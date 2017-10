Frente Sandinista en visitas a comunidades de Mérida, Ometepe y San Jorge

Frente Sandinista en visitas a comunidades de San Jorge y Mérida, Ometepe

El día 18 de octubre representantes locales del Frente Sandinista de Liberación Nacional acompañaban al Compañero Virgilio Silva Presidente Ejecutivo de la Empresa Portuaria Nacional en visitas a la población del municipio de Mérida en la Isla de Ometepe. Participaron la Compañera candidata a Alcaldesa Aurora Elena Alvares, la secretaria política de la comunidad del Congo, compañera Marcia Elizabeth y el candidato a concejal Antonio Barrios Aguirre. De los 3 mil habitantes que tiene Mérida, el poblado del Congo, si bien no es muy grande es muy significativo su voto, ya que en él habitan familias ancestrales que se dedican al cultivo de la tierra, pesca, artesanía en barro, productores de plátano y receptores de turismo. Aunque la lluvia que no cesó en todo el recorrido, no impidió que llegara el mensaje de Presidente Comandante Daniel y la Compañera Rosario, siempre lleno de amor, de fe, esperanza y bienestar para las familias. Se pudo observar la disposición de las familias de apoyar incondicionalmente a la acndidata a Alcaldesa, reconociendo en cada lugar la labor positiva que ha desarrollado la municipalidad y la visita constante hacia la comunidad.

El tarde del mismo día 18 de octubre se cruzó el lago en el ferry al puerto de San Jorge, se reunió con la Alcaldesa Gilma Victoria Canales, las Concejales Rosa Matilde Barbosa y Dolores Berríos para visitar total de 30 viviendas y encontrar con familias que guardan en sus paredes recuerdos de visitas para ellos familiares del Comandante Daniel, viejitas que guardan con cariño fotos de nuestro Comandante en el lugar para ellos más importante del hogar. Luego se realizó una asamblea en el Barrio El Progreso donde se reunieron 109 compañeros, el 40 porciento mujeres, donde también nos acompañaban el secretario político Domingo Falcón, y la secretaria política adjunta Argentina Jiménez. Un programa sencillo, pero emotivo iniciando después de entonar nuestro himno nacional, para dar inicio al mensaje del Comandante Daniel y la Compañera Rosario escuchado con atención y expresando la disposición de apoyar a la fórmula, para que siga al frente desarrollando proyectos en beneficio de la población.