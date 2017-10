DANIEL : "El llamado que hacemos es, que hay que estar uniendo esfuerzos siempre, uniendo esfuerzo tod@s l@s nicaragüenses"

Presidente-Comandante Daniel y Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua, presiden Acto del 38 Aniversario del Ministerio de Gobernación



17 de Octubre del 2017

Invocación al Altísimo

Monseñor Eddy Montenegro

Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República; Compañera Rosario Murillo, Vicepresidenta de la República; Compañera María Amelia Coronel, Ministra de Gobernación; General de Ejército Julio César Avilés Castillo; Primera Comisionada General Aminta Granera; Viceministros Caña y Ramírez; Hermanos Unificados en la lucha contra todo aquello que nos aqueja, como son el Cuerpo de Bomberos, Hermanados diría yo, de nuestra Patria.

Hermanos que presiden, Hermanas y Hermanos todos en Cristo Nuestro Señor; Hermanos Sacerdotes que están por ahí; Hermanos Pastores que también están por ahí, tod@s l@s nicaragüenses debemos de ser una sola Familia, Herman@s, en búsqueda de la Paz, de la Justicia, del Desarrollo de todas estas Familias nicaragüenses.

Ahora Invocamos la Presencia del Señor sobre este Organismo tan importante de la Nación como es el Ministerio de Gobernación, que une tantos Cuerpos y tantos Grupos que sirven a la Comunidad Patria en los diversos roles que tienen en este Ministerio.

Invocamos la Presencia del Señor sobre tod@s ell@s, sobre sus Familias, y sobre el quehacer de cada día de tod@s est@s Herman@s que integran estos Grupos, como decía, que sirven a la Patria. Así que el Señor les Bendiga, y ponemos en las Manos del Señor a aquell@s Herman@s que ya partieron hacia el Encuentro del Señor, de todos estos Cuerpos que componen el Ministerio de Gobernación. Que Dios los Bendiga y que Bendiga a Nicaragua. Gracias.

Palabras de María Amelia Coronel Kinloch

Ministra de Gobernación

A continuación estaremos leyendo los Acuerdos Ministeriales para las Condecoraciones: “Acuerdo Ministerial No. 18-2017. Condecoración Orden Comandante Tomás Borge Martínez, en reconocimiento a su contribución al fortalecimiento institucional y servicio de las Familias nicaragüenses y de otras Nacionalidades a los Jefes de Bomberos Unificados.

Comandante Jaime Eduardo Delgado Cultrera, Presidente de la Asociación Civil de Cuerpos Voluntarios de Nicaragua; Comandante Enrique Chavarría Meza, Jefe del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Managua; Comandante Manuel Moisés Zamora Pérez, Presidente de Bomberos Unificados Sin Fronteras; Comandante de Brigada Ramón Landero Pichardo, Director General de Bomberos de Nicaragua.

En la Ciudad de Managua, Martes 17 de Octubre del Año 2017.

Acuerdo Ministerial No. 19-2017. El Ministerio de Gobernación otorga Condecoración Medalla al Valor “Pedro Aráuz Palacios”, en reconocimiento a su participación en hechos y acciones que expusieron sus vidas, así como el cumplimiento de Misiones asignadas con resultados extraordinarios a los Compañeros: Subteniente José Daniel Santana Espinoza, de la Dirección General de Bomberos de Nicaragua; Sub-Alguacil Lowin Antonio Mercado Carranza, Oficial Antidisturbios de la Dirección de Operaciones Tácticas, Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional.

En la Ciudad de Managua, Martes 17 de Octubre del Año 2017.

Acuerdo Ministerial No. 20-2017. El Ministerio de Gobernación otorga Condecoración Orden “Comandante Tomás Borge Martínez” en reconocimiento a su firmeza y consistencia en los Principios, Valores e Ideales Revolucionarios con los que se fundó y consolidó nuestra Institución durante sus 38 Años de Servicio ininterrumpidos, a los Compañeros:

Bomberos de Nicaragua : Comandante Eleazar Eugarrios Valle, Jefe de Delegación de León; Subcomandante Manuel Antonio Lacayo Espinoza, Jefe de Informática, Comunicación y Redes; Teniente Manuel de Jesús Álvarez Sandino, Técnico Hidráulico Automotriz.

Sistema Penitenciario Nacional: Alcaide Francisco Rocha Aguilar, Jefe de Seguridad Penal Tipitapa; Sub-Alcaide Juan Alberto Dávila Sobalvarro, Jefe Unidad de Comunicación, Tipitapa; Primer Alguacil Mauricio Olivas Martínez, Jefe de Departamento Galería No. 3, Tipitapa; Primer Alguacil, Manuel de Jesús Torres Hernández, Oficial Penitenciario Atención y Trámite de Administración Central.

En la Ciudad de Managua, 17 de Octubre del año 2017”.

Palabras de Enrique Chavarría

Ministerio de Gobernación

Buenas tardes, Compañero y Hermano Comandante Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República; Compañera Rosario Murillo, VicePresidenta de la República; General de Ejército Julio César Avilés; Compañera María Amelia Coronel, Ministra de Gobernación; Hermanos Luis Cañas Novoa y Róger Ramírez, Viceministros de Gobernación; Compañera Aminta Granera, Directora General de la Policía Nacional de Nicaragua; Compañero Comisionado Francisco Díaz; Padre Eddy Montenegro; Hermanos Comandantes de los Cuerpos de Bomberos de Nicaragua, Miembros de los diferentes Cuerpos de Bomberos, y del Ministerio de Gobernación.

Hoy, en esta tarde celebramos el 38 Aniversario de Fundación del Ministerio de Gobernación antes Ministerio del Interior, del cual me siento orgulloso de haber pertenecido.

Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a nuestro Comandante Daniel Ortega Saavedra, y a la Compañera Rosario Murillo, por el apoyo que se está brindando a los Cuerpos de Bomberos Unificados de Nicaragua para la adquisición de Equipos y Capacitación de nuestro Personal y a nuestro Pueblo, y que bajo una sola Dirección como un Puesto de Mando Unificado, estamos trabajando desde el mes de Diciembre del año 2015.

Hoy, con el apoyo de nuestro Gobierno y bajo la Sabia Orientación de parte del Compañero Presidente, y la Compañera Rosario Murillo, nuestro Pueblo se está preparando para conocer el actuar antes, durante y después de un evento que pone en peligro a nuestra Familia, y así evitar que tengamos resultados desastrosos.

Esta Seguridad es parte de la garantía de nuestro Pueblo para toda la Población, tanto Nacionales como Extranjeros, para garantizar la Seguridad hoy día en nuestro Territorio Nacional. Esto es gracias al aporte de nuestro Partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Apreciado Comandante Ortega, y Compañera Rosario, los Bomberos Unificados no les vamos a defraudar a la hora de cualquier Emergencia, estamos dispuestos a trabajar a la par de nuestro Pueblo, a dar nuestras Vidas si es necesario, a cambio de nada.

Hoy, con nuestros Bomberos Eméritos que nos acompañan, han sido nuestros Maestros en Valor y en Ejemplo, y gracias a ellos somos los que hoy vivimos, trabajando a favor de nuestro Pueblo.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos que el pasado 15 de Septiembre cumplimos 81 Años de Servicio a nuestro Pueblo, y que formamos parte de la Federación de Cuerpos de Bomberos de Nicaragua quiero entregar a nombre de ellos un Presente al Comandante Daniel Ortega Saavedra, como a la Compañera Rosario Murillo, con mucho Cariño y Amor, en reconocimiento al apoyo incondicional a nuestros Bomberos.

Asimismo, quiero, Comandante Ortega, que reciba en nombre de todos nosotros el Casco de Bomberos como Jefe Supremo de los Bomberos de Nicaragua, el cual será entregado por el Comandante de Regimiento Mario Viera Osorno, en condición de Bombero Retirado.

Herman@s nicaragüenses, hoy, un día tan hermoso, quiero agradecer el Honor de haberme dirigido a ustedes, y gritar junto a ustedes:

¡Viva el 38 Aniversario

del Ministerio de Gobernación!

¡Viva el Frente Sandinista

de Liberación Nacional!

Muchas gracias, y buenas tardes.

Palabras de María Amelia Coronel Kinloch

Damos a gracias a Dios por permitirnos estar celebrando en este Octubre Victorioso el 38 Aniversario de Fundación del Ministerio de Gobernación, en Paz y Tranquilidad.

Rendimos Homenaje Especial al Comandante de la Revolución Tomás Borge Martínez, nuestro Centinela de la Paz y Ternura, lleno de Firmeza sin límites en la defensa, consolidación y fortalecimiento del Proceso Revolucionario; Fundador de nuestro Ministerio; al Comandante Pedro Aráuz Palacios “Federico”, caído en la Lucha Revolucionaria un 17 de Octubre de 1977, y en su Honor y con Orgullo celebramos el Aniversario de nuestro Ministerio; a l@s Compañer@s que dieron sus Vidas para que hoy vivamos en esta Patria, Bendita, Cristiana, Socialista, Solidaria, y Siempre Libre.

Comandante Daniel, Compañera Rosario, nuestro Ministerio, al igual que nuestra Policía Nacional y nuestro Ejército, estamos a la disposición y atención de las Familias nicaragüenses, y de otras Nacionalidades.

Desde los Bomberos Unificados, Migración, Sistema Penitenciario, Dirección Consular, Departamento de Asociaciones, Delegaciones Departamentales y demás Dependencias, hemos garantizado 6 millones 732,643 Servicios con la Prevención de Incendio, Rescate, Salvamento, traslado de Pacientes a los Centros Hospitalarios; Despachos Migra-torios en los Puestos Fronterizos de nuestro País.



Seguimos mejorando las condiciones de Vida de l@s Pres@s, atención en los diferentes Trámites del Cuerpo Diplomático y Organismos Internacionales acreditados en el País; protección a nuestros Connacionales que viven en el Exterior.

Compañero Comandante, y Compañera Rosario, cumpliendo con sus Instrucciones, desde el 18 de Abril del 2016, en coordinación con Cancillería, Ministerio Público, Policía Nacional, Corte Suprema de Justicia, Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, se han realizado Reuniones Mensuales con el Cuerpo Consular acreditado en nuestro País, para atender los temas relacionados a l@s Pres@s de otras Nacionalidades, y ha facilitado en tiempo expedito el retorno de sus Connacionales a su País de origen.

Desde los Bomberos Unificados se atendieron 389 Incendios, 15,524 Emergencias, 48,157 Actividades de Prevención de Incendios realizadas a Nivel Nacional; capacitamos a 30,404 Ciudadan@s en Prevención de Incendios con 328 Protagonistas de las diferentes expresiones bomberiles, y así fortaleciendo la Unificación de los Bomberos.

A través del Puesto de Mando Unificado seguimos manteniendo y ampliando cobertura de trabajo junto a la Asociación Civil de Cuerpos de Bomberos Voluntarios de Nicaragua, Federación de Cuerpos de Bomberos Voluntarios de Nicaragua, Benemérito Cuerpo de Bomberos de Managua, y Bomberos Unidos Sin Fronteras, mejorando los tiempos de respuesta en las Emergencias a través del número 115, para salvaguardar la Vida de las Personas, sus Bienes, y el Ambiente.

Se han adquirido Equipos de Buceo, trajes de Apicultura, y ahora contamos con una Unidad Canina de Rescate adiestrada para detectar a las personas sepultadas.

Hemos incrementado el Componente de Bomberos Aeroportuarios y trabajamos en elevar permanentemente su destreza, conocimiento y rendimiento físico, para mantener el nivel de certificación que nuestro Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino tiene.

Se han construido 13 Estaciones Básicas de Bomberos en el marco de la Alianza Público-Privada para ampliar la atención de Emergencias en El Rama, Matiguás, Wiwilí, Boaco, Camoapa, Santo Tomás, Masaya, Nandaime, Jalapa, Masatepe, Sutiaba, San Rafael del Sur; y La Libertad, Chontales, próxima a inaugurar.

En coordinación con la Alcaldía y Empresas Privadas está en construcción la Delegación de Bomberos en Tuma-La Dalia, y Bonanza; también se construirán en Rancho Grande, Siuna y Rivas.

Continuamos haciendo mejoras a las Estaciones de Bomberos para seguir garantizando Seguridad, Tranquilidad, Paz y Sosiego a las Familias y Comunidades.

Destacamos las Respuestas de Emergencia en el incendio ocurrido en el Mercado Oriental en Mayo del 2017, donde se trabajó con todas las Instituciones y la Comunidad, con los Bomberos Unificados, Policía Nacional, Ejército de Nicaragua, ENACAL, ENATREL, Alcaldía, SINAPRED, Unión Fenosa, Comunidad Organizada en los Gabinete de Familia, Comunidad y Vida, y Juventud Sandinista 19 de Julio.

Día a día, y en conjunto con la Policía Nacional se visita los Mercados a Nivel Nacional para labor de revisión y prevención de incendios.

Cumpliendo sus Instrucciones, Comandante Daniel y Compañera Rosario, como Bomberos Unificados disponemos de un Componente de Camiones para rescate y evacuación de personas de áreas afectadas ante eventos adversos.

El fortalecimiento de los Bomberos Unificados ha trascendido con Lazos de Unidad y Cooperación con la Confederación de Cuerpos del Istmo Centroamericano con la elaboración del Manual de Bomberos Centroamericanos.

En Migración y Extranjería continuamos trabajando en coordinación con el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional para la prevención del delito de Trata de Personas, tráfico de emigrantes regionales y extra-regionales. Hemos brindado 5 millones 104,570 Despachos Migratorios a través de los distintos Puestos Fronterizos, y 402,090 Patrullajes e Inspecciones de Controles en las principales vías y puntos de concentración de Ciudadan@s de otras Nacionalidades.

A pesar de los avances logrados durante el año, todavía no nos sentimos satisfechos con la atención al Pueblo nicaragüense y de otras Nacionalidades, y seguimos comprometidos a reforzar el Talento Humano que tenemos.

Se ha implementado la Nueva Metodología “Aprender, Haciendo”, para que l@s Compañer@s puedan ver y aprender en las diferentes Áreas de la Institución, y fortalecer el Nivel Técnico Profesional, permitiéndonos encontrar las mejores alternativas de solución a los requerimientos de la Población.

Se han realizado mejoras en la Infraestructura de los Puestos Fronterizos, remodelado y habilitado más Ventanillas de Despacho Migratorio, para reducir el tiempo de espera, incluyendo la ampliación en los Horarios de Atención.

En este año inició operaciones el Puesto Fronterizo de Leimus, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, y de esta manera consolidamos, junto a las demás Instituciones, un Muro de Contención de la siempre latente intención del Crimen Organizado. Sin olvidarnos que se pueden realizar en Línea consultas en el chat interactivo, al igual que diferentes solicitudes de trámites para que la Población no tenga que trasladarse hasta las Instalaciones de Migración Central.

Desde nuestro Ministerio, en la Dirección de Atención a Connacionales se han brindado Servicios Migratorios y de Protección a los Connacionales en el Exterior que se encuentran en estado de vulnerabilidad, así como a las víctimas de Trata de Personas, menores no acompañados, y los repatriados, o deportados.

En el Sistema Penitenciario garantizamos 672,171 visitas a familiares de los Pres@s, quienes cuentan con un Nuevo Modelo de Atención y Trámites para las Visitas Familiares, Especiales y Conyugales, para atender sin demora a los visitantes logrando una atención ágil y eficiente.

Contamos con Pres@s integrad@s en Programas Educativos, Alfabetización, Primaria, Secundaria, y Universidad; además, se han incorporado al Trabajo Penitenciario y Social Comunitario bajo el Régimen Abierto y Semiabierto, que brinda la oportunidad de laborar en Construcción, Producción, Carpintería, Taller de Metalúrgica, Taller de Mecánica, y Granjas Agrícolas.

En la Cárcel de Mujeres se ha fortalecido el Área de Panificación, Costura y Manualidades, logrando con el esfuerzo de la Institución Penitenciaria y de las Iglesias Católica y Evangélica la inserción a la Sociedad al momento de obtener su libertad. Junto a ellas se impulsan Programas Sociales “Acér-cate Más” y “Educa a tu Hijo”, fortaleciendo y promoviendo el acercamiento de l@s Pres@s a la Comunidad y Unidad Familiar.

Para garantizar mejores condiciones en la cárcel y disminuir el hacinamiento se construyó el Nuevo Penal en Bluefields, 7 Pabellones Penitenciarios ubicados en Estelí, Chinandega, Granada, Juigalpa, Matagalpa, y 2 en Tipitapa; se rehabilitaron los Sistemas Hidrosanitarios en las cárceles de Tipitapa y Juigalpa. En el Penal de Mujeres se aumentó la capacidad de albergue.

En los Centros Penales a través de distintos Proyectos se mantiene la atención, control y prevención de la Tuberculosis, la contención y eliminación del VIH, y Malaria. Se han mejorado los Laboratorios Clínicos para la Vigilancia Epidemiológica y Pruebas Rápidas en coordinación con el MINSA, convirtiendo a nuestro País en Pionero de la Región a disponer de un Plan Estratégico para el control de estas enfermedades en las cárceles de nuestro País.

En Mesas de Trabajo permanentes se han atendido a las Organizaciones de Retirados del Ministerio del Interior y el Ejército Popular Sandinista, logrando establecer comunicación permanente con sus Representantes, para escuchar y resolver necesidades e inquietudes a través de Coordinaciones Interinstitucionales.

1,543 Compañer@s de nuestro Ministerio han sido capacitad@s en Estudios de Primaria, Secundaria, Técnico, Universitarios y en las distintas Especialidades. 39 Compañer@s de Bomberos, Migración y Personal Administrativo viajaron al Exterior para capacitarse.

Comandante Daniel, y Compañera Rosario, en nombre de nuestros 2,454 Compañer@s de las Áreas Operativas, damos las gracias por el Reajuste Salarial que ha permitido mejorar sus condiciones de Vida, para ellos y sus Familias.

En este día, con mucho significado para nosotr@s, les aseguramos, Comandante Daniel y Compañera Rosario, que tod@s l@s Compañer@s del Ministerio de Gobernación nos comprometemos con nuestro Pueblo para seguir buscando el mejoramiento de nuestros Ser-vicios, para ser eficaces y eficiente, fortaleciendo nuestros Valores y Principios.

Para concluir, les reiteramos nuestro Compromiso en que no descansaremos en resguardar la Seguridad y Tranquilidad de nuestra Población, y estaremos encaminados a seguir el Pensamiento de Rubén Darío: “No dejes apagar el entusiasmo, Virtud tan valiosa como necesaria; trabaja, aspira, tiende siempre hacia la altura”. Muchas gracias, y buenas tardes.

Palabras de Daniel

¡Nicaragua Triunfará... Triunfa, y Triunfará ! Gracias, querid@s Herman@s de este Coro extraordinario, que es un Honor para todo nuestro Pueblo contar con un Coro que ha sabido venir organizando, enriqueciendo, nuestro Hermano Ramón. Todo nuestro Reconocimiento para Ramón y su Coro... ¡Coro y Orquesta, claro, Coro y Orquesta!

En nombre de nuestro Pueblo, donde están encarnados tod@s ustedes; ustedes vienen del Pueblo, vienen de las Familias, son Carne y Sangre del Pueblo nicaragüense; en nombre de tod@s ustedes, en nombre de nuestro Pueblo, en nombre de tod@s l@s Compañer@s que presiden el Acto, quiero, en primer lugar, agradecer el Mensaje de Monseñor Eddy Montenegro, Prelado de Honor de Su Santidad el Papa, y Delegado también del Cardenal Obando, que nos trae la Palabra, como siempre nos acompaña.

Igualmente, hemos recibido tod@s nosotr@s el Mensaje de la Compañera María Amelia Coronel, que se encuentra al frente de esta Institución.

En nombre de todo el Pueblo, y de tod@s l@s aquí presentes, quiero saludar a l@s Herman@s de otras Regiones de nuestro Planeta que aquí nos acompañan: La Embajadora de Alemania, Ute König... ¡Bienvenida Embajadora! El Embajador de Argentina, Marcelo Felipe Valle Fonrouge; el Embajador de Bolivia, José Percy Paredes Coimbra; el Embajador de Brasil, Luiz Villafañe Gómez Santos; la Embajadora de Canadá, Karen Lorraine Austin, ella és Jefa de Misión y Consejera de la Misión, por lo tanto es la Embajadora, representa al Pueblo y Gobierno de Canadá; la Embajadora de Chile, Marisol Pérez Carranza; el Embajador de Colombia, Carlos Eduardo Salgar Vargas.

El Embajador de la República de Corea, Seok-Hwa Hong; el Embajador de Costa Rica, Eduardo Octavio Trejos Lalli... ¡Bienvenido! El Embajador de Cuba, Juan Carlos Hernández Padrón; la Embajadora de Ecuador, Aminta Buenaño; el Embajador de El Salvador, Carlos Antonio Ascencio Girón; el Embajador de España, Rafael Garranzo García; el Encargado de Negocios de los Estados Unidos de Norteamérica, Chad Cummins.

El Embajador de Francia, Philippe Letrilliart; el Embajador de Guatemala, Erick Soza Aldana representado por el Cónsul, Encargado de Negocios, él representa al Embajador; el Encargado de Negocios de Irán, Ahmad (...); el Embajador de Italia, Sergio Martes; el Embajador de Japón, Yasushi Ando; el Encargado de Negocios de Luxemburgo, André Biever; el Encargado de Negocios de México, Oscar de la Torre; el Encargado de Negocios de la Nunciatura Apostólica de la Santa Sede, Monseñor Andrés Piccioni.

El Embajador de Palestina, Muhammad Amro; el Embajador de Panamá, Eddy David Rodríguez; el Embajador de República Dominicana, Luis González Sánchez; el Embajador de la Federación Rusa, Andrei Budaev Vladimirovich; el Embajador de la República Árabe Saharauí, Sueilima Tieb Ahmed Salem.

El Embajador de la Soberana y Militar Orden de Malta, Ernesto Kelly Morice; la Jefa de Misión y Cónsul de Suiza, Edita Vera Vokral; el Embajador de Taiwán, Jaime Chin Mu Wu; el Embajador de la Unión Europea, Kenneth Bell; el Embajador de Venezuela, José Javier Arrúe; el Representante del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Baudouin Duquesne.

La Representante del Centro Internacional de Agricultura Tropical, María Eugenia Baltodano; la Representante de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, FAO, Compañera Verónica Valentina Guerrero; el Representante Enlace del FIDA, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, Adolfo Castrillo; el Representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, Roberto Marcelo Núñez Rojas.

El Representante del Organismo Internacional de Sanidad Agropecuaria, OIRSA, Willy Flores Díaz; la Doctora Socorro Gross Galiano, Representante de la Organización Panamericana de la Salud; Antonella d´ Aprile, Programa Mundial de Alimentación, PMA; del Fondo de Población de Naciones Unidas, Doctor Markus Johannes Behrend; del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, Iván Yerovi.

De la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, Ignacio Ángel Nicolau Ibarra; de la Agencia de Cooperación de Taiwán, Roberto Pan; de la Agencia de Cooperación Internacional, JICA, Hirohito Takata; de la Agencia de Cooperación Internacional de la República de Corea, Agencia, KOICA, Señora In Yen-gun Kim.



Fíjense, aquí no están tod@s los Países y Organismos que tienen Representación en nuestro País, y qué importante es que valoremos lo que significan estas Relaciones con Países, Pueblos, por lo tanto Organismos, en lo que es la lucha por la Paz, la lucha por la Vida, y donde ellos son Fuerzas Cooperantes.

Los Países más Desarrollados, los que tienen más Desarrollo son Fuerzas Cooperantes; Naciones y Países más desarrollados, indiscutiblemente, tienen más Capacidades, más Recursos, más Tecnología. Lo importante es que vienen a compartir toda esa Riqueza. Es una forma de hacer la Práctica Solidaria, y en estos Tiempos es cuando más demanda la Humanidad de Intercambio, Diálogo, Solidaridad, para poder construir la Paz, en nuestras Regiones, en todas las Regiones del Planeta, para que pueda realmente reinar la Paz en el Mundo.

Hoy estamos Conmemorando el 38 Aniversario de esta Institución, y es difícil, cada vez que hablamos de estas Instituciones es imposible realmente dejar de hablar de la Revolución; por lo tanto, si tenemos que hablar de la Revolución, tenemos que hablar del Frente Sandinista. Esa es una realidad.

Tod@s nosotr@s venimos de esa Batalla, de esa Lucha; todo nuestro Pueblo viene de esa Batalla y de esa Lucha; tod@s nosotr@s somos continuadores de las Gestas Libertarias de nuestro Pueblo a lo largo de su Historia, y el Frente lo que hizo fue levantar la Bandera de Sandino, ¿para qué? Para defender la Bandera Azuliblanco de la Patria.



Y ahí nació el Ministerio del Interior también, en el 79, con el Triunfo de la Revolución, y con el Comandante Tomás al frente, con todo ese Espíritu indomable de Tomás al frente del Ministerio del Interior.

Esta Conmemoración del 38 Aniversario coincide con el 40 Aniversario de la Insurrección de Octubre, y en esta fecha nosotros le rendimos Homenaje a todos los Héroes y Mártires de Octubre, que se entregaron, con toda la disposición, a esas Batallas en aquellos momentos difíciles, donde no había más opción, no quedaba más opción que ese tipo de combate, ese tipo de Batalla.

Y entregaron su Vida, le dieron su Vida al Pueblo, ante el dolor de las Familias, ante el dolor de las Madres, ¿para qué? Para que pudiésemos algún día alcanzar la Victoria, y que alcanzando la Victoria pudiésemos después construir una Nicaragua en Paz, con Estabilidad y Seguridad, para crear de esa manera las condiciones fundamentales, esenciales, para erradicar la Pobreza, combatir la Pobreza, y que las Familias nicaragüenses puedan ir dignificándose, alcanzando condiciones de Vida dignas.

Esa es la Lucha que hoy estamos librando, y defender ese Derecho de las Familias nicaragüenses nos obliga a tener un Sistema de Prevención, y de reacción rápida también, frente a los Desastres Naturales; porque ahí está la Naturaleza.

Aquí, en uno de los tantos Informes, este es del Banco Mundial, hablando de los niveles de precipitación, que tienen que ver con las Tormentas Tropicales, que tienen que ver con los Huracanes, que tienen que ver con diferentes manifestaciones de la Naturaleza que no pide permiso para actuar, sino que simplemente actúa.

Panamá aparece en Centroamérica con un nivel de precipitación anual promedio mayor; Panamá ha tenido muchas inundaciones el año pasado, y también este año. Costa Rica en segundo lugar. Ya vemos Costa Rica, todavía está sufriendo los daños de la Tormenta Tropical que afectó seriamente Costa Rica, y que afectó, por lo tanto, también a nuestro Territorio vecino con Costa Rica; o sea, los Departamentos de Rivas y todos los Municipios de la Zona resultaron más afectados, como Cárdenas, Tola, San Juan del Sur.

Ese es un efecto de la Tormenta que se instaló de forma sorpresiva en Costa Rica. No lo pudo pronosticar ningún Centro, se hablaba nada más de la Tormenta que venía con fuerza de Huracán por el Norte, avanzando hacia la Costa del Caribe, de eso se hablaba, que luego se convirtió en Tormenta Tropical, y que cayó un poco de agua también por estos lados por esa Tormenta Tropical; mientras tanto se formó la otra Tormenta allá, sobre Costa Rica, y claro, somos Pueblos Hermanos, vecinos, no se iba a quedar la Tormenta en Territorio costarricense, sino que también avanzó sobre Territorio nicaragüense.

¡Y no hubo pronósticos! El pronóstico siguió marcando la ruta del Huracán primero, que luego que se convirtió en Tormenta Tropical, y que afectó estas otras Zonas del Caribe, del Norte de Nicaragua, algunos Municipios más afectados como Ciudad Darío, otros Municipios en Occidente, algunos aquí en Managua, en el Departamento de Managua, y luego yendo hacia el Sur, a encontrarse con la Tormenta que se había instalado en Costa Rica con una gran fuerza, que provocó una cantidad de muertos, y mucho daño a la Infraestructura, a los Caminos, Carreteras, Viviendas.

Algunos Herman@s nicaragüenses murieron allá en Costa Rica, fallecieron como resultado de esa Tormenta Tropical, les cayó la casa encima. Allí fallecieron 2 nicaragüenses, una pareja de nicaragüenses, entre otros.

Aquí tuvimos la tragedia de Herman@s nicaragüenses que, desplazándose para salvar Vidas, para dar Solidaridad, para cumplir con el Deber, como l@s Compañer@s del MINSA, la Doctora, que perecieron ahogad@s; Trabajadores de la Construcción también que perecieron ahogados. Estaban en cumplimiento de su Deber, son Héroes que dieron su Vida en Cumplimiento del Deber. Y así, otr@s Herman@s que fallecieron en diferentes circunstancias.

Y después de Costa Rica, les decía, Panamá primero, Costa Rica después, luego está Nicaragua, aparece Nicaragua ahí. Hablan en este Estudio que entre el año 1972 y 2012, como resultado en el Mundo de todos estos Fenómenos de la Naturaleza, que tienen que ver con los peligros hidrológicos y meteorológicos, responsables del 90% del total de pérdidas causadas por desastres en el Mundo. Eso significó pérdidas económicas por 2 billones 4,000 millones de dólares, ¡y 2 millones de muertos en el Planeta!

Es cierto que la Naturaleza tiene sus propios ritmos y ha tenido sus propios ritmos el Planeta en toda su Historia, pero la Especie Humana, o sea, nosotros en la medida en que venimos modernizándonos, y en la medida que el Planeta viene alcanzando mayor población, y por lo tanto mayores demandas: demandas de viviendas, demandas de alimentos, entonces, aquellos puntos de equilibrio que existían y que eran los puntos de contención naturales para que las Poblaciones, hace un buen tiempo poblaciones pequeñas, se inundaran un poco pero que no se produjesen grandes tragedias, esos puntos de contención han ido desapareciendo como resultado del Desarrollo.

Aquí en Nicaragua, en el período 1979-1990, es cierto, tuvimos el Huracán “Juana”, recuerdo que tuvimos la Tormenta “Aletta” antes del “Juana”, yo quedé atrapado cuando la Tormenta “Aletta”, venía de Chinandega rumbo a León, pero los daños no eran tan grandes como los que se sufren ahora. Y en todo ese período los Bosques que teníamos, las Fuentes de Agua que teníamos eran mucho mayores, las cuencas eran más poderosas, las cuencas que luego vienen a alimentar incluso a nuestros Lagos, eran poderosas. Claro, de repente una sequía, pero todo esto se ha venido reduciendo, se ha venido limitando esa protección natural que tenía el entorno de las Ciudades.

Y eso pasa aquí, y en todas las Ciudades del Planeta. Estados Unidos es una Nación poderosa, con grandes Capacidades, enormes Recursos para poder tener Medidas de Prevención de Primer Mundo. El “Katrina”, recordemos lo que fue el Huracán, aquel que destrozó Nueva Orleans, y ahora, en esta temporada que ha afectado toda la Región, siempre la Ruta del Caribe, una Ruta donde están azotando siempre los huracanes, y ha azotado siempre todas las Islas del Caribe, bueno, ha azotado Texas, los Estados Unidos, la Florida, y tuvieron situaciones difíciles, pérdidas de Vidas, pérdidas de viviendas, pérdidas materiales.

O sea, estamos hablando de lo que son las inundaciones, provocadas por Tormentas Tropicales, provocadas por Huracanes; pero por otro lado también están los incendios, los incendios que gracias a Dios en Nicaragua no llegan a tener las dimensiones que tienen los incendios allá en California. Y cuánto lo sentimos y nos solidarizamos con el Pueblo norteamericano, y en particular con las Familias de California que están sufriendo de ese feroz incendio con cantidad de muertos ya, desaparecidos, destrucción de viviendas, de edificios. Enormes inversiones ahí han desaparecido, Hoteles, Áreas de Turismo.

Y ahora en España, en Galicia, los incendios. Y en Portugal. Y qué terrible el drama de quienes quedan atrapados en un incendio, tan terrible como el que queda atrapado en medio de las inundaciones. Ahí aparecen Familias que de repente tenían fuego adelante, fuego atrás, y terminaron muertos por el incendio. Eso lo estamos viendo ahora a través de los Medios de Comunicación.

Y esto es un problema global. Si bien es cierto, como les decía, la Naturaleza tiene sus ritmos y tiene sus formas de manifestarse, independientemente de que en aquellos Tiempos no existía la Especie Humana, ahora, con la Especie Humana, y con el Desarrollo, se agregan estos elementos que van rompiendo los propios puntos de equilibrio que la Naturaleza va estableciendo. ¿Quién los rompe? Bueno, el Proceso de Desarrollo, el Proceso de Modernidad.

Incluso, se agregan otros elementos donde los causantes somos nosotr@s, como es la destrucción de la Capa de Ozono, como lo es el veneno que incorporamos al Medio Ambiente, la cantidad, los millones de millones de toneladas de metros cúbicos que se han incorporado al Ambiente. Y vemos Ciudades altamente desarrolladas con un alto índice de crecimiento, donde de repente tienen que detener el tráfico, y se prohíbe el tráfico, porque están tan contaminadas que ya no se puede ni ver, y los Ciudadanos andan protegiéndose para no aspirar ese veneno.

¿Y de dónde sale ese veneno? De las fábricas; fábricas que es cierto, son necesarias, pero ¿cómo lograr que una fábrica tenga niveles de control? Incorporando Medidas de Protección que ya existen en estos Tiempos, que antes no existían y no se le podía decir a una Empresa: ¿Por qué no bajás la contaminación?

Simplemente no existían. Ahora sí existen, pero muchas Plantas en Países altamente Desarrollados sencillamente se resisten, porque les significaría enormes inversiones, porque prácticamente es cambiar la estructura de esa Planta. Es como pasar a una nueva Tecnología que tendría un Sistema de Filtros muy superior al que tienen actualmente.

Igual los vehículos... Pero ¿quién no desea un vehículo? Ahí está la gran contradicción: ¿Quién no desea un vehículo para transportarse? Sí... Es mucho más agradable transportarse en un vehículo familiar que en un vehículo colectivo. Desde el momento en que uno va en un vehículo familiar puede decidir adonde dirigirse, adonde detenerse; el Colectivo tiene sus puntos donde se detiene a recoger pasajeros, y donde luego se detiene para bajar pasajeros, tiene su Ruta.

O sea, la cantidad de vehículos que tenemos en el Mundo es grande, y algunos Países como Francia que están anunciando que quieren ponerse una meta para sacar todos los vehículos que se mueven con diésel, con gasolina, e ir a los vehículos eléctricos; que se mueven con baterías y que se cargan como se carga una batería.

Claro, eso lo puede pensar un País Desarrollado con muchos recursos, para Países en Vías de Desarrollo es mucho más difícil. Por eso es que el tema del Medio Ambiente y las preocupaciones compartidas en el Mundo sobre el tema del Medio Ambiente hoy son un tema de Vida o Muerte.



Esa Reunión que se celebró en París, donde estaban todos los Países, todas las Naciones del Planeta Tierra, ahí estaba también Nicaragua participando en esa Reunión... ¿Por qué esa Convocatoria? ¿Por qué esa gran preocupación? Porque los Científicos han sido bien claros en señalar, los Científicos de los Países más Desarrollados, los Científicos que trabajan en la NASA, Científicos europeos, Científicos de todo el Mundo coinciden en que hay que detener el proceso de destrucción que lleva el Planeta, en cuanto nosotros mismos, la Especie Humana, somos los que estamos provocando, le estamos agregando este proceso de destrucción; y la contaminación, como les decía, es un elemento que está ahí clarísimo.

Y en esa Reunión salió un Acuerdo, el Acuerdo de París; un Acuerdo que nuestros Delegados, nuestros Representantes plantearon en esa Reunión que estaba ahí el Acuerdo, es cierto, que el Acuerdo tal y como está planteado no es un Acuerdo que venga a ayudar a avanzar con la rapidez que demanda el daño que se está sufriendo en el Planeta, y que provoca inundaciones también por todos lados.

Esto que le llaman el Cambio Climático es resultado de toda esta depredación; entonces, cómo hacer para que el Acuerdo de París se aproximara más a un esfuerzo compartido de los Países más Desarrollados, de los Países que más contaminan, tanto Países Desarrollados, como Países en Vías de Desarrollo, y los Países que menos contaminamos, ¿para qué? Para que finalmente juntos, haciendo cuerpo, pudiéramos avanzar hacia metas más acordes ante la amenaza y el daño que ya está sufriendo la Humanidad.

Nosotr@s en ese momento decidimos no firmar, e insistir en estar repitiendo, no lo que salía de nuestras cabezas, sino lo que sale del Estudio de los Científicos de los Países Desarrollados, donde hay una Posición unánime. Ellos mismos decían: “Le falta más a este Acuerdo”.

Y nosotr@s insistiendo, insistiendo, porque es un Acuerdo que tiene una enorme debilidad: Bueno, nosotr@s acordamos, pero no estamos obligados a cumplir nada; o sea, es un Acuerdo que no impone la obligatoriedad. Ese es un punto que nosotr@s señalábamos.

Claro, no tenemos la fuerza de un País Desarrollado como para poder hacer sentir nuestra Posición con la fuerza que lo puede lograr un País Desarrollado, pero era nuestro deber por lo menos hacerlo ver, y repetirlo, repetirlo, repetirlo, y participando siempre en todas las Reuniones que convocan los Organismos que están en esta Batalla, indiscutiblemente, sin separarnos de lo que es el Proceso de Discusiones que llevan, lo que dio como resultado el Acuerdo de París.

Discusiones, y luego a partir de las discusiones cómo ir avanzando cada quien hasta donde pueda avanzar, y nosotros, lógicamente, haciendo todo lo que está de nuestra parte para fortalecer a nuestro País en ese Campo.

Estamos viendo en este momento, como les decía, cómo la Naturaleza nos está hablando, y nos alegra ver Países con Posiciones muy firmes, planteándose pasos, sin que estén obligados por el Acuerdo de París a dar esos pasos.

La verdad es que es el único Acuerdo que tenemos, y tomando en cuenta, uno, que nosotr@s no nos hemos apartado del Proceso del Acuerdo de París, que seguimos participando en todas las Convocatorias que derivan del Acuerdo de París, para ir comprometiendo Acciones. Entonces, pensamos que es el momento de que Nicaragua firme también el Acuerdo de París; por lo tanto, nosotr@s en las próximas semanas, en los próximos días estaremos firmando el Acuerdo de París.

Y tendremos nuevamente Elecciones Municipales en nuestro País el próximo 5 de Noviembre. Ya sabemos este es un Proceso de Elecciones que se inició a partir del año 1979, o sea, con el Triunfo de la Revolución se abrió el espacio para que luego se celebraran las primeras Elecciones, y de esas Elecciones naciera una Constituyente, y que de esa Constituyente nacieran las bases para la Democracia, el Desarrollo Social, el Desarrollo Económico, el Desarrollo Democrático de nuestro País.

Esas primeras Elecciones fueron en Noviembre del año 1984, y luego esa Constitución que nació al calor de la lucha y de guerras injustas impuestas a Nicaragua... Bueno, ahí sentamos las bases del Pluripartidismo, la Economía Mixta, y el No Alineamiento en el Campo Internacional. Ahí están, esas son las bases de nuestra Constitución, independientemente de las Reformas que ha tenido la Constitución; ha tenido varias Reformas, pero siguen siendo esas sus bases.

En esta Nueva Etapa incorporamos los Principios de lo que es la Gran Alianza que tiene Rango Constitucional, la Gran Alianza con l@s Trabajador@s, l@s Productor@s, l@s Empresari@s, para de esa manera lograr el mejor y mayor y Desarrollo Económico y Social de nuestro País; y establecimos los Principios de esta Nicaragua de Valores Cristianos, de Principios Socialistas y de Prácticas Solidarias. Eso está plasmado en nuestra Constitución.

Y las Elecciones, el Camino que encontramos nosotr@s, la Ruta que encontramos, ¿para qué? Para ir fortaleciendo la Paz, la Seguridad y la Estabilidad en nuestro País, y dando pruebas de nuestro Respeto a los Resultados electorales. Me refiero ya nosotros como Fuerza Política que entonces éramos Gobierno, y le respondíamos lógicamente a todo el Pueblo nicaragüense; pero como Fuerza Política teníamos el Derecho de optar en los Procesos Electorales, tanto Nacionales, Municipales, como también en las Regionales de la Costa del Caribe, de la Región Autónoma del Atlántico Norte y de la Región Autónoma del Atlántico Sur.

Y hemos venido ahí, desde entonces estableciendo un récord en la Historia de nuestro País, un récord donde hemos pasado por diferentes Gobiernos. Nosotr@s mismos, el 25 de Abril del año de 1990, le entregamos el Gobierno a otra Fuerza Política, independientemente de las circunstancias antidemocráticas que rodearon esas Elecciones, pero el resultado fue ese, y en este mismo sitio, recuerdo ese 25 de Abril, nosotr@s aceptamos los resultados aquí en el Centro de Convenciones Olof Palme, en la madrugada del 25 de Abril del año 1990.

Luego seguimos participando en las Elecciones Nacionales, Municipales, Regionales, era nuestro Derecho, y bueno, pasamos así 17 años, y eran otras Fuerzas Políticas las que gobernaban nuestro País, y se había establecido un Consejo Supremo Electoral, a partir de la llegada de las otras Fuerzas Políticas se había establecido un nuevo Consejo Supremo Electoral, donde el actual Presidente del Consejo Supremo Electoral, el Doctor Roberto Rivas, había sido nombrado como Presidente del Consejo y como Miembro del Consejo Supremo Electoral por las Fuerzas Políticas que nos adversaban.

Pero era el Presidente y teníamos que respetarlo, y teníamos que respetar a todos los Magistrados.

Y en cada Elección que venía, la del 96, segunda Elección en que el Consejo nos daba un resultado adverso, nosotr@s argumentábamos que el resultado no era correcto, pero bueno, cuando hay un Juez y estamos en un partido de Beisbol, o está una pelea de Boxeo, o un partido de Futbol, no queda más que acatar al Juez. Y nosotr@s acatábamos al Juez; o sea, cuestionábamos, criticábamos, reclamábamos, y al final acatábamos, sí.

Así en todas las Elecciones, Elecciones Municipales, Elecciones para la Asamblea Nacional, Elecciones Presidenciales; fueron tres períodos, 17 años, que estuvimos fuera del Gobierno, y ahí hubo una continuidad. Por otro lado, gobernaban Presidentes que tenían la misma corriente de Pensamiento Político. Luego nosotr@s retornamos ya para el 2007, y ahora tendremos Elecciones Municipales el próximo 5 de Noviembre; ya el Consejo Supremo Electoral ha trabajado o está trabajando con todas las Autoridades mismas del Consejo, en todos los Departamentos, en todos los Municipios, haciendo las coordinaciones, y ya en Plan de Ejecución de Acciones con el Ejército, con la Policía, desde lo que es el traslado de Material Electoral a ciertas Zonas donde no se puede llegar sino es por helicóptero; la protección que hay que dar lógicamente a unas Elecciones, la Seguridad que hay que dar para que puedan votar con Tranquilidad, con Seguridad.

Esperamos que en estas Elecciones Municipales logremos la participación de l@s Ciudadan@s, sabiendo l@s nicaragüenses que ese es el Camino, no hay otro camino, no podemos ir para atrás, ese es el Camino, la participación en las Elecciones, Nacionales, Municipales, Regionales.

El reto que tenemos es, que sean Elecciones donde evitemos la violencia, la confrontación, porque, desgraciadamente, todavía hay resabio de lo que ha sido la violencia histórica de la que ha padecido nuestro País, que ha padecido nuestro Pueblo a lo largo de la Historia. De repente se dan esas manifestaciones de odio, de violencia, de muerte.

Yo recuerdo aquel atentado que sacó ese odio, esa maldad, después de aquel 19 de Julio, que iba una caravana de regreso por la Carretera Norte, allá, buscando para Ciudad Darío, y de repente ¡una emboscada, una emboscada! Empezaron a disparar contra los buses donde iban nicaragüenses, Familias, desarmadas, y asesinaron a Mujeres, Hombres, y hasta Niñ@s.



El llamado que hacemos es, que hay que estar uniendo esfuerzos siempre, uniendo esfuerzo tod@s l@s nicaragüenses, para contrarrestar esos hechos de violencia, para condenar esos hechos de violencia, y para acompañar, como se acompaña siempre de manera cívica un Proceso Electoral, como el que se va a realizar el próximo 5 de Noviembre.

Querid@s Herman@s, querid@s Compañer@s, en este día nos honramos con recibir este Casco de Bombero, y nos honramos con entregarles el Reconocimiento también a los Compañeros, la Orden Pedro Aráuz, la del Comandante Borge”, a los Compañeros que se vienen destacando en su Servicio a la Comunidad, en su Servicio al Pueblo, en su Servicio a las Familias nicaragüenses, en la lucha por la Vida de l@s nicaragüenses, poniendo a riesgo su propia Vida.

A l@s Compañer@s que forman parte de las Brigadas, que están listos como lo estuvieron, recuerdo, cuando cayó aquel muro sobre unas casas... ¡Ahí estaban ustedes! Esto fue en el Barrio 18 de Mayo, pegado a Lomas del Valle, era al final de Lomas del Valle, las paredes, los muros se desplomaron sobre ese barriecito. Y recordamos a los Compañeros ahí, de forma totalmente desinteresada. No estaban pensando ustedes ahí cuánto iban a ganar, que si iban a ganar un peso más, un peso menos, porque estaban ahí trabajando con todo su esfuerzo, bajo la lluvia, para salvar Vidas, para rescatar Vidas.

A l@s Compañer@s que están en el Sistema Penitenciario, que no es tarea fácil trabajar en un Sistema Penitenciario; para l@s Compañer@s que están en Migración, una labor también en estos Tiempos donde hay que estar luchando contra el Narcotráfico, el Crimen Organizado, el Tráfico de Personas, el Tráfico de Migrantes, ¡no es tarea fácil!

Y tod@s ustedes, querid@s Herman@s, desarrollan estas labores, desarrollan este trabajo, no porque estén aspirando a un gran salario... No, si aspiraran a un mejor salario talvez buscarían otro tipo de actividad, otro tipo de trabajo, o a última hora montar un negocito por cuenta propia, como dicen. Ustedes lo hacen porque tienen Vocación de Servicio, ustedes lo hacen porque tienen esa Esencia Cristiana de Amar al Prójimo como a uno mismo. Gracias, querid@s Herman@s.

********************

Declaraciones de Compañera Rosario, Vicepresidenta de Nicaragua, después del Acto del 38 Aniversario del Ministerio de Gobernación



17 de Octubre del 2017

Muy buenas noches, Compañer@s; queridas Familias de nuestra Nicaragua, Bendita, Unida, Siempre Libre !

Este Acto del Ministerio de Gobernación, este Acto que reconoce a Herman@s con 38 Años de Servicio, este Acto donde vemos los rostros de nuestros Hermanos Bomberos Unificados, sobre todo los Rescatistas que tantas Vidas salvan en nuestro País, para nosotros és un Acto Especial, Conmovedor, Emotivo, porque, de verdad sentimos la Fuerza de la Vida en cada uno de los Compañeros que están ahí trabajando, fortaleciendo Capacidades, trabajando con grandes dificultades, para que nos sintamos segur@s, con nuestro Ejército, nuestra Policía; para que nos sintamos segur@s, para que vivamos segur@s.

Tod@s sabemos cómo las Familias nicaragüenses valoran la Seguridad... Valoramos la Seguridad ! Nosotr@s decimos : Queremos una Nicaragua que siga en Paz; queremos una Nicaragua cada vez con más Trabajo; queremos una Nicaragua cada vez más Segura; queremos una Nicaragua de Armonía, de Entendimiento, y yo creo que aquí se trabaja todos los días, para eso.

Ya decía el Comandante Daniel que tenemos el gran Desafío de realizar un Proceso Electoral, Armonioso, Respetuoso, Distinto, Pacífico, y yo creo que, el que nos sintamos tod@s invitad@s a participar en esas condiciones de una Cultura Electoral Respetuosa, Diferente, donde al ir a Votar estamos manifestando nuestra Preferencia, y estamos manifestando también nuestro Respaldo a esta Nicaragua, Unida, Bendita; esta Nicaragua Tranquila, esta Nicaragua Segura; esta Nicaragua que nos permite a tod@s reunirnos y realizar un Proceso Electoral, en el que cada cual va a expresar, decíamos, su Preferencia, pero lo hacemos tranquil@s.

Qué distinto hoy a hace 15 años, cuando era tan difícil hasta conversar en una Comunidad, en un Barrio, en una Comarca, porque de verdad nos volvíamos ácidos, amargos, un@s contra otr@s. Yo creo que hay que agradecerle a Dios, en primer lugar, por esta Patria de Encuentro, esta Patria que nos reúne, que nos une a tod@s. És Nicaragua y el AMORANICARAGUA lo que nos reúne a tod@s.

Bueno, nosotr@s estamos trabajando todos los días, como decía el Comandante Daniel, para hacerle frente a los Desafíos, no sólo del Cambio Climático, ya él informó que vamos a suscribir, como País, como Estado, como Pueblo, el Acuerdo de París; pero también a los percances, a las desgracias, a las calamidades de todos los días. Y és una gran Batalla ! Porque, decíamos el otro día, desarrollar una Cultura, no sólo Preventiva, sino de Prudencia, és el gran Reto : Aprender a ser Prudentes, aprender a cuidarnos, desde la casa.

En la casa a veces hay más riesgos que en la calle, porque además los ignoramos. Tenemos condiciones de riesgo hasta en nuestras habitaciones, donde dejamos a veces cosas tiradas, y nos podemos resbalar, y nos podemos quebrar. Para las Personas Adultas, una caída, és fatal. Dicen que, de verdad, el deterioro de las Personas viene de las caídas; además de las enfermedades, por supuesto, las enfermedades propias de la Edad Adulta, pero las caídas, son terribles !

Entonces, la casa llena de riesgos, y no los asumimos, no los reconocemos, ya no digamos la Calle, la Comunidad. Tenemos que trabajar duro ! El Compromiso que hemos asumido és, el trabajo para ir Adelante, mejorando toda esta Cultura de Prevención alrededor de los Desastres; de los Desastres Naturales, previsibles, e imprevisibles.

Hay Desastres como, por ejemplo, los Maremotos, los Tsunamis, que lo único que podés hacer és alertar para que la gente salga, y salve la Vida, incluso en mejores condiciones que un terremoto donde casi no hay tiempo, o mejor dicho no hay tiempo para alertar. Pero hay otros en los que nosotr@s venimos trabajando para mejorar las condiciones organizativas en la Comunidad, para que tod@s seamos Protagonistas de una Cultura de Prevención que nos permita enfrentar todos estos Desafíos en mejores condiciones.

Lo que nos cuesta a los Seres Humanos, creo yo, és aceptar que en un Mundo como este, donde las Calamidades, los Desastres, Inundaciones, Terremotos, Erupciones Volcánicas, nos ponen en riesgo a tod@s, y representan además del riesgo a la Vida, pérdidas materiales grandes. Y por supuesto que quien pierde, sufre, tiene dolor y quiere tener los respaldos para reponer lo que perdió, y retomar su capacidad de trabajo. Todo esto tenemos que seguirlo mejorando en el Futuro.

No que no tengamos la Capacidad de alertar, sino que entendamos, que sepamos, que las Alertas son, sobre todo, para protegernos y salvar la Vida, y que en la parte material tenemos que tener también un Diseño que nos permita reunirnos para recuperar Capacidades; retornar a la normalidad y recuperar Capacidad de Trabajo.

Hay cosas, estábamos aquí sentados y me llamaba el General Mojica en relación al Puente que todavía tenemos afectado, por Sapoá. Me decía que el Compañero Virgilio Silva no quite la barcaza porque todavía ellos tienen que fortalecer... O sea, no és algo que se pueda restablecer o reparar por arte de magia... Son días !

Qué hizo nuestro Gobierno ? Inmediatamente poner esa barcaza, y és gratis el transporte para la Población de Cárdenas, de un punto a otro; pero entender que estas tragedias toman tiempo. És como los duelos, cuando perdemos a un Ser Querido, no és de la noche a la mañana que dejamos de sentir dolor. Cuando tenemos pérdidas materiales sentimos el dolor, y además tenemos que recomponer nuestras Vidas, y eso lleva tiempo.

Ahí estamos, y hemos estado, tratando de llevar alivio a las Familias, alimentos, más de 10,000 Planes Techo; unas Cocinas que hemos distribuido, más de 30,000, entre los distintos Departamentos afectados. Hemos estado llegando con lo que podemos, pero sabemos que tod@s necesitamos aprender más a sobrellevar estas tragedias.



Compañer@s, estos son días de mucho trabajo, porque además de la labor cotidiana del Gobierno, está la labor de garantizar, como Estado nicaragüense, que nuestra Campaña Electoral en general, sea una Campaña Pacífica, Armoniosa, que refleje ese AMOR-ANICARAGUA que tod@s tenemos.

Y, nuevamente invitarnos a participar, EN AMORANICARAGUA, el Domingo 5 de Noviembre, sabiendo que para nosotr@s és vital, fundamental, importante, entender que este és un Proyecto de Valores; el Proyecto de Buen Gobierno Nacional, Local, el Modelo de Alianzas és un Proyecto con una Visión, y és, Cambiar la Vida, Seguir Cambiando la Vida, e ir dejando atrás la Pobreza en todos los Campos, y que esa Visión, ese Proyecto se construye desde la Localidad, y el Gobierno Nacional respalda. O sea que és muy importante que veamos que, seguir construyendo el Porvenir implica participar, respaldando al Buen Gobierno Nacional y al Buen Gobierno Local en estas Elecciones del 5 de Noviembre.

Compañer@s, queremos nuevamente saludar a los Familiares de nuestr@s Herman@s caídos, Herman@s de Masaya, Herman@s de Managua; a los Familiares que todavía viven, del Comandante “Federico”, Comandante Pedro Aráuz; saludar también a l@s Participantes en las Acciones Heroicas de la Toma o el Asalto, como le querramos llamar, del Cuartel de Masaya.



Saludarnos tod@s, y decirles que esas Luchas de Ayer tienen otro Momento, son otro Momento, tienen otras formas; hoy, gracias a Dios en Paz, gracias a Dios libres, que queremos avanzar contra la Pobreza, y para eso tenemos que estar junt@s, con Fé, con Devoción, viéndonos como Gran Familia Nicaragüense, en Espíritu de Comunidad, creando las condiciones para esa Vida cualitativamente distinta que tod@s queremos, pero además necesitamos, pero además merecemos.

Muchas gracias, Compañer@s... Gran Cariño ! y vamos a seguir trabajando como cada día, orgullos@s de servirles.