod@s; y luego garantizar que las Personas, las Familias, en cada uno de los Departamentos del País, conozcan la posibilidad, la oportunidad que tienen de optar a esos financiamientos, en la lógica de Grupos Solidarios como los de Usura Cero, para Trabajar, Emprender y Prosperar.

Compañer@s, el Compañero Salvador Mansell nos informa que, en la Comunidad Anexo Barrio Sandino, Sector Iglesia El Calvario, de La Concha, Municipio de La Concepción, Departamento de Masaya, 300 habitantes están estrenando Energía Eléctrica con una inversión de 700,000 córdobas.

Compañer@s, estas son las Informaciones de este mediodía. Como todos los días, el Abrazo de nuestro Comandante Daniel, el Abrazo de nuestro Presidente, para todas las Familias. Y el Compromiso de seguir fortaleciendo la Paz, de seguir fortaleciendo la Seguridad, de seguir fortaleciendo las Rutas de Trabajo y Paz. Que tengamos cada vez más oportunidades para desarrollar nuestras Capacidades, nuestros Talentos, en el Estudio, en el Trabajo; y que nuestra Nicaragua, en Unidad por el Bien Común... Nicaragua, que Unida Triunfa, vaya Adelante como tod@s queremos, en Cristianismo, Socialismo y Solidaridad.

Gran Cariño a Tod@s...! Estamos en comunicación en cualquier momento, si és necesario, sino será mañana a esta misma hora, si Dios lo permite. Muchas gracias.