Boaco expone su renovado rostro

Redacción Central, La Voz del Sandinismo, 18 de agosto 2017

http://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2017-08-18/boaco-expone-ren…

De nuevos puestos de salud, casas maternas, centros especializados y carreteras presumen hoy los habitantes de la Tierra de Encantadores



Boaco Boaco

La Cuidad de dos Pisos o Tierra de Encantadores, Boaco, fue elevada a ciudad en 1895. Esta famosa localidad renace hoy con un nuevo rostro, gracias a la buena administración del gobierno local que destina recursos y esfuerzos para beneficiar a la población lugareña.

Uno de los nuevos proyectos emblemáticos, demandado durante años por los habitantes, es el puesto de salud ubicado en el mercado municipal. Ahí se atienden tanto a comerciantes como a compradores en consultas generales, planificación y vacunación si así lo amerita, todo esto de manera gratuita.

“Para nosotros ha sido una gran ayuda porque está cerca del mercado y aquí me recetan el medicamento, me lo dan y me lo tomo”, dijo Mario José Vivas González, vendedor de lotería, quien aseguró sentirse satisfecho con la atención.

No muy lejos del Puesto médico se encuentra la pequeña Avenida Modesto Duarte, la calle central de Boaco. Cuatro cuadras de concreto hidráulico más andenes peatonales fueron construidos por la Alcaldía Sandinista.

“Nosotros tenemos treinta años de vivir aquí y pienso que es un avance al desarrollo de Boaco porque además de la calle los peatones tenemos acceso peatonal y eso nos da confianza”, manifestó la señora Rita Dania Lanuza, quien a diario hace uso de la calle para llegar a su centro de trabajo.

Por otra parte, unas 40 personas de todas las comunidades de Boaco se capacitan en el Instituto de Medicina Natural y Complementaria donde aprenden la utilidad de las plantas para curar enfermedades.

Actualmente imparten los cursos tres veces a la semana. Este institutito cuenta con aula de terapias, dos consultorios, farmacia, aulas de clases, que fueron creadas para formar con conocimientos ancestrales.

Entre Boaco y Santa Lucía se ha construido una impresionante carretera que permite a la población aledaña y los viajeros llegar de un extremo a otro de manera rápida y segura.

Alberto Linarte, poblador de Santa Lucía, quien usa a diario el puente ubicado sobre el río Fonseca en el paso a hacia su localidad, recuerda que por muchos años pasar atravesar esta zona fue una calamidad.

En tanto, en Camoapa se construyó el Centro de Desarrollo Infantil Gregorio López, capacitado para atender a 35 niños, lactantes e infantes.

Este espacio está dedicado a albergar a hijos de madres de escasos recursos las cuales se ganan la vida, en su mayoría, lavando y planchando.

En la actualidad atiende a 27 niños a quienes se les garantiza la alimentación, pañales, leche y merienda, además de los cuidados y la enseñanza.

Otro proyecto emblemático es el Instituto Tecnológico Danilo Gómez Mayorga, en este centro se ofertan cursos básicos de computación, diseño de presentación e instalación de redes. Sólo en lo que va del 2017 han egresado 120 jóvenes de las diferentes comarcas.

La alcaldesa del municipio de Camoapa, Teresa del Carmen Rodríguez Urbina, recordó que desde el pasado 2 de agosto de 2017 se inauguró la Casa Materna, la cual se construyó con una inversión de dos millones 500 mil córdobas.

En Camoapa también se mejorará la carretera Calera- Villa Reconciliación. “Ahí se espera invertir unos 160 millones de córdobas, logrando de esta manera tener todos los accesos de carretera pavimentados, puntos favorables al desarrollo y el progreso”, refirieron las autoridades.