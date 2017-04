Comandante Tomas, guerrillero de de la dignidad y las metaforas

Comandante Tomas, guerrillero de de la dignidad y las metáforas

Ahora le recuerdo,

Enamorado de la vida, de las palabras

Enemigo irreconciliable de la injusticia

Debo confesar,

que le debo mi Fortaleza y lealtad Sandinista

con su paciente impaciencia de padre adoptivo

aprendí a pensar más allá de mis ilusiones personales

aprendí a no temerle a la palabra,

y ser valiente al conjugar verbos y adjetivos

a encontrar el camino

de las utopías compartidas

por quienes, como él,

sin necesidad de estar en los libros de textos

levantaron la cerviz

y dieron vida a nuestra la historia

transformando su carne en sueños cumplidos

siendo sabia viva de la revolución.

El Comandante Borge,

me enseñó a ser militante Sandinista,

animando la humildad de los granos de maíz

me puso el broche y me dió mi primer carnet rojo y negro

me enseñó el deber de siempre escuchar e interpretar la voluntad del pueblo

me enseñó sobre la generosidad, el perdón, la dignidad,

el amor al amor y la juventud eterna.

Le he llorado.

Desde la distancia

y en la soledad, le he llorado,

con la sonrisa del saberle trascendido

desde la esperanza del hasta siempre

desde la fuerza de los jóvenes Sandinistas

que con el corazón erguido

armados de amor, movidos por el amor,

reproducen su venganza personal

de un futuro de escuelas, flores, lunas y verdes sonrisas.

Guisell Morales-Echeverry

Londres, 28 de abril 2017