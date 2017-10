DANIEL : "Con este Lanzamiento Perfecto que ha hecho nuestro Hermano Dennis, ¡damos por inaugurado, y están las puertas abiertas para el Pueblo, del Estadio Nacional “Dennis Martínez”!"

Acto de Inauguración del Estadio Nacional de Béisbol “Dennis Martínez”



19 de Octubre del 2017

Palabras de Daniel

Querid@s Herman@s nicaragüenses; queridas Familias; querida Compañera Rosario; Su Eminencia el Cardenal Miguel Obando; el Pastor Cristiano, Rafael Cruz Arista, y nos acompañan en esta tarde llena de Luz, el querido Embajador de Taiwán, Jaime Wu, y su esposa Cindy.

Bueno, vamos a presentar aquí a la reencarnación del Cacique Diriangén... ¡Dennis Martínez, Orgullo de Nicaragua, Orgullo de nuestra Patria, Orgullo de nuestro País!

A Dennis le acompañan su esposa Luz Marina Martínez; sus hij@s, Erika, Dennis, Gilbert y Ricky, l@s Hij@s de Dennis... ¿Dónde están l@s hij@s de Dennis? A ver, de pie por favor, que l@s vean l@s muchach@s, que l@s vea la Juventud también, el Pueblo.

Nos acompaña un Hermano, Jorge Pérez, de Puerto Rico, de origen puertorriqueño, Vicepresidente de Grandes Ligas, que nos honra con su presencia aquí, acompañándonos. Nos acompaña un Pelotero de Grandes Ligas, Compañero de Dennis, Eddy Murray, del Salón de la Fama, allá en los Estados Unidos de Norteamérica, y otro gran Pelotero también de Grandes Ligas, Carlos Baerga, Hermano también de Puerto Rico.

Nos acompaña también aquí el más veterano de los Peloteros de Nicaragua, que participó en el Juego cuando se inauguró el Antiguo Estadio Nacional en el año 1948, fíjense. Él tiene ya 93 años, allá está “Arena Blanca”, Napoleón Romero... “Arena Blanca”. Segundo Estadio donde él participa en su Inauguración, gracias a Dios.

Claro, aquí está con nosotr@s ese extraordinario Pelotero que está al frente de la Federación de Béisbol de Nicaragua, nuestro Hermano Nemesio Porras.

Nos acompaña, igualmente, el Presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri. Y nos acompaña también el Cuerpo de Trabajo, el Grupo de Trabajo de la Alcaldía de Managua: La Alcaldesa Daysi Torres; la Secretaria del Concejo Municipal, Reyna Rueda; el Secretario General de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, y ese extraordinario Cronista Deportivo de Nueva Generación, Vicealcalde de Managua, Enrique Armas.

Tod@s l@s que habitamos este Planeta somos Soñadores, y a veces cuesta que los Sueños se conviertan en Realidad... ¡Qué sueño más grande! ¿Quién podría incluso soñar, Dennis nos lo dirá después, que un nicaragüense de esta combinación mestiza que trae la Sangre Indígena, por eso decía que reencarna a Diriangén, iba a alcanzar una Victoria que llenaría de Gloria a toda Nicaragua, nos llenaría de Orgullo a tod@s l@s nicaragüenses: ¡El Juego Perfecto de Dennis Martínez, allá en la Grandes Ligas!

Yo diría que, alcanzar ese Sueño es mucho más difícil, mucho más complicado que construir este Estadio, que construir Carreteras, que construir Viviendas. Creo que es más difícil, y hoy, en este sitio donde transitábamos hasta hace un tiempo, y no se nos ocurría que aquí podría construir el Nuevo Estadio Nacional de Nicaragua.

De repente, en las relaciones estrechas que tenemos con Taiwán, y viendo los problemas que se presentaban en el Antiguo Estadio que quedó fracturado con el terremoto, se tuvo que reducir el número de fanáticos que puedan asistir al Estadio, como que ya era hora de hacer todo lo posible para construir el Nuevo Estadio.

Hablamos con las Autoridades de Taiwán; ellos nos respondieron positivamente; aprobaron allá en Taiwán, en el Congreso de Taiwán, el financiamiento de 30 millones para el Estadio; Nicaragua pondría una contrapartida, incluyendo lógicamente los terrenos que había comprarlos, hasta totalizar unos 50 millones.

Bueno, estábamos con todo el entusiasmo que íbamos a empezar ya a construir el Estadio, comprando los terrenos; negociar los terrenos era lo primero. Pero se nos vinieron las inundaciones y tuvimos que evacuar a centenares de Familias, miles de Familias, y hubo un Plan de Emergencia, coordinado por la Compañera Rosario, y teniendo como brazo operativo al Compañero Fidel Moreno, y lógicamente con el trabajo de los Constructores, de los Obreros, de los Ingenieros, se logró construir un pueblito que lleva el nombre de Belén.

Se construyó en tiempo récord, se pavimentaron las calles, ¿pero eso qué significó?

En ese momento no teníamos nosotros los recursos para construir ese pueblito, entonces les pedí a las Autoridades de Taiwán que nos permitieran utilizar los 30 millones para cubrir el Presupuesto de la construcción de esa Comunidad, de ese pueblito de Belén. Ellos inmediatamente nos dijeron que sí, era lo Humanitario lo más urgente, y que luego nosotros, del Presupuesto, repondríamos los fondos, y agregaríamos la otra parte correspondiente para asegurar que tuviésemos este Estadio.

¿Esto qué es? Es la manifestación, la expresión de la Cooperación, de la Solidaridad entre dos Pueblos Hermanos, que permite multiplicar los panes, gracias a Dios : La Comunidad de Belén, y ahora este Estadio Nacional “Dennis Martínez”.

¡Qué agradable, y qué alegría nos produce ver esta Obra! Y debemos reconocer, con el Equipo de Dirección de la Alcaldía, a los 4,127 Trabajadores, entre Diseñadores, Constructores, Profesionales, Personal de Campo, Especialistas en Ingeniería Estructural, Hidráulica, Prefabricados, Suelos, Arquitectura, Equipamiento, Acabados, Sistema contra Incendio, Electricidad, Fontanería, Sistemas Especiales, Sonido, Pantalla, y todos esos Trabajadores de base: los Albañiles, Armadores, Carpinteros, que uniendo esfuerzos permiten que se vaya construyendo este Estadio que es una verdadera Obra de Arte, que salió de las manos de los Trabajadores, bajo la dirección de las Empresas que participaron en la construcción de este Estadio.

Reconocer la forma eficiente en que trabajaron los Hermanos mexicanos de FACOSA; las Empresas nacionales de LLANSA Ingenieros, D’Guerrero, Lacayo Fiallos, NAP, MECO; las 35 Empresas que fueron subcontratadas, de estas, 25 Empresas nacionales, Medianas Empresas, y 10 Empresas de otros Países; de México y de Costa Rica las otras Empresas.

La Supervisión a cargo de 150 Trabajadores de la Alcaldía, en las diferentes Etapas Constructivas.

La Empresa estadounidense BRIGHTVIEW, que dirige Murray Cook, asesoró a la Alcaldía, para que el Estadio cumpla con los Requisitos y Normativas de la Liga Mayor de Beisbol, de tal manera que ya cumple con las Normas para que se puedan llevar a cabo Eventos Internacionales.

Vamos, como parte de este Acto Inaugural que estamos iniciando, le vamos a pedir a Su Eminencia Reverendísima el Cardenal Miguel, que nos bendiga el Estadio. Somos un Pueblo Cristiano, Católico, y luego están las diferentes Iglesias Evangélicas, tod@s Cristian@s, la inmensa mayoría de l@s nicaragüenses, yo diría el 99.9% de l@s nicaragüenses. Le vamos a pedir a Su Eminencia, entonces, el Cardenal Miguel.

Cardenal Miguel Obando y Bravo

Nos alegra estar inaugurando esta noche este Estadio que lleva por nombre el de una Gloria de la Nación, o de un valiente varón como el jugador Dennis Martínez, quien puso el nombre de Nicaragua muy en alto en el Ámbito Deportivo Internacional.

Los nicaragüenses podremos nuevamente gozar y disfrutar de un Estadio de Primera Clase, el cual nos dará la oportunidad de recrearnos a la vez que apoyarnos en nuestros Deportistas. Felicitamos y reconocemos a todos los que han hecho un esfuerzo para que este Proyecto sea de utilidad, y hacemos una invitación a todos los que visiten este lugar, que lo cuiden y lo conserven.

Es de Justos dar gracias a Dios por las Bendiciones que recibimos y pedir porque su Protección nos acompañe siempre. Por eso, abramos nuestro Corazón a Dios en la Acción de Gracia por los Dones que nos ha colmado.



Te alabamos, Señor, sin cesar, porque todo lo dispones de modo Admirable y moderas con Sabiduría el Trabajo y las ocupaciones de los hombres, concediéndoles un tiempo de descanso honesto, y diversión para reposo de sus cuerpos y alivio de sus manos.

Imploramos del Señor su Clemencia, para que en tu lugar cumpla debidamente su Misión, favorezca el ocio y el recreo del Espíritu y asegure la Salud del Cuerpo y de la Mente, de modo que todos los que acudan se enriquezcan mutuamente con un trato fraterno.

Que el Señor nos colme de Bendiciones, y nos dé siempre Fuerzas para seguir trabajando por el Bien de Nicaragua. Amén.

Gracias, Eminencia. Ahora le pedimos al Pastor Rafael Cruz Arista, sus Oraciones.

Palabras del Pastor Rafael Cruz Arista

Divino Dios y Padre Celestial, te damos mil gracias, porque Tú has levantado nicaragüenses como Dennis, como otros más,

Señor, que han engrandecido a esta Patria, a Nicaragua.

Gracias por los logros que estamos teniendo en nuestro País, cómo poco a poco Nicaragua va cambiando, Señor, hasta llegar a tener uno de los mejores Estadios de Centroamérica. Te rogamos que Tú lo Bendigas, que este lugar sea un lugar que pueda producir muchos Campeones en el Beisbol, que pueda motivar a una inmensa cantidad de Jóvenes.

Padre, rogamos que Bendigas, que Tu Nombre sea glorificado en Nicaragua, que Tu Nombre sea Bendito en este País, que Tu Nombre santifique a este País, para que podamos continuar creciendo en Paz y Tranquilidad, para que el Deporte en Nicaragua sea conocido en el Mundo entero. Te Adoramos, te Bendecimos y Glorificamos Tu Santo Nombre, Gran Rey, Dios Todopoderoso del Universo. Amén.

Palabras de Daniel

Vamos a dar formalmente, institucionalmente, el nombre a este Estadio Nacional, el nombre de: “Estadio Nacional Dennis Martínez”. Y le damos la palabra.

Palabras de Dennis Martínez

Buenas noches, Señor Presidente; Primera Dama... Gracias. A mi querida esposa, Luz Marina, gracias; a mis hij@s, gracias. A los Amigos que me están acompañando esta noche acá, Jorge, Carlos, Eddy, que están acá con nosotros; la Familia, los Amigos, ex-Jugadores del Granada que participamos, Luis Fierro, Ernesto López, Rommel Zavala; a las Autoridades, Señor Avilés; a la Comisionada Aminta Granera; al Cardenal Obando y Bravo; al Vicealcalde; a Nemesio, Fidel; a nuestra Alcaldesa Daysi.

Esto es algo de lo cual yo me siento muy agradecido; pero antes de nada, quiero darle gracias a Dios, a mis Padres que ya no están acá, pero sé que de alguna forma están viendo esto también.

Muy orgulloso como nicaragüense que soy, fui a luchar a un País extranjero, llevaba una meta, llevaba un gol, y eso es lo que espero que ustedes l@s Jóvenes, nuestros Futuros Líderes nicaragüenses, nunca se den por vencidos.

Yo un día fui joven como ustedes, con muchas ambiciones, con muchas metas, con muchos sueños; caí muchas veces, pero me levanté. Por esa razón no se desanimen nunca. Van a caer, se les va a hacer difícil, pero el que persevera, triunfa, siempre con la Fé en Dios, es la Guía que nosotros necesitamos. Fue mi Guía y sigue siendo mi Guía en el diario vivir.

Me siento muy contento de mi Familia, por la Mujer que me ha dado. La Mujer juega un rol muy importantísimo en la Familia, en el Hogar. Yo sin esa Mujer no fuera lo que soy ahora.



Me siento muy orgulloso de mis hij@s, que están aquí compartiendo con ustedes también. Nicaragüenses 100%. Les gusta participar aquí con ustedes.

Me siento muy emocionado, alegre, contento, y quiero darle gracias de nuevo al Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y a su Señora, por haber tenido ese coraje de poner este nombre, de mi persona. Se los agradecemos de todo corazón. Me imagino que no fue fácil esa decisión, pero lo hicieron con Amor. Lo percibo, lo siento, y por esa razón se los agradecemos.

Felicito a las Familias que tienen también a sus hij@s, a sus niet@s, que los vemos por ahí “regueteando”. Eso somos nosotros también, somos de Familia.

Entonces con esto, espero que esos Jóvenes que están por ahí, los de la Perfect League que están por allá... Levántense, muchachos, los de la Academia. Esos chamacos que ustedes están viendo por ahí, es algo que nosotros, en especial mi persona, con mi Amigo Jorge Luis Ayestas, planificamos un Plan: Buscar cómo ayudarles a esos Jóvenes a desarrollarse en la Educación y el Deporte, dos bases muy importantes, fundamentales, para el Desarrollo Humano.

Ahí están, están creciendo, poco a poco van a lograr sus metas. Tenemos Estudiantes que han sido de 92 y 93 el porcentaje, porque esa es la meta de nosotros: Educarlos y darles chance de que jueguen en Deporte. Eso fue lo que me formó, y eso me llevó donde estoy, y a lo que fui.

Por esa razón es que estamos tratando de pasarles ese Mensaje a ellos, llevarles esa Guía, para que en un Futuro, si no lo logran en el Beisbol, que no es fácil, por lo menos logren alguna Carrera, la cual nadie se las puede quitar. Con su Título, graduados, nadie se los puede quitar.

Así que, prepárense, edúquense, para que cambiemos más todavía a nuestro País Nicaragua, más de lo que esta pareja está haciendo en la actualidad, que está apoyando el Deporte al 100%, muy importantísimo, y a la Educación. Y esta Belleza que estamos viendo hoy, no sé ni cómo decirlo, pero me siento que estoy volando ahorita aquí, porque nunca soñé, nunca pensé que esto pudiera hacerse realidad.

También quiero agradecer a la gente de Taiwán, a las personas de Taiwán, al Gobierno de Taiwán, por su Cooperación, por su Ayuda; sin ustedes no hubiera sido posible esto. Pero esto es para tod@s nosotr@s l@s nicaragüenses, Señores. No se olviden, esto es algo, como dijo el Señor Presidente, tenemos que cuidarlo, ese es el compromiso nuestro. Si no lo cuidamos, de nada va a valer esta Belleza que estamos viendo.

Es un compromiso que espero que ustedes lo tomen en consideración, preparándonos, educándonos, para cuidarlo bien. Si eso lo hacemos, vamos a tener Estadio por muchísimos años, vamos a gozar de este Estadio por muchísimos años, vamos a ver muchísimos jóvenes lograr muchos éxitos, y ustedes van a ser partícipes de eso.

Así que, con esto quiero darle las gracias de nuevo, no sé cómo darles las gracias, porque verdaderamente estoy muy agradecido, muy contento, y que Dios los bendiga a tod@s. Suerte.

Palabras de Daniel

Con Dennis estuvimos conversando ya hace unos años cuando él estaba con el Proyecto de esta Academia, ¡y cómo se ha desarrollado! Y estamos aquí intercambiando también, ya tomamos un Acuerdo, que en los próximos días nos vamos a reunir con Dennis, Nemesio, porque aquí tenemos a los muchachos que trabajan, ahí tenemos

Medallistas de Oro, los muchachitos de 10 años que acaban de conquistar Medalla de Oro, tenemos también a los de 14 que conquistaron Medalla de Oro... 2. O sea, son muchachos que están creciendo.

Entonces nos vamos a reunir, ¿para qué? Para integrarnos, o sea, integrar todo el conocimiento, toda la experiencia, todo el trabajo que ha venido desarrollando Nemesio con la Academia, integrarla, y unir esfuerzos, y uniendo esfuerzos vamos a tener más calidad entre los muchachos, y vamos a obtener más Medallas también, vamos a ser más Medallistas.

Saludamos al Equipo de Taiwán que aquí está acompañándonos, el Equipo de Taiwán que ya mañana estará estrenando el terreno; y a la Selección Nacional de Nicaragua que está lista para el Juego de mañana. Van a jugar mañana, Sábado y Domingo.

Tenemos un Niño Cátcher, un muchacho como decimos nosotros, Elián Rayo, de Matagalpa, de 14 años, y miembro del Equipo que ganó Medalla de Bronce en el Campeonato Mundial Infantil en Taiwán, y Pelotero Estelar del Equipo que ganó Medalla de Oro en el Campeonato Panamericano Juvenil de México. Entonces, le vamos a pedir que se venga acercando al Home Plate, para que se coloque como Cátcher; él va a ser el Cátcher.

Le pedimos a Cheslor Cuthbert, un destacado Pelotero de la Costa del Caribe, que está jugando en el Equipo Reales de Kansas City, en Grandes Ligas, es originario de Corn Island, que se venga acercando porque a él le va a tocar empuñar el bate en este Acto Inaugural, donde ahora le pedimos a Dennis que nos haga el Honor a tod@s l@s nicaragüenses de ir a tirar la primera bola en este Estadio Nacional “Dennis Martínez”.

Con este Lanzamiento Perfecto que ha hecho nuestro Hermano Dennis, ¡damos por inaugurado, y están las puertas abiertas para el Pueblo, del Estadio Nacional “Dennis Martínez”!.

Dennis Martínez hace entrega de la Camisa del Juego Perfecto al Presidente-Comandante Daniel y Compañera Rosario



19 de Octubre del 20017

Palabras de Dennis Martínez

Estamos haciéndoles entrega de una Camisa del Juego Perfecto: “Para el Señor Presidente Daniel Ortega, y Rosario con Cariño... Dennis Martínez”.

Palabras de Daniel

Gracias, gracias.

Palabras de Periodista

¿Qué significa para Usted?

Palabras de Rosario

Emoción, pero sobre todo Reconocimiento y expresión nuestra de Respeto para Dennis, para su Familia, y expresión nuestra también de Reconocimiento de esta Raíz nicaragüense que nunca abandona a Dennis Martínez. Por eso lo sentimos Gloria Nacional, OrgullodeNuestroPaís, pero además Historia y Futuro, porque está creando Futuro en el Beisbol, en el Deporte, y para nuestra Nicaragua, Bendita y Siempre Libre.

Pregunta del Periodista Levy Luna

¿Qué significa que le haya regalado Dennis Martínez la Camisa del Juego Perfecto?

Palabras de Daniel

Un Honor, y se la recibo con todo el Cariño, con todo el Amor, con todo el Respeto del Pueblo nicaragüense.

Palabras de Dennis Martínez

¡Este Mural es increíble, maravilloso! Ustedes son bandidos. ¡Está bello! Usted fue el de la idea, me están diciendo, Amigo.

Palabras de Daniel

Se los dije: Tenemos que poner un Mural de Dennis.

Palabras de Dennis Martínez

Gracias. ¡Es increíble, maravilloso! Lo felicito porque tiene idea, y eso es bien significativo, bien creativo.

Declaraciones de Compañera Rosario Vicepresidenta de Nicaragua después del Acto de Inauguración del Estadio Nacional de Beisbol “Dennis Martínez”



19 de Octubre del 2017

Estamos list@s, Compañer@s ? Siempre tenemos que estar list@s, en todo momento, y list@s, sobre todo, para servirle a nuestro Pueblo.

Este Estadio, me decía aquí el Compañero Luis, és un Sueño hecho realidad... Claro que és un Sueño ! Pero cuando se hace realidad un Sueño, viene el Deber de seguir haciendo realidad los Sueños, y de soñar más. Porque, precisamente, la Esencia del Espíritu del Ser Humano és tener la Capacidad de conectar con los Sueños, y con los Sueños, Personales y Colectivos, con los Sueños de tod@s, y avanzar, caminar, para hacerlos realidad tod@s junt@s.

És un Día Histórico, realmente, porque, además, en este Estadio donde nos hemos congregado tod@s esta tarde, hay un Símbolo : el Símbolo de la Reconciliación y el Re-encuentro de Nicaragua, para ir Adelante, para estar Unid@s, para ser Fuertes... Porque és Unid@s que somos Fuertes ! Ese Símbolo de Unidad de todas las Familias nicaragüenses, de la Juventud, de l@s Deportistas, y tod@s l@s que amamos a Nicaragua, és el Emblema de estos Nuevos Tiempos !

Yo decía a mediodía, decía ayer, lo primero que tenemos que hacer és darle gracias a Dios, porque nos permite vivir estos Nuevos Tiempos, de Reconciliación, de Cariño, de Unidad. Y vivirlos con Fé, Fé en tod@s nosotr@s; Fé en Dios en primer lugar, y Fé en esta Nicaragua, donde Dios se manifiesta todos los días, y genera Milagros que a tod@s nos sorprenden, pero que son también Milagros nuestr@s, porque estamos siendo invitad@s por Dios, convocad@s por Dios, llamad@s por Dios, a avanzar en Caminos Milagrosos, Prodigiosos, de Paz, Tranquilidad, Seguridad, y Trabajo.

És un Día de Fiesta. Un Día de Color Nicaragüense. Un Día de Tonos, de Música Nicaragüense, por Gracia de Dios. Un día para cantar junt@s, para dar gracias junt@s, y para pedirle a Dios Nuestro Señor que nos cuide a tod@s.

Así como decimos que cuidemos este Estadio, que nos cuide a tod@s l@s que estamos aquí trabajando, recogiendo los Sueños que, junt@s y de la Mano de Dios podemos hacer realidad, como esta gran Obra, y luego, emprender otros Sueños realizándose, y recibir del Espíritu Santo la Inspiración de Nuevos Sueños.

Yo de verdad creo que este País és un País Especial, un País Bendito, un País donde todos los días se manifiesta Dios, Cristo Jesús, y donde esa Manifestación, en nuestros Corazones que están abiertos a la Vida, al Amor, al Cariño, al Respeto, nos va haciendo diferentes, va generando ya una Cultura distinta.

Yo converso con gente que nos visita, y que talvez nos visitó hace 30, 38 años, y dice : “Este és otro País. Aquí se vive en Paz. Aquí, incluso, las Campañas Electorales son Campañas que se hacen en Paz”, y nosotr@s le damos gracias a Dios cuando escuchamos eso... En primer lugar a Dios ! Porque és Su Inspiración y Su Fuerza, esa Inspiración y esa Fuerza que nos da todos los días, la que nos llena de Paz, y de Capacidad para avanzar en Paz.

Recordemos que lo más difícil después de haber vivido tanto conflicto, és vivir y construir la Paz todos los días. És difícil, porque la Historia nuestra ha sido diferente. Ha sido una Historia, de verdad, compleja, complicada, de enfrentamientos entre Herman@s. Hasta nuestro Himno recoge esa Historia de enfrentamientos entre Herman@s !

Pero ahora nosotr@s sentimos que, gracias a Dios, que con Su Gracia, vamos avanzando en una Cultura distinta. Nos sentimos distintos, nos sentimos con la Capacidad de amarnos un@s a otr@s, como manda Cristo. Por eso decimos con Orgullo, que Nicaragua és Cristiana, Socialista, y Solidaria !

Entonces, un Día Histórico, un Día de Realización, y un Día de Inspiración ! El Deber és recoger Nuevos Sueños, generar Nuevos Sueños, y realizar todos los Nuevos Sueños, paso a paso.

El Sueño más grande de nuestra Nicaragua és, alcanzar una Patria Libre de Pobreza, y ese Sueño tenemos que realizarlo, y sobre todo si seguimos trabajando con este Espíritu de Unidad, con esta Fé, con este Espíritu de Familia, y con la Convicción de que vivimos Prodigios y Milagros que nos hacen Especiales, y que nos dan la Capacidad para Vivir ese Sueño, alcanzar ese Sueño de la Patria Libre de Pobreza, tod@s junt@s.

Una Patria de Bien Común, una Patria donde podamos convivir, compartiendo; siendo complementarios un@s y otr@s; sumando a la Riqueza Natural que tenemos, y haciendo que esa Riqueza se distribuya equitativamente, para que Tod@s Vivamos Mejor. Muchas gracias, Compañer@s.